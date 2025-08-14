Ajker Patrika
মেসিকে তাহলে মাঠে দেখা যাবে কবে

আপডেট : ১৪ আগস্ট ২০২৫, ১৭: ০৯
চোটের কারণে দুই ম্যাচ মিস করেছেন লিওনেল মেসি। ছবি: এএফপি

চোট যেন লিওনেল মেসির এখন মহাশত্রু। মূল একাদশ তো দূরে থাক, বদলি খেলোয়াড় হিসেবেও খেলার মতো অবস্থায় নেই তিনি। মাংসপেশির চোটে পড়ায় ইন্টার মায়ামির সবশেষ দুই ম্যাচই তিনি মিস করেছেন।

কবে মাঠে ফিরতে পারবেন মেসি, সে ব্যাপারে এখন পর্যন্ত নিশ্চিত কোনো তথ্য মেলেনি। তবে আশা জাগানিয়া খবর দিয়েছেন স্বয়ং আর্জেন্টিনার বিশ্বজয়ী ফুটবলার। সতীর্থদের সঙ্গে গতকাল তিনি অনুশীলন করেছেন। সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হওয়া এক ভিডিওতে দেখা যায়, রদ্রিগো দি পলসহ সতীর্থদের সঙ্গে অনুশীলন করছেন মেসি। মাঠের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে মেসি দৌড়াচ্ছেন সাবলীলভাবে। বোঝাই যাচ্ছে শিগগিরই মাঠে ফিরতে পারবেন আর্জেন্টাইন তারকা ফরোয়ার্ড। ইন্টার মায়ামির পরের ম্যাচ রোববার এলএ গ্যালাক্সির বিপক্ষে। চেজ স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ সময় ভোর সাড়ে পাঁচটায় শুরু হবে মেজর লিগ সকারের (এমএলএস) ইন্টার মায়ামি-এলএ গ্যালাক্সি ম্যাচ।

ইন্টার মায়ামির সামনে রয়েছে ব্যস্ত সূচি। আগামী সপ্তাহে তাদের দুটি ম্যাচ খেলতে হবে। লিগস কাপের কোয়ার্টার ফাইনালে মায়ামির প্রতিপক্ষ টাইগার্স ইউএএনএল। চেজ স্টেডিয়ামে ২১ আগস্ট বাংলাদেশ সময় সকাল ৬টায় শুরু হবে মায়ামি-টাইগার্স ইউএএনএল ম্যাচ। টাইগার্সের বিপক্ষে ম্যাচ সামনে রেখেই পূর্ণরূপে ফিট হওয়ার চেষ্টা মেসি চালিয়ে যাচ্ছেন বলে বোঝা গেছে। নতুন সপ্তাহের রোববার (২৪ আগস্ট) আবার এমএলএসে খেলতে নামবে মায়ামি। এমএলএসে এই ম্যাচে মায়ামির প্রতিপক্ষ ডিসি ইউনাইটেড। ডিসি ইউনাইটেড-মায়ামি ম্যাচটি হবে অডি ফিল্ড স্টেডিয়ামে।

মেসি সবশেষ খেলেছেন ৩ আগস্ট লিগস কাপে নেকাক্সার বিপক্ষে। চেজ স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ সময় ভোরে অনুষ্ঠিত ম্যাচের ৭ মিনিটের মাথায় দারুণভাবে বলের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে আক্রমণে যান মেসি। কিন্তু ড্রিবলিং করে নেকাক্সার রক্ষণদুর্গে ঢুকতে গিয়েই ঝামেলায় পড়েন আর্জেন্টিনার বিশ্বজয়ী ফুটবলার। তাঁকে আটকাতে নেকাক্সার দুই ফুটবলার রাউল সানচেজ ও আলেক্সিস পেনা এগিয়ে আসেন। সানচেজ-পেনার ট্যাকলেই বক্সের ভেতর পড়ে গিয়েছিলেন মেসি। এরপর উঠে দাঁড়িয়ে খেলা চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলেও মেসি আর পারেননি। ১১ মিনিটে আর্জেন্টাইন ফুটবলারকে মাঠ ছেড়ে চলে যেতে হয়েছিল।

নেকাক্সার বিপক্ষে ম্যাচের পর মেসি প্রথমে পুমাস উনামের বিপক্ষে লিগস কাপের ম্যাচ মিস করেছেন। ৭ আগস্ট চেজ স্টেডিয়ামে হয়েছিল ইন্টার মায়ামি-পুমাস উনাম ম্যাচ। পরবর্তীতে ঝুঁকিপূর্ণ হবে মনে করে মেসিকে এমএলএসে অরলান্ডো সিটির বিপক্ষেও খেলাননি মায়ামি কোচ হাভিয়ের মাশচেরানো। মেসিকে ছাড়া সবশেষ দুই ম্যাচের মধ্যে মায়ামি একটি করে ম্যাচ জেতে ও হারে। যার মধ্যে অরলান্ডো সিটির কাছে ১১ আগস্ট ৪-১ গোলে হারে মায়ামি।

২৩ ম্যাচে ১২ জয়, ৬ ড্র ও ৫ হারে ৪২ পয়েন্ট নিয়ে এমএলএসে ইস্টার্ন কনফারেন্সের পয়েন্ট তালিকায় ছয়ে এখন মায়ামি। ৫১ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে ফিলাডেলফিয়া। দুই, তিন, চার ও পাঁচে থাকা সিনসিনাটি, ন্যাশভিল, অরলান্ডো সিটি ও কলম্বাসের পয়েন্ট ৪৯, ৪৭, ৪৪ ও ৪৪। পয়েন্ট টেবিলের প্রথম চার দল ২৬টি করে ম্যাচ খেলেছে। ২৫ ম্যাচ খেলেছে কলম্বাস।

