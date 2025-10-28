ইয়ামাল কি তাহলে এভাবেই হারিয়ে যাবেন

ক্রীড়া ডেস্ক
পরশু এল ক্লাসিকোর শেষ বাঁশি বাজার পর করমর্দনের জন্য দানি কারভাহালের দিকে ছুটে গেলেন লামিনে ইয়ামাল। ক্লাবে তাঁরা প্রতিপক্ষ হলেও জাতীয় দলে তাঁরা সতীর্থ। তাই সৌজন্য দেখাতে গিয়েছিলেন ইয়ামাল। কারভাহাল তা গ্রহণ করলেন না, উল্টো ইয়ামালকে বলেন, ‘তুমি বেশি কথা বলো।’
এল ক্লাসিকোর আগেই রিয়ালকে চোর দাবি করে আলোচনার কেন্দ্রে চলে আসেন ইয়ামাল। শেষটা জুড়েও তাঁকে ঘিরে আলোচনা। কারভাহালের সঙ্গে সেই আলাপের পরই ভিনিসিয়ুস জুনিয়রের সঙ্গে রীতিমতো যুদ্ধে জড়াচ্ছিলেন তিনি। দুই দলের খেলোয়াড়েরা পরিস্থিতি সামাল না দিলে ভিন্ন কিছুরই দেখা মিলত। অবশ্য এল ক্লাসিকোয় এমনটা ঘটা স্বাভাবিকই।
ঘরের মাঠে বার্সেলোনাকে ২-১ গোলে হারিয়ে ৪ ম্যাচ পর এল ক্লাসিকোয় জয়ের স্বাদ পেয়েছে রিয়াল মাদ্রিদ। ইয়ামালকে বোতলবন্দী করে রাখার কাজটা নিখুঁতভাবে সম্পন্ন করেছে তারা। বল ছুঁয়েছেন ৭৯ বার, কিন্তু গোল মুখে শট নিতে পারেননি একবারও। এমন পারফরম্যান্সে বার্সা উইঙ্গারের আত্মবিশ্বাস তলানিতে চলে গেলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। সম্প্রতি মাঠের চেয়ে মাঠের বাইরের ঘটনা নিয়েই বেশি আলোচিত তিনি। বিতর্কিত মন্তব্য তো রয়েছেই। সেই সঙ্গে ‘গার্লফ্রেন্ড’-কাণ্ডেও বেশ কয়েকবার খবরের শিরোনাম হয়েছেন।
তবু তা নিয়ে যেন গা ছাড়া ভাব; মাঠের বাইরের শৃঙ্খলাকে যেন পাত্তাই দেন না। বিচলিত হন না সমালোচনায়ও। এসব মানা যেত, যদি মাঠে নিজেকে নিংড়ে দিতে পারতেন ইয়ামাল। ক্লাবেও এমন কেউ নেই, যে তাঁর ১৮ বছর বয়সের উদ্যমী মনোভাবকে সঠিক জায়গায় কাজে লাগাতে পারেন। কেউ তাঁকে আয়নায় তাকাতে বাধ্য করতে পারছেন না।
পায়ের কারিকুরিতে ফুটবলবিশ্বকে মোহাচ্ছন্ন করে ইয়ামাল কি তাহলে হারিয়ে যাবেন বিশৃঙ্খলার অতল গহ্বরে। তাঁর জন্য তো আদর্শ হতে পারেন চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী কিলিয়ান এমবাপ্পেও। অল্প বয়সে তারকার তকমা পাওয়া এমবাপ্পে ব্যক্তিগতভাবে কাটাচ্ছেন নিজের সেরা সময়। পরশু এল ক্লাসিকোয় গোল করে হয়েছেন নায়কও। তারকাখ্যাতির নেতিবাচক রাস্তায় কখনো পা বাড়াননি তিনি, যেমনটা করছেন ইয়ামাল; যেন মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ।
বাজে সময় সবারই আসে। ইয়ামালের কাছে তা অজানা কিছু নয়। সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে তাঁর সঙ্গে সেদিন যা হলো, এর জবাব হয়তো নিশ্চয় দিতে চাইবেন তিনি। ক্যাম্প ন্যুতে সেই প্রতিশোধ নেওয়ার আগে নিজেকে কতটুকু শোধরাতে পারবেন ইয়ামাল, তা নিয়ে প্রশ্ন থাকছেই।
বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের সিনিয়র সহকারী কোচের দায়িত্বে মোহাম্মদ সালাহ উদ্দিনের এক বছর হতে চলল। সিনিয়র সহকারী কোচ হলেও ব্যাটিংটাই তিনি বেশি দেখভাল করছেন। কিন্তু সালাহ উদ্দিন দায়িত্ব নেওয়ার পর বাংলাদেশ বেশির ভাগ ম্যাচই হেরেছে ব্যাটারদের ব্যর্থতায়।
কাতার বিশ্বকাপ জিতে নিজের আজন্মলালিত স্বপ্ন পূরণ করেছেন লিওনেল মেসি। তখন থেকেই ঘুরেফিরে একই প্রশ্ন, পরের বিশ্বকাপে (২০২৬ বিশ্বকাপ) শিরোপা ধরে রাখার অভিযানে থাকবেন তো মেসি? বিশ্বকাপের সময় যতই ঘনিয়ে আসছে, ততই ভক্ত-সমর্থকদের আগ্রহ বাড়ছে এ ব্যাপারে। আর্জেন্টাইন তারকা ফরোয়ার্ড এবার দিলেন রহস্যময় এক তথ্য।
মিরপুরের কালো মাটির উইকেটে বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ ওয়ানডে সিরিজ নিয়ে সমালোচনা তো কম হয়নি। ব্যাটারদের রীতিমতো নাভিশ্বাস উঠে গিয়েছিল। তার চেয়ে তুলনামূলক ভালো উইকেটে হচ্ছে টি-টোয়েন্টি সিরিজ।
ইনিংসের শেষের দিকে ঝড় তুলে ম্যাচের গতিপথ পাল্টে দিতে শামীম হোসেন পাটোয়ারীর সুনাম রয়েছে ঠিকই। কিন্তু প্রয়োজনের মুহূর্তে অপ্রয়োজনীয় শট খেলে দলকেও তিনি ডুবিয়েছেন বারবার। চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে আজ প্রথম টি-টোয়েন্টিতে হারের পর তাঁকে কাঠগড়ায় তুললেন...
বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের সিনিয়র সহকারী কোচের দায়িত্বে মোহাম্মদ সালাহ উদ্দিনের এক বছর হতে চলল। সিনিয়র সহকারী কোচ হলেও ব্যাটিংটাই তিনি বেশি দেখভাল করছেন। কিন্তু সালাহ উদ্দিন দায়িত্ব নেওয়ার পর বাংলাদেশ বেশির ভাগ ম্যাচই হেরেছে ব্যাটারদের ব্যর্থতায়। স্বীকৃত ব্যাটাররা খামখেয়ালি ব্যাটিংয়ে উইকেট বিলিয়ে দিয়ে আসছেন।
মিরপুরের বধ্যভূমিতে বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ ওয়ানডে সিরিজ নিয়ে সমালোচনা, ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ তো কম হয়নি। কালো মাটির উইকেটে ব্যাটারদের রীতিমতো নাভিশ্বাস উঠে গেছে। চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট তুলনামূলক ভালো উইকেটে টি-টোয়েন্টি সিরিজ হলেও প্রথম টি-টোয়েন্টিতে ব্যাটাররা ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন। অধিনায়ক লিটন দাসসহ সাইফ হাসান, শামীম হোসেন পাটোয়ারী, নুরুল হাসান সোহানরা যেখানে দায়িত্ব নিয়ে খেলতে ব্যর্থ, সেখানে তানজিম হাসান সাকিব দেখিয়েছেন কীভাবে ব্যাটিং করতে হয়। সাত নম্বরে নেমে ২৭ বলে ৩ চার ও ১ ছক্কায় ৩৩ রানের ইনিংস খেলেছেন তানজিম সাকিব।
প্রথম টি-টোয়েন্টিতে ১৬ রানে জিতে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে এখন ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ম্যাচ হারের পর বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে সংবাদ সম্মেলনে এসে তানজিম সাকিব উল্লেখ করেছেন সালাহ উদ্দিনের কথা। তানজিম সাকিব বলেন, ‘ব্যাটিংয়ে সব সময় সালাহ উদ্দিন স্যার অনেক আত্মবিশ্বাস দেন। তিনি অনুশীলনের সময় অনেক ব্যাটিং করান। সেটা আত্মবিশ্বাসী করে তোলে। ক্রিকেটাররা আমাকে এই ভরসা দেয় যে আমি রান করতে পারব।’
১৬৬ রানের লক্ষ্যে নেমে ১২ ওভারে ৬ উইকেটে ৭৭ রানে পরিণত হয় বাংলাদেশ। প্রথম ছয় ব্যাটারের মধ্যে লিটন, সাইফ, শামীম, সোহানরা আউট হয়েছেন এক অঙ্কের ঘরে। জেসন হোল্ডারকে পুল করতে গিয়ে শামীম যেভাবে বোল্ড হয়েছেন, সেটার কড়া সমালোচনা করেছেন লিটন। এ ছাড়া তানজিদ হাসান তামিম ৫ বলে ১৫ রান করলেও উইকেট বিলিয়ে দিয়ে এসেছেন। তাওহীদ হৃদয় ২৮ রান করতে খেলেছেন ২৫ বল। হাতে ৪ উইকেট নিয়ে ৮ ওভারে ৮৯ রান দরকার হলেও বাংলাদেশের আশা জাগিয়েছিলেন তানজিম সাকিব ও নাসুম আহমেদ। সপ্তম উইকেটে ২৩ বলে ৪০ রানের জুটি গড়েন তানজিম সাকিব-নাসুম। তবে এই জুটি ভাঙতেই শেষ বাংলাদেশের আশা। স্বাগতিকেরা ১৯.৪ ওভারে ১৪৯ রানে গুটিয়ে যায়।
২৭ বলে ৩৩ রানের ইনিংস খেললেও ম্যাচ জিততে না পারার আক্ষেপ ঝরছে তানজিম সাকিবের। বাংলাদেশের তরুণ পেসার বলেন, ‘শেষ করতে পারলে খুব ভালো লাগত। আমি থিতু হয়ে গিয়েছিলাম। বল ব্যাটে আসছিল দারুণভাবেই। নাসুম ভাইও আমাকে দারুণ সমর্থন দিচ্ছিলেন। বাউন্ডারি মারছিলেন। মনে হচ্ছিল এক ব্যাটারের সঙ্গে ব্যাটিং করেছি।’
সাকিবের এক একটা শটে চট্টগ্রামের গ্যালারিতে শোনা যাচ্ছিল ‘সাকিব, সাকিব’ স্লোগান। একটা সময় যে স্লোগানটা শোনা যেত সাকিব আল হাসানকে নিয়ে। তারকা অলরাউন্ডার সাকিবের পরিবর্তে এবার পেসার সাকিবের ব্যাটিং দেখে গ্যালারিতে থাকা দর্শকেরা তাঁর (তানজিম সাকিব) নামে হর্ষধ্বনি করেছেন। তানজিম সাকিব কি তা টের পেয়েছিলেন? উত্তরে বাংলাদেশের এই তরুণ পেসার বলেন, ‘কানে এসেছে অবশ্যই। কিন্তু আমি আসলে চাপের মুহূর্তে ছিলাম তো। তখন পরিকল্পনা করছিলাম পরের বলে কী করতে পারি। সেটা নিয়ে ভাবছিলাম এবং স্কোরবোর্ডের দিকে তাকিয়ে সমীকরণ দেখছিলাম।’
তানজিম সাকিব ব্যাটিংটা যে একেবারে পারেন না তা নয়। বয়সভিত্তিক দল থেকে তাঁর অলরাউন্ড সত্ত্বার পরিচয় পাওয়া গেছে। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটেও দেখিয়েছেন ঝলক। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে তাঁর একটা ফিফটিও রয়েছে। এ বছরের মে মাসে পাকিস্তানের বিপক্ষে লাহোরে ৩১ বলে ১ চার ও ৫ ছক্কায় ৫০ রানের ইনিংস খেলেন তিনি।
কাতার বিশ্বকাপ জিতে নিজের আজন্মলালিত স্বপ্ন পূরণ করেছেন লিওনেল মেসি। তখন থেকেই ঘুরেফিরে একই প্রশ্ন, পরের বিশ্বকাপে (২০২৬ বিশ্বকাপ) শিরোপা ধরে রাখার অভিযানে থাকবেন তো মেসি? বিশ্বকাপের সময় যত ঘনিয়ে আসছে, ততই ভক্ত-সমর্থকদের আগ্রহ বাড়ছে এ ব্যাপারে। আর্জেন্টাইন তারকা ফরোয়ার্ড এবার দিলেন রহস্যময় এক তথ্য।
যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকোতে আগামী বছরের জুন-জুলাইয়ে হতে যাচ্ছে ২৩তম ফুটবল বিশ্বকাপ। শিরোপা ধরে রাখার অভিযানে মেসির খেলা নিয়ে কোচ ও সতীর্থরা অনেক আত্মবিশ্বাসী। আগামী বিশ্বকাপে তাঁর বয়স ৩৯ হলেও মেসি তো আর্জেন্টিনা দলের প্রাণভোমরা। ২০২৬ বিশ্বকাপে খেলবেন কি খেলবেন না, এটা নিয়ে চারদিকে যখন এত আলোচনা, তখন যুক্তরাষ্ট্রের গণমাধ্যম এনবিসি নিউজকে গতকাল দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে মেসি বলেছেন অনেক কিছুই। মার্কিন মুলুকে হতে যাওয়া বিশ্বকাপে দলের জন্য বড় কিছু করার আশার কথা শুনিয়েছেন আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ড। মেসি বলেন, ‘আসলে বিশ্বকাপে খেলা দারুণ এক ব্যাপার। সেখানে আমি থাকতে চাই। যদি খেলি, তাহলে আর্জেন্টিনার সাফল্যে বড় অবদান রাখতে চাই।’
২০২৩ সালে প্যারিস সেন্ট জার্মেই (পিএসজি) ছেড়ে ইন্টার মায়ামিতে চলে যান লিওনেল মেসি। ক্লাবটির হয়ে ২০২৩ লিগস কাপ, ২০২৪ সাপোর্টার্স শিল্ড—দুটি মেজর শিরোপা জিতেছেন। যুক্তরাষ্ট্রের পরিবেশের সঙ্গে আড়াই বছরে দারুণভাবে মানিয়ে নিয়েছেন। ৩৮ বছর বয়সেও গড়ে চলেছেন একের পর এক রেকর্ড। শুধু তা-ই নয়, মেসি মাঠে নামলে ভক্ত-সমর্থকদের ভিড় এত বাড়ে যে দর্শকসংখ্যাও রেকর্ড হচ্ছে নিয়মিত। যুক্তরাষ্ট্রে ২০২৪ কোপা আমেরিকায় ‘মেসি ১০’ নম্বর জার্সি পরে আর্জেন্টিনার খেলা দেখতে এসেছিলেন অসংখ্য দর্শক।
বয়স যতই সংখ্যা হোক না কেন, অনেক সময় বয়সের ব্যাপারও মাথায় রাখতে হয়। চোটে পড়ায় ইদানীং তাঁর ম্যাচ মিসের ঘটনাও চোখে পড়ছে। অনেক সময় শুরুর একাদশে থাকলেও পুরো ৯০ মিনিট খেলার সুযোগ পান না। মেসি জানিয়েছেন, ফিটনেসের ওপর নির্ভর করছে তাঁর ২০২৬ বিশ্বকাপে খেলা। আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ড বলেন, ‘ইন্টার মায়ামির জার্সিতে আগামী বছর প্রাক্-মৌসুমের প্রস্তুতি শুরু করব। সে সময় নিয়মিত নিজের অবস্থা পর্যালোচনা করে দেখব যে শতভাগ ফিট কি না। আমরা তো আগের বিশ্বকাপ জিতেছি। সেটা আবার ধরে রাখার সুযোগ যদি পাই, তাহলে সেটা হবে অসাধারণ ব্যাপার। মেজর ইভেন্টে জাতীয় দলের হয়ে খেলা সব সময়ই স্বপ্নের মতো।’
এ বছরের ৫ সেপ্টেম্বর বুয়েনস এইরেসের মনুমেন্তাল স্টেডিয়ামে বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছিল আর্জেন্টিনা-ভেনেজুয়েলা। সেই ম্যাচটা হয়ে উঠেছিল মেসিময়। কারণ, ম্যাচটি ছিল ঘরের মাঠে মেসির শেষ ম্যাচ। ঘরের মাঠে বিদায়ী ম্যাচ খেলতে নেমে বেশি আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছিলেন আর্জেন্টাইন তারকা ফরোয়ার্ড। সেই ম্যাচে আর্জেন্টিনা জিতেছিল ৩-০ গোলে। মেসি করেছিলেন জোড়া গোল। যদিও সাম্প্রতিক সময়ে চোটে পড়ে তাঁকে ম্যাচ মিস করতে দেখা যাচ্ছে। কিন্তু যখনই ফিরছেন, তাঁর প্রত্যাবর্তন হচ্ছে রাজার মতো। ভক্ত-সমর্থকেরা নিশ্চয়ই আগামী বিশ্বকাপে মেসির ‘শেষ ঝলক’ দেখতে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন।
মিরপুরের কালো মাটির উইকেটে বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ ওয়ানডে সিরিজ নিয়ে সমালোচনা তো কম হয়নি। ব্যাটারদের রীতিমতো নাভিশ্বাস উঠে গিয়েছিল। তার চেয়ে তুলনামূলক ভালো উইকেটে হচ্ছে টি-টোয়েন্টি সিরিজ। কিন্তু চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামের ব্যাটিং-বান্ধব উইকেটেও ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন লিটন দাস, শামীম হোসেন পাটোয়ারীরা।
চট্টগ্রামে সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিতে গতকাল আগে ব্যাটিং করে ৩ উইকেটে ১৬৫ রান করে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। বর্তমান বাস্তবতায় এই রান তাড়া করে জেতা অসম্ভব কিছু নয়। যেখানে খেলা হচ্ছে চট্টগ্রামের ব্যাটিং-বান্ধব উইকেটে। কিন্তু লিটনের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ সেটাও পারল না। ১৬ রানে হারের পর বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে সংবাদ সম্মেলনে আসেন তানজিম হাসান সাকিব। হার নিয়ে কথা বলতে গিয়ে তিনি বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) উদাহরণ টানলেন তিনি, ‘বিপিএল যখন খেলতে আসি (চট্টগ্রাম), ১৮০-২০০ রান তাড়া করে অবশ্যই জেতা যায়। বেশির ভাগ ম্যাচেই ১৬০-এর বেশি রান হয় এখানে। ফলে ১৬০ অবশ্যই (১৬৬ রানের লক্ষ্য) তাড়া করে জেতা উচিত ছিল। ব্যাটারদেরও দায়িত্ব নেওয়া উচিত ছিল।’
১৬৬ রান তাড়া করতে গিয়ে নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারানোর পাশাপাশি রান তোলার গতিও কমতে থাকে। ১২ ওভারে ৬ উইকেটে ৭৭ রানে পরিণত হয় বাংলাদেশ। সাইফ হাসান, লিটন, শামীম হোসেন পাটোয়ারী, নুরুল হাসান সোহান, তানজিদ হাসান তামিম, তাওহীদ হৃদয় উইকেট বিলিয়ে দিয়ে এসেছেন। হৃদয় ২৮ রান করতে খেলে ফেলেছেন ২৫ বল। হাতে ৪ উইকেট নিয়ে ৮ ওভারে ৮৯ রান তাড়া করা অনেক দূরের পথ ছিল। এরপর হঠাৎ করেই ম্যাচের পাল্লা ভারী হতে থাকে বাংলাদেশের দিকে। সপ্তম উইকেটে ২৩ বলে ৪০ রানের জুটি গড়েন তানজিম সাকিব ও নাসুম আহমেদ। কিন্তু এই জুটি ভাঙতেই অনেকটা ফিকে হয়ে যায় স্বাগতিকদের আশা। তাসকিন আহমেদ, মোস্তাফিজুর রহমানরা শেষের দিকে পেটালেও ১৯.৪ ওভারে ১৪৯ রানে গুটিয়ে গেছে বাংলাদেশ।
প্রথম সারির ব্যাটাররা দায়িত্ব নিয়ে না খেলায় আক্ষেপ তানজিম সাকিবের। সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশের তরুণ পেসার বলেন, ‘পাওয়ারপ্লেতে ৪ উইকেট হারিয়ে অনেক পেছনে পড়ে গেছি আমরা। সেখানে ২ উইকেট যদি পড়ত এবং পরের দিকে ব্যাটারদের কেউ থাকলে সহজে রান তাড়া করে জেতা যেত।
শেষ দিকে শিশির পড়ার কারণে বল সহজে ব্যাটে আসছিল। একজন সেট ব্যাটার থাকলে খেলা অনেক সহজ হতো। ২ ওভারে ৩০ রান দরকার ছিল। ব্যাটার থাকলে এই খেলা হাতের নাগালেই থাকে।’
ম্যাচ শেষে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে লিটন দাস গতকাল শেষের দিকে নিজেদের বাজে বোলিংকে দায়ী করেছেন। ১২.২ ওভারে ৩ উইকেটে ৮২ রানে পরিণত হওয়া ওয়েস্ট ইন্ডিজ ২০ ওভার শেষে স্কোরবোর্ডে জমা করে ৩ উইকেটে ১৬৫ রান। যেখানে ইনিংসের শেষ ওভারে তানজিম হাসান সাকিবকে তিন ছক্কা মারেন রভম্যান পাওয়েল। ২৮ বলে ৪৪ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলে পাওয়ালই পেয়েছেন ম্যাচসেরার পুরস্কার। বাজে বোলিংয়ের পাশাপাশি লিটন কাঠগড়ায় তুলেছেন শামীম হোসেন পাটোয়ারীকে। ষষ্ঠ ওভারের তৃতীয় বলে জেসন হোল্ডারকে পুল করতে গিয়ে বোল্ড হয়ে যান পাঁচ নম্বরে নামা শামীম। ৪ বলে ১ রান করা শামীম যেভাবে উইকেট বিলিয়ে দিয়ে এসেছেন, সেটা লিটনের কাছে মনে হয়েছে অগ্রহণযোগ্য।
শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান, নেদারল্যান্ডস, আফগানিস্তান—টানা চার সিরিজ জয়ের পর বাংলাদেশের এবার ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে সিরিজ জেতার সুযোগও রয়েছে। চট্টগ্রামে শেষ দুই টি-টোয়েন্টি জিতলে ক্রিকেটের সংক্ষিপ্ত সংস্করণে টানা পাঁচ সিরিজ জয়ের কীর্তি গড়বে বাংলাদেশ। আগামীকাল ও শুক্রবার হবে বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজের দ্বিতীয় ও তৃতীয় টি-টোয়েন্টি।
ইনিংসের শেষের দিকে ঝড় তুলে ম্যাচের গতিপথ পাল্টে দিতে শামীম হোসেন পাটোয়ারীর সুনাম রয়েছে ঠিকই। কিন্তু প্রয়োজনের মুহূর্তে অপ্রয়োজনীয় শট খেলে দলকেও তিনি ডুবিয়েছেন বারবার। চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে আজ প্রথম টি-টোয়েন্টিতে হারের পর তাঁকে কাঠগড়ায় তুললেন অধিনায়ক লিটন দাস।
ওয়েস্ট ইন্ডিজের দেওয়া ১৬৬ রানের লক্ষ্যে নেমে বাংলাদেশের স্কোর যখন ৪.২ ওভারে ৩ উইকেটে ৩৮ রান, তখন ব্যাটিংয়ে নামেন শামীম। চট্টগ্রামে স্বাগতিকদের রানরেট তখন ৮.৭৭। রান তোলার চাপও তখন বেশি ছিল না। কিন্তু ইনিংসের ষষ্ঠ ওভারের তৃতীয় বলে জেসন হোল্ডারকে পুল করতে গিয়ে বোল্ড হয়ে যান পাঁচ নম্বরে নামা শামীম। ৪ বলে ১ রান করা শামীম যেভাবে উইকেট বিলিয়ে দিয়ে এসেছেন, সেটা লিটনের কাছে মনে হয়েছে অগ্রহণযোগ্য। ১৬ রানে হারের পর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ অধিনায়ক বলেন, ‘শামীম যেভাবে ব্যাটিং করেছে, সেটা সত্যিই হতাশাজনক। তার দায়িত্ব নিয়ে খেলা উচিত ছিল।’
প্রথম টি-টোয়েন্টিতে আজ টস জিতে আগে ব্যাটিং নিয়ে রয়েসয়ে শুরু করে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। একপর্যায়ে ক্যারিবীয়দের স্কোর হয়ে যায় ১২.২ ওভারে ৩ উইকেটে ৮২ রান। যেখানে ১৩তম ওভারের প্রথম ও দ্বিতীয় বলে ব্র্যান্ডন কিং (৩৩) ও শারফেন রাদারফোর্ডকে (০) ফিরিয়েছেন তাসকিন আহমেদ। টানা দুই বলে উইকেট হারানোর কোনো রকম চাপ অনুভব করেনি উইন্ডিজ। চতুর্থ উইকেটে ৪৬ বলে ৮৩ রানের অবিচ্ছেদ্য জুটি গড়েন শাই হোপ ও রভম্যান পাওয়েল। যার মধ্যে ইনিংসের শেষ ওভারে তানজিম হাসান সাকিবকে তিন ছক্কা মেরেছেন রভমান পাওয়েল। ২৮ বলে ৪৪ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলে ম্যাচসেরার পুরস্কার পেয়েছেন পাওয়েল।
লিটনের মতে শেষের দিকে আরও ভালো বোলিং করতে হবে। বাংলাদেশ অধিনায়ক বলেন, ‘তারা প্রথম ১০ ওভারে ভালো ব্যাটিং করেছে। উইকেট একটু ধীরগতির ছিল। যদি দ্রুত কয়েকটা উইকেট তুলতে পারতাম, তাহলে তাদের চাপে ফেলতে পারতাম। আমাদের স্লগ ওভার ভালোভাবে কাজে লাগাতে হবে।’ ২৯ ও ৩১ অক্টোবর শেষ দুই টি-টোয়েন্টিতে মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ। দুটি ম্যাচই বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৬টায় শুরু হবে চট্টগ্রামে।
