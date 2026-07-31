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ফুটবল

বিশ্বকাপের সবচেয়ে আইকনিক মুহূর্ত কোনটা, জানতে চাইল ফিফা

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ৩১ জুলাই ২০২৬, ১৭: ৪৬
বিশ্বকাপের সবচেয়ে আইকনিক মুহূর্ত কোনটা, জানতে চাইল ফিফা
আর্জেন্টিনার বিপক্ষে কেপ ভার্দের ডিফেন্ডার সিদনি লোপেস কাবরালের গোলটাই ২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপের সেরা। ছবি: সংগৃহীত

২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপ শেষ হলেও রেশ যায়নি। ৪৮ দলের টুর্নামেন্ট, ৩৯ দিনের বিশ্বকাপ, ১০৪ ম্যাচের বিশ্বকাপ নিয়ে কি আলোচনা এত সহজে থামে! ফিফাও সামাজিক মাধ্যমে এটা নিয়ে করছে আলোচনা। কোন মুহূর্তটা আইকনিক, ভক্ত-সমর্থকদের কাছ থেকে সেটা জানতে বিশ্ব ফুটবলের অভিভাবক সংস্থা একটি পোস্ট দিয়েছে।

‘ফিফা বিশ্বকাপ’ আজ ছয় ছবি পোস্ট করে নিজেদের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে যে পোস্ট দিয়েছে, সেটা অনেকটা ভোটের মতোই। ক্যাপশনে লেখা, ‘এই বিশ্বকাপের সবচেয়ে আইকনিক মুহূর্ত কোনটি?’ সেই ছয়টি ছবি কী কী, তা একটু জেনে নেওয়া যাক।

প্রথমবার বিশ্বকাপ খেলতে এসেই চমক দেখিয়েছে কেপ ভার্দে। ছবি: ফিফা
প্রথমবার বিশ্বকাপ খেলতে এসেই চমক দেখিয়েছে কেপ ভার্দে। ছবি: ফিফা

‘কেপ ভার্দের উত্থান’ ক্যাপশনে প্রথম ছবি দেওয়া হয়েছে। সেখানে সিদনি লোপেজ কাবরালকে শট নিতে দেখা যাচ্ছে। আর্জেন্টিনার বিপক্ষে শেষ বত্রিশে ডান পায়ের বাঁকানো শটে তাঁর গোল করে ২০২৬ বিশ্বকাপে ফিফার সেরা গোলের স্বীকৃতি পেয়েছে। দ্বিতীয় ছবি পোস্ট করা হয়েছে ‘জুডের জাদু’ ক্যাপশনে। সদ্য সমাপ্ত ফুটবল বিশ্বকাপে তিনি করেন ৬ গোল।

সদ্য সমাপ্ত ফুটবল বিশ্বকাপে ৭ গোল করেছেন জুড বেলিংহাম। ছবি: ফিফা
সদ্য সমাপ্ত ফুটবল বিশ্বকাপে ৭ গোল করেছেন জুড বেলিংহাম। ছবি: ফিফা

তৃতীয় ছবির ক্যাপশন দেওয়া হয়েছে ‘গোল শিকারি’। এই ছবিতে সবার সামনে দেখা যাচ্ছে আর্লিং হালান্ডকে। তিনিও করেছেন ৭ গোল। সবচেয়ে বড় কথা ২৮ বছর পর বিশ্বকাপ খেলতে এসে নরওয়ে কোয়ার্টার ফাইনাল খেলেছে। ম্যাচ শেষে তাদের ‘ভাইকিং রো’ উদযাপন বেশ ভাইরাল হয়েছে।

২৮ বছর পর বিশ্বকাপ খেলতে এসে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছে নরওয়ে। বিশ্বকাপে এটাই তাদের সেরা সাফল্য। ছবি: ফিফা
২৮ বছর পর বিশ্বকাপ খেলতে এসে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছে নরওয়ে। বিশ্বকাপে এটাই তাদের সেরা সাফল্য। ছবি: ফিফা

চতুর্থ ছবিতে ‘শেষ মুহূর্তে’ ক্যাপশন দিয়ে মিকেল মেরিনোর ছবি পোস্ট করা হয়েছে। সুপার সাব হিসেবে তিনি ভালোই পরিচিতি পেয়েছেন। পর্তুগালের বিপক্ষে শেষ ষোলোতে তাঁর শেষ মুহূর্তের গোলে স্পেন পায় ১-০ গোলের জয়।

সুপার সাব হিসেবে দারুণ পরিচিতি পেয়েছেন স্পেনের মিকেল মেরিনো। ছবি: ফিফা
সুপার সাব হিসেবে দারুণ পরিচিতি পেয়েছেন স্পেনের মিকেল মেরিনো। ছবি: ফিফা

‘শেষ মুহূর্তের নাটক’ ক্যাপশনে পঞ্চম ছবিতে প্যারাগুয়ে গোলরক্ষক অরলান্দো হিলকে দেখানো হয়েছে। টাইব্রেকারে হিলের বীরত্বে জার্মানিকে শেষ বত্রিশে বিদায়ঘণ্টা বাজিয়ে জার্মানি ঘটায় অঘটন।

জার্মানিকে শেষ বত্রিশে বিদায়ঘণ্টা বাজিয়ে দেওয়ার পর এভাবেই উল্লাস করতে দেখা যায় প্যারাগুয়ের গোলরক্ষক অরলান্দো হিলকে। ছবি: ফিফা
জার্মানিকে শেষ বত্রিশে বিদায়ঘণ্টা বাজিয়ে দেওয়ার পর এভাবেই উল্লাস করতে দেখা যায় প্যারাগুয়ের গোলরক্ষক অরলান্দো হিলকে। ছবি: ফিফা

ষষ্ঠ ছবির ক্যাপশন দেওয়া হয়েছে ‘শেষ হাসি’। ১৯ জুলাই ফাইনালে আর্জেন্টিনার বিপক্ষে শেষ মুহূর্তে গোলের পর ফেরান তোরেসের উদযাপন দেখা গেছে এই ছবিতে। তোরেসের ১০৬ মিনিটের গোলে আর্জেন্টিনাকে হারিয়ে ১৬ বছর পর শিরোপা পুনরুদ্ধার করে স্পেন। ১-০ গোলে স্প্যানিশরা জিতলেও আর্জেন্টিনা বলতে গেলে কিছুই করতে পারেনি।

আর্জেন্টিনার বিপক্ষে ফাইনালে গোল করে এভাবেই উদযাপনে মেতে ওঠেন ফেরান তোরেস। ছবি: ফিফা
আর্জেন্টিনার বিপক্ষে ফাইনালে গোল করে এভাবেই উদযাপনে মেতে ওঠেন ফেরান তোরেস। ছবি: ফিফা

ফিফার প্রকাশিত প্রথম ও ষষ্ঠ ছবিতেই রিঅ্যাকশন বেশি পড়েছে। সেটা হওয়ার কারণ রয়েছে। প্রথমবার বিশ্বকাপ খেলতে আসা কেপভার্দে রীতিমতো চমকে দিয়েছে। বিশেষ করে কেপ ভার্দে গোলরক্ষক ভোজিনিয়া ‘চীনের মহাপ্রাচীরের’ মতো গোলপোস্ট আগলেছেন বলে অনেক প্রশংশিত হয়েছেন। আর্জেন্টিনার বিপক্ষে শেষ বত্রিশের ম্যাচে ৩-২ গোলে হারলেও অনেক প্রশংসা পেয়েছে কেপ ভার্দে। দেশে ফিরে রাজকীয় সংবর্ধনাও পায় কেপ ভার্দে। পাশাপাশি ছবিগুলোতে অনেক মজাদার কমেন্টও রয়েছে।

স্পেনের কাছে ১-০ গোলে হেরে ইতালি-ব্রাজিলের পর টানা দুইবার বিশ্বকাপ জয়ের কীর্তি গড়ার সুযোগ হলো না আর্জেন্টিনার। এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি পাঁচবার বিশ্বকাপ জিতেছে ব্রাজিল। চারবার করে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে জার্মানি ও ইতালি। তিনবার জিতেছে আর্জেন্টিনা। দুইবার করে বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ফ্রান্স ও স্পেন। ইংল্যান্ড ১৯৬৬ সালে একবারই বিশ্বকাপ জিতেছে।

বিষয়:

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