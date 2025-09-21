Ajker Patrika
> খেলা
> ফুটবল

পিএসজির ম্যাচ স্থগিত, সমালোচনা হচ্ছে কী নিয়ে

ক্রীড়া ডেস্ক    
বৈরী আবহাওয়ার কারণে ম্যাচটি মাঠে গড়ায়নি। ছবি: সংগৃহীত
বৈরী আবহাওয়ার কারণে ম্যাচটি মাঠে গড়ায়নি। ছবি: সংগৃহীত

লিগ ওয়ানে ‘লা ক্লাসিক’ হিসেবে পরিচিত পিএসজি ও মার্শেইয়ের ম্যাচ। বৈরী আবহাওয়ার কারণে দর্শকপ্রিয় ম্যাচটি স্থগিত করেছে টুর্নামেন্ট কর্তৃপক্ষ। তাতেই শুরু হয়েছে সমালোচনা ও বিতর্ক।

স্তাদে বেলোড্রোমে আজ মার্শেইয়ের আতিথেয়তা নেওয়ার কথা ছিল পিএসজির। কিন্তু বাঁধ সাধে প্রকৃতি। এদিন দুপুর থেকেই ঝড় ও বৃষ্টিপাতের সতর্কতা জারি করা হয় ওই অঞ্চলে। এজন্য বাধ্য হয়ে ম্যাচ স্থগিতের সিদ্ধান্ত নেয় ফ্রান্সের শীর্ষ লিগ কর্তৃপক্ষ।

লিগ ওয়ানের নিয়ম অনুযায়ী, স্থগিত হওয়া ম্যাচ মাঠে গড়াবে পরের সোমবার। সে নিয়ম থেকে সরে আসেনি তারা। জানা গেছে, পিএসজি ও মার্শেইয়ের ম্যাচটি মাঠে গড়াবে আগামীকাল স্থানীয় সময় রাত ৮টায়। একই সময় শুরু হবে ব্যালন ডি’অর পুরস্কার। ফ্রান্স ফুটবল ম্যাগাজিনের অনুষ্ঠানটিতে পিএসজির খেলোয়াড়দের অংশগ্রহণ নিয়ে সমস্যা হবে ভেবে লিগ ওয়ানের সিদ্ধান্ত নিয়ে ফরাসি ফুটবলে তীব্র প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে।

গত মৌসুমে পিএসজিকে ট্রেবল জেতাতে সামনে থেকে নেতৃত্ব দেন উসমান ডেম্বেলে। তাই এবার ব্যালন ডি’অর জেতার দৌঁড়ে বেশ ভালোভাবেই এগিয়ে আছেন এই ফরাসি ফরোয়ার্ড। যদিও তার ব্যালন ডি’অর অনুষ্ঠানে হাজির হওয়া নিয়ে কোনো সমস্যা হবে না। ইনজুরির কারণে আপাতত দলের বাইরে আছেন ডেম্বেলে। তবে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে পুরস্কার জেতার সম্ভাবনা আছে পিএসজির কোচ লুইস এনরিকে এবং বেশ কিছু খেলোয়াড়ের।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ‘মার্সেই অঞ্চলে আবহাওয়ার পূর্বাভাস ভালো না হওয়ায় অলিম্পিক ডি মার্শেই এবং পিএসিজর ম্যাচ স্থগিত করা হয়েছে। সেখানে ভারী বৃষ্টিপাত হতে পারে এবং শহরাঞ্চলে জল প্রবাহের ঝুঁকি আছে। স্থগিত হওয়া ম্যাচ সোমবার, ২২ সেপ্টেম্বর রাত ৮: ০০টায় মাঠে গড়াবে।’

বিষয়:

খেলাফুটবলপিএসজি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

‘বাংলাদেশের দুই ক্রিকেটারের তাণ্ডবেই শেষ লঙ্কান সিংহরা’

‘বাংলাদেশের দুই ক্রিকেটারের তাণ্ডবেই শেষ লঙ্কান সিংহরা’

ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে আজই স্বীকৃতি দিচ্ছে যুক্তরাজ্য

ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে আজই স্বীকৃতি দিচ্ছে যুক্তরাজ্য

ফুটবলাররা পানি না গিলে কুলি করেন কেন

ফুটবলাররা পানি না গিলে কুলি করেন কেন

দেড় দশকে পুলিশের যে ক্ষতি হয়েছে, ৫০ বছরেও পুনরুদ্ধার কঠিন: সাবেক আইজিপি নুরুল হুদা

দেড় দশকে পুলিশের যে ক্ষতি হয়েছে, ৫০ বছরেও পুনরুদ্ধার কঠিন: সাবেক আইজিপি নুরুল হুদা

নেপাল পুলিশের স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র নেই, জেন-জি বিক্ষোভে গুলি ছুড়ল কারা—ষড়যন্ত্রের অভিযোগ কে পি শর্মার

নেপাল পুলিশের স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র নেই, জেন-জি বিক্ষোভে গুলি ছুড়ল কারা—ষড়যন্ত্রের অভিযোগ কে পি শর্মার

সম্পর্কিত

ভারতকে ১৭২ রানের লক্ষ্য দিল পাকিস্তান

ভারতকে ১৭২ রানের লক্ষ্য দিল পাকিস্তান

পিএসজির ম্যাচ স্থগিত, সমালোচনা হচ্ছে কী নিয়ে

পিএসজির ম্যাচ স্থগিত, সমালোচনা হচ্ছে কী নিয়ে

ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে এবার আরেক বিতর্ক

ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে এবার আরেক বিতর্ক

কাউন্সিলর হয়ে বিসিবি ঘেরাওয়ের হুমকি ইশরাকের

কাউন্সিলর হয়ে বিসিবি ঘেরাওয়ের হুমকি ইশরাকের