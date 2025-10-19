এক বছর পর মেসির হ্যাটট্রিক

ক্রীড়া ডেস্ক
ইন্টার মায়ামির হয়ে চলতি মৌসুমটা দারুণ যাচ্ছে লিওনেল মেসির। গত দুই মাসে বেশ কয়েকটি ম্যাচে জোড়া গোল করেছেন। তবে কোনোভাবেই যেন হ্যাটট্রিকের দেখা পাচ্ছিলেন না। এবার সেই অপেক্ষা ফুরাল আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপ জয়ী অধিনায়কের।
মেজর লিগ সকারে (এমএলএস) আজ ভোরে ন্যাশভিলকে ৫–২ গোল বিধ্বস্ত করেছে মায়ামি। জিওডিস পার্কে সফরকারীদের বড় জয়ের পথে হ্যাটট্রিক করেন মেসি। এছাড়া সতীর্থের একটি গোলেও সহায়তা করেন সাবেক পিএসজি তারকা। সব মিলিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের শীর্ষ লিগে আরও একটা দারুণ দিন পার করলেন মেসি।
মায়ামির হয়ে এটা মেসির দ্বিতীয় হ্যাটট্রিক। এর আগে গত বছরের ১৯ অক্টোবর নিউ ইংল্যান্ড রেভুলুশনের বিপক্ষে ম্যাজিকাল ফিগার স্পর্শ করেছিলেন এই ফরোয়ার্ড। ফ্লোরিডার ক্লাবটির হয়ে ঠিক এক বছর পর আরও একটি হ্যাটট্রিকের দেখা পেলেন মেসি।
এই মৌসুমে সর্বোচ্চ ২৯ গোল করে গোল্ডেন বুট জয়ের দৌঁড়ে বেশ ভালোভাবেই এগিয়ে আছেন মেসি। পাশাপাশি ১৯টি অ্যাসিস্টও আছে তাঁর নামের পাশে। অর্থাৎ ৪৮ গোলে অবদান রেখেছেন মেসি। যৌথভাবে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ গোলদাতা ন্যাশভিলের স্যাম সারিজ ও এলএএফসির ডেনিস বুয়াঙ্গা। সমান ২৪ গোল করেছেন তাঁরা দুজন।
প্রতিপক্ষের মাঠে ম্যাচের ৩৪ মিনিটে প্রথম গোল করেন মেসি। ৬৩ মিনিটে স্পট কিক জালে বল জড়ান। নির্ধারিত সময়ের ৯ মিনিট আগে হ্যাটট্রিক পূর্ণ করেন আটবারের ব্যালন ডি’অর জয়ী। এমন পারফরম্যান্সই জানান দিচ্ছে– এক মেসির কাছেই যেন হেরে গেছে ন্যাশভিল।
মেসির প্রশংসা করতে গিয়ে ন্যাশভিলের কোচ ক্যালাগান বলেন, ‘আমরা মেসিকে আটকাতে ব্যর্থ হয়েছি। বিশেষ করে ২৫ গজে সে দুর্দান্ত ছিল। আজ সে সুযোগ পেলেই সেটাকে গোলে পরিণত করেছে।’
মেসির ব্যক্তিগত নৈপুন্যের এমএলএসের ইস্টার্ন কনফারেন্সের তৃতীয় হয়ে প্লে অফে জায়গা নিশ্চিত করেছে মায়ামি। ৩৪ ম্যাচে তাদের সংগ্রহ ৬৫ পয়েন্ট। সমান পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে অবস্থান করেছ সিনসিনাটি। ৬৬ পয়েন্ট পাওয়া ফিলাডেলফিয়া আছে টেবিলের শীর্ষে।
ইন্টার মায়ামির হয়ে চলতি মৌসুমটা দারুণ যাচ্ছে লিওনেল মেসির। গত দুই মাসে বেশ কয়েকটি ম্যাচে জোড়া গোল করেছেন। তবে কোনোভাবেই যেন হ্যাটট্রিকের দেখা পাচ্ছিলেন না। এবার সেই অপেক্ষা ফুরাল আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপ জয়ী অধিনায়কের।
মেজর লিগ সকারে (এমএলএস) আজ ভোরে ন্যাশভিলকে ৫–২ গোল বিধ্বস্ত করেছে মায়ামি। জিওডিস পার্কে সফরকারীদের বড় জয়ের পথে হ্যাটট্রিক করেন মেসি। এছাড়া সতীর্থের একটি গোলেও সহায়তা করেন সাবেক পিএসজি তারকা। সব মিলিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের শীর্ষ লিগে আরও একটা দারুণ দিন পার করলেন মেসি।
মায়ামির হয়ে এটা মেসির দ্বিতীয় হ্যাটট্রিক। এর আগে গত বছরের ১৯ অক্টোবর নিউ ইংল্যান্ড রেভুলুশনের বিপক্ষে ম্যাজিকাল ফিগার স্পর্শ করেছিলেন এই ফরোয়ার্ড। ফ্লোরিডার ক্লাবটির হয়ে ঠিক এক বছর পর আরও একটি হ্যাটট্রিকের দেখা পেলেন মেসি।
এই মৌসুমে সর্বোচ্চ ২৯ গোল করে গোল্ডেন বুট জয়ের দৌঁড়ে বেশ ভালোভাবেই এগিয়ে আছেন মেসি। পাশাপাশি ১৯টি অ্যাসিস্টও আছে তাঁর নামের পাশে। অর্থাৎ ৪৮ গোলে অবদান রেখেছেন মেসি। যৌথভাবে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ গোলদাতা ন্যাশভিলের স্যাম সারিজ ও এলএএফসির ডেনিস বুয়াঙ্গা। সমান ২৪ গোল করেছেন তাঁরা দুজন।
প্রতিপক্ষের মাঠে ম্যাচের ৩৪ মিনিটে প্রথম গোল করেন মেসি। ৬৩ মিনিটে স্পট কিক জালে বল জড়ান। নির্ধারিত সময়ের ৯ মিনিট আগে হ্যাটট্রিক পূর্ণ করেন আটবারের ব্যালন ডি’অর জয়ী। এমন পারফরম্যান্সই জানান দিচ্ছে– এক মেসির কাছেই যেন হেরে গেছে ন্যাশভিল।
মেসির প্রশংসা করতে গিয়ে ন্যাশভিলের কোচ ক্যালাগান বলেন, ‘আমরা মেসিকে আটকাতে ব্যর্থ হয়েছি। বিশেষ করে ২৫ গজে সে দুর্দান্ত ছিল। আজ সে সুযোগ পেলেই সেটাকে গোলে পরিণত করেছে।’
মেসির ব্যক্তিগত নৈপুন্যের এমএলএসের ইস্টার্ন কনফারেন্সের তৃতীয় হয়ে প্লে অফে জায়গা নিশ্চিত করেছে মায়ামি। ৩৪ ম্যাচে তাদের সংগ্রহ ৬৫ পয়েন্ট। সমান পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে অবস্থান করেছ সিনসিনাটি। ৬৬ পয়েন্ট পাওয়া ফিলাডেলফিয়া আছে টেবিলের শীর্ষে।
সৌদি প্রো লিগে অম্ল মধুর এক দিন পার করলেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো। পেনাল্টি থেকে গোল করতে ব্যর্থ হন সাত নম্বর জার্সিধারী। চোখ ধাঁধানো এক গোলে সে হতাশা ঢাকতেও বেশি সময় নেননি। এরপর হলুদ কার্ডও দেখেছেন তিনি।৯ মিনিট আগে
লক্ষ্যটা ছিল মাত্র ২০৮ রানের। মামুলি লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে বাংলাদেশের স্পিনারদের তোপের মুখে পড়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজ থেমেছে ১৩৩ রানে। সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে তাদের সঙ্গী হয়েছে ৭৪ রানের হার। এভাবে ম্যাচ হারলেও উইকেট নিয়ে কোনো ধরনের অজুহাদ দিতে চান না ক্যারিবীয়দের অধিনায়ক শাই হোপ।২ ঘণ্টা আগে
রিশাদ হোসেনের সাফল্যে বাংলাদেশ দলের সবচেয়ে বেশি খুশি কে হবেন, বলুন তো? মুশতাক আহমেদ। স্পিন পরামর্শক হিসেবে বাংলাদেশ দলের সব স্পিনারের সাফল্যই তাঁকে আনন্দিত করে। তবে খেলোয়াড়ি জীবনে নিজেই ছিলেন দুর্দান্ত এক লেগ স্পিনার। লেগিদের প্রতি তাঁর দুর্বলতা, ভালো লাগা থাকবেই। মিরপুরে আজ ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে১৪ ঘণ্টা আগে
মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামের উইকেট নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা নতুন কিছু নয়। মিরপুরের উইকেটের চরিত্র নিয়ে এত দিন কাঠগড়ায় তোলা হতো কিউরেটর গামিনি ডি সিলভাকে। গামিনি এখন মিরপুরে না থাকলেও উইকেটের চরিত্র আছে আগের মতোই। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে চলমান ওয়ানডে সিরিজে কালো মাটির ঘূর্ণি উইকেটে বিষাক্ত টার্ন পাচ্ছেন১৪ ঘণ্টা আগে