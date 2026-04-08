‘রিয়ালের খেলা এখনো শেষ হয়নি’

২-১ স্কোরকার্ড দেখে মনে হতে পারে বায়ার্ন মিউনিখের বিপক্ষে রিয়াল মাদ্রিদ হয়তো লড়াই করে হেরেছে। কিন্তু এখানে যে পুরোটা বোঝার উপায় নেই। যাঁরা খেলা দেখেছেন, তাঁরা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন রিয়াল কতটা বাজে খেলেছে। একের পর এক সুযোগ হাতছাড়া করেছে রিয়াল মাদ্রিদ।
সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে পিছিয়ে থেকে চ্যাম্পিয়নস লিগে ম্যাচ জয়ের বহু উদাহরণ রয়েছে রিয়াল মাদ্রিদের। গত রাতে কোয়ার্টার ফাইনালের প্রথম লেগে ৪৬ মিনিটে দুই গোল হজম করলেও বাকি ৪৪ মিনিটে সেখান থেকে আর ঘুরে দাঁড়াতে পারেনি রিয়াল। কোচ আলভারো আরবেলোয়া এখনো আশা ছাড়েননি। ১ গোলের ব্যবধান ঘুচিয়ে শিষ্যরা পরের লেগে ঘুরে দাঁড়াতে পারবেন বলে বিশ্বাস করেন আরবেলোয়া। ম্যাচ শেষে সংবাদ সম্মেলনে রিয়াল কোচ বারবার বলেন, ‘আমাদের খেলা এখনো শেষ হয়নি।’
প্রতিপক্ষের লক্ষ্য বরাবর গতকাল বায়ার্ন মিউনিখের চেয়ে বেশি শট নিয়েছে রিয়াল। বায়ার্নের লক্ষ্যে রিয়াল করেছে ১০ শট। বিপরীতে বায়ার্ন নিয়েছে চার শট। তবে সুযোগ মিসের খেসারত দিতে হয়েছে রিয়ালকে। ২-১ গোলে হারের পর রিয়াল গোলরক্ষক আন্দ্রে লুনিন বলেন, ‘আমরা আরও গোল করতে পারতাম। নয়্যার ম্যাচের সেরা খেলোয়াড়।’ রিয়াল ডিফেন্ডার আন্তোনিও রুডিগারের চোখেও সেরা খেলোয়াড় বায়ার্ন গোলরক্ষক ম্যানুয়েল নয়্যার।
১৬ মিনিটে রিয়াল মাদ্রিদ গোল করতে পারত। তবে দারুণ এক আক্রমণ থেকে উঠে আসা কিলিয়ান এমবাপ্পে গোলের সুযোগ তৈরি করলেও বায়ার্ন গোলরক্ষক নয়্যার তা প্রতিহত করেন। বায়ার্ন সুযোগ নষ্ট করলেও দ্রুত ঘুরে দাঁড়িয়েছে। ৪১ ও ৪৬ মিনিটে গোল করেন লুইস দিয়াজ ও হ্যারি কেইন। যেখানে সার্জ ন্যাবরির রক্ষণচেড়া পাস থেকে দারুণ এক শটে লক্ষ্যভেদ করেন দিয়াজ।
২-০ গোলে পিছিয়ে থাকা রিয়াল ঘুরে দাঁড়ানোর দারুণ সুযোগ পেয়েছিল। ৬১ মিনিটে বায়ার্ন মিউনিখের ডিফেন্ডার দায়োত উপমেকানোর ভুলে দারুণ একটি সুযোগ পেয়েছিলেন ভিনিসিয়ুস জুনিয়র। কিন্তু নয়্যারকে একা পেয়েও সুযোগটি হাতছাড়া করেন ভিনি। ৭৪ মিনিটে ব্যবধান কমান এমবাপ্পে। যদিও তিনি একের পর এক সুযোগ নষ্ট করেন। আর নয়্যার যেখানে গোলপোস্টের সামনে প্রাচীর হিসেবে দাঁড়িয়ে থাকেন, তখন আর কী করার থাকে!
গোলের সহজ সুযোগ পেয়েও কাজে লাগাতে না পারার আফসোস কোচ আরবেলোয়ার। ম্যাচ শেষে রিয়াল কোচ বলেন, ‘আমরা দুইবার ভুল করেছি। বলের দখল নিয়েও নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারিনি। এ ধরনের ভুল এড়াতে হবে। এই ধরনের দলের বিপক্ষে ভুল করলে হেরে খেসারত দিতে হয়।’
রাতের আরেক ম্যাচে স্বাগতিক স্পোর্টিং সিপিকে ১-০ গোলে হারিয়েছে আর্সেনাল। লিসবনের হোসে আলভালাদে স্টেডিয়ামে ৯০ মিনিটের পর অতিরিক্ত ১ মিনিটে গোল করেন কাই হ্যাভার্টজ। ৭১ মিনিটে তাঁকে নামানো হয় মার্টিন ওডেগার্ডের বদলি হিসেবে। ১৫ এপ্রিল কোয়ার্টার ফাইনালের দ্বিতীয় লেগে এমিরেটসে স্পোর্টিং সিপিকে আতিথেয়তা দেবে আর্সেনাল। একই রাতে আলিয়াঞ্জ অ্যারেনায় দ্বিতীয় লেগে মুখোমুখি হবে বায়ার্ন-রিয়াল।
