Ajker Patrika
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স্পেনের বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচ কোথায় দেখবেন

ক্রীড়া ডেস্ক    
স্পেনের বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচ কোথায় দেখবেন
রাতে মাঠে নামছে স্পেন। ছবি: সংগৃহীত

দিনের চার ম্যাচের মধ্যে দুই ম্যাচ সকালে হয়ে গেছে। ভোরে ইকুয়েডরকে শেষ মুহূর্তের গোলে হারিয়েছে আইভরি কোস্ট। আর আট বছর পর বিশ্বকাপে ফিরে সুইডেন ৫-১ গোলে হারিয়েছে তিউনিসিয়াকে। রাতে মাঠে নামছে বিশ্বকাপের অন্যতম ফেবারিট স্পেন। আটলান্টায় বাংলাদেশ সময় রাত ১০টায় মুখোমুখি হচ্ছে স্পেন-কেপভার্দে। ম্যাচটি সরাসরি সম্প্রচার করবে বিটিভি, সময়, টি স্পোর্টস। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ফুটবল খেলা সরাসরি

স্পেন-কেপভার্দে

রাত ১০টা

সরাসরি

বেলজিয়াম-মিসর

রাত ১টা

সরাসরি

বিটিভি, সময়, টি স্পোর্টস

বিষয়:

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