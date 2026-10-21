পেনাল্টি মিসের পরও মেসির চেয়ে এগিয়ে রোনালদো

পেনাল্টি মিসের পরও মেসির চেয়ে এগিয়ে রোনালদো
১০০০ গোলের কাছাকাছি থাকা ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর কাছে এখন প্রত্যেক গোলই মূল্যবান। গতকাল রাতে তাঁর সেই সুযোগ ছিল। কিন্তু একেবারে সহজ সুযোগ হাতছাড়া করেছেন তিনি। তাতে করে আর্জেন্টিনার তারকা ফরোয়ার্ড লিওনেল মেসির সঙ্গে রোনালদোর ব্যবধান বেড়েছে ঠিকই। তবে একটা দিক থেকে এগিয়ে পর্তুগিজ ফরোয়ার্ডই।
সৌদি প্রো লিগে নিওনের বিপক্ষে গত রাতে আল নাসর তারকা রোনালদোর পেনাল্টি মিসের ঘটনা ঘটেছে প্রথমার্ধের শেষভাগে। কিন্তু পর্তুগিজ ফরোয়ার্ড পোস্টের বাইরে মেরে দিয়েছেন শট। প্রতিযোগিতামূলক ক্যারিয়ারে এই নিয়ে পেনাল্টিতে ৩৭ শট মিস করেছেন রোনালদো। তাতে করে মেসির চেয়ে পর্তুগিজ ফরোয়ার্ড আরও একটু পিছিয়ে গেলেন। পেনাল্টিতে ৩৫ শট মিস করেছেন আর্জেন্টাইন তারকা।
পেনাল্টি মিসে মেসিকে ছাড়ালেও পরিসংখ্যানগত একটা দিক থেকে রোনালদোই এগিয়ে থাকছেন।মেসি তাঁর ক্যারিয়ারে ১৫০ বার পেনাল্টি নিয়ে ১১৫ বার গোল করেছেন। স্পটকিকে আর্জেন্টিনার তারকা ফরোয়ার্ডের সফলতার হার ৭৬.৬৭ শতাংশ। রোনালদোর পেনাল্টি থেকে গোলে সফলতার হার ৮৩.২৬ শতাংশ। পর্তুগিজ ফরোয়ার্ড ২২১ বার পেনাল্টি নিয়ে গোল করেছেন ১৮৪ বার।
রোনালদো তাঁর ক্যারিয়ারে এখন পর্যন্ত ৯৮১ গোল করেছেন। গতকাল সংখ্যাটা ৯৮৩ পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারতেন। কিন্তু পেনাল্টি থেকে গোল মিসের পাশাপাশি আরও একটা গোলের সুযোগ হাতছাড়া করেছেন তিনি। ৪৮ মিনিটে সাদিও মানের হেড থেকে বল পান রোনালদো। তখন কেবল পা ছোঁয়ালেই হয়ে যেত। কিন্তু পর্তুগিজ ফরোয়ার্ড ক্রসবারের ওপর দিয়ে বল মেরেছেন।
রোনালদো একের পর এক সুযোগ হাতছাড়া করলেও আল নাসর জয় নিয়ে মাঠ ছেড়েছে। নিওমের বিপক্ষে গোল করেন আল নাসর স্ট্রাইকার জোয়াও ফেলিক্স। ১-০ গোলের জয়ে এখন সৌদি প্রো লিগের পয়েন্ট তালিকায় তিনে রোনালদোর দল। ৯ ম্যাচে ৭ জয়, ১ ড্র ও ১ হারে ২২ পয়েন্ট এখন আল নাসরের। সবার ওপরে থাকা আল কাদসিয়ার পয়েন্ট ২৫। ২৪ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে আল হিলাল। আল কাদসিয়া ১০ ম্যাচ খেললেও আল হিলাল খেলেছে ৯ ম্যাচ।
পর্তুগাল দলে ৩০ দিনের নিষেধাজ্ঞা পেয়েছেন রোনালদো। ২৫৫ ইউরো জরিমানা করা হয়েছে। বাংলাদেশি মুদ্রায় তা ৩৫ হাজার ৩৫০ টাকা। মূলত নরওয়ের বিপক্ষে ম্যাচে পুরো ৯০ মিনিট বসে থাকার ঘটনাকে কেন্দ্র করে রোনালদোর সঙ্গে পর্তুগাল কোচ জর্জ জেসুসের বাকবিতণ্ডা শুরু। জাতীয় দলের ক্যাম্প ছেড়েও চলে যান রোনালদো। নভেম্বরে তারকা ফরোয়ার্ডের ফেরার আশা করছে পর্তুগাল ফুটবল ফেডারেশন (পিএফএফ)। ১৪ নভেম্বর ডেনমার্কের বিপক্ষে নেশনস লিগে খেলবে পর্তুগাল।