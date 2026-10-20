৩৮ সেকেন্ডেই জরিমানার টাকা তুলবেন রোনালদো
পর্তুগাল ফুটবল ফেডারেশনের ৩০ দিনের নিষেধাজ্ঞা ও ২৫৫ ইউরো জরিমানায় খুব একটা সমস্যায় পড়তে হচ্ছে না ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোকে। সৌদি ক্লাব আল নাসরে তাঁর দৈনিক আয়ের হিসাবে, জরিমানার টাকা তুলতে মাত্র ৩৮ সেকেন্ডই যথেষ্ট।
গতকাল রোনালদোকে শাস্তির ঘোষণা দেয় পর্তুগাল ফুটবল ফেডারেশন। গত আন্তর্জাতিক বিরতিতে ডেনমার্কে জাতীয় দলের ক্যাম্প ছেড়ে চলে যাওয়ায় এই শাস্তি পেয়েছেন সিআরসেভেন। তবে নিষেধাজ্ঞার মেয়াদ ৩০ সেপ্টেম্বর থেকে কার্যকর হওয়ায় আগামী ১৪ নভেম্বর ডেনমার্কের বিপক্ষে ম্যাচের আগেই তা শেষ হয়ে যাবে। ফলে ওই ম্যাচে তাঁকে খেলাতে কোচ জর্জ জেসুসের কোনো বাধা থাকবে না।
ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম ডেইলি মেইল জানিয়েছে, আল নাসরে প্রতিদিন ৪ লাখ ৮৮ হাজার পাউন্ড আয় করেন রোনালদো। সেই হিসাবে তাঁর ২৫৫ ইউরোর জরিমানা পরিশোধ করতে প্রয়োজন মাত্র ৩৮ সেকেন্ডের আয়। ফলে আর্থিক দিক থেকে এই শাস্তি পর্তুগিজ তারকার জন্য কার্যত তুচ্ছ।
রোনালদোর অসন্তোষের সূত্রপাত গত ২৭ সেপ্টেম্বর উয়েফা নেশনস লিগে নরওয়ের বিপক্ষে পর্তুগালের ম্যাচে। ওই ম্যাচে শুরুর একাদশে জায়গা না পেলেও ওয়ার্মআপ করেছিলেন তিনি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁকে মাঠে নামাননি কোচ। ১৮ বছরের আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারে প্রথমবারের মতো কোনো ম্যাচে অব্যবহৃত বদলি হিসেবে থাকতে হয় তাঁকে।
এরপর জাতীয় দলের তিনটি অনুশীলন সেশনে অনুপস্থিত ছিলেন রোনালদো। আন্তর্জাতিক বিরতিতে পর্তুগালের শেষ দুটি ম্যাচের আগেই ক্যাম্প ছেড়ে চলে যান তিনি। ব্যক্তিগত বিমানে স্পেনে ফেরার পর সৌদি আরবে আল নাসরের অনুশীলনে যোগ দেন পাঁচবারের ব্যালন ডি’অরজয়ী এই তারকা।
নিষেধাজ্ঞার মেয়াদ আগেই গণনা করায় ডেনমার্কের বিপক্ষে ম্যাচে রোনালদোর খেলার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। ফলে শাস্তির কারণে জাতীয় দলের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে তাঁকে হারানোর আশঙ্কা আপাতত থাকছে না পর্তুগালের।