হেরে মৌসুম শুরু করল মেসির দল

প্রথমবারের মতো মেজর লিগ সকারের (এসএলএস) শিরোপা জিতে বেশ নির্ভার ছিল ইন্টার মায়ামি। লম্বা বিরতির পর আজ সকালে নতুন মৌসুমে নিজেদের প্রথম ম্যাচ খেলতে নেমেছিল ফ্লোরিডার ক্লাবটি। শিরোপা ধরে রাখার মিশনে লিওনেল মেসিদের শুরুটা হলো ভুলে যাওয়ার মতো।
এমএলএসের নতুন মৌসুমের প্রথম ম্যাচে লস অ্যাঞ্জেলস ফুটবল ক্লাবের (এলএএফসি) কাছে ৩-০ গোলে হেরেছে মায়ামি। এলএ মেমোরিয়াল কলিসিয়ামে তিন গোলের মধ্যেই দুইটাই হয়েছে বিরতির পর। প্রতিপক্ষের মাঠে দলের হারের দিনে পুরো ৯০ মিনিট মাঠে ছিলেন মেসি। কিন্তু সফরকারীদের হার থেকে বাঁচাতে পারেননি আর্জেন্টিনার অধিনায়ক।
গতবার ফাইনালে খেলেও শিরোপা জেতা হয়নি বাংলাদেশের মেয়েদের। যাদের কাছে হেরে সেবার শিরোপাবঞ্চিত হয়েছিল বাংলাদেশ নারী ‘এ’ দল, সেমিফাইনালে সেই পাকিস্তানকে হারিয়েই ফাইনালে উঠেছে বাংলাদেশ। তাহলে এবার কী ভাগ্যে শিকে ছিঁড়বে বাংলাদেশের!১৬ মিনিট আগে
লা লিগায় অঘটনের সাক্ষী হলো রিয়াল মাদ্রিদ। শনিবার দিবাগত রাতে ওসাসুনার মাঠ থেকে ২-১ গোলের হার নিয়ে ফিরেছে টুর্নামেন্টের ইতিহাসের রেকর্ড চ্যাম্পিয়নরা। শক্তির বিচারে পিছিয়ে থাকা দলটির কাছে হারের জন্য নিজেদের বাজে পারফরম্যান্সকে দায়ী করেছেন রিয়ালের কোচ আলভারো আরবেলোয়া।১ ঘণ্টা আগে
সাফ চ্যাম্পিয়নশিপে দুবার বড় সাফল্য পাওয়ার পর এশিয়ার সর্বোচ্চ মঞ্চে নিজেদের ঝলক দেখাতে চায় বাংলাদেশ নারী ফুটবল দল। টুর্নামেন্টে বাংলাদেশ দলকে নেতৃত্ব দেবেন আফঈদা খন্দকার। অস্ট্রেলিয়ায় যাওয়ার আগে বাফুফে ভবনে আজকের পত্রিকাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে দলের প্রস্তুতি, প্রত্যাশা ও চ্যালেঞ্জ নিয়ে কথা বলেছেন তিনি।১ ঘণ্টা আগে
আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে আজ যেন ফাইনালের আগে ফাইনাল। কেন বলছি? ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকা টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের গত আসরেও শিরোপা লড়াইয়ে মুখোমুখি হয়েছিল। এবারও তারা বেশ ফেবারিট। তবে ফাইনালে এখনো দূরের পথ, তার আগে সুপার এইটে নিজেদের দাপট দেখাতে মুখিয়ে তারা।২ ঘণ্টা আগে