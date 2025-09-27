Ajker Patrika
> খেলা
> ফুটবল

ইসরায়েলকে নিষিদ্ধের দাবিতে ফিফা-উয়েফার কাছে চিঠি

ক্রীড়া ডেস্ক    
ইসরায়েলকে নিষিদ্ধ করতে দেওয়া হয়েছে চিঠি। ছবি: সংগৃহীত
ইসরায়েলকে নিষিদ্ধ করতে দেওয়া হয়েছে চিঠি। ছবি: সংগৃহীত

ইসরায়েলকে প্রতিযোগিতা ফুটবল থেকে একঘরে করার দাবিতে সাড়া পড়ে গিয়েছে। এরই মধ্যে তাদের (ইসরায়েল) নিষিদ্ধ করতে ফিফা-উয়েফার কাছে চিঠি দিয়েছে তুরস্ক। খুব শিগগিরই আসতে পারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত।

তুরস্কের স্থানীয় সংবাদমাধ্যম আনাদোলু এজেন্সি গত রাতে নিশ্চিত করে তুরস্কের চিঠি দেওয়ার কথা নিশ্চিত করেছে। ফিফা, উয়েফা এবং জাতীয় ফুটবল সংস্থাগুলোর প্রধানদের কাছে ইসরায়েলকে নিষিদ্ধের দাবিতে চিঠি দিয়েছেন তুরস্ক ফুটবল ফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম হাজিওসমানোউলু। চিঠিতে হাজিওসমানোউলু লিখেছেন, ‘সভ্যতার মূল্যবোধ ও শান্তির রক্ষক দাবি করা হলেও ফুটবল সংস্থাগুলো দীর্ঘ সময় ধরে নীরব। নিজেদের আবেগের তাড়না থেকে আমরা উদ্বেগ প্রকাশ করছি। কারণ, গাজা ও আশপাশে ইসরায়েলের কার্যক্রম অমানবিক। তাদের এসব কাজ একেবারেই অগ্রহণযোগ্য।’

২০২৩ -এর অক্টোবরে হামাস দক্ষিণ ইসরায়েলে হামলার পরই শুরু হয় যুদ্ধ। গাজায় এরপরই সামরিক অভিযান শুরু করে ইসরায়েল। প্রায় দুই বছর ধরে চলমান হামলায় ৬৬ হাজার মানুষ নিহত হয়েছেন বলে বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদে জানা গেছে। হাজিওসমানোউলু চিঠিতে বলেন, ‘পরিস্থিতি ভয়াবহ ছিল অনেক দিন ধরেই। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের হস্তক্ষেপের কারণে ব্যাপারটা জরুরি হয়ে পড়েছে।’

উয়েফা আগামী সপ্তাহে ইসরায়েলকে নিজেদের টুর্নামেন্ট থেকে সাময়িক স্থগিতাদেশ দিতে পারে বলে ইউরোপিয়ান সংবাদমাধ্যমে জানা গেছে। তবে যুক্তরাষ্ট্র সরকারে জানিয়েছে, ২০২৬ বিশ্বকাপে ইসরায়েলকে নিষিদ্ধ করার কোনো রকম প্রচেষ্টা সফল হবে না। আগামী বছর যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, মেক্সিকো-এই তিন দেশ মিলিয়ে হচ্ছে ২৩তম ফুটবল বিশ্বকাপ। বিশ্ব ফুটবলের এই আসরে অংশ নেবে ৪৮ দল। তবে উয়েফা ইসরায়েলকে নিষিদ্ধ করতে চাইলে ফিফার অনুমোদন লাগবে। এর আগে ২০২২ সালে রাশিয়াকে ফুটবল থেকে নিষিদ্ধ করতে ফিফা-উয়েফা যৌথভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। এবার ইসরায়েলকে নিষিদ্ধ করতে তুরস্ক যে চিঠি দিয়েছে, তাতে ৪৮ অ্যাথলেটের একটা গ্রুপ যৌথভাবে স্বাক্ষর করেছে।

বিষয়:

খেলাফুটবলতুরস্কইসরায়েল
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

জাতিসংঘে নেতানিয়াহুর ভাষণের সময় ওয়াকআউট করল কোন কোন দেশ, বাংলাদেশও কি ছিল

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ও ফার্স্ট লেডির সঙ্গে ড. ইউনূস, পাশে মেয়ে দীনা

জুনেও যুক্তরাষ্ট্রে গিয়েছিলাম, এবার বাধা দেওয়ায় বিস্মিত হয়েছি: সোহেল তাজ

বিএনপির চোখ জামায়াত ও চরমোনাইয়ের দিকে

ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি: হাইব্রিড পদ্ধতির বিশ্ববিদ্যালয় চলবে দুপুর থেকে সন্ধ্যা

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ইসরায়েলের সতর্কবার্তা উপেক্ষা করে আন্তর্জাতিক জলসীমায় গাজা অভিমুখী ৫০ নৌযান

ইসরায়েলের সতর্কবার্তা উপেক্ষা করে আন্তর্জাতিক জলসীমায় গাজা অভিমুখী ৫০ নৌযান

মামুনের কথা অসংগতিপূর্ণ, আরও জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে: পুলিশ

মামুনের কথা অসংগতিপূর্ণ, আরও জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে: পুলিশ

শুটিং স্পটে মডেলকে দলবদ্ধ ধর্ষণ, পরিচালকসহ ৩ জনের নামে মামলা

শুটিং স্পটে মডেলকে দলবদ্ধ ধর্ষণ, পরিচালকসহ ৩ জনের নামে মামলা

যুক্তরাষ্ট্রে যেতে চেয়েছিলেন সোহেল তাজ, ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে বিমানবন্দর থেকে

যুক্তরাষ্ট্রে যেতে চেয়েছিলেন সোহেল তাজ, ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে বিমানবন্দর থেকে

জাতিসংঘে নেতানিয়াহুর ভাষণের সময় বেরিয়ে গেলেন বহু দেশের প্রতিনিধি

জাতিসংঘে নেতানিয়াহুর ভাষণের সময় বেরিয়ে গেলেন বহু দেশের প্রতিনিধি

সম্পর্কিত

ইসরায়েলকে নিষিদ্ধের দাবিতে ফিফা-উয়েফার কাছে চিঠি

ইসরায়েলকে নিষিদ্ধের দাবিতে ফিফা-উয়েফার কাছে চিঠি

চ্যাম্পিয়ন মোহামেডানের হারে শুরু, অঘটনের শিকার বসুন্ধরা

চ্যাম্পিয়ন মোহামেডানের হারে শুরু, অঘটনের শিকার বসুন্ধরা

ফাইনালে ভারতকে হারানোর টোটকা দিলেন পাকিস্তান কোচ

ফাইনালে ভারতকে হারানোর টোটকা দিলেন পাকিস্তান কোচ

রাজ্জাকের পদত্যাগে বিস্মিত শান্ত

রাজ্জাকের পদত্যাগে বিস্মিত শান্ত