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ফুটবল

সিরিয়ার কাছে হেরে বিদায়ের দ্বারপ্রান্তে বাংলাদেশ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
সিরিয়ার কাছে হেরে বিদায়ের দ্বারপ্রান্তে বাংলাদেশ
সিরিয়ার কাছে হেরেছে বাংলাদেশ। ছবি: বাফুফে

দুই ম্যাচ, দুই হার। অনূর্ধ্ব-২০ এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে বাংলাদেশের সামনে এখন শুধু সমীকরণ নয়, বড় প্রশ্নও। সিরিয়ার বিপক্ষে লড়াইটা একসময় সমানে সমান মনে হলেও বিরতির ঠিক আগে দুই মিনিটের ধাক্কায় ম্যাচ থেকে অনেকটাই ছিটকে যায় বাংলাদেশ। শেষ পর্যন্ত হজম করেছে তিন গোল।

তাসখন্দের দস্তলিক স্টেডিয়ামে ‘বি’ গ্রুপের ম্যাচে আজ সিরিয়ার কাছে ৩–০ গোলে হারে জেরার্ড জোন্সের দল। শুরু থেকেই বাংলাদেশের রক্ষণকে ব্যস্ত রাখে সিরিয়া। ১৭ মিনিটে আব্দুল্লাহ আল নাজারের প্লেসিং শট ক্রসবারের ওপর দিয়ে ঠেকান রাজ চৌধুরী। ২৩ মিনিটেও কাছাকাছি জায়গা থেকে সুযোগ পায় সিরিয়া। বাংলাদেশের জন্য পাল্টা স্বস্তি আসে ৩৮ মিনিটে। রিয়াদ ফাহিমের কোনাকুনি শট কর্নারের বিনিময়ে ঠেকিয়ে দেন ইসমাইল হাদি।

এরপরই ম্যাচের মোড় ঘুরে যায়। ৪৪ মিনিটে আব্দুল্লাহ আল নাজারের ব্যাকহিল থেকে পাওয়া বলে বক্সের বাইরে থেকে আলান মামোর নিচু শট বাংলাদেশের জালে পৌঁছে যায়। যোগ করা সময়ের প্রথম মিনিটে ভুলপাসের সুযোগ নিয়ে মারিওস আলহেরেক দ্বিগুণ করেন ব্যবধান।

দ্বিতীয়ার্ধে বাংলাদেশ আক্রমণে কিছুটা প্রাণ ফেরানোর চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সিরিয়ার গোলমুখে সেই চেষ্টা ফলপ্রসূ হয়নি। উল্টো রাজ চৌধুরীকে ব্যস্ত থাকতে হয়েছে বারবার। ৭৩ মিনিটে আমের আম্মারের ফ্রি-কিক ও ৮৫ মিনিটে মামোর শট ঠেকিয়ে দলকে বাঁচান তিনি।

শেষ পর্যন্ত ৮৯ মিনিটে আসে তৃতীয় গোল। বক্সের বাইরে ফ্রি-কিক থেকে আল নাজারের নিচু শট ধীরগতিতে গড়িয়েও বাংলাদেশের জালে গিয়ে থামে। তাতে হতবাক হওয়া ছাড়া কিছুই করার ছিল না বাংলাদেশের।

দুই ম্যাচ শেষে পয়েন্টশূন্য বাংলাদেশ। তাতে বিদায়ের দ্বারপ্রান্তেও চলে গেছে। এর আগে প্রথম ম্যাচে উজবেকিস্তানের কাছেে হেরেছে ২–০ গোলে।রোববার ভারতের বিপক্ষে শেষ ম্যাচে নামবে বাংলাদেশ। তবে আজ উজবেকিস্তানের বিপক্ষে ভারত ড্র করলে শেষ হয়ে যাবে বাংলাদেশের মূল পর্বে খেলার আশা।

আট গ্রুপের চ্যাম্পিয়ন ও সেরা সাত রানার্সআপসহ মোট ১৫ দল বাছাই থেকে যাবে মূল পর্বে। আগামী বছর এই আসরের আয়োজক হিসেবে চীন খেলবে সরাসরি।

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