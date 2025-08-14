হঠাৎ কিসের ক্ষোভ ঝাড়লেন হৃদয়

ক্রীড়া ডেস্ক
বাংলাদেশ দলের ক্রিকেটারদের মধ্যে তাওহীদ হৃদয় ফেসবুকে সাধারণত যেকোনো বিষয়ে পোস্ট দেন বিস্তারিত লিখে। আজ ফেসবুকে তিনি যেটা লিখেছেন, সেখানে রীতিমতো ক্ষোভই ঝেড়েছেন। কিন্তু কী নিয়ে খেপলেন বাংলাদেশ দলের তরুণ ক্রিকেটার?
বাংলাদেশ-পাকিস্তান সিরিজ শেষে হৃদয় ছুটি কাটাতে গিয়েছিলেন লন্ডনে। এর মধ্যে শুরু হয়েছে জাতীয় দলের ফিটনেস ক্যাম্প। জাতীয় স্টেডিয়ামে হয়েছে ১৬০০ মিটারের রানিং সেশনও। এর আগেই হৃদয় দেশে ফিরলেও অংশ নিতে পারেননি রানিং সেশনে। সামাজিক মাধ্যমে বাংলাদেশের এই তরুণ ক্রিকেটারকে নিয়ে শোনা যাচ্ছে নানা কথা। গুঞ্জন প্রচার হওয়ার কারণেই মূলত খেপেছেন তিনি। কারণ, তাঁর মা অসুস্থ। এখন কারও ফোন ধরার মতো অবস্থায় নেই। নিজের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে হৃদয় লিখেছেন, ‘দেশে এসেছি বেশ কদিন হলো। মায়ের ক্যান্সার চিকিৎসার জন্য সকাল থেকে মাকে নিয়ে সিরাজগঞ্জের এনায়েতপুরের একটি হাসপাতালে দৌড়াদৌড়ি করছি। এরকম সময় আমি ইংল্যান্ড নাকি তুরস্ক সেটা যাচাইয়ের জন্য এত ফোন...!’
মায়ের অসুস্থতার কারণে হৃদয়ের মনও ভালো নেই। ২৪ বছর বয়সী বাংলাদেশের এই ক্রিকেটার লিখেছেন, ‘পাবলিক ফিগার হলেও আমিও একজন মানুষ, আমারও পারিবারিক সমস্যা থাকতে পারে। আমিও মানসিকভাবে সবসময় ঠিক নাও থাকতে পারি। ফোন ধরতে সময় পাচ্ছি না, তাই এখানেই ক্লিয়ার করলাম।’
২০২৩ সালে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে ওয়ানডে দিয়েই আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে পথচলা শুরু হৃদয়ের। ২ বছরে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে খেলেছেন ৮১ ম্যাচ। যার মধ্যে ৩৮ ওয়ানডেতে ৩৫.০৬ গড়ে করেছেন ১০৮৭ রান। ১ সেঞ্চুরি ও ৯ ফিফটি করেছেন।
বাংলাদেশ দলের ক্রিকেটারদের মধ্যে তাওহীদ হৃদয় ফেসবুকে সাধারণত যেকোনো বিষয়ে পোস্ট দেন বিস্তারিত লিখে। আজ ফেসবুকে তিনি যেটা লিখেছেন, সেখানে রীতিমতো ক্ষোভই ঝেড়েছেন। কিন্তু কী নিয়ে খেপলেন বাংলাদেশ দলের তরুণ ক্রিকেটার?
বাংলাদেশ-পাকিস্তান সিরিজ শেষে হৃদয় ছুটি কাটাতে গিয়েছিলেন লন্ডনে। এর মধ্যে শুরু হয়েছে জাতীয় দলের ফিটনেস ক্যাম্প। জাতীয় স্টেডিয়ামে হয়েছে ১৬০০ মিটারের রানিং সেশনও। এর আগেই হৃদয় দেশে ফিরলেও অংশ নিতে পারেননি রানিং সেশনে। সামাজিক মাধ্যমে বাংলাদেশের এই তরুণ ক্রিকেটারকে নিয়ে শোনা যাচ্ছে নানা কথা। গুঞ্জন প্রচার হওয়ার কারণেই মূলত খেপেছেন তিনি। কারণ, তাঁর মা অসুস্থ। এখন কারও ফোন ধরার মতো অবস্থায় নেই। নিজের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে হৃদয় লিখেছেন, ‘দেশে এসেছি বেশ কদিন হলো। মায়ের ক্যান্সার চিকিৎসার জন্য সকাল থেকে মাকে নিয়ে সিরাজগঞ্জের এনায়েতপুরের একটি হাসপাতালে দৌড়াদৌড়ি করছি। এরকম সময় আমি ইংল্যান্ড নাকি তুরস্ক সেটা যাচাইয়ের জন্য এত ফোন...!’
মায়ের অসুস্থতার কারণে হৃদয়ের মনও ভালো নেই। ২৪ বছর বয়সী বাংলাদেশের এই ক্রিকেটার লিখেছেন, ‘পাবলিক ফিগার হলেও আমিও একজন মানুষ, আমারও পারিবারিক সমস্যা থাকতে পারে। আমিও মানসিকভাবে সবসময় ঠিক নাও থাকতে পারি। ফোন ধরতে সময় পাচ্ছি না, তাই এখানেই ক্লিয়ার করলাম।’
২০২৩ সালে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে ওয়ানডে দিয়েই আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে পথচলা শুরু হৃদয়ের। ২ বছরে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে খেলেছেন ৮১ ম্যাচ। যার মধ্যে ৩৮ ওয়ানডেতে ৩৫.০৬ গড়ে করেছেন ১০৮৭ রান। ১ সেঞ্চুরি ও ৯ ফিফটি করেছেন।
বাবা কিংবদন্তি ক্রিকেটার। ছেলে নিজেও ক্রিকেট খেলেন। কিন্তু বাবা এতই বড় ক্রিকেটার ছিলেন যে—তাঁর ছায়া থেকে বেরিয়ে আসা হয়নি অর্জুন টেন্ডুলকারের। এতক্ষণে নিশ্চয়ই বুঝে ফেলার কথা, বলা হচ্ছে শচীন টেন্ডুলকার তনয় অর্জুনের কথা।৩৪ মিনিট আগে
চোট যেন লিওনেল মেসির এখন মহাশত্রু। মূল একাদশ তো দূরে থাক, বদলি খেলোয়াড় হিসেবেও খেলার মতো অবস্থায় নেই তিনি। মাংসপেশির চোটে পড়ায় ইন্টার মায়ামির সবশেষ দুই ম্যাচই তিনি মিস করেছেন।৩ ঘণ্টা আগে
২০২৫-২৬ মৌসুমের লা লিগা শুরু হচ্ছে আগামীকাল। নতুন মৌসুম শুরুর আগেই ঝামেলায় পড়েছে বার্সেলোনা। মার্ক আন্দ্রে টের স্টেগেন বিরোধ কাটিয়ে বার্সেলোনার অধিনায়কত্ব ফিরে পেয়েছেন ঠিকই। কিন্তু তাঁর চোটই দলকে বেশি চিন্তায় ফেলে দিয়েছে।৩ ঘণ্টা আগে
আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ইমাম-উল-হক সবশেষ খেলেছেন এ বছরের এপ্রিলে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ওয়ানডেতে। তবে ২০১৭ সালে পাকিস্তানের জার্সিতে অভিষেক হওয়ার পর তিন সংস্করণ মিলে কোনোমতে ১০০-এর বেশি ম্যাচ খেলেছেন। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে দূরে থাকা ইমাম ইংল্যান্ডের কাউন্টি ক্রিকেটে রানের বন্যা বইয়ে দিচ্ছেন।৪ ঘণ্টা আগে