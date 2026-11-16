বাংলাদেশ-দক্ষিণ আফ্রিকার ম্যাচ দেখবেন কোথায়

বাংলাদেশ-দক্ষিণ আফ্রিকার ম্যাচ দেখবেন কোথায়
জোহানেসবার্গ টেস্টের দ্বিতীয় দিন মাঠে নামবে বাংলাদেশ ও দক্ষিণ আফ্রিকা। শুরু হয়েছে জাতীয় ক্রিকেট লিগের (এনসিএল) সপ্তম রাউন্ডের তৃতীয় দিনের খেলা। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে আজকের যত খেলা।
ক্রিকেট
জোহানেসবার্গ টেস্ট: ২য় দিন
বাংলাদেশ-দক্ষিণ আফ্রিকা
বেলা ২টা, সরাসরি
টি স্পোর্টস
এনসিএল: ৩য় দিন
সিলেট-বরিশাল
ময়মনসিংহ-রাজশাহী
ঢাকা-চট্টগ্রাম
রংপুর-খুলনা
সকাল সাড়ে ৯টা, সরাসরি
বিসিবি ইউটিউব
ফুটবল
উয়েফা নেশনস লিগ
জার্মানি-নেদারল্যান্ডস
রাত ১টা ৪৫ মি., সরাসরি
সনি স্পোর্টস ২ ও ৫