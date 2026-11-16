Ajker Patrika
En
ক্রিকেট

বাংলাদেশ-দক্ষিণ আফ্রিকার ম্যাচ দেখবেন কোথায়

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ১৬ নভেম্বর ২০২৬, ১০: ৫৫
বাংলাদেশ-দক্ষিণ আফ্রিকার ম্যাচ দেখবেন কোথায়
প্রথম দিনটা ছিল বাংলাদেশের। ছবি: ক্রিকইনফো

জোহানেসবার্গ টেস্টের দ্বিতীয় দিন মাঠে নামবে বাংলাদেশ ও দক্ষিণ আফ্রিকা। শুরু হয়েছে জাতীয় ক্রিকেট লিগের (এনসিএল) সপ্তম রাউন্ডের তৃতীয় দিনের খেলা। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে আজকের যত খেলা।

ক্রিকেট

জোহানেসবার্গ টেস্ট: ২য় দিন

বাংলাদেশ-দক্ষিণ আফ্রিকা

বেলা ২টা, সরাসরি

টি স্পোর্টস

এনসিএল: ৩য় দিন

সিলেট-বরিশাল

ময়মনসিংহ-রাজশাহী

ঢাকা-চট্টগ্রাম

রংপুর-খুলনা

সকাল সাড়ে ৯টা, সরাসরি

বিসিবি ইউটিউব

ফুটবল

উয়েফা নেশনস লিগ

জার্মানি-নেদারল্যান্ডস

রাত ১টা ৪৫ মি., সরাসরি

সনি স্পোর্টস ২ ও ৫

বিষয়:

খেলাক্রিকেটটিভিতে আজকের খেলা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত