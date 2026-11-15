বিপজ্জনক পরিস্থিতি কীভাবে পার করেছেন লিটন-হৃদয়

বিপজ্জনক পরিস্থিতি কীভাবে পার করেছেন লিটন-হৃদয়
জোহানেসবার্গে প্রথম টেস্টে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে কঠিন পরিস্থিতিতে ব্যাটিংয়ে নেমে দারুণ প্রতিরোধ গড়েছেন তাওহীদ হৃদয় ও লিটন দাস। ওয়ান্ডারার্সে দুজনের ব্যাটিংয়ে ঘুরে দাঁড়িয়েছে বাংলাদেশ। দলের বিপদের সময় হৃদয়ের ধৈর্যশীল ব্যাটিং তাঁকে বাড়তি আত্মবিশ্বাস জুগিয়েছে বলে জানিয়েছেন লিটন।
আজ জোহানেসবার্গে ইনিংসের শুরুতেই বিপর্যয়ে পড়ে বাংলাদেশ। প্রথম বলেই আউট হন অভিষিক্ত মাহফিজুল ইসলাম রবিন। এরপর শূন্য রানে ফেরেন মুমিনুল হক। অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্তও ১২ রান করে বিদায় নেন। মাত্র ২২ রানে ৩ উইকেট হারিয়ে চাপে পড়ে বাংলাদেশ। সেখান থেকে চতুর্থ উইকেটে তাওহীদ হৃদয়ের সঙ্গে ৯৯ রানের জুটি গড়েন তানজিদ হাসান তামিম। ৬৭ রান করে তামিম আউট হওয়ার পর ব্যাটিংয়ে নামেন মুশফিকুর রহিম। তবে গোল্ডেন ডাক মেরে ফেরেন অভিজ্ঞ এই ব্যাটার। এরপর হৃদয়ের সঙ্গে জুটি বাঁধেন লিটন।
দক্ষিণ আফ্রিকার বোলারদের বিপক্ষে ধৈর্য ধরে ব্যাটিং করে নিজের টেস্ট ক্যারিয়ারের দ্বিতীয় সেঞ্চুরি তুলে নেন হৃদয়। এর আগে সিলেটে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ২৪২ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলেছিলেন তিনি। এবার টানা দ্বিতীয় টেস্টে সেঞ্চুরি করে দলের বিপর্যয় সামাল দিয়েছেন এই ব্যাটার। দিনের খেলা শেষে সম্প্রচারমাধ্যমকে হৃদয়ের প্রশংসা করে লিটন বলেন, ‘নতুন বলে তারা খুব ভালো বোলিং করেছে। এই কন্ডিশনে ব্যাটিং করাটা বেশ চ্যালেঞ্জিং ছিল। তবে বল পুরোনো হওয়ার পর ব্যাটিং কিছুটা সহজ হয়ে আসে। হৃদয় যেভাবে ধৈর্য ধরে বল ছেড়েছে, তাতে আমি আরও আত্মবিশ্বাস পেয়েছি।’
১২১ রানে ৫ উইকেট পড়ার পর ব্যাটিংয়ে নামেন লিটন। লিটন-হৃদয় সাবলীলভাবে খেলতে থাকেন। একটা সময় মনে হচ্ছিল হৃদয়ের আগে লিটন সেঞ্চুরি করে ফেলবেন। তবে সেটা না হয়ে হৃদয়ের ব্যাট থেকেই এসেছে সেঞ্চুরি। ৮৪তম ওভারের শেষ বলে হৃদয়কে এলবিডব্লু করেন ইয়ানসেন। রিভিউ নিয়েও বাঁচতে পারেননি। উল্টো রিভিউ নষ্ট হয়েছে।
হৃদয় একেবারে শেষ বলে আউট হলেও আজ ঠাণ্ডা মাথায় পরিস্থিতি সামাল দিয়েছেন। রাবাদা-প্যাটারসন-ইয়ানসেনের মতো পেসারদের অফস্টাম্পের বাইরের বল লিভ করেছেন হৃদয়। ২০৬ রানের জুটি গড়েছেন তাঁরা (লিটন-হৃদয়)। তবে আজ বাংলাদেশ প্রথম ঘণ্টার মধ্যে যে ৩ উইকেট হারিয়েছে, সেটাও মনে করিয়ে দিয়েছেন লিটন। আজ বাংলাদেশের অভিজ্ঞ উইকেটরক্ষক ব্যাটার বলেন, ‘আমরা শুধু আলোচনা করেছি, কতক্ষণ উইকেটে টিকে থাকা যায়। পেসারদের বিপক্ষে স্ট্রাইক রোটেটের চেষ্টা করেছি। নতুন বল মোকাবিলা করা খুব কঠিন। আগামীকাল তারা নতুন উদ্যমে ফিরবে। আশা করি, দারুণ একটা লড়াই হবে।’
৮৪ ওভারে ৬ উইকেটে ৩২৭ রানে প্রথম দিনের খেলা শেষ করেছে বাংলাদেশ। হৃদয় করেছেন ১৩৭ রান। লিটন অপরাজিত ৯২ রানে।