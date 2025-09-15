Ajker Patrika
‘আসল কাজ’ বাদ দিয়ে অন্য কাজ করছেন পাকিস্তানি ক্রিকেটার

ব্যাটিংয়ে ব্যর্থ সায়েম আইয়ুব বোলিংয়ে দেখাচ্ছেন ভেলকি। ছবি: এএফপি
সায়েম আইয়ুব কি সংযুক্ত আরব আমিরাতে ক্রিকেট বাদ দিয়ে ‘পিকনিক’ করতে গেছেন— শিরোনাম দেখে এমন কিছু মনে হতেই পারে। কারণ, সাইম এখন এশিয়া কাপ খেলতে পাকিস্তান দলের সঙ্গে আছেন। এরই মধ্যে দুটি ম্যাচ খেলে ফেলেছেন পাকিস্তানের এই বাঁহাতি ব্যাটার।

ক্রিকেট বাদ দিয়ে সাইম আমিরাতে অন্য কোনো কাজে ব্যস্তও নন। এখানে ‘আসল কাজ’ বলতে তাঁর ব্যাটিংয়ের কথাই বোঝানো হয়েছে। এবারের এশিয়া কাপে দুই ম্যাচ খেলার পরও তাঁর ব্যাট থেকে কোনো রান আসেনি। ব্যাটিংয়ে না পারলেও বোলিংয়ে ভেলকি দেখাচ্ছেন সায়েম। টুর্নামেন্টে সর্বোচ্চ উইকেটশিকারীর তালিকায় পাল্লা দিচ্ছেন কুলদীপ যাদব-তানজিম হাসান সাকিবদের সঙ্গে।

২০২৫ এশিয়া কাপে গতকালের ভারত-পাকিস্তান ম্যাচসহ হয়েছে ৬ ম্যাচ। ৭ উইকেট নিয়ে কুলদীপ যাদব এবারের মহাদেশীয় শ্রেষ্ঠত্বের টুর্নামেন্টে সর্বোচ্চ উইকেটশিকারী তিনি। বোলিং করেছেন ৪.০৫ ইকোনমিতে। দুবাইয়ে গতকাল পাকিস্তানের বিপক্ষে ৪ ওভারে ১৮ রানে ৩ উইকেট নিয়ে পেয়েছেন ম্যান অব দ্য ম্যাচের পুরস্কার। সর্বোচ্চ উইকেটশিকারীর তালিকায় কুলদীপের পরই আছেন সায়েম। ৭.১৬ ইকোনমিতে নিয়েছেন ৫ উইকেট।

সায়েম নজর কেড়েছেন মূলত সীমিত ওভারের ক্রিকেটে বিধ্বংসী ব্যাটিংয়ের কারণে। বিশেষ করে, পাওয়ার প্লেতে (প্রথম ৬ ওভার) যখন দুই ফিল্ডার বৃত্তের বাইরে থাকেন, সেই সুবিধা কাজে লাগাতেই তাঁকে সচরাচর ওপেনিংয়ে পাঠানো হয়। কিন্তু এবার ওমান-ভারতের বিপক্ষে দুই ম্যাচেই তিনি মেরেছেন গোল্ডেন ডাক। আউট হওয়ার ধরনগুলো দৃষ্টিকটু। ১২ সেপ্টেম্বর দুবাইয়ে ওমানের পেসার শাহ ফয়সালের বলে সায়েম হয়েছেন এলবিডব্লিউ। একই ভেন্যুতে গতকাল তিনি (সায়েম) আউট হয়েছেন হার্দিক পান্ডিয়ার বলে। পান্ডিয়ার গুড লেংথের বাইরের বলে কাট করতে গিয়ে সায়েম ক্যাচ তুলে দিয়েছেন জসপ্রীত বুমরার হাতে।

ব্যাটিংয়ে ব্যর্থ সায়েম এবারের এশিয়া কাপে পুরোদস্তুর বোলার বনে গেছেন। ক্যারম বলে প্রতিপক্ষের ব্যাটারদের বেশ ভোগাচ্ছেন তিনি। ওমানের অধিনায়ক জতিন্দার সিংকে দারুণ এক ক্যারম বলে বোল্ড করেছেন সায়েম। সেই ম্যাচেই তিনি এরপর নিয়েছেন আমির কালিমের উইকেট। গতকাল ভারত যখন ব্যাটিংয়ে নামে, তখন ম্যাচটা ভারত-পাকিস্তান নয়। লড়াইটা তখন হয়ে যায় ভারতের সঙ্গে সায়েমের। ভারতের ৩ উইকেটের তিনটিই পেয়েছেন সায়েম। শুবমান গিল স্টাম্পিং, অভিষেক শর্মা ক্যাচ, তিলক ভার্মা বোল্ড—তিন ভারতীয় ব্যাটার তিন রকম আউট হয়েছেন।

ওমানের বিপক্ষে জয় দিয়ে এশিয়া কাপ শুরু করা পাকিস্তান হোঁচট হয়েছে ঠিক তার পরের ম্যাচেই। দুবাইয়ে গত রাতে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ভারতের কাছে ৭ উইকেটে হেরেছে পাকিস্তান। তবে সায়েমের বোলিং নজর কেড়েছে শোয়েব আখতারের। ভারতের বিপক্ষে হারের পর এক অনুষ্ঠানে শোয়েব আখতার বলেন, ‘শুরুতে হোক বা শেষে, পাকিস্তানের স্কোরবোর্ডে ১৩০ রানের বেশি উঠতই না। হতাশাজনক পারফরম্যান্স বলা যাবে না এটা। আশার ব্যাপার হচ্ছে, সায়েম আইয়ুবকে নতুন স্পিনার হিসেবে পেয়েছি। ৩৫ রান দিয়ে নিয়েছে ৩ উইকেট।’

৭ উইকেটের জয়ে সুপার ফোরে এক পা দিয়ে রেখেছে ভারত। ‍+৪.৭৯৩ নেট রানরেট নিয়ে ‘এ’ গ্রুপের পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে এখন তারা। দুই ম্যাচে তারা পূর্ণ ৪ পয়েন্ট পেয়েছে। দুইয়ে থাকা পাকিস্তানের ২ পয়েন্ট। দুবাইয়ে পরশু সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিপক্ষে গ্রুপ পর্বে নিজেদের শেষ ম্যাচ খেলতে নামবে পাকিস্তান।

