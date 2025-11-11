বাংলাদেশ সিরিজ শেষ আয়ারল্যান্ডের এই ক্রিকেটারের

ক্রীড়া ডেস্ক
সিলেটে আজ শুরু হলো বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজ। বাংলাদেশ সফরে তিনটি টি-টোয়েন্টিও খেলবে আইরিশরা। কিন্তু সিরিজের মাঝপথে বড় দুঃসংবাদ পেল আয়ারল্যান্ড। তাদের এক তারকা ক্রিকেটার ছিটকে গেছেন বাংলাদেশ সিরিজ থেকে।
হাঁটুর চোটে পড়ে বাংলাদেশের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজের দল থেকে ছিটকে গেছেন রস অ্যাডাইর। আয়ারল্যান্ডের জার্সিতে এখন পর্যন্ত কেবল ১৩ টি-টোয়েন্টি খেলেছেন তিনি। ২৮.৮৪ গড় ও ১৪২.০৪ স্ট্রাইকরেটে করেছেন ৩৭৫ রান। একটি করে সেঞ্চুরি ও ফিফটি রয়েছে তাঁর। আবুধাবিতে গত বছরের সেপ্টেম্বরে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ৫৮ বলে ৫ চার ও ৯ ছক্কায় ১০০ রানের ইনিংস খেলেছিলেন অ্যাডাইর।
অ্যাডায়ারের ছিটকে যাওয়া দলের জন্য বড় ধাক্কা বলে মনে করছেন ক্রিকেট আয়ারল্যান্ডের জাতীয় নির্বাচক অ্যান্ড্রু হোয়াইট। বাংলাদেশ সিরিজ থেকে তারকা ক্রিকেটার অ্যাডায়ার ছিটকে যাওয়ার প্রসঙ্গে হোয়াইট বলেন, ‘বাংলাদেশ সফরের ঠিক আগে রসকে হারানো খুবই হতাশাজনক। টি-টোয়েন্টিতে ওপেনার হিসেবে সে কতটা গুরুত্বপূর্ণ, ২০২৫ সালে সুযোগ পেয়ে সেটা প্রমাণ করেছিল সে। বাংলাদেশে তার খেলা দেখতে উন্মুখ হয়ে ছিলাম।’ অ্যাডায়ারের পরিবর্তে টি-টোয়েন্টি সিরিজের দলে যোগ দেবেন জর্ডান নিল। সিলেটে আজ বাংলাদেশ টেস্ট দিয়ে ক্রিকেটের রাজকীয় সংস্করণে অভিষেক হয়ে গেল নিলের।
হাসান মুরাদের অভিষেকের দিনে দুই পেসার ও তিন স্পিনার নিয়ে একাদশ সাজিয়েছে বাংলাদেশ। মুরাদের সঙ্গে স্পিন আক্রমণে থাকছেন মেহেদী হাসান মিরাজ ও তাইজুল ইসলাম। যাঁদের মধ্যে মিরাজ স্পিন বোলিং অলরাউন্ডার। অধিনায়ক শান্ত ও মুমিনুল হকও খন্ডকালীন স্পিনার হিসেবে কাজ করতে পারেন। পেস আক্রমণে আছেন নাহিদ রানা ও হাসান মাহমুদ। লিটন দাস উইকেটরক্ষকের দায়িত্বে আছেন।
সিলেট টেস্টে এক বাংলাদেশি ও আয়ারল্যান্ডের দুই ক্রিকেটারের অভিষেক হয়েছে। বাংলাদেশি বাঁহাতি স্পিনার হাসান মুরাদ আজ প্রথমবারের মতো টেস্ট খেলতে নেমেছেন। আয়ারল্যান্ডের নিলের মতো তাঁর সতীর্থ ক্যাড কারমাইকেলেরও ক্রিকেটের রাজকীয় সংস্করণে অভিষেক হয়েছে। তিন ক্রিকেটারের অভিষেকের ম্যাচে মুশফিকুর রহিম তাঁর ক্যারিয়ারের ৯৯তম টেস্ট খেলছেন। শততম টেস্ট তিনি খেলবেন মিরপুরে। বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট ১৯ নভেম্বর মিরপুরে শুরু হবে। ২৭ ও ২৯ নভেম্বর প্রথম দুই টি-টোয়েন্টি হবে চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে। ২ ডিসেম্বর মিরপুরে হবে দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি।
বাংলাদেশের বিপক্ষে আয়ারল্যান্ডের টি-টোয়েন্টি সিরিজের দল
পল স্টার্লিং, মার্ক আডায়ের, রস অ্যাডায়ার, বেন কালিৎজ, কার্টিস ক্যাম্ফার, গ্যারেথ ডেলানি, জর্জ ডকরেল, ম্যাথু হামফ্রিজ, জশ লিটল, ব্যারি ম্যাকার্থি, হ্যারি টেক্টর, টিম টেক্টর, লরকান টাকার, বেন হোয়াইট, ক্রেইগ ইয়াং
ডান দিকে ঠিক সময়ে ঝাঁপও দিয়েছেন মেহেদী হাসান মিরাজ। তুলনামূলক কঠিন হলেও আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে এ ধরনের ক্যাচ অবশ্যই ধরা উচিত। কিন্তু মিরাজ সেটা তালুবন্দী করতে পারেননি। উপরন্তু চোট পেয়ে মাঠের বাইরে চলে যেতে হয়েছে বাংলাদেশের তারকা এই অলরাউন্ডারকে।৩৮ মিনিট আগে
সিলেটে সিরিজের প্রথম টেস্টে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আয়ারল্যান্ড অধিনায়ক অ্যান্ড্রু বলবার্নি। তবে খেলা শুরু হতে না হতেই ধাক্কা খেয়েছে তাঁর দল। আইরিশদের রানের খাতা খোলার আগেই ধাক্কা দিয়েছেন হাসান মাহমুদ।২ ঘণ্টা আগে
লিওনেল মেসির বার্সেলোনা ছাড়ার পর কেটে গেছে চার বছরেরও বেশি সময়। কিন্তু যে ক্লাবে তিনি প্রায় দুই দশক কাটিয়েছেন, তাঁর ‘মেসি’ হয়ে ওঠা যেখানে, সেই জায়গা কি এত সহজেই স্মৃতি থেকে ‘ডিলিট’ করা সম্ভব! দীর্ঘদিন পর ফিরে মেসি নস্টালজিক হয়ে পড়লেন।১২ ঘণ্টা আগে
টেস্ট ক্রিকেটে অভিষেকের পর ২৫ বছর পূর্ণ করে ফেলেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট। ঢাকার জাতীয় স্টেডিয়ামে ২০০০ সালের ১০ নভেম্বর ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে হাঁটিহাঁটি পায়ে শুরু হয় টেস্টে বাংলাদেশের পথচলা। ২৫ বছরে ঐতিহাসিক কিছু মুহূর্ত নিয়ে ‘মেমোরেবল ম্যাচ টিকেটস’ নামে একটি স্মারকগ্রন্থ প্রকাশ করা হয়েছে। বইটি কেনা১২ ঘণ্টা আগে
সিলেটে সিরিজের প্রথম টেস্টে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আয়ারল্যান্ড অধিনায়ক অ্যান্ড্রু বলবার্নি। তবে খেলা শুরু হতে না হতেই ধাক্কা খেয়েছে তাঁর দল। আইরিশদের রানের খাতা খোলার আগেই ধাক্কা দিয়েছেন হাসান মাহমুদ।
ইনিংসের প্রথম ওভারেই হাসান মাহমুদের হাতে বল তুলে দিয়েছেন বাংলাদেশ অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্ত। ইনিংসের চতুর্থ বলে অধিনায়ক বলবার্নিকে দারুণ এক ইনসুইংগারে এলবিডব্লিউর ফাঁদে ফেলেন হাসান মাহমুদ। আম্পায়ার আউট দেওয়ার পর রিভিউ নিলেও কোনো কাজে আসেনি বলবার্নির। উপরন্তু দলের একটা রিভিউ নষ্ট করে গেলেন আইরিশ অধিনায়ক। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত ২ ওভারে ১ উইকেটে ৫ রান করেছে আয়ারল্যান্ড।
টেস্টে সবশেষ বাংলাদেশ খেলেছে কলম্বোতে এ বছরের জুনে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে। সেই ম্যাচ শেষেই শান্ত টেস্ট অধিনায়কত্ব ছেড়েছিলেন। সাড়ে চার মাস পর আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে সিলেট টেস্ট দিয়ে নেতৃত্বে ফিরলেন তিনি।তাঁর ফেরার ম্যাচে টেস্ট অভিষেক হলো হাসান মুরাদের। ২০২৩ সালে টি-টোয়েন্টি সংস্করণের এশিয়ান গেমসে যে দুটি ম্যাচই খেলেছিলেন, দুটিই আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের অংশ।
হাসান মুরাদের অভিষেকের দিনে দুই পেসার ও তিন স্পিনার নিয়ে একাদশ সাজিয়েছে বাংলাদেশ। মুরাদের সঙ্গে স্পিন আক্রমণে থাকছেন মেহেদী হাসান মিরাজ ও তাইজুল ইসলাম। যাঁদের মধ্যে মিরাজ স্পিন বোলিং অলরাউন্ডার। অধিনায়ক শান্ত ও মুমিনুল হকও খন্ডকালীন স্পিনার হিসেবে কাজ করতে পারেন। পেস আক্রমণে আছেন নাহিদ রানা ও হাসান মাহমুদ। লিটন দাস উইকেটরক্ষকের দায়িত্বে আছেন।
সিলেট টেস্ট দিয়ে আয়ারল্যান্ডের দুই ক্রিকেটারেরও অভিষেক হয়েছে। ক্যাড কারমাইকেল ও জর্ডান নিল দুজনের আগে ওয়ানডে খেলার অভিজ্ঞতা থাকলেও আজ তাঁদের টেস্ট অভিষেক হয়েছে। এই টেস্ট দিয়ে মুশফিকুর রহিম তাঁর ক্যারিয়ারের ৯৯তম টেস্ট খেলছেন। শততম টেস্ট তিনি খেলবেন মিরপুরে। বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট ১৯ নভেম্বর মিরপুরে শুরু হবে।
বাংলাদেশ একাদশ
নাজমুল হোসেন শান্ত (অধিনায়ক), মাহমুদুল হাসান জয় সাদমান ইসলাম, মুমিনুল হক, মুশফিকুর রহিম, লিটন দাস, মেহেদী হাসান মিরাজ, তাইজুল ইসলাম, হাসান মাহমুদ, হাসান মুরাদ, নাহিদ রানা
আয়ারল্যান্ড একাদশ
অ্যান্ড্রু বলবার্নি (অধিনায়ক), পল স্টার্লিং, ক্যাডে কারমাইকেল, হ্যারি টেক্টর, কার্টিস ক্যাম্ফার, লরকান টাকার, জর্ডান নিল, অ্যান্ডি ম্যাকব্রাইন, ব্যারি ম্যাকার্থি, ম্যাথু হামফ্রেস, ক্রেগ ইয়াং
লিওনেল মেসির বার্সেলোনা ছাড়ার পর কেটে গেছে চার বছরেরও বেশি সময়। কিন্তু যে ক্লাবে তিনি প্রায় দুই দশক কাটিয়েছেন, তাঁর ‘মেসি’ হয়ে ওঠা যেখানে, সেই জায়গা কি এত সহজেই স্মৃতি থেকে ‘ডিলিট’ করা সম্ভব! দীর্ঘদিন পর ফিরে মেসি নস্টালজিক হয়ে পড়লেন।
৮৯৪ দিন পর ৭ নভেম্বর ক্যাম্প ন্যুতে ফিরেছে বার্সেলোনা ফুটবল। যে ক্লাবের জার্সিতে মেসি অসংখ্য শিরোপা জিতেছেন, তাঁর অনেক স্মৃতি ক্যাম্প ন্যুতে, সেখানে অনেকটা নিভৃতে ঘুরে গেলেন তিনি। মাঠে কিছু ছবি তুলে নিজের অফিশিয়াল ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডলে সেটা পোস্ট করেন মেসি। আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ড লেখেন, ‘আমি গত রাতে ফিরে গিয়েছিলাম এমন এক জায়গায়, যেটাকে অনেক মিস করি। এই জায়গাটা ছিল আমার মন-প্রাণ। অনেক সুখ ছিল এখানে। আমি যে পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী মানুষ সেটা আপনারা মনে করিয়ে দিয়েছিলেন।’
২০২১ সালে কান্নাভেজা চোখে ক্যাম্প ন্যু ছেড়ে গিয়েছিলেন মেসি। সেই দৃশ্য ফুটবলভক্তদের স্মৃতিতে এখনো তরতাজা। বার্সায় এরপর তাঁর ফেরার গুঞ্জন শোনা গেলেও সেটা গুঞ্জনই রয়ে গেছে। আর্জেন্টাইন তারকা ফরোয়ার্ড ফিরতে পারেননি বার্সায়। ইনস্টাগ্রামে আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ড বলেন, ‘একদিন আবার ফিরতে পারব। খেলোয়াড় হিসেবে বিদায় জানানোর জন্য নয়। বরং এমন কিছুর জন্য যেটা আগে কখনো পারিনি।’
বার্সা ছেড়ে মেসি ২০২১ সালে গিয়েছিলেন প্যারিস সেন্ট জার্মেইয়ে (পিএসজি)। কিন্তু দুই বছর থাকার পর পিএসজির পরিবেশ বিষাক্ত হয়ে উঠেছিল তাঁর কাছে। ২০২৩ সালের জুলাইয়ে আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ড পাড়ি জমান ইন্টার মায়ামি। ঠিক তার এক মাস আগে (২০২৩-এর জুনে) সংস্কারের জন্য খেলা বন্ধ হয়ে যায় ক্যাম্প ন্যুতে। ৮৯৪ দিন পর ৭ নভেম্বর ঐতিহাসিক ক্যাম্প ন্যুতে ফেরার পর অনুশীলন করেছেন রবার্ট লেভানডফস্কি-লামিনে ইয়ামালরা। এদিকে মায়ামির জার্সিতে ২৮ মাসে সব ধরনের প্রতিযোগিতা মিলে ৮৫ ম্যাচ খেলেছেন। ৭৬ গোল করেছেন ও অ্যাসিস্ট করেছেন ৩৮ গোলে।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
টেস্ট ক্রিকেটে অভিষেকের পর ২৫ বছর পূর্ণ করে ফেলেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট। ঢাকার জাতীয় স্টেডিয়ামে ২০০০ সালের ১০ নভেম্বর ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে হাঁটিহাঁটি পায়ে শুরু হয় টেস্টে বাংলাদেশের পথচলা। ২৫ বছরে ঐতিহাসিক কিছু মুহূর্ত নিয়ে ‘মেমোরেবল ম্যাচ টিকেটস’ নামে একটি স্মারকগ্রন্থ প্রকাশ করা হয়েছে। বইটি কেনা যাবে ৮০০ টাকায়।
বাংলাদেশ টেস্ট ক্রিকেট অভিষেকের রজতজয়ন্তী উপলক্ষ্যে দুই দিনব্যাপী চলা ক্রিকেট কনফারেন্স শেষ হলো আজ। ক্রিকেটের রাজকীয় সংস্করণে বাংলাদেশের আড়াই দশকের স্মরণীয় মুহূর্ত নিয়ে ‘মেমোরেবল ম্যাচ টিকেটস’ প্রকাশ করেছে ক্রিকেট স্মারক সংগ্রাহক জুনায়েদ পাইকার। ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে বাছাই করা ৫০টি ঐতিহাসিক ম্যাচ টিকিট নিয়ে সাজানো এই গ্রন্থে ফুটে উঠেছে আড়াই দশকের আবেগ, স্মৃতি ও গৌরব। জুনায়েদ বলেন, ‘এই টিকেট শুধু স্মারক নয়, আমাদের ক্রিকেটের পথচলা ও অগ্রগতির প্রতীক।’ বাংলাদেশ ক্রিকেট জাদুঘর ফেসবুকে বইটির একটি বিজ্ঞাপনও করেছে। দুই মলাটের এই বইয়ের দাম ৮০০ টাকা। বইটি কীভাবে কেনা যাবে, সেটার লিংকও বাংলাদেশ ক্রিকেট জাদুঘর ফেসবুকে দিয়েছে।
‘মেমোরেবল ম্যাচ টিকেটস’ স্মারকগ্রন্থে বাংলাদেশের শততম টেস্ট জয়ও থাকবে বলে আজকের পত্রিকাকে জানিয়েছেন জুনায়েদ। ২০১৭ সালে কলম্বোর পি সারা ওভালে সেই ম্যাচে শ্রীলঙ্কাকে ৪ উইকেটে হারিয়েছিল বাংলাদেশ। ঐতিহাসিক সেই ম্যাচসহ বাংলাদেশের স্মরণীয় কিছু সিরিজ জয়ও থাকবে ‘মেমোরেবল ম্যাচ টিকেটস’ স্মারকগ্রন্থে। বইয়ে নিজের শুভেচ্ছা বার্তায় বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল বলেন, ‘প্রতিটি টিকেটই একটি গল্প-মুহূর্ত, মাইলফলক ও আবেগের গল্প, যা আমাদের ক্রিকেট পরিচয়কে গড়ে তুলেছে।’
টেস্ট অভিষেকের রজতজয়ন্তী নিয়ে যখন ঢাকায় উৎসব, নাজমুল হোসেন শান্তর নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ দল অবস্থান করছে সিলেটে। আগামীকাল সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে শুরু হবে বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড সিরিজের প্রথম টেস্ট। দ্বিতীয় টেস্ট মিরপুরে শুরু হবে ১৯ নভেম্বর। এই টেস্ট দিয়ে বাংলাদেশের প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে মুশফিকুর রহিম শততম টেস্ট খেলতে যাচ্ছেন।
