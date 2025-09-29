Ajker Patrika
> খেলা
> ক্রিকেট

‘তিনে তিন’ করে চ্যাম্পিয়ন ভারত

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০০: ৫০
ফাইনালে জয় নিশ্চিত হওয়ার পর তিলক ভার্মার উচ্ছ্বাস। ছবি: এক্স
ফাইনালে জয় নিশ্চিত হওয়ার পর তিলক ভার্মার উচ্ছ্বাস। ছবি: এক্স

সকাল সব সময় দিনের পূর্বাভাস দেয় না! যে চমক দেখিয়ে পাকিস্তান ইনিংসের শুরু, শেষে সেই চমকের ‘চ’ও ছিল না। কিংবা লক্ষ্য তাড়ায় ২০ রানে তিন উইকেট হারিয়ে যে দুঃস্বপ্নের শুরু ভারতের, সেটির ওপর দাঁড়িয়েই প্রথমে প্রতিরোধ ও পরে আগ্রাসন দেখিয়েছেন ভারতীয় ব্যাটাররা। এই যে ভালো শুরু করেও একদলের তা ধরে রাখতে না পারা, কিংবা বাজে শুরুর পরও আরেক দলের পরিস্থিতি নিজেদের অনুকূলে নিয়ে আসা—এটাই তো বুঝিয়ে দিয়েছে ফাইনালের যোগ্যতম দল কারা। বিরুদ্ধ পরিস্থিতিতেও হার না মানার ইস্পাতসম মানসিকতা দেখিয়ে জিতেছে ভারত। ৫ উইকেটে পাকিস্তানকে হারিয়ে ১৭তম এশিয়া কাপের চ্যাম্পিয়ন ভারত।

টস হেরে প্রথমে ব্যাট করে ১৪৬ রান তোলে পাকিস্তান। জবাবে ৫ উইকেট অক্ষত রেখে জিতে যায় ভারত। মহাদেশীয় এই টুর্নামেন্টে ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি সংস্করণ মিলিয়ে এটি নবম শিরোপা ভারতের।

লক্ষ তাড়ায় ভারতের বাজে শুরু হলেও পরে যতই সময় গড়িয়েছে দেখে শুনে খেলে দলকে জয়ের কক্ষপথেই ধরে রাখেন তিলক ভার্মা, সঞ্জু স্যামসন, শিবম দুবেরা। চতুর্থ উইকেটে স্যামসন-ভার্মার ৫০ বলে ৫৭ এবং পঞ্চম উইকেটে দুবে-ভার্মার ৪০ বলে ৬০ রানের জুটি ভারতের জয় ত্বরান্বিত করে।

চাপের মুখে দুর্দান্ত ইনিংস খেলেছেন তিলক ভার্মা। ৫৩ বলে খেলেছেন হার না মানা ৬৯ রানের ইনিংস। ৩ টি চার ও ৪টি ছয়ে সাজানো তাঁর ইনিংস। ভারতের জয়ে ভালো অবদান রাখা সঞ্জু স্যামসন আউট হওয়ার আগে ২১ বলে করেছেন ২৪ রান। শিবম দুবে ২২ বলে ৩৩।

শেষ ওভারে জয়ের জন্য ভারতের দরকার ছিল ১০ রান। হারিস রউফের ওভারের প্রথম বলে ২ রান নেন ভার্মা। পরের বলে হাঁকান ছক্কা। শেষ চার বলে দরকার ২ রান। পরের বলে ১ রান উঠলে স্ট্রাইক পান রিঙ্কু সিংহ। দারুণ এক চার মেরে ২ বল হাতে রেখেই ভারতের জয় নিশ্চিত করেন তিনি। এবারের এশিয়া কাপে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীর বিপক্ষে এটি তৃতীয় জয় ভারতের।

এর আগে দুবাইয়ের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে প্রথমে ব্যাট করে ১৯.১ ওভারে ১৪৬ রান তোলে পাকিস্তান।

যেভাবে শুরু করেছিল পাকিস্তান, সেই শুরু দেখে কল্পনাও করা যায়নি দেড় শ রানের আগেই গুটিয়ে যাবে তারা। ওপেনিংয়ে ৮৪ রানের দারুণ একটা জুটি গড়ে দিয়েছিলেন সাহিবজাদা ফারহান ও ফখর জামান। ভারতীয় বোলারদের পাত্তা দেননি তাঁরা। এমনকি যশপ্রীত বুমরার ওপরও চড়াও হয়ে খেলেছেন তারা। ফারহান তো বুমরাকে তিনটি ছক্কাও হাঁকিয়েছেন। এই সংস্করণে ফারহানই প্রথম ব্যাটার যিনি বুমরাকে তিনটি ছক্কা মারলেন। দুজনে যখন রানের চাকাকে দ্রুত এগিয়ে নিচ্ছিলেন, তখন মনে হয়েছিল আজ হয়তো বড় একটা স্কোরই গড়বে পাকিস্তান। কিন্তু ৩৮ বলে ৫৭ করে ফারহান বরুণ চক্রবর্তীর বলে তিলক ভার্মার তালবন্দী হলে ভাঙে এই জুটি। দারুণ শুরুর পরও পাকিস্তান বিপর্যয়ে পড়ে ১৩তম ওভারে সায়েম আইয়ুব আউট হয়ে গেলে। তাঁর আউটের আগে পাকিস্তানের রান ছিল ১ উইকেটে ১১৩। কিন্তু আইয়ুবের বিদায়ের পর একের পর এক উইকেট হারাতে থাকে পাকিস্তান।

পাকিস্তান শেষ ৯ উইকেট হারায় মাত্র ৩৩ রানে। ফারহানের পর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৩৫ বলে ৪৬ করেন ফখর জামান। রানের দুই অঙ্ক ছোঁয়া পাকিস্তানের তৃতীয় ব্যাটার হলেন সায়েম আইয়ুব।

বল হাতে সবচেয়ে সফল স্পিনার কুলদীপ যাদব; ৩০ রানে ৪ উইকেট নিয়েছেন তিনি। ২টি করে উইকেট নিয়েছেন যশপ্রীত বুমরা, বরুণ চক্রবর্তী ও অক্ষর প্যাটেল।

বিষয়:

খেলাএশিয়া কাপক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

শিশুকে হত্যা করে সেপটিক ট্যাংকে ফেলে রাখেন স্কুলশিক্ষক চাচি: পুলিশ

তোফায়েল আহমেদ হাসপাতালে

সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেলের ওপর হামলার ঘটনায় মামলা, যুবদল নেতা গ্রেপ্তার

হাজি সেলিমের আজিমপুরের বাড়িতে যৌথ বাহিনীর অভিযান, ৬টি বিলাসবহুল গাড়ি উদ্ধার

ধর্ষণ মামলার আসামি এএসপি, তদন্তে হস্তক্ষেপের অভিযোগ নারীর

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেলের ওপর হামলার ঘটনায় মামলা, যুবদল নেতা গ্রেপ্তার

সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেলের ওপর হামলার ঘটনায় মামলা, যুবদল নেতা গ্রেপ্তার

ভারত-পাকিস্তান ‘হাইভোল্টেজ’ ফাইনাল নিয়ে সুপার কম্পিউটার কী বলে

ভারত-পাকিস্তান ‘হাইভোল্টেজ’ ফাইনাল নিয়ে সুপার কম্পিউটার কী বলে

গ্যালারিতে বসে দেখার দিন শেষ, আমরা এখন নিজে খেলব: প্রধান উপদেষ্টা

গ্যালারিতে বসে দেখার দিন শেষ, আমরা এখন নিজে খেলব: প্রধান উপদেষ্টা

দুর্গাপূজায় অপ্রীতিকর ঘটনার আশঙ্কা নিয়ে বিএনপি নেতার বিতর্কিত মন্তব্য

দুর্গাপূজায় অপ্রীতিকর ঘটনার আশঙ্কা নিয়ে বিএনপি নেতার বিতর্কিত মন্তব্য

ইপিআই কার্যক্রম: শিশুদের টিকার সংকট

ইপিআই কার্যক্রম: শিশুদের টিকার সংকট

সম্পর্কিত

‘তিনে তিন’ করে চ্যাম্পিয়ন ভারত

‘তিনে তিন’ করে চ্যাম্পিয়ন ভারত

তাঁর জন্য বাংলাদেশের হয়ে আর খেলতে পারলাম না: সাকিব

তাঁর জন্য বাংলাদেশের হয়ে আর খেলতে পারলাম না: সাকিব

‘বিমান ভূপাতিত’ উদ্‌যাপনে রউফকে বুমরার জবাব

‘বিমান ভূপাতিত’ উদ্‌যাপনে রউফকে বুমরার জবাব

চ্যাম্পিয়ন হতে পাকিস্তানকে ১৪৬ রানে গুটিয়ে দিল ভারত

চ্যাম্পিয়ন হতে পাকিস্তানকে ১৪৬ রানে গুটিয়ে দিল ভারত