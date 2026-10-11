পাকিস্তানকে বিদায় করে ফাইনালে বাংলাদেশ

পাকিস্তানের বিপক্ষে জয় একরকম অভ্যাস বানিয়ে ফেলেছে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ নারী ক্রিকেট দল। তিনবারের দেখায় প্রত্যেকবারই স্বাগতিকদের হারাল বাংলাদেশ। আজ ফয়সালাবাদের ইকবাল স্টেডিয়ামে ৩২ রানের জয়ে বাংলাদেশ ত্রিদেশীয় সিরিজের ফাইনালে উঠে গেছে।
প্রথম চার ম্যাচে তিন জয়ে ৬ পয়েন্ট নিয়ে ত্রিদেশীয় সিরিজের ফাইনাল অনেকটা নিশ্চিতই হয়ে গিয়েছিল শ্রীলঙ্কার। আজ ইকবাল স্টেডিয়ামে বাংলাদেশকে হারাতে পারলে ফাইনালের আশা টিকে থাকত পাকিস্তানের। কিন্তু ৩২ রানে হেরে যাওয়ায় স্বাগতিকদের বিদায়ঘণ্টা বেজে গেল লিগ পর্বেই। ১৬ অক্টোবর ইকবাল স্টেডিয়ামে শিরোপার লড়াইয়ে মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা।
প্রথম চার ম্যাচের মধ্যে কেবল এক ম্যাচ হেরেছে শ্রীলঙ্কা। এদিকে বাংলাদেশ ৫ ম্যাচ খেলে পেয়েছে ৬ পয়েন্ট। তাদের দুটি হারই শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে। আর পাকিস্তান ৫ ম্যাচ খেলে পেয়েছে ২ পয়েন্ট। আগামীকাল শ্রীলঙ্কাকে হারালে সর্বোচ্চ চার পয়েন্ট পাবে পাকিস্তান। তাই বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কার ফাইনাল নিশ্চিত হয়ে গেছে।
১৩৭ রানের লক্ষ্যে নেমে নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারাতে থাকা পাকিস্তান। সতীর্থদের আসা-যাওয়ার মধ্যে রাভাইল ফারহান ২৬ বলে দুটি করে চার ও ছক্কায় ৩৬ রান করেন। ১৩তম ওভারের চতুর্থ বলে তিনি রানআউট হতেই পাকিস্তানের জয়ের আশা একরকম শেষ হয়ে যায়। নির্ধারিত ২০ ওভারে স্বাগতিকেরা ৯ উইকেটে ১০৪ রানে আটকে যায়। সর্বোচ্চ রানসংগ্রাহক ৩৬ রান করা রাভাইল। বাংলাদেশের ফারজানা ইয়াসমিন ৪ ওভারে ১৯ রানে নিয়েছেন ৩ উইকেট।
এর আগে টস জিতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন পাকিস্তান অধিনায়ক ফিজা ফায়াজ। আগে ব্যাটিং পেয়ে বাংলাদেশ ২০ ওভারে ৫ উইকেটে করে ১৩৬ রান। অধিনায়ক সাদিয়া ইসলাম ২৮ বলে ৩ চার ও ২ ছক্কায় করে ৪৪ রান। পাকিস্তানের রোজিনা আকরাম, সাহার বানু, মাহনুর জেব একটি করে উইকেট পেয়েছেন।
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