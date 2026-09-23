এবার আফগানিস্তানের লিগে তাসকিন

বিদেশের লিগে তাসকিন আহমেদ যে একেবারে নতুন, তা কিন্তু নয়। লঙ্কা প্রিমিয়ার লিগসহ (এলপিএল) জিম্ব-আফ্রো টি-টেন, আবুধাবি টি-টেনেও খেলার অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। এবার তিনি নাম লিখিয়েছেন আফগানিস্তান প্রিমিয়ার লিগে (এপিএল)।
তাসকিনের এপিএলে নাম নিবন্ধন করার কথা গতকাল ফেসবুকে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ। বাংলাদেশের তারকা পেসারের বল হাতে অ্যাকশনের ছবি পোস্ট করে ক্যাপশনে এপিএল লিখেছে, ‘অপেক্ষা শেষ হলো। তাসকিন আহমেদ আফগানিস্তান প্রিমিয়ার লিগে আনুষ্ঠানিকভাবে নাম নিবন্ধন করেছেন। আপনি তাকে কোন দলের হয়ে খেলতে দেখতে চান?’
তাসকিন কোন দলে তা এখনো জানা যায়নি। ২৭ সেপ্টেম্বর এপিএলের ড্রাফট হবে।আয়োজকদের মতে, আফগানিস্তানের এই ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টে খেলতে ১ হাজারেরও বেশি ক্রিকেটার নাম নিবন্ধন করেছেন। যার মধ্যে বিদেশি ক্রিকেটার পাঁচশর বেশি।
বিদেশের মাঠে টি-টোয়েন্টি ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ হিসেব করলে সেটা একবারই খেলেছেন তাসকিন। ২০২৪ লঙ্কা প্রিমিয়ার লিগে (এলপিএল) কলম্বো স্ট্রাইকার্সের হয়ে তিন ম্যাচ খেলেছিলেন। ৩ ম্যাচে ১০.২৭ ইকোনমিতে পেয়েছিলেন ৪ উইকেট। আর বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে (বিপিএল) ২০১৩ থেকে এখন পর্যন্ত আটটি ভিন্ন ফ্র্যাঞ্চাইজির হয়ে খেলেছেন। বিপিএলে ৯৭ ম্যাচে ৮.০৪ ইকোনমিতে নিয়েছেন ১৩৪ উইকেট।
এপিএল এর আগে ২০১৮ সালে একবারই হয়েছে। সংযুক্ত আরব আমিরাতে অনুষ্ঠিত পাঁচ দলের টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল বালখ লেজেন্ডস। কাবুল জনন হয়েছিল রানার্সআপ। দ্বিতীয়বারের মতো এপিএল শুরু হচ্ছে আগামী ২৭ ডিসেম্বর। এবারও অংশ নেবে পাঁচ দল।
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