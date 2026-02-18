Ajker Patrika
ফুটবল

রিয়ালের জয় ছাপিয়ে আলোচনায় বর্ণবাদের ঘটনা

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১০: ৪৫
রিয়ালের জয় ছাপিয়ে আলোচনায় বর্ণবাদের ঘটনা
ভিনিসিয়ুসের একমাত্র গোলেই জয় পেয়েছে রিয়াল। ছবি: সংগৃহীত

চ্যাম্পিয়নস লিগের প্লে অফের প্রথম লেগের ম্যাচে কাঙ্ক্ষিত জয় তুলে নিয়েছে রিয়াল মাদ্রিদ। বেনফিকার মাঠ থেকে ১-০ গোলের জয় নিয়ে ফিরেছে লস ব্লাঙ্কোসরা। এই জয়ে লিগ পর্বে ৪-২ গোলের হারের প্রতিশোধ নিল রিয়াল। তাদের জয় ছাপিয়ে আলোচনায় ওঠে এসেছে বর্ণবাদের ঘটনা।

লিসবনের এস্তাদিও দা লুজে সুযোগ নষ্টের ভীড়ে প্রথমার্ধে জালের দেখা পায়নি রিয়াল। সুযোগ হাতছাড়া করেছে বেনফিকাও। বিরতি থেকে ফেরার ৪ মিনিটের মাথায় ব্যবধান গড়ে দেওয়া গোলটির দেখা পায় সফরকারীরা। সতীর্থ কিলিয়ান এমবাপ্পের বাড়ানো বল নিয়ে ডি বক্সে ঢুকেন ভিনিসিয়ুস জুনিয়র। এরপর দারুণ এক শটে দূরের পোস্টে লক্ষ্যভেদ করেন; কিছুই করার ছিল না বেনফিকার গোলরক্ষক এনাতোলি ত্রুবিনের।

এবারও ইফতারের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা থাকছে প্রিমিয়ার লিগেএবারও ইফতারের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা থাকছে প্রিমিয়ার লিগে

এই গোলকে কেন্দ্র করেই সব বিতর্কের শুরু। রিয়ালকে এগিয়ে নিয়ে স্বাগতিক দর্শকদের সামনে আপত্তিকর উদযাপন করেন ভিনিসিয়ুস। তাতে শাস্তি পেতে হয়েছে তাঁকে; দেখেছেন হলুদ কার্ড। ঘটনা সেখানেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। প্রতিপক্ষ শিবির থেকে কিছু একটা শোনে রেফারির কাছে ছুটে যেতে দেখা যায় ভিনিসিয়ুসকে। ধারাভাষ্যকারদের ধারণা ছিল, হয়তো বর্ণবাদী আচরণের শিকার হয়েছেন ব্রাজিলিয়ান তারকা।

ম্যাচ হেরে রেফারিকে কাঠগড়ায় দাঁড় করালেন বার্সা কোচম্যাচ হেরে রেফারিকে কাঠগড়ায় দাঁড় করালেন বার্সা কোচ

এমন অস্থিরতার মধ্যেই ডাগআউটে চলে যান ভিনিসিয়ুস। সেখান গিয়ে বেনফিকার প্রধান কোচ হোসে মরিনহোকে কথা বলতে দেখা যায়। শেষ পর্যন্ত রিয়ালের কোচিং স্টাফের সদস্যরা ক্ষুব্ধ ভিনিসিয়ুসকে বুঝিয়ে মাঠে ফেরত পাঠান। ততক্ষণে ১০ মিনিট পার হয়ে গেছে। খেলা শুরু হওয়ার পরও পরিস্থিতি স্বাভাবিক ছিল না। ভিনিসিয়ুস বল পেলেই দুয়ো দিয়েছেন প্রতিপক্ষের দর্শকেরা। সব মিলিয়ে অস্বস্তিকর একটা ম্যাচ-ই যেন পার করলেন এই উইঙ্গার।

বিতর্কে জড়িয়ে আছে মরিনহোর নামও। নির্ধারিত সময়ের ৫ মিনিট আগে বেনফিকার মিডফিল্ডার রিচার্ড রিওসকে বক্সে ফেলে দেন ভিনিসিয়ুস। বিষয়টি মেনে নিতে না পেরে ক্ষোভ প্রকাশ করেন মরিনহো। এ জন্য এই কোচকে হলুদ কার্ড দেখান রেফারি। তাতেও থামেননি দ্য স্পেশাল ওয়ান; কিছু একটা বলেই যাচ্ছিলেন তিনি। শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয় হলুদ কার্ড দেখিয়ে মরিনহোকে ডাগআউট থেকে বের করে দেন ম্যাচ পরিচালক।

বিষয়:

খেলাফুটবলরিয়াল মাদ্রিদ
