Ajker Patrika
ক্রিকেট

‘ক্রিকেট অঙ্গনে সব সময় থাকে জুয়া, ক্রিকেট থেকে আড়ালে চলে যেতে চাই’

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
‘ক্রিকেট অঙ্গনে সব সময় থাকে জুয়া, ক্রিকেট থেকে আড়ালে চলে যেতে চাই’
সিলেট টাইটানসের উপদেষ্টার পদ থেকে পদত্যাগ করলেন ফাহিম আল চৌধুরী। ছবি: ফেসবুক

মিরপুর শেরেবাংলায় পরশু ক্রিস ওকস ছক্কা মারার পরই কেঁদে ফেলেছিলেন ফাহিম আল চৌধুরী। ২৪ ঘণ্টা না যেতেই একই মাঠে ফের কাঁদলেন ফাহিম। তবে দুটি ঘটনার মধ্যে যে আকাশ-পাতাল ফারাক। পরশু সিলেটের জয়ের খুশিতে কাঁদলেও কাল কেঁদেছিলেন দলের বিদায়ে। রাজশাহী ওয়ারিয়র্সের কাছে হারের পর ফিক্সিংয়ের গুরুতর অভিযোগ তুললেন সিলেটের সাবেক উপদেষ্টা ফাহিম।

রাজশাহী ওয়ারিয়র্সের কাছে মিরপুরে গতকাল দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ারে ১২ রানে হেরে পথচলাটা এখানেই শেষ। ম্যাচ শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে ফাহিম কথাই বলতে পারছিলেন না। অঝোরে কেঁদে গেলেন। কান্নাজরিত কণ্ঠে সিলেটের সাবেক উপদেষ্টা বলেন, ‘ক্রিকেট অঙ্গনে সবসময় থাকে জুয়া। কিছু না কিছু...সবকিছু এগুলো থাকে। আমি জানি, আমাদের চেয়ারম্যান অসম্ভব ভালো মানুষ। আমি তাই একজন উপদেষ্টা হিসেবে এসেছিলাম। আমি ব্যর্থ। আমাকে আর কখনো ডাকবেন না। ক্রিকেট দুনিয়া থেকে আড়ালে চলে যেতে চাই।’

এবারের বিপিএলে হুটহাট মন্তব্য করে বারবার আলোচনায় এসেছিলেন ফাহিম। গত রাতে রাজশাহীর কাছে হারের পর কাঁদতে কাঁদতে উপদেষ্টার পদ ছাড়ার ঘোষণা দিয়েছেন তিনি। সাংবাদিকদের সিলেটের সাবেক উপদেষ্টা বলেন, ‘দেখুন আমি আজ বেশি কথা বলব না। আজ ২১ জানুয়ারি রাত ১০টা। আমি আমার ব্যর্থতা মাথায় নিয়ে আমি...সিলেট জিতেছে। আমি ফাহিম হেরেছি। এবং আমি আপনাদের জানিয়ে দিলাম, ২১ জানুয়ারি রাত ১০টায় সিলেট টাইটানসের উপদেষ্টার পদ থেকে পদত্যাগ করলাম।’

সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার পর গাড়িতে বসে নিজের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে লাইভও করেছিলেন ফাহিম। সিলেটের এক ক্রিকেটারের বিরুদ্ধে ফিক্সিংয়ের অভিযোগ তুলেছিলেন তিনি। যদিও ফাহিম সেই ক্রিকেটারের নাম উল্লেখ করেননি। তাঁর লাইভ দ্রুত ভাইরাল হয়ে যায়। তবে পরবর্তীতে তিনি এই লাইভ সরিয়ে নিয়েছেন।

টস জিতে গতকাল আগে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন সিলেট টাইটানসের অধিনায়ক মেহেদী হাসান মিরাজ। পুরো ২০ ওভার খেলে ৯ উইকেটে ১৬৫ রান করেছে রাজশাহী ওয়ারিয়র্স। যেখানে শেষ ৮ বলে ৪ উইকেট হারিয়ে ৮ রান করতে পেরেছে রাজশাহী। প্রথমবার বিপিএল খেলতে আসা উইলিয়ামসনের ব্যাটে এসেছে ইনিংস সর্বোচ্চ ৪৫ রান। জয়ের লক্ষ্যে নামা সিলেট টাইটানস নির্ধারিত ২০ ওভারে ৮ উইকেটে ১৫৩ রানে আটকে যায় সিলেট। ইনিংস সর্বোচ্চ ৪৮ রান আসে ইমনের ব্যাট থেকে। রাজশাহীর বিনুরা ফার্নান্দো ৪ ওভারে ১৯ রানে ৪ উইকেট নিয়ে হয়েছেন ম্যাচসেরা।

বিষয়:

খেলাক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

ভেনেজুয়েলায় শক্তিশালী ‘সনিক উইপন’ ব্যবহার করেছেন ট্রাম্প, বিশেষ অস্ত্রটি যেভাবে কাজ করে

শ্বশুরবাড়ি যাবেন তারেক রহমান, রান্না হচ্ছে চল্লিশ হাঁড়ি আখনি

বাংলাদেশ ছাড়াই বিশ্বকাপ!

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি স্থগিত করল ইইউ

মুক্তিযোদ্ধার সন্তান না হয়েও কোটায় বিসিএস, ২১ জনের বিরুদ্ধে দুদকের মামলা

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

মৌলভীবাজার-৩: জামায়াতের প্রার্থী মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার না করায় বিব্রত জোটসঙ্গী খেলাফত

মৌলভীবাজার-৩: জামায়াতের প্রার্থী মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার না করায় বিব্রত জোটসঙ্গী খেলাফত

জোটের সিদ্ধান্ত না মেনে ভোটে জামায়াত প্রার্থী, ক্ষুব্ধ এনসিপি

জোটের সিদ্ধান্ত না মেনে ভোটে জামায়াত প্রার্থী, ক্ষুব্ধ এনসিপি

বিএনপির ৫৯ বিদ্রোহী প্রার্থী বহিষ্কার

বিএনপির ৫৯ বিদ্রোহী প্রার্থী বহিষ্কার

আইসিসির ভোটাভুটিতে মাত্র ২ ভোট পেয়েছে বাংলাদেশ

আইসিসির ভোটাভুটিতে মাত্র ২ ভোট পেয়েছে বাংলাদেশ

রমজানের সময়সূচি ২০২৬: সেহরি ও ইফতারের ক্যালেন্ডার

রমজানের সময়সূচি ২০২৬: সেহরি ও ইফতারের ক্যালেন্ডার

সম্পর্কিত

‘ক্রিকেট অঙ্গনে সব সময় থাকে জুয়া, ক্রিকেট থেকে আড়ালে চলে যেতে চাই’

‘ক্রিকেট অঙ্গনে সব সময় থাকে জুয়া, ক্রিকেট থেকে আড়ালে চলে যেতে চাই’

বাংলাদেশ ছাড়াই বিশ্বকাপ!

বাংলাদেশ ছাড়াই বিশ্বকাপ!

বিশ্বকাপ-ইস্যুতে লিটনদের সঙ্গে বসবেন ক্রীড়া উপদেষ্টা

বিশ্বকাপ-ইস্যুতে লিটনদের সঙ্গে বসবেন ক্রীড়া উপদেষ্টা

ফাইনালে চট্টগ্রামকে পেল রাজশাহী

ফাইনালে চট্টগ্রামকে পেল রাজশাহী