কানাডায় বাজে সময় কাটাচ্ছেন সাকিব, টানা গোল্ডেন ডাক

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ১১ অক্টোবর ২০২৫, ১৫: ২৯
সাকিব আল হাসান টানা দুই ম্যাচে শূন্য রানে আউট হয়েছেন। ছবি: ক্রিকইনফো
কানাডা সুপার সিক্সটি টুর্নামেন্টে ধুঁকছেন সাকিব আল হাসান। ব্যাটিং-বোলিং কোথাও তিনি কিছু করতে পারছেন না। দল মন্ট্রিল র‍য়্যাল টাইগার্সও এই ভালো তো এই খারাপ। রানের খাতা খুলতে পারেননি এখন পর্যন্ত।

১০ ওভারের এই টুর্নামেন্টে সাকিবের দল মন্ট্রিল রয়্যাল টাইগার্স টানা তিন দিন খেলেছে। অধিনায়ক সাকিব নিয়মিত খেললেও দলকে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিতে পারছেন না। টুর্নামেন্টে এখন পর্যন্ত রানের খাতা খুলতে পারেননি। যার মধ্যে টানা দুই ম্যাচে মেরেছেন গোল্ডেন ডাক। সাকল্যে পেয়েছেন ১ উইকেট। রান বিলিয়ে দিচ্ছেন মুক্তহস্তে।

ভ্যাঙ্কুভারের বিসি প্লেসে গতকাল মন্ট্রিল রয়্যাল টাইগার্স খেলেছে ভ্যাঙ্কুভার কিংসের বিপক্ষে। টস জিতে আগে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন মন্ট্রিল অধিনায়ক সাকিব। প্রথমে ব্যাটিং পেয়ে ১০ ওভারে ৪ উইকেটে করে ২০৬ রান। সাকিব এক ওভার বোলিং করে দিয়েছেন ২৭ রান। দুটি করে চার ও ছক্কা হজম করেছেন। পাননি কোনো উইকেট। তবে ব্যাটিংয়ে তিনি নিজের মুখোমুখি হওয়া প্রথম বলেই আউট হয়েছেন। সাকিবের উইকেট নিয়েছেন ভ্যাঙ্কুভার কিংসের পেসার বালতেজ সিং। জয়ের লক্ষ্যে নেমে ১০ ওভারে ৯ উইকেটে ১২৬ রান করে মন্ট্রিল রয়্যাল টাইগার্স। ইনিংস সর্বোচ্চ ৩৯ রান করেন জশ ব্রাউন। ১০ বলের ইনিংসে ১ চার ও ৫ ছক্কা মেরেছেন। ৮০ রানে জয়ী ভ্যাঙ্কুভার কিংসের বালতেজ সিং, তাজিনদর সিং ও ডোয়াইন প্রিটোরিয়াস নিয়েছেন তিনটি করে উইকেট।

মন্ট্রিল রয়্যাল টাইগার্স আজ খেলেছে টরোন্টো সিক্সার্সের বিপক্ষে। ভ্যাঙ্কুভারের বিসি প্লেসে টস জিতে আগে ব্যাটিং নিয়ে ১০ ওভারে ৪ উইকেটে ১০৩ রান করে টরন্টো। সাকিব এক ওভারে ১৪ রান খরচ করে নিয়েছেন ১ উইকেট। জয়ের লক্ষ্যে নেমে ৮.২ ওভারে ৫ উইকেটে ১০৬ রান করে মন্ট্রিল টাইগার্স। সাকিব এই ম্যাচেও গোল্ডেন ডাক মেরেছেন। ১০ বল হাতে রেখে পাওয়া মন্ট্রিলের ৫ উইকেটের জয়ে ম্যাচসেরা হয়েছেন দিলপ্রিত বাজওয়া। সাকিবের এই সতীর্থ ২২ বলে ২ চার ও ৯ ছক্কায় ৬৮ রান করে অপরাজিত থাকেন।

এবারের টুর্নামেন্টে সাকিবের মন্ট্রিল টাইগার্স এখন পর্যন্ত তিন ম্যাচ খেলে দুটিতে জিতেছে। অপর জয় এসেছে ৯ অক্টোবর মিসিসাউগা মাস্টার্সের বিপক্ষে। সেই ম্যাচে মন্ট্রিল জিতেছিল ৭ উইকেটে। সেই ম্যাচে সাকিবের ব্যাটিংয়েরই সুযোগ হয়নি। ১ ওভার বোলিং করে ৯ রান দিলেও পাননি কোনো উইকেট।

বিষয়:

খেলাক্রিকেটবাংলাদেশ ক্রিকেটওয়ানডে ক্রিকেট
