ভারত ম্যাচের আগে লিটনকে নিয়ে চিন্তা

নিজস্ব প্রতিবেদক, দুবাই থেকে
দুবাইয়ের আইসিসির একাডেমি মাঠে পরশু অনুশীলনে সতীর্থদের সঙ্গে হাসি-রসিকতা করতে করতেই মাঠে এলেন লিটন দাস। দল ভালো খেলছে। তিনি নেতৃত্বও দিচ্ছেন সামনে থেকে। সেই লিটনকে নিয়ে টিম ম্যানেজমেন্টের কিছুটা চিন্তা।
ভারত ম্যাচের আগে তিন দিন বিরতি পেয়েছে বাংলাদেশ। লিটনরা অনুশীলন করেছেন এক দিন। গত পরশু ছিলেন বিশ্রামে। আজ ম্যাচের আগের দিনও বিশ্রাম। কাল অনুশীলনের শুরুতে ঠিকঠাকই ছিল লিটনের। ব্যাটিং অনুশীলনের সময় পাঁজরের পাশের পেশিতে চোট পাওয়ার পর আর ব্যাটিং করেননি বাংলাদেশ দলের অধিনায়ক। টিম ম্যানেজমেন্টের পক্ষ থেকে তাৎক্ষণিক বলা হয়েছে, গুরুতর কিছু নয়।
আজ দলের যেহেতু অনুশীলন ছিল না। পুরোটা দিন বিশ্রামে কেটেছে লিটনেরও। কাল ম্যাচের আগে প্রায় সারাটা দিন থাকছে। তবে আজ দুবাইয়ে একটা এমআরআই করার কথা লিটনের। কাল রিপোর্ট দেখেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে টিম ম্যানেজমেন্ট। দলীয় সূত্রে জানা গেছে, লিটন স্বাভাবিক হাঁটাচলাই করছেন। কিছুটা চিন্তা থাকলেও ভারত-ম্যাচে অধিনায়ককে পাওয়ার আশা এখনই হারাচ্ছে না টিম ম্যানেজমেন্ট।
এশিয়া কাপে এখনো পর্যন্ত ৪ ম্যাচে ১১৯ রান করে শীর্ষ ছয় ব্যাটারদের একজন লিটন। সাফল্যের সঙ্গে রান তাড়া করতে হলে টস জিতে বোলিং নেওয়া শ্রেয় মনে করছে বেশির ভাগ দল। সে ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অধিনায়ক লিটন যথেষ্ট সৌভাগ্যবান। ৩ ম্যাচে টস জিতে তিনি যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, প্রতিটিই কাজে লেগেছে। বাংলাদেশ জিতেছে। বাংলাদেশের তিন জয়ের দুটিই রান তাড়া করে। একটা শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে সুপার ফোরে ও আরেকটা গ্রুপ পর্বে হংকংয়ের বিপক্ষে।
দুবাইয়ের আইসিসির একাডেমি মাঠে পরশু অনুশীলনে সতীর্থদের সঙ্গে হাসি-রসিকতা করতে করতেই মাঠে এলেন লিটন দাস। দল ভালো খেলছে। তিনি নেতৃত্বও দিচ্ছেন সামনে থেকে। সেই লিটনকে নিয়ে টিম ম্যানেজমেন্টের কিছুটা চিন্তা।
ভারত ম্যাচের আগে তিন দিন বিরতি পেয়েছে বাংলাদেশ। লিটনরা অনুশীলন করেছেন এক দিন। গত পরশু ছিলেন বিশ্রামে। আজ ম্যাচের আগের দিনও বিশ্রাম। কাল অনুশীলনের শুরুতে ঠিকঠাকই ছিল লিটনের। ব্যাটিং অনুশীলনের সময় পাঁজরের পাশের পেশিতে চোট পাওয়ার পর আর ব্যাটিং করেননি বাংলাদেশ দলের অধিনায়ক। টিম ম্যানেজমেন্টের পক্ষ থেকে তাৎক্ষণিক বলা হয়েছে, গুরুতর কিছু নয়।
আজ দলের যেহেতু অনুশীলন ছিল না। পুরোটা দিন বিশ্রামে কেটেছে লিটনেরও। কাল ম্যাচের আগে প্রায় সারাটা দিন থাকছে। তবে আজ দুবাইয়ে একটা এমআরআই করার কথা লিটনের। কাল রিপোর্ট দেখেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে টিম ম্যানেজমেন্ট। দলীয় সূত্রে জানা গেছে, লিটন স্বাভাবিক হাঁটাচলাই করছেন। কিছুটা চিন্তা থাকলেও ভারত-ম্যাচে অধিনায়ককে পাওয়ার আশা এখনই হারাচ্ছে না টিম ম্যানেজমেন্ট।
এশিয়া কাপে এখনো পর্যন্ত ৪ ম্যাচে ১১৯ রান করে শীর্ষ ছয় ব্যাটারদের একজন লিটন। সাফল্যের সঙ্গে রান তাড়া করতে হলে টস জিতে বোলিং নেওয়া শ্রেয় মনে করছে বেশির ভাগ দল। সে ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অধিনায়ক লিটন যথেষ্ট সৌভাগ্যবান। ৩ ম্যাচে টস জিতে তিনি যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, প্রতিটিই কাজে লেগেছে। বাংলাদেশ জিতেছে। বাংলাদেশের তিন জয়ের দুটিই রান তাড়া করে। একটা শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে সুপার ফোরে ও আরেকটা গ্রুপ পর্বে হংকংয়ের বিপক্ষে।
এশিয়া কাপে আফগানিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচের একাদশে ছিলেন নুরুল হাসান সোহান। সে ম্যাচ খেলেই একাদশ থেকে বাদ পড়েন এই উইকেটরক্ষক ব্যাটার। বিষয়টি নিয়ে মুখ খুললেন বাংলাদেশ দলের প্রধান কোচ ফিল সিমন্স। জানালেন, টিম কম্বিনেশনের কারণে বাদ দেওয়া হয়েছে সোহানকে।৩৫ মিনিট আগে
ফেডারেশন কাপে শুরুতেই হোঁচট খেল বর্তমান চ্যাম্পিয়ন বসুন্ধরা কিংস। ঘরের মাঠে ফর্টিস এফসির বিপক্ষে ১-১ গোলে ড্র করেছে তারা। দিনটা অন্য রকম কেটেছে মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের। কুমিল্লার শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত স্টেডিয়ামে আজ ৩-২ গোলে পুলিশ এফসিকে হারিয়েছে তারা। তিনটি গোলই আসে স্যামুয়েল বোয়াটেংয়ের কাছ১ ঘণ্টা আগে
এশিয়া কাপের সুপার ফোরে নিজেদের প্রথম ম্যাচের পর সূর্যকুমার যাদব বলেন, ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে এখন আর প্রতিদ্বন্দ্বিতা খুঁজে পান না তিনি। সূর্যকুমারের সেই কথা ধরে এবার সালমান আলী আগাদের কটাক্ষ করলেন ভারতের সাবেক ক্রিকেটার হরভজন সিং।২ ঘণ্টা আগে
লামিনে ইয়ামালকে পেছনে ফেলে ২০২৫ ব্যালন ডি’অর জিতেছেন উসমান দেম্বেলে। যেটা মেনে নিতে পারছেন না ইয়ামালের বাবা মুনির নাসরাউই। ফরাসি ফরোয়াডের্র ব্যালন ডি’অর জয়কে ফুটবলের জন্য নৈতিক ক্ষতি বলে মনে করছেন তিনি।৩ ঘণ্টা আগে