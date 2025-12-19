ক্রীড়া ডেস্ক
মাউন্ট মঙ্গানুই টেস্টের দ্বিতীয় দিনেও আধিপত্য দেখিয়েছে ব্যাটাররা। সবচেয়ে বেশি আলো কেড়েছেন ডেভন কনওয়ে। ক্যারিয়ারের দ্বিতীয় ডাবল সেঞ্চুরি তুলে নিয়েছেন এই ওপেনার। তাঁর দ্বি-শতকে রান পাহাড় গড়ছে নিউজিল্যান্ড। জবাবে ওয়েস্ট ইন্ডিজের শুরুটাও হয়েছে উড়ন্ত।
৫৭৫ রানে ৮ উইকেট হারিয়ে প্রথম ইনিংস ঘোষণা করেছে নিউজিল্যান্ড। প্রথম দিনের খেলা শেষে ১ উইকেট হারিয়ে স্বাগতিকেদের সংগ্রহ ছিল ৩৩৪ রান। ১৭৮ রানে অপরাজিত ছিলেন কনওয়ে। তাঁর সঙ্গী ডাফি ব্যাট করতে নামেন ৯ রান নিয়ে। আগের দিনের সঙ্গে আর মাত্র ৮ রান যোগ করে ফিরে যান ডাফি। তাঁর মতো বাজে অভিজ্ঞতা হয়নি কনওয়ের। প্রথম সেশনেই ডাবল সেঞ্চুরির দেখা পান তিনি। জাস্টিন গ্রিভসের করা ১২১ তম ওভারের শেষ বলে এলবিডব্লু হওয়ার আগে ক্যারিয়ারসেরা ২২৭ রান করেন এই ব্যাটার। ৩১ চারে সাজানো তাঁর ৩৬৭ বলের ইনিংস।
১৫ চার ও ১ ছক্কায় দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ১৩৭ রান এনে দেন টম লাথাম। রাচিন রবীন্দ্রর অবদান ৭২ রান। এছাড়া কেউন উইলিয়ামসন ৩১ ও এজাজ প্যাটেল করেন ৩০ রান। ওয়েস্ট ইন্ডিজের হয়ে জেডন সিলস, অ্যান্ডারসন ফিলিপ ও গ্রিভস দুটি করে উইকেট নেন।
রান তাড়া করতে নেমে বিনা উইকেটে ১১০ রান করে দিনের খেলা শেষ করেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ব্র্যান্ডন কিং ৫৫ ও জন ক্যাম্পবেল ৪৫ রান নিয়ে তৃতীয় দিনের খেলা শুরু করবেন। এখনো ৪৬৫ রানে পিছিয়ে আছে সফরকারী দল। বে ওভালে প্রথম দিনের চেয়ে আজ আরও বেশি রান হয়েছে। এদিন দুই দল মিল করেছে ৩৫১ রান। প্রথম দুই দিনের পরিস্থিতিই বলে দিচ্ছে রান বন্যায় ভেসে যাবে মাউন্ট মঙ্গানুই টেস্ট।
মাউন্ট মঙ্গানুই টেস্টের দ্বিতীয় দিনেও আধিপত্য দেখিয়েছে ব্যাটাররা। সবচেয়ে বেশি আলো কেড়েছেন ডেভন কনওয়ে। ক্যারিয়ারের দ্বিতীয় ডাবল সেঞ্চুরি তুলে নিয়েছেন এই ওপেনার। তাঁর দ্বি-শতকে রান পাহাড় গড়ছে নিউজিল্যান্ড। জবাবে ওয়েস্ট ইন্ডিজের শুরুটাও হয়েছে উড়ন্ত।
৫৭৫ রানে ৮ উইকেট হারিয়ে প্রথম ইনিংস ঘোষণা করেছে নিউজিল্যান্ড। প্রথম দিনের খেলা শেষে ১ উইকেট হারিয়ে স্বাগতিকেদের সংগ্রহ ছিল ৩৩৪ রান। ১৭৮ রানে অপরাজিত ছিলেন কনওয়ে। তাঁর সঙ্গী ডাফি ব্যাট করতে নামেন ৯ রান নিয়ে। আগের দিনের সঙ্গে আর মাত্র ৮ রান যোগ করে ফিরে যান ডাফি। তাঁর মতো বাজে অভিজ্ঞতা হয়নি কনওয়ের। প্রথম সেশনেই ডাবল সেঞ্চুরির দেখা পান তিনি। জাস্টিন গ্রিভসের করা ১২১ তম ওভারের শেষ বলে এলবিডব্লু হওয়ার আগে ক্যারিয়ারসেরা ২২৭ রান করেন এই ব্যাটার। ৩১ চারে সাজানো তাঁর ৩৬৭ বলের ইনিংস।
১৫ চার ও ১ ছক্কায় দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ১৩৭ রান এনে দেন টম লাথাম। রাচিন রবীন্দ্রর অবদান ৭২ রান। এছাড়া কেউন উইলিয়ামসন ৩১ ও এজাজ প্যাটেল করেন ৩০ রান। ওয়েস্ট ইন্ডিজের হয়ে জেডন সিলস, অ্যান্ডারসন ফিলিপ ও গ্রিভস দুটি করে উইকেট নেন।
রান তাড়া করতে নেমে বিনা উইকেটে ১১০ রান করে দিনের খেলা শেষ করেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ব্র্যান্ডন কিং ৫৫ ও জন ক্যাম্পবেল ৪৫ রান নিয়ে তৃতীয় দিনের খেলা শুরু করবেন। এখনো ৪৬৫ রানে পিছিয়ে আছে সফরকারী দল। বে ওভালে প্রথম দিনের চেয়ে আজ আরও বেশি রান হয়েছে। এদিন দুই দল মিল করেছে ৩৫১ রান। প্রথম দুই দিনের পরিস্থিতিই বলে দিচ্ছে রান বন্যায় ভেসে যাবে মাউন্ট মঙ্গানুই টেস্ট।
যুব এশিয়া কাপ খেলছে পাকিস্তান। সেমিফাইনালে তাদের প্রতিপক্ষ বাংলাদেশ। দল যখন ফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে আছে তার ঠিক আগেই অনূর্ধ্ব ১৯ বিশ্বকাপের জন্য দল দিয়েছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। জিম্বাবুয়ে ও নামিবিয়া যৌথভাবে ২০২৬ অনূর্ধ্ব ১৯ বিশ্বকাপ আয়োজন করবে। টুর্নামেন্ট শুরু হবে আগামী ১৫ জানুয়ারি।১ ঘণ্টা আগে
যুব এশিয়া কাপের গ্রুপ পর্বের লড়াই শেষ। এবার সেমিফাইনালের লড়াই। যেখানে আছে বাংলাদেশও। ফাইনালে ওঠার মিশনে আজিজুল হাকিম তামিমদের প্রতিপক্ষ পাকিস্তান। এছাড়া আজ টিভিতে আছে আরও বেশকিছু ম্যাচ। একনজরে আজকের টিভি সূচি।২ ঘণ্টা আগে
কিছুদিন আগেও বিশ্বকাপের ড্র অনুষ্ঠানে ম্যাচটি নিয়ে অনিশ্চয়তা প্রকাশ করেছিলেন আর্জেন্টিনা কোচ লিওনেল স্কালোনি। সেই অনিশ্চয়তা কাটিয়ে অবশেষে আজ ফিনালিসিমার সূচি নির্ধারণ করেছে দুই মহাদেশীয় ফুটবল সংস্থা উয়েফা ও কনমেবল।১৫ ঘণ্টা আগে
ক্রীড়া ডেস্ক
যুব এশিয়া কাপ খেলছে পাকিস্তান। সেমিফাইনালে তাদের প্রতিপক্ষ বাংলাদেশ। দল যখন ফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে আছে তার ঠিক আগেই অনূর্ধ্ব ১৯ বিশ্বকাপের জন্য দল দিয়েছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)।
জিম্বাবুয়ে ও নামিবিয়া যৌথভাবে ২০২৬ অনূর্ধ্ব ১৯ বিশ্বকাপ আয়োজন করবে। টুর্নামেন্ট শুরু হবে আগামী ১৫ জানুয়ারি। বিশ্বকাপ শুরুর প্রায় এক মাস আগেই দল ঘোষণা করল পাকিস্তান ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রক সংস্থা।
বিশ্বকাপেও পাকিস্তানের নেতৃত্ব দেবেন ফারহান ইউসুফ। এশিয়া কাপের দল থেকে একটি পরিবর্তন এনে বিশ্বকাপ খেলবে পাকিস্তান। বাদ পড়েছেন বাঁ হাতি স্পিনার মোহাম্মদ হুজাইফা। দলে নেওয়া হয়েছে পেসার উমর জাইবকে। বিশ্বকাপের প্রস্তুতির অংশ হিসেবে জিম্বাবুয়ের মাটিতে স্বাগতিক দল এবং আফগানিস্তানকে নিয়ে একটি ত্রিদেশীয় সিরিজ খেলবে পাকিস্তান। বিশ্বকাপ দল নিয়েই সে সিরিজ খেলবে তারা।
বিশ্বকাপ ত্রিদেশীয় সিরিজে পাকিস্তানের ম্যানেজার ও মেন্টরের হিসেবে থাকবেন সাবেক ক্রিকেটার সরফরাজ আহমেদ। বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্বে ইংল্যান্ড, স্কটল্যান্ড ও জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে খেলবে পাকিস্তান। যুবাদের বিশ্বকাপের ফাইনাল হবে আগামী ৬ ফেব্রুয়ারি।
অনূর্ধ্ব ১৯ বিশ্বকাপের জন্য পাকিস্তানের স্কোয়াড: ফারহান ইউসুফ (অধিনায়ক), উসমান খান (সহ-অধিনায়ক), আব্দুল সুবহান, আহমেদ হুসেইন, আলী হাসান বালোচ, আলী রাজা, দানিয়াল আলী খান, হামজা জাহুর (উইকেটরক্ষক), হুজাইফা আহসান, মমিন কামার, মোহাম্মদ সাইয়াম, মোহাম্মদ শায়ান (উইকেটরক্ষক), নিকাব শফিক, সামির মিনহাস ও উমর জাইব।
নন ট্রাভেলিং রিজার্ভ: আব্দুল কাদির, ফারহানউল্লাহ, হাসান খান, ইবতিসাম আজহার ও মোহাম্মদ হুজাইফা।
যুব এশিয়া কাপ খেলছে পাকিস্তান। সেমিফাইনালে তাদের প্রতিপক্ষ বাংলাদেশ। দল যখন ফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে আছে তার ঠিক আগেই অনূর্ধ্ব ১৯ বিশ্বকাপের জন্য দল দিয়েছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)।
জিম্বাবুয়ে ও নামিবিয়া যৌথভাবে ২০২৬ অনূর্ধ্ব ১৯ বিশ্বকাপ আয়োজন করবে। টুর্নামেন্ট শুরু হবে আগামী ১৫ জানুয়ারি। বিশ্বকাপ শুরুর প্রায় এক মাস আগেই দল ঘোষণা করল পাকিস্তান ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রক সংস্থা।
বিশ্বকাপেও পাকিস্তানের নেতৃত্ব দেবেন ফারহান ইউসুফ। এশিয়া কাপের দল থেকে একটি পরিবর্তন এনে বিশ্বকাপ খেলবে পাকিস্তান। বাদ পড়েছেন বাঁ হাতি স্পিনার মোহাম্মদ হুজাইফা। দলে নেওয়া হয়েছে পেসার উমর জাইবকে। বিশ্বকাপের প্রস্তুতির অংশ হিসেবে জিম্বাবুয়ের মাটিতে স্বাগতিক দল এবং আফগানিস্তানকে নিয়ে একটি ত্রিদেশীয় সিরিজ খেলবে পাকিস্তান। বিশ্বকাপ দল নিয়েই সে সিরিজ খেলবে তারা।
বিশ্বকাপ ত্রিদেশীয় সিরিজে পাকিস্তানের ম্যানেজার ও মেন্টরের হিসেবে থাকবেন সাবেক ক্রিকেটার সরফরাজ আহমেদ। বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্বে ইংল্যান্ড, স্কটল্যান্ড ও জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে খেলবে পাকিস্তান। যুবাদের বিশ্বকাপের ফাইনাল হবে আগামী ৬ ফেব্রুয়ারি।
অনূর্ধ্ব ১৯ বিশ্বকাপের জন্য পাকিস্তানের স্কোয়াড: ফারহান ইউসুফ (অধিনায়ক), উসমান খান (সহ-অধিনায়ক), আব্দুল সুবহান, আহমেদ হুসেইন, আলী হাসান বালোচ, আলী রাজা, দানিয়াল আলী খান, হামজা জাহুর (উইকেটরক্ষক), হুজাইফা আহসান, মমিন কামার, মোহাম্মদ সাইয়াম, মোহাম্মদ শায়ান (উইকেটরক্ষক), নিকাব শফিক, সামির মিনহাস ও উমর জাইব।
নন ট্রাভেলিং রিজার্ভ: আব্দুল কাদির, ফারহানউল্লাহ, হাসান খান, ইবতিসাম আজহার ও মোহাম্মদ হুজাইফা।
মাউন্ট মঙ্গানুই টেস্টের দ্বিতীয় দিনেও আধিপত্য দেখিয়েছে ব্যাটাররা। সবচেয়ে বেশি আলো কেড়েছেন ডেভন কনওয়ে। ক্যারিয়ারের দ্বিতীয় ডাবল সেঞ্চুরি তুলে নিয়েছেন এই ওপেনার। তাঁর দ্বি-শতকে রান পাহাড় গড়ছে নিউজিল্যান্ড। জবাবে ওয়েস্ট ইন্ডিজের শুরুটাও হয়েছে উড়ন্ত।১৫ মিনিট আগে
যুব এশিয়া কাপের গ্রুপ পর্বের লড়াই শেষ। এবার সেমিফাইনালের লড়াই। যেখানে আছে বাংলাদেশও। ফাইনালে ওঠার মিশনে আজিজুল হাকিম তামিমদের প্রতিপক্ষ পাকিস্তান। এছাড়া আজ টিভিতে আছে আরও বেশকিছু ম্যাচ। একনজরে আজকের টিভি সূচি।২ ঘণ্টা আগে
কিছুদিন আগেও বিশ্বকাপের ড্র অনুষ্ঠানে ম্যাচটি নিয়ে অনিশ্চয়তা প্রকাশ করেছিলেন আর্জেন্টিনা কোচ লিওনেল স্কালোনি। সেই অনিশ্চয়তা কাটিয়ে অবশেষে আজ ফিনালিসিমার সূচি নির্ধারণ করেছে দুই মহাদেশীয় ফুটবল সংস্থা উয়েফা ও কনমেবল।১৫ ঘণ্টা আগে
ক্রীড়া ডেস্ক
ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র ও ঢাকা-৮ আসনের সম্ভাব্য স্বতন্ত্র প্রার্থী ওসমান হাদির মৃত্যুতে শোক জানিয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) এবং বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারশন (বাফুফে)। আলাদা আলাদা বার্তায় শোক জানিয়েছে দেশের ক্রীড়াঙ্গনের এই দুই সংস্থা।
নিজেদের ভেরিফাইড ফেসবুক পেজে হাদির একটি ছবি পোস্ট করে ক্যাপশনে বিসিবি লিখেছে, ‘শরিফ ওসমান হাদির মৃত্যুতে গভীর শোক ও সমবেদনা জানিয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)।’
বাফুফে লিখেছে, ‘আমরা শোকাহত। সিঙ্গাপুরের একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদি। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে) মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করে শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছে।’
গত ১২ ডিসেম্ব শুক্রবার জুমার নামাজের পর গুলিবিদ্ধ হন হাদি। চলন্ত মোটরসাইকেল থেকে দুর্বৃত্তরা রিকশায় থাকা হাদিকে গুলি করে পালিয়ে যায়। গুলিটি হাদির মাথায় লাগে।
গুরুতর আহত অবস্থায় হাদিকে দ্রুত ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে অস্ত্রোপচার শেষে রাতেই তাঁকে ঢাকার এভারকেয়ার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে গত সোমবার দুপুরে এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে করে হাদিকে সিঙ্গাপুরে নেওয়া হয়। সেখানেই চিকিৎসাধীন অবস্থায় গতকাল রাতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি।
ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র ও ঢাকা-৮ আসনের সম্ভাব্য স্বতন্ত্র প্রার্থী ওসমান হাদির মৃত্যুতে শোক জানিয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) এবং বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারশন (বাফুফে)। আলাদা আলাদা বার্তায় শোক জানিয়েছে দেশের ক্রীড়াঙ্গনের এই দুই সংস্থা।
নিজেদের ভেরিফাইড ফেসবুক পেজে হাদির একটি ছবি পোস্ট করে ক্যাপশনে বিসিবি লিখেছে, ‘শরিফ ওসমান হাদির মৃত্যুতে গভীর শোক ও সমবেদনা জানিয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)।’
বাফুফে লিখেছে, ‘আমরা শোকাহত। সিঙ্গাপুরের একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদি। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে) মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করে শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছে।’
গত ১২ ডিসেম্ব শুক্রবার জুমার নামাজের পর গুলিবিদ্ধ হন হাদি। চলন্ত মোটরসাইকেল থেকে দুর্বৃত্তরা রিকশায় থাকা হাদিকে গুলি করে পালিয়ে যায়। গুলিটি হাদির মাথায় লাগে।
গুরুতর আহত অবস্থায় হাদিকে দ্রুত ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে অস্ত্রোপচার শেষে রাতেই তাঁকে ঢাকার এভারকেয়ার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে গত সোমবার দুপুরে এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে করে হাদিকে সিঙ্গাপুরে নেওয়া হয়। সেখানেই চিকিৎসাধীন অবস্থায় গতকাল রাতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি।
মাউন্ট মঙ্গানুই টেস্টের দ্বিতীয় দিনেও আধিপত্য দেখিয়েছে ব্যাটাররা। সবচেয়ে বেশি আলো কেড়েছেন ডেভন কনওয়ে। ক্যারিয়ারের দ্বিতীয় ডাবল সেঞ্চুরি তুলে নিয়েছেন এই ওপেনার। তাঁর দ্বি-শতকে রান পাহাড় গড়ছে নিউজিল্যান্ড। জবাবে ওয়েস্ট ইন্ডিজের শুরুটাও হয়েছে উড়ন্ত।১৫ মিনিট আগে
যুব এশিয়া কাপ খেলছে পাকিস্তান। সেমিফাইনালে তাদের প্রতিপক্ষ বাংলাদেশ। দল যখন ফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে আছে তার ঠিক আগেই অনূর্ধ্ব ১৯ বিশ্বকাপের জন্য দল দিয়েছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। জিম্বাবুয়ে ও নামিবিয়া যৌথভাবে ২০২৬ অনূর্ধ্ব ১৯ বিশ্বকাপ আয়োজন করবে। টুর্নামেন্ট শুরু হবে আগামী ১৫ জানুয়ারি।১ ঘণ্টা আগে
যুব এশিয়া কাপের গ্রুপ পর্বের লড়াই শেষ। এবার সেমিফাইনালের লড়াই। যেখানে আছে বাংলাদেশও। ফাইনালে ওঠার মিশনে আজিজুল হাকিম তামিমদের প্রতিপক্ষ পাকিস্তান। এছাড়া আজ টিভিতে আছে আরও বেশকিছু ম্যাচ। একনজরে আজকের টিভি সূচি।২ ঘণ্টা আগে
কিছুদিন আগেও বিশ্বকাপের ড্র অনুষ্ঠানে ম্যাচটি নিয়ে অনিশ্চয়তা প্রকাশ করেছিলেন আর্জেন্টিনা কোচ লিওনেল স্কালোনি। সেই অনিশ্চয়তা কাটিয়ে অবশেষে আজ ফিনালিসিমার সূচি নির্ধারণ করেছে দুই মহাদেশীয় ফুটবল সংস্থা উয়েফা ও কনমেবল।১৫ ঘণ্টা আগে
ক্রীড়া ডেস্ক
যুব এশিয়া কাপের গ্রুপ পর্বের লড়াই শেষ। এবার সেমিফাইনালের লড়াই। যেখানে আছে বাংলাদেশও। ফাইনালে ওঠার মিশনে আজিজুল হাকিম তামিমদের প্রতিপক্ষ পাকিস্তান। এছাড়া আজ টিভিতে আছে আরও বেশকিছু ম্যাচ। একনজরে আজকের টিভি সূচি।
ক্রিকেট
যুব এশিয়া কাপ: সেমিফাইনাল
বাংলাদেশ-পাকিস্তান
বেলা ১১ টা, সরাসরি
টি স্পোর্টস
মাউন্ট মঙ্গানুই টেস্ট: দ্বিতীয় দিন
নিউজিল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
ভোর ৪ টা, সরাসরি
সনি টেন ৫
অ্যাডিলেড টেস্ট: তৃতীয় দিন
অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড
ভোর ৫টা ৩০ মি. , সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ১ ও ২
বিগ ব্যাশ লিগ
ব্রিসবেন হিট-পার্থ স্কর্চার্স
স্টার স্পোর্টস ২
পঞ্চম টি-টোয়েন্টি
ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা
সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মি. , সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ১, টি স্পোর্টস
যুব এশিয়া কাপের গ্রুপ পর্বের লড়াই শেষ। এবার সেমিফাইনালের লড়াই। যেখানে আছে বাংলাদেশও। ফাইনালে ওঠার মিশনে আজিজুল হাকিম তামিমদের প্রতিপক্ষ পাকিস্তান। এছাড়া আজ টিভিতে আছে আরও বেশকিছু ম্যাচ। একনজরে আজকের টিভি সূচি।
ক্রিকেট
যুব এশিয়া কাপ: সেমিফাইনাল
বাংলাদেশ-পাকিস্তান
বেলা ১১ টা, সরাসরি
টি স্পোর্টস
মাউন্ট মঙ্গানুই টেস্ট: দ্বিতীয় দিন
নিউজিল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
ভোর ৪ টা, সরাসরি
সনি টেন ৫
অ্যাডিলেড টেস্ট: তৃতীয় দিন
অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড
ভোর ৫টা ৩০ মি. , সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ১ ও ২
বিগ ব্যাশ লিগ
ব্রিসবেন হিট-পার্থ স্কর্চার্স
স্টার স্পোর্টস ২
পঞ্চম টি-টোয়েন্টি
ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা
সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মি. , সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ১, টি স্পোর্টস
মাউন্ট মঙ্গানুই টেস্টের দ্বিতীয় দিনেও আধিপত্য দেখিয়েছে ব্যাটাররা। সবচেয়ে বেশি আলো কেড়েছেন ডেভন কনওয়ে। ক্যারিয়ারের দ্বিতীয় ডাবল সেঞ্চুরি তুলে নিয়েছেন এই ওপেনার। তাঁর দ্বি-শতকে রান পাহাড় গড়ছে নিউজিল্যান্ড। জবাবে ওয়েস্ট ইন্ডিজের শুরুটাও হয়েছে উড়ন্ত।১৫ মিনিট আগে
যুব এশিয়া কাপ খেলছে পাকিস্তান। সেমিফাইনালে তাদের প্রতিপক্ষ বাংলাদেশ। দল যখন ফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে আছে তার ঠিক আগেই অনূর্ধ্ব ১৯ বিশ্বকাপের জন্য দল দিয়েছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। জিম্বাবুয়ে ও নামিবিয়া যৌথভাবে ২০২৬ অনূর্ধ্ব ১৯ বিশ্বকাপ আয়োজন করবে। টুর্নামেন্ট শুরু হবে আগামী ১৫ জানুয়ারি।১ ঘণ্টা আগে
কিছুদিন আগেও বিশ্বকাপের ড্র অনুষ্ঠানে ম্যাচটি নিয়ে অনিশ্চয়তা প্রকাশ করেছিলেন আর্জেন্টিনা কোচ লিওনেল স্কালোনি। সেই অনিশ্চয়তা কাটিয়ে অবশেষে আজ ফিনালিসিমার সূচি নির্ধারণ করেছে দুই মহাদেশীয় ফুটবল সংস্থা উয়েফা ও কনমেবল।১৫ ঘণ্টা আগে
ক্রীড়া ডেস্ক
কিছুদিন আগেও বিশ্বকাপের ড্র অনুষ্ঠানে ম্যাচটি নিয়ে অনিশ্চয়তা প্রকাশ করেছিলেন আর্জেন্টিনা কোচ লিওনেল স্কালোনি। সেই অনিশ্চয়তা কাটিয়ে অবশেষে আজ ফিনালিসিমার সূচি নির্ধারণ করেছে দুই মহাদেশীয় ফুটবল সংস্থা উয়েফা ও কনমেবল।
আগামী বছরের ২৭ মার্চ হবে ফিনালিসিমা। কাতারের লুসাইল স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠেয় ম্যাচটিতে আর্জেন্টিনার বিপক্ষে লড়বে স্পেন। বাংলাদেশ সময় রাত ১২টায় শুরু হবে ম্যাচ। এই স্টেডিয়ামেই ২০২২ সালে বিশ্বকাপ জেতে আর্জেন্টিনা।
দীর্ঘদিন হিমাগারে থাকা ইউরো ও কোপা আমেরিকা চ্যাম্পিয়নদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ফিরে আসে ২০২২ সালে। সেবার ইতালিকে ৩-০ গোলে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয় আর্জেন্টিনা। ২০২৪ সালেও কোপা আমেরিকার শিরোপা ধরে রাখে তারা। একই বছর ইংল্যান্ডকে ২-১ গোলে হারিয়ে ইউরো জেতে স্পেন।
এর আগে প্রতিযোগিতাটি ‘আরতেমিও ফ্রাঙ্কি কাপ’ নামে পরিচিত ছিল। ১৯৮৫ সালে উরুগুয়েকে হারিয়ে প্রথম শিরোপা জেতে ফ্রান্স আর ১৯৯৩ সালে ডেনমার্ককে টাইব্রেকারে হারিয়ে ট্রফি জেতে আর্জেন্টিনা। এবারের লড়াইয়ে সবচেয়ে বড় আকর্ষণ লিওনেল মেসি ও লামিনে ইয়ামাল। সব ঠিক থাকলে প্রথমবার মুখোমুখি হতে যাচ্ছেন তারা।
স্পেন ও আর্জেন্টিনা এনিয় ১৪ বার মুখোমুখি হয়েছে, যেখানে দুই দলই সমানভাবে ৬টি ম্যাচ জিতেছে।
কিছুদিন আগেও বিশ্বকাপের ড্র অনুষ্ঠানে ম্যাচটি নিয়ে অনিশ্চয়তা প্রকাশ করেছিলেন আর্জেন্টিনা কোচ লিওনেল স্কালোনি। সেই অনিশ্চয়তা কাটিয়ে অবশেষে আজ ফিনালিসিমার সূচি নির্ধারণ করেছে দুই মহাদেশীয় ফুটবল সংস্থা উয়েফা ও কনমেবল।
আগামী বছরের ২৭ মার্চ হবে ফিনালিসিমা। কাতারের লুসাইল স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠেয় ম্যাচটিতে আর্জেন্টিনার বিপক্ষে লড়বে স্পেন। বাংলাদেশ সময় রাত ১২টায় শুরু হবে ম্যাচ। এই স্টেডিয়ামেই ২০২২ সালে বিশ্বকাপ জেতে আর্জেন্টিনা।
দীর্ঘদিন হিমাগারে থাকা ইউরো ও কোপা আমেরিকা চ্যাম্পিয়নদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ফিরে আসে ২০২২ সালে। সেবার ইতালিকে ৩-০ গোলে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয় আর্জেন্টিনা। ২০২৪ সালেও কোপা আমেরিকার শিরোপা ধরে রাখে তারা। একই বছর ইংল্যান্ডকে ২-১ গোলে হারিয়ে ইউরো জেতে স্পেন।
এর আগে প্রতিযোগিতাটি ‘আরতেমিও ফ্রাঙ্কি কাপ’ নামে পরিচিত ছিল। ১৯৮৫ সালে উরুগুয়েকে হারিয়ে প্রথম শিরোপা জেতে ফ্রান্স আর ১৯৯৩ সালে ডেনমার্ককে টাইব্রেকারে হারিয়ে ট্রফি জেতে আর্জেন্টিনা। এবারের লড়াইয়ে সবচেয়ে বড় আকর্ষণ লিওনেল মেসি ও লামিনে ইয়ামাল। সব ঠিক থাকলে প্রথমবার মুখোমুখি হতে যাচ্ছেন তারা।
স্পেন ও আর্জেন্টিনা এনিয় ১৪ বার মুখোমুখি হয়েছে, যেখানে দুই দলই সমানভাবে ৬টি ম্যাচ জিতেছে।
মাউন্ট মঙ্গানুই টেস্টের দ্বিতীয় দিনেও আধিপত্য দেখিয়েছে ব্যাটাররা। সবচেয়ে বেশি আলো কেড়েছেন ডেভন কনওয়ে। ক্যারিয়ারের দ্বিতীয় ডাবল সেঞ্চুরি তুলে নিয়েছেন এই ওপেনার। তাঁর দ্বি-শতকে রান পাহাড় গড়ছে নিউজিল্যান্ড। জবাবে ওয়েস্ট ইন্ডিজের শুরুটাও হয়েছে উড়ন্ত।১৫ মিনিট আগে
যুব এশিয়া কাপ খেলছে পাকিস্তান। সেমিফাইনালে তাদের প্রতিপক্ষ বাংলাদেশ। দল যখন ফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে আছে তার ঠিক আগেই অনূর্ধ্ব ১৯ বিশ্বকাপের জন্য দল দিয়েছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। জিম্বাবুয়ে ও নামিবিয়া যৌথভাবে ২০২৬ অনূর্ধ্ব ১৯ বিশ্বকাপ আয়োজন করবে। টুর্নামেন্ট শুরু হবে আগামী ১৫ জানুয়ারি।১ ঘণ্টা আগে
যুব এশিয়া কাপের গ্রুপ পর্বের লড়াই শেষ। এবার সেমিফাইনালের লড়াই। যেখানে আছে বাংলাদেশও। ফাইনালে ওঠার মিশনে আজিজুল হাকিম তামিমদের প্রতিপক্ষ পাকিস্তান। এছাড়া আজ টিভিতে আছে আরও বেশকিছু ম্যাচ। একনজরে আজকের টিভি সূচি।২ ঘণ্টা আগে