ইংল্যান্ড ম্যাচের দুঃখ ভুলে সামনে চোখ বাংলাদেশের

ক্রীড়া ডেস্ক
ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচে প্রাণপণে লড়াই করেছিল বাংলাদেশ। গুয়াহাটির বর্ষাপাড়া ক্রিকেট স্টেডিয়ামে ৭ অক্টোবর ১৭৮ রানের পুঁজি নিয়ে ম্যাচে জয়ের সম্ভাবনা জাগিয়েছিল নিগার সুলতানা জ্যোতির নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ। শেষ পর্যন্ত ম্যাচটা বাংলাদেশ ৪ উইকেটে হেরে গিয়েছিল।
সেই গুয়াহাটিতেই আজ নারী বিশ্বকাপের আরেক ম্যাচে খেলতে নামবে বাংলাদেশ। এই ম্যাচে জ্যোতি-নাহিদা আক্তারদের প্রতিপক্ষ নিউজিল্যান্ড। ম্যাচের আগে গতকাল সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে আসেন সহ অধিনায়ক নাহিদা আক্তার। তাঁর মতে আগে যা হওয়ার হয়ে গেছে। সব ভুলে এখন সামনে তাকাতে হবে। সংবাদ সম্মেলনে নাহিদা আক্তার বলেন, ‘আগের (ইংল্যান্ড) ম্যাচটা এখন অতীত। চাইলেও সেটা ফেরাতে পারব না। আমাদের সামনে যে ম্যাচ, সেটাতেই মনোযোগ আমাদের। আগামীকালের যে ম্যাচ (আজকের নিউজিল্যান্ড ম্যাচ), সেটা নিয়ে চিন্তিত। ম্যাচে ভালো খেলতে যা যা করা দরকার, সেই প্রস্তুতি নিচ্ছি।’
ইংল্যান্ডের সামনে ১৭৯ রানের লক্ষ্য হলেও জেতার পথটা অত সহজ ছিল না। ফাহিমা খাতুন-মারুফা আক্তারদের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ে ২৯.৩ ওভারে ৬ উইকেটে ১০৩ রানে পরিণত হয় ইংলিশরা। একপ্রান্ত আগলে খেলতে থাকা হিদার নাইট ১১১ বলে ৭৯ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলে ম্যাচসেরা হয়েছেন। সপ্তম উইকেটে শার্লি ডিন ও নাইট ১০০ বলে ৭৯ রানের অবিচ্ছিন্ন জুটি গড়েছেন। ম্যাচটি জিততে ইংলিশদের খেলতে হয়েছে ২৭৭ বল।
নিউজিল্যান্ড ম্যাচের আগে গতকাল সংবাদ সম্মেলনে নাহিদা বারবার উল্লেখ করেছেন ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচের কথা। তাঁর মতে স্কোরবোর্ডে আরেকটু বেশি রান বাংলাদেশ জমা করতে পারলে ম্যাচের ফল ভিন্ন হতে পারত। বাংলাদেশের বাঁহাতি স্পিনার বলেন, ‘আমরা গত ম্যাচে (ইংল্যান্ড) অনেক ভালো ক্রিকেট খেলেছি। বোলিংয়ে আমরা অনেক ভালো করেছি। ব্যাটাররা যে একেবারে খারাপ করেছে, তা নয়। দু-একজন ব্যাটার আরেকটু ভালো করলে স্কোরবোর্ডে রানটা আরেকটু বেশি হতে পারত।’
আট দলের মধ্যে বাংলাদেশ এখন পাঁচ নম্বরে অবস্থান করছে। জ্যোতির দলের পয়েন্ট ২ ও নেট রানরেট +০.৫৭৩। সবার ওপরে থাকা অস্ট্রেলিয়ার পয়েন্ট ৫। দুই, তিন ও চারে থাকা ইংল্যান্ড, ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকা প্রত্যেকেরই পয়েন্ট ৪। নেট রানরেটের কারণেই শুধু অবস্থান ভিন্ন। পয়েন্ট টেবিলের সেরা চার দল খেলবে সেমিফাইনাল।
