প্রেমিকার অপ্রস্তুত অবস্থার ছবি তোলায় ক্ষুব্ধ পান্ডিয়া

সম্প্রতি বান্দ্রার একটি রেস্তোরাঁ থেকে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামার সময় হার্দিক পান্ডিয়ার বান্ধবী মাহিকা শর্মার অপ্রস্তুত অবস্থার ছবি তোলেন পাপারাজ্জিরা। বিষয়টি মোটেও ভালোভাবে নেননি তারকা অলরাউন্ডার। পাপারাজ্জিদের ওপর ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন তিনি।
পাপারাজ্জিদের কাজ হলো অভিনেতা, গায়ক, ক্রীড়াবিদ বা অন্য কোনো তারকাদের ব্যক্তিগত জীবন, তাদের অজান্তে বা অপ্রস্তুত মুহূর্তের ছবি তোলা এবং এবং সেগুলো ট্যাবলয়েড বা সংবাদপত্রে বিক্রি করা। তবে পেশার বিষয়টি একপাশে রেখে পাপারাজ্জিরা সীমা অতিক্রম করা করার অনুরোধ করেছেন হার্দিক।
ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে হার্দিক লিখেছেন, ‘আমি বুঝতে পারি যে জনসাধারণের চোখে বেঁচে থাকার সাথে সাথে মনোযোগ এবং যাচাই-বাছাই করা হয়। এটি আমার নির্বাচিত জীবনেরই অংশ। কিন্তু মাহিকার সঙ্গে এমন কিছু ঘটেছে যেটা সীমা অতিক্রম করেছে। মাহিকা বান্দ্রার একটি রেস্তোরাঁয় সিঁড়ি দিয়ে নামছিল। ঠিক তখনই পাপারাজ্জিরা তাঁকে এমন একটি কোণ থেকে ছবি তোলার সিদ্ধান্ত নেন যেখান থেকে কোনো মহিলার ছবি তোলার যোগ্য নয়। এমন একটি ব্যক্তিগত মুহূর্ত সস্তা চাঞ্চল্যকর হয়ে ওঠে।’
নারীদের সম্মান বজায় রেখে ছবি তোলার পরামর্শ দিয়েছেন হার্দিক, ‘এই ছবি শিরোনামে এসেছে কিনা বা কে তুলেছে সেটা আসল কথা নয়। এটা মৌলিক সম্মানের বিষয়। নারীদের মর্যাদা প্রাপ্য। সবাই একটা সীমার মধ্যে থাকে। প্রতিদিন কঠোর পরিশ্রমকারী গণমাধ্যমকর্মী ভাইদের বলছি–আমি আপনাদের সকলের প্রচেষ্টাকে সম্মান করি এবং সর্বদা সহযোগিতা করি। তাই আপনাদের সবাইকে অনুরোধ করছি, দয়া করে আরও একটু সচেতন থাকুন। সবকিছু করার দরকার নেই। প্রতিটি কোণ বিবেচনায় এনে ছবি তোলার দরকার নেই। আসুন এই খেলায় কিছুটা মানবতা বজায় রাখি। ধন্যবাদ।’
হার্দিক কিছুদিন আগে মডেল এবং যোগ প্রশিক্ষক মাহিকার সাথে নতুন সম্পর্কের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নিজেদের কথোপকথন এবং শেয়ার করা বিভিন্ন ভিডিওর মাধ্যমে মাহিকার সঙ্গে প্রেমের বিষয়টি সামনে আনেন ভারতীয় ক্রিকেটার। প্রাথমিক জল্পনা-কল্পনার পর গত অক্টোবরে ৩২ তম জন্মদিনের আগে প্রেমিকার সঙ্গে সমুদ্র সৈকতে ছুটি কাটানো এবং একসাথে পূজা উদযাপনের ছবি ও ভিডিও পোস্ট করে নিজেদের সম্পর্কের বিষয়টি আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেন হার্দিক।
নিজেদের কাজটা গতকালই সেরে রেখেছিল রংপুর। কেবল তাদের চোখ ছিল সিলেট-বরিশাল ম্যাচের দিকে। সে ম্যাচের ফলাফল আকবর আলীর দলের পক্ষে এসেছে। জাতীয় ক্রিকেট লিগের (এনসিএল) ২৭তম আসরের শিরোপা জিতেছে উত্তরের দলটি।
তিন দিনের সিরিজের মতো সাদা বলের ক্রিকেটেও বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা অনূর্ধ্ব-১৭ দলের লড়াইটা হচ্ছে সমানে সমানে। এক ম্যাচ বাংলাদেশ জেতে তো পরের ম্যাচে ঘুরে দাঁড়ায় শ্রীলঙ্কা। আজ দ্বিতীয় ওয়ানডে জিতে তিন ম্যাচের সিরিজে সমতায় ফিরল শ্রীলঙ্কা।
চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে রোববার প্রথম ওয়ানডেতে শ্রীলঙ্কা অনূর্ধ্ব-১৭ দলকে ৭৮ রানে হারিয়েছিল বাংলাদেশ। সেবার ব্যাটারদের ব্যর্থতায় শ্রীলঙ্কা ২০০ রানও করতে পারেনি। একই মাঠে আজ দ্বিতীয় ওয়ানডেতে অবস্থাটা মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠের মতো। ব্যাটারদের ব্যর্থতায় স্কোরবোর্ডে পর্যাপ্ত রান তুলতে পারেননি বাংলাদেশের ব্যাটাররা। ৬ উইকেটে জিতে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ এখন ১-১ সমতায় করল শ্রীলঙ্কা।
চট্টগ্রামে আজ দ্বিতীয় ওয়ানডেতে ১৯৫ রানের লক্ষ্যে নেমে প্রথম ৩ ওভারে কোনো উইকেট না হারিয়ে ৩১ রান করে শ্রীলঙ্কা। চতুর্থ ওভারের প্রথম বলে লঙ্কান অধিনায়ক রেহান পেইরিসকে ফেরান জারিফ সিয়াম। ১১ বলে ২ চার ও ১ ছক্কায় ১৮ রান করেন পেইরিস। বিস্ফোরক শুরু করলেও পরে ধীরস্থির গতিতে এগিয়েছে লঙ্কানরা। দ্বিতীয় উইকেটে আরোশা সিথুমিনা ও হিরুন মাথিসা গড়েন ৮০ রানের জুটি। ২৩তম ওভারের শেষ বলে সিথুমিনাকে (৫০) বোল্ড করে জুটি ভাঙেন মোহাম্মদ রাকিবুল হোসেন।
তৃতীয় উইকেটে এরপর ৪৫ রানের জুটি গড়েন মাথিসা ও জ্যাসন ফার্নান্দো। ৩৬তম ওভারের শেষ বলে ফার্নান্দোকে (২৪) বোল্ড করেন সিয়াম। পরের ওভারের (৩৭তম ওভার) পঞ্চম বলে পুলজিত ওয়াথসুকাকে ফেরান রাকিবুল। ওয়াথসুকা ৪ বল খেলেও রানের খাতা খুলতে পারেননি। দ্রুত ২ উইকেট হারিয়ে ৩৬.৫ ওভারে ৪ উইকেটে ১৫৯ রানে পরিণত হয় লঙ্কানরা। যদিও সেটা সফরকারীদের ম্যাচ জয়ের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। পঞ্চম উইকেটে ৩৬ রানের অবিচ্ছেদ্য জুটি গড়েন মাথিসা ও সানুল বীরারত্নে। ২৫ বল হাতে রেখে পাওয়া শ্রীলঙ্কার ৬ উইকেটের জয়ে ম্যাচসেরা হয়েছেন মাথিসা। ১৩৬ বলের ইনিংসে ৬ চারে ৮০ রান করে অপরাজিত থাকেন তিনি। বাংলাদেশের সিয়াম, রাকিবুল দুটি করে উইকেট নিয়েছেন।
টস জিতে আজ দ্বিতীয় ওয়ানডেতে আগে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৭ দলের অধিনায়ক রাকিবুল। ৪৬.৫ ওভারে ১৯৪ রানে গুটিয়ে গেছে স্বাগতিকেরা। ইনিংস সর্বোচ্চ ৫২ রান করেছেন ওপেনার জারিফ সিয়াম। শ্রীলঙ্কার হিমারু দিশান ও মিনুগা নেথসারা নিয়েছেন তিনটি করে উইকেট। সিরিজ নির্ধারণী তৃতীয় ওয়ানডে চট্টগ্রামে হবে ১২ ডিসেম্বর।
আমাকে বলির পাঁঠা বানানো হয়েছে—কদিন আগে এমন মন্তব্য করেছিলেন লিভারপুল ফরোয়ার্ড মোহাম্মদ সালাহ। ছন্দে থাকা সালাহর সঙ্গে লিভারপুলের কী ঝামেলা থাকতে পারে, সেটা ভেবে অনেকেই হয়তো অবাক হয়েছেন। সেই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই আগুনে ঘি ঢেলে দিলেন লিভারপুল কোচ আর্নে স্লট।
বাংলাদেশ সময় আজ রাতে সান সিরোতে চ্যাম্পিয়নস লিগের গ্রুপ পর্বের ম্যাচে মুখোমুখি হবে ইন্টার মিলান-লিভারপুল। এই ম্যাচের দল থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে সালাহকে। গতকাল যখন লিভারপুলের প্রতিনিধি হয়ে সংবাদ সম্মেলনে স্লট আসেন, তাঁর কাছে বারবার এসেছে সালাহর প্রসঙ্গ। সালাহ কেন এমন বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন, সেটার উত্তর জানা নেই স্লটের কাছেও। লিভারপুল কোচ বলেন, ‘এই প্রশ্নের উত্তর সালাহ নিজেই দিতে পারবে। অনুমান করতে পারি। কিন্তু তা করা ঠিক হবে না। কাদের কথা সে বোঝাতে চেয়েছে, তা আমার জন্য বলা কঠিন।’ অবশ্য শনিবারের আগে আমরা দুজন অনেক কথা বলেছি—কখনো বেশি সময়, কখনো কম সময়।’
চলতি মৌসুমে লিভারপুলের হয়ে সব ধরনের প্রতিযোগিতা মিলে সালাহ ১৯ ম্যাচে করেছেন ৫ গোল। অ্যাসিস্ট করেছেন ৩ গোলে। সবশেষ ২০২৪-২৫ মৌসুমে লিভারপুলের প্রিমিয়ার লিগ জয়ে যাঁর অবদান অনেক বেশি, এ বছর তাঁর এমন পারফরম্যান্স মোটেই নামের প্রতি সুবিচার করছে না। কিন্তু বাজে সময় কাটিয়ে ঘুরে দাঁড়ানোর মন্ত্রটা সালাহর চেয়ে আর কেইবা ভালো জানেন! কেন চ্যাম্পিয়নস লিগের দল থেকে লিভারপুলের তারকা ফরোয়ার্ডকে বাদ দেওয়া হলো, এর ব্যাখ্যায় স্লট বলেন, ‘আগামীকালের (ইন্টার মিলান) ম্যাচের জন্য দলকে সবচেয়ে ভালোভাবে প্রস্তুত করার চেষ্টা করেছি। বেশির ভাগ ভাবনাই এই ম্যাচ ঘিরে। এরই মধ্যে আমরা সালাহকে না রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমরা তাকে জানিয়ে দিয়েছি যে সে সান সিরোয় যাচ্ছে না। তার সঙ্গে একমাত্র এই ব্যাপারেই কথা হয়েছে আমার।’
লিভারপুলের জার্সিতে ২০১৭ সাল থেকে সব ধরনের প্রতিযোগিতা মিলে সালাহ খেলেছেন ৪২০ ম্যাচ। করেছেন ২৫০ গোল ও অ্যাসিস্ট করেছেন ১১৬ গোলে। অসংখ্য রেকর্ড ভেঙেচূড়ে নিজের নামে করে নিয়েছেন। ২০২৭ পর্যন্ত তিনি অলরেডদের সঙ্গে চুক্তি রয়েছে তাঁর। তবে সালাহর লিভারপুলের অবস্থা এ বছর খুব একটা ভালো নয়। ২৩ পয়েন্ট নিয়ে প্রিমিয়ার লিগে অবস্থান করছে ১০ নম্বরে। এরই মধ্যে তারা ১৫ ম্যাচ খেলে ফেলেছে। এদিকে চ্যাম্পিয়নস লিগে ৫ ম্যাচে ৯ পয়েন্ট নিয়ে পয়েন্ট তালিকার ১৩ নম্বরে।
পার্থের পর ব্রিসবেন, অ্যাশেজ সিরিজের প্রথম ২ টেস্টের একটিতেও অস্ট্রেলিয়ার কাছে পাত্তা পায়নি ইংল্যান্ড। দুটি ম্যাচেই ৮ উইকেটের বড় ব্যবধানে হেরেছে সফরকারী দল। টানা ২ হারে যখন উঁকি দিচ্ছে সিরিজ হাতছাড়া হওয়ার শঙ্কা, তখন বড় ধরনের ধাক্কা খেল ইংল্যান্ড।
অ্যাশেজ সিরিজের বাকি ৩ টেস্ট থেকে ছিটকে গেছেন মার্ক উড। এই পেসারের বাঁ হাঁটুর পুরোনো চোট নতুন করে ফিরে এসেছে। দেশে ফিরে চোট থেকে সেরে ওঠার লড়াই শুরু করবেন ৩৫ বছর বয়সী বোলার। এক বিবৃতিতে ইংল্যান্ড অ্যান্ড ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ড (ইসিবি) বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।
উডের চোট নিয়ে ইসিবি জানিয়েছে, বাঁ হাঁটুর ব্যথা বেড়ে যাওয়ায় এই সপ্তাহের শেষ দিকে উড দেশে ফিরে আসবেন। এরপর সুস্থতা এবং পুনর্বাসনের জন্য সে মেডিকেল টিমের সঙ্গে কাজ করবেন।
উডের পরিবর্তে ইংল্যান্ডের অ্যাশেজ দলে ডাকা হয়েছে ম্যাথু ফিশারকে। ২০২২ সালের মার্চে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে টেস্ট অভিষেক হয় এই পেসারের। এরপর আর ইংলিশদের হয়ে মাঠে নামা হয়নি তাঁর। এবার উডের চোটে প্রায় ৪ বছর পর ডাক পেলেন ফিশার।
চ্যাম্পিয়নস ট্রফি খেলার সময় গত ফেব্রুয়ারিতে বাঁ হাঁটুতে চোট পান উড। চোট থেকে সেরে উঠতে হাঁটুতে অস্ত্রোপচার করানো হয়। সতর্কতার অংশ হিসেবে কয়েকদফা পেছানো হয় তাঁর মাঠে ফেরার সময়। অবশেষে পার্থ টেস্ট দিয়ে প্রত্যাবর্তন হয়। সে ম্যাচের পর হাঁটুতে ব্যথা বেড়ে যায় তাঁর। এজন্য ব্রিসবেন টেস্টে খেলতে পারেননি উড। শেষ পর্যন্ত শঙ্কা সত্যি করে অ্যাশেজ সিরিজের বাকি অংশ থেকে ছিটকে গেলেন তিনি।
সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দেওয়া বার্তায় উড লিখেছেন, ‘অ্যাশেজ থেকে ছিটকে পড়ায় খুবই মর্মাহত হয়েছি। চোট পাওয়ার পর অস্ত্রোপচার করিয়েছিলাম। ৭ মাসের কঠোর পরিশ্রম এবং পুনর্বাসনের পরেও পুনরায় হাঁটুতে ব্যথা ফিরে এসেছে। দলের কেউই এটা আশা করেনি। অনেক প্রত্যাশা নিয়ে অ্যাশেজ খেলতে এসেছিলাম। ইনজেকশন এবং চিকিৎসা নেওয়ার পরও বুঝতে পারছি, যতটা শঙ্কা আছে আমার হাঁটুর সমস্যা তার চেয়েও বেশি।’
