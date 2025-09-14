Ajker Patrika
বিসিবির নির্বাচন তাহলে ৪ অক্টোবর

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহেই হবে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) নির্বাচন। ছবি: বিসিবি

বিসিবির নির্বাচন যত ঘনিয়ে আসছে, ততই বেড়েছে পরিচালকদের মধ্যে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা। সে ধারাবাহিক প্রক্রিয়াকে কেন্দ্র করেই গতকাল অনুষ্ঠিত হয় বিসিবির জরুরি সভা। নির্বাচনের আগে বোর্ড কীভাবে পরিচালিত হবে, তার প্রক্রিয়াগত রূপরেখা নির্ধারণই ছিল এ সভার মূল উদ্দেশ্য।

বেলা ২টা থেকে বিসিবির বোর্ডরুমে শুরু হওয়া সভায় সভাপতিত্ব করেন বোর্ড সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল। সভায় নির্বাচনের সময়কার কার্যক্রম পরিচালনা, আসন্ন ইজিএম ও এজিএমের সম্ভাব্য সূচি এবং ঢাকা মেট্রোপলিটনের ক্লাব ক্রিকেট সংগঠকদের সম্ভাব্য কাউন্সিলর তালিকা নিয়েও আলোচনা হয়েছে বলে জানা গেছে। কারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের আগে বোর্ডের হাতে রয়েছে সর্বোচ্চ এক থেকে দুটি সভার সুযোগ।

সূত্র থেকে জানা গেছে, বিসিবি নির্বাচনের তফসিল চূড়ান্ত। ২০ সেপ্টেম্বর খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশের মধ্য দিয়ে শুরু হবে আনুষ্ঠানিকতা। ২৫ সেপ্টেম্বর মনোনয়ন দাখিল। সবকিছু ঠিক থাকলে বিসিবির নির্বাচন হবে ৪ অক্টোবর। পোস্টাল ভোট দেয়ার সুযোগ থাকছে বলে জানা গেছে।

সভা শেষে বিসিবির মিডিয়া ও আম্পায়ার্স বিভাগের চেয়ারম্যান ইফতেখার রহমান মিঠু সংবাদমাধ্যমকে বলেন, ‘অক্টোবর মাসে বিসিবির নির্বাচন হবে। সেই নির্বাচন ঘিরে কিছু ধারাবাহিক প্রক্রিয়া আছে, আমরা সেগুলো নিয়েই আলোচনা করেছি। আপনারা জানেন, তিনজন নির্বাচন কমিশনার ঘোষণা করা হয়েছে, তাঁরা দায়িত্ব বুঝে নিয়েছেন। আমাদেরও কিছু পরিষ্কার ধারণার প্রয়োজন ছিল, তাই চিঠি কবে যাবে, কীভাবে যাবে, এসব বিষয়ে আলাপ হয়েছে। ১৭ সেপ্টেম্বরের মধ্যেই সবকিছু পরিষ্কার হয়ে যাবে।’

