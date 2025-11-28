ব্যাটিং কোচ হলেন ইমরুল কায়েস

ক্রীড়া ডেস্ক
লম্বা সময় ধরে জাতীয় দলের বাইরে আছেন ইমরুল কায়েস। ঘরোয়া লিগে খেলে থাকেন এই বাঁহাতি ব্যাটার। পেশাদার ক্রিকেটকে বিদায় না বলার আগেই এবার কোচিংয়ে নাম লেখালেন এই ৩৮ বছর বয়সী ক্রিকেটার।
বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) ১২ তম আসরের জন্য ব্যাটিং কোচ হিসেবে ইমরুলকে নিয়োগ দিয়েছে সিলেট টাইটান্স। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দেওয়া বার্তায় দেশের উত্তর–পূর্বের ফ্র্যাঞ্চাইজিটি বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।
বিপিএলের সবশেষ আসরে বরিশালের হয়ে খেলেছেন ইমরুল। দেশের জনপ্রিয় টি–টোয়েন্টি টুর্নামেন্টটিতে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্সের হয়ে সবচেয়ে ভালো সময় পার করেছেন তিনি। অধিনায়ক হিসেবে ফ্র্যাঞ্চাইজিটির হয়ে একাধিক শিরোপা জিতেছেন ইমরুল।
সব মিলিয়ে বিপিএলে পাঁচটি দলের হয়ে মোট ১১৫ ম্যাচ খেলেছেন ইমরুল। ১১৩ ইনিংস ব্যাটিংয়ে নেমে করেছেন ২৩৬৪ রান। স্ট্রাইকরেট ১১৭.৬৭। ফিফটি করেছেন ১১ টি। ক্যারিয়ারের শেষদিকে এসে ইমরুল এখন বছরের বেশিরভাগ সময় অস্ট্রেলিয়াতে থাকেন। সেখানে তাঁর একটা ক্রিকেট একাডেমি আছে। সিলেটের কোচিং প্যানেলে যোগ দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে কোচিং ক্যারিয়ার শুরু করলেন তিনি।
প্রধান কোচ হিসেবে সোহেল ইসলামকে নিয়োগ দিয়েছে সিলেট। এর আগে বিপিএলে কাজ করার অভিজ্ঞতা আছে তাঁর। এছাড়া বাংলাদেশ জাতীয় দল এবং ঢাকা প্রিমিয়ার লিগে (ডিপিএল) কাজ করেছেন দেশের ক্রিকেটের এই পরিচিত মুখ। সোহেলের সহকারীর ভূমিকায় থাকছেন মাহমুদ ইমন। বিপিএলে সিলেট স্ট্রাইকার্সের হয়ে কাজ করেছেন তিনি।
সিলেটের পেস বোলিং কোচ হিসেবে থাকছেন সৈয়দ রাসেল। একাধিক ফ্র্যাঞ্চাইজির হয়ে আগেও বিপিএলে কাজ করার অভিজ্ঞতা আছে বাংলাদেশ জাতীয় দলের সাবেক এই পেসারের। এনামুল হক জুনিয়রকে স্পিন বোলিং কোচের দায়িত্ব দিয়েছে সিলেট।
শুরুটা হলো ড্র দিয়ে। পরের দুই ম্যাচে জুটেছে হার, এর মধ্যে সর্বশেষটা আবার চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের বিপক্ষে। বাংলাদেশ ফুটবল লিগে হতাশার বৃত্তে থাকা আবাহনী লিমিটেড চতুর্থ ম্যাচে অবশেষে পেল প্রথম জয়ের দেখা। পুলিশ এফসিকে আজ ২-০ গোলে হারিয়েছে আকাশি-নীলরা। একই দিন আরামবাগ ক্রীড়া
আগামী সপ্তাহে ওয়াশিংটনে ২০২৬ বিশ্বকাপের ড্র অনুষ্ঠিত হবে। শেষ মুহূর্তে এসে বিশ্ব ফুটবলের ২৩ তম আসরের ড্র বর্জন করেছে ইরান। আজ ইরানি ফুটবল ফেডারেশনের এক মুখপাত্র বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে এ বছরের ডিসেম্বরে হতো বাংলাদেশ-ভারত মেয়েদের দ্বিপক্ষীয় সিরিজ। কিন্তু এ মাসের মাঝামাঝি সময়ে জানা যায়, সেই সিরিজ স্থগিত হয়ে গেছে। বাংলাদেশ সিরিজ না হলেও ডিসেম্বরে ভারতের নারী ক্রিকেট দলের বসে থাকার সুযোগ নেই। এ সময়ে ভারত খেলবে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে।
আন্তর্জাতিক ক্রিকেট মহেন্দ্র সিং ধোনি ছেড়েছেন ছয় বছর আগে। বিরাট কোহলি ভারতের জার্সিতে কেবল ওয়ানডেই খেলেন। আইপিএল ছাড়া দুজনের দেখা হওয়া অনেক কঠিন। এবার আচমকা দেখা হয়ে গেল ভারতীয় দুই তারকা ক্রিকেটারের।
শুরুটা হলো ড্র দিয়ে। পরের দুই ম্যাচে জুটেছে হার, এর মধ্যে সর্বশেষটা আবার চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের বিপক্ষে। বাংলাদেশ ফুটবল লিগে হতাশার বৃত্তে থাকা আবাহনী লিমিটেড চতুর্থ ম্যাচে অবশেষে পেল প্রথম জয়ের দেখা। পুলিশ এফসিকে আজ ২-০ গোলে হারিয়েছে আকাশি-নীলরা। একই দিন আরামবাগ ক্রীড়া সংঘের বিপক্ষে ১-০ গোলের জয় পেয়েছে ফর্টিস এফসি।
কুমিল্লার শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ স্টেডিয়ামে আবাহনী ১০ জনের দলে পরিণত হলেও জিততে কোনো অসুবিধা হয়নি আবাহনীর। দুটি গোলই আসে প্রথমার্ধে। ২৫ মিনিটে স্পট কিক থেকে স্বাগতিকদের এগিয়ে দেন সুলেমান দিয়াবাতে। ডি বক্সে পড়ে গিয়ে পেনাল্টিটা অবশ্য তিনিই আদায় করে নেন।
এর আগে অবশ্য শুরুর একাদশ থেকে বাধ্য হয়ে দুটি পরিবর্তন আনতে হয় আবাহনী কোচ মারুফুল হককে। ইব্রাহিম হোসেনের জায়গায় পাপন সিংহ ও ব্রুনো মাতোসের জায়গায় এনামুল ইসলাম গাজীকে মাঠে নামান তিনি। ৪৩ মিনিটে গাজীর পা থেকেই ব্যবধান দ্বিগুণ করে আবাহনী। শেখ মোরসালিনের বাঁকানো ফ্রি কিক থেকে অসাধারণ এক ভলিতে বল জালে জড়ান এই মিডফিল্ডার।
বিরতির পর ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করে পুলিশ। কিন্তু আবাহনীর রক্ষণ আর ভাঙতে পারেননি। ৯০ মিনিট শেষ হওয়ার পর যোগ করা সময়ের প্রথম মিনিটে আবাহনীর আলমগীর মোল্লা দ্বিতীয় হলুদ কার্ড পাওয়ার মতো ফাউল করায় রেফারিকে বাধ্য হয়ে লাল কার্ডও বের করতে হয় পকেট থেকে। যদিও তা কোনো প্রভাব ফেলেনি আবাহনীর জয়ে। ৪ ম্যাচে ৪ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের ছয়ে উঠে এসেছে তারা। এক পয়েন্ট বেশি নিয়ে পাঁচে পুলিশ।
মানিকগঞ্জের শহীদ মিরাজ-তপন স্টেডিয়ামে ফর্টিসও জয়সূচক গোলটি পায় প্রথমার্ধে। ১৬ মিনিটে পা ওমর বাবুর ফ্রি কিকে জটলার মধ্য থেকে পা ছুঁইয়ে দলকে উচ্ছ্বাসে ভাসান রিয়াজ উদ্দিন সাগর। দ্বিতীয়ার্ধে আবাহনীর মতো ১০ জনের দলে পরিণত হয় ফর্টিস। ম্যাচের ৭৪ মিনিটে আরামবাগের শহীদুল ইসলামের মুখে কনুই দিয়ে আঘাত করে সরাসরি লালকার্ড দেখেন আতিকুর রহমান ফাহাদ। কিন্তু এক জন বেশি নিয়ে খেলেও আরামবাগ পারেনি আর ম্যাচে ফিরতে। ৪ ম্যাচে জয়হীন থেকে ১ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের নয়ে আছে তারা। জয়ে ৭ পয়েন্ট নিয়ে ফর্টিস উঠে এসেছে টেবিলের তিনে। কাল ফুটবল লিগে রয়েছে তিনটি ম্যাচ। শীর্ষস্থান দখলের লড়াইয়ে রহমতগঞ্জের মুখোমুখি হবে বসুন্ধরা কিংস। ৭ পয়েন্ট নিয়ে দুই দলই যৌথভাবে রয়েছে শীর্ষে।
আগামী সপ্তাহে ওয়াশিংটনে ২০২৬ বিশ্বকাপের ড্র হবে। শেষ মুহূর্তে এসে বিশ্ব ফুটবলের ২৩ তম আসরের ড্র বর্জন করেছে ইরান। আজ ইরানি ফুটবল ফেডারেশনের এক মুখপাত্র বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
রাষ্ট্রীয় টেলিভিশন ইরিনাকে ইরানি ফুটবলে ফেডারেশনের মুখপাত্র বলেন, ‘আমরা ফিফাকে জানিয়েছি যে, আমাদের সিদ্ধান্তের সঙ্গে খেলাধুলার কোনো সম্পর্ক নেই। ইরানি প্রতিনিধি দলের সদস্যরা বিশ্বকাপের ড্রতে অংশগ্রহণ করবেন না।’
যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যৌথভাবে ২০২৬ বিশ্বকাপ আয়োজন করবে কানাডা ও মেক্সিকো। গত আগস্টে বিশ্বকাপের অন্যতম আয়োজক যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানান, ৫ ডিসেম্বর ওয়াশিংটনের কেনেডি সেন্টারে ড্র হবে। নিয়ম অনুযায়ী, বিশ্বকাপে অংশগ্রহণকারী দল হিসেবে ড্র’তে উপস্থিত থাকার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের ভিসার জন্য আবেদন করেছিলেন ইরানি ফুটবলে ফেডারেশনের বেশ কয়েকজন সদস্য। তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের ভিসা বাতিল করেছে যুক্তরাষ্ট্র।
ইরানি ক্রীড়া ওয়েবসাইট ভারজেশ থ্রি জানিয়েছে, ৫ ডিসেম্বর বিশ্বকাপ ড্র’তে উপস্থিত থাকার জন্য ইরানের কোচ আমির ঘালেনোইসহ প্রতিনিধি দলের চার সদস্যকে ভিসা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। তবে বেশিরভাগ সদস্য ভিসা পাননি। এই তালিকায় আছেন ইরানি ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি মেহেদী তাজের নাম। যুক্তরাষ্ট্রের এই সিদ্ধান্তকে রাজনৈতিক বলে নিন্দা জানিয়েছেন তিনি। বলা বাহুল্য, যুক্তরাষ্ট্র এবং ইরান চার দশকেরও বেশি সময় ধরে মুখোমুখি অবস্থানে রয়েছে।
ইরান ফুটবলের অভিভাবক সংস্থার প্রধান বলেন, ‘আমরা ফিফার প্রেসিডেন্ট (জিয়ান্নি) ইনফান্তিনোকে বলেছি যে, এটি সম্পূর্ণভাবে যুক্তরাষ্ট্রের একটি রাজনৈতিক অবস্থান। ফিফার উচিত তাদের (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) এই আচরণ থেকে বিরত থাকতে বলা।’
গত মার্চ মাসে ২০২৬ বিশ্বকাপে জায়গা নিশ্চিত করে ইরান। সপ্তমবারের মতো দ্য গ্রেটেস্ট শো অন আর্থে অংশ নেবে এশিয়ার দেশটি। আগের ছয় আসরে একবারও নকআউট পর্বে পা রাখতে পারেনি তারা। কাতারে অনুষ্ঠিত ২০২২ বিশ্বকাপে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে ১-০ গোলে হেরে যায় ইরান।
সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে এ বছরের ডিসেম্বরে হতো বাংলাদেশ-ভারত মেয়েদের দ্বিপক্ষীয় সিরিজ। কিন্তু এ মাসের মাঝামাঝি সময়ে জানা যায়, সেই সিরিজ স্থগিত হয়ে গেছে। বাংলাদেশ সিরিজ না হলেও ডিসেম্বরে ভারতের নারী ক্রিকেট দলের বসে থাকার সুযোগ নেই। এ সময়ে ভারত খেলবে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে।
নিজেদের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) আজ শ্রীলঙ্কা সিরিজের সূচি প্রকাশ করেছে। দুই দল শুধু পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলবে। ২১ ডিসেম্বর বিশাখাপত্তনমে শুরু হচ্ছে ভারত-শ্রীলঙ্কা মেয়েদের ক্রিকেটের প্রথম টি-টোয়েন্টি। একই মাঠে ২৩ ডিসেম্বর হবে দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি। প্রথম দুই টি-টোয়েন্টির পর বদলে যাবে ভেন্যু। ২৬, ২৮ ও ৩০ ডিসেম্বর শেষ তিন টি-টোয়েন্টি হবে তিরুবনন্তপুরমে। এই সিরিজ শেষে নারী প্রিমিয়ার লিগের (ডব্লিউপিএল) আয়োজনের ব্যস্ততা শুরু হয়ে যাবে। ৯ জানুয়ারি মাঠে গড়াবে ডব্লিউপিএলের চতুর্থ আসর।
ডিসেম্বরে বাংলাদেশ-ভারত মেয়েদের সিরিজে তিনটি করে ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি হওয়ার কথা ছিল। সিরিজটি আইসিসির ভবিষ্যৎ সফরসূচির অংশ। কলকাতা ও কটকে হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু মেয়েদের এই সিরিজ স্থগিত হয়েছে বলে ক্রিকইনফোর ১৮ নভেম্বরের এক প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে। সীমিত ওভারের এই সিরিজ পরে একসময় হবে। স্থগিত হওয়ার নির্দিষ্ট কোনো কারণ জানানো হয়নি।
২ নভেম্বর মুম্বাইয়ের ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ৫২ রানে হারিয়ে প্রথমবার নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপের শিরোপা জিতেছে হারমানপ্রীত কৌরের নেতৃত্বাধীন ভারত। শেফালি ভার্মা পেয়েছিলেন ফাইনালসেরার পুরস্কার। সিরিজসেরার পুরস্কার পেয়েছিলেন দীপ্তি শর্মা। বাংলাদেশ-ভারত সিরিজ দিয়ে শুরু হতো মেয়েদের ওয়ানডে চ্যাম্পিয়নশিপের নতুন চক্র। কিন্তু সিরিজটিই তো পরে স্থগিত হয়ে গেল।
এ বছরের আগস্টে বাংলাদেশ সফরে এসে তিনটি করে ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি খেলার কথা ছিল ভারতের ছেলেদের। এই সিরিজও আইসিসির ভবিষ্যৎ সফরসূচির অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু সিরিজ শুরুর কদিন আগেই সেটা স্থগিত হয়ে যায়। ছেলেদের এই সিরিজ হবে আগামী বছরের সেপ্টেম্বরে।
আন্তর্জাতিক ক্রিকেট মহেন্দ্র সিং ধোনি ছেড়েছেন ছয় বছর আগে। বিরাট কোহলি ভারতের জার্সিতে কেবল ওয়ানডেই খেলেন। আইপিএল ছাড়া দুজনের দেখা হওয়া অনেক কঠিন। এবার আচমকা দেখা হয়ে গেল ভারতীয় দুই তারকা ক্রিকেটারের।
ধোনি-কোহলিকে মিলিয়ে দিয়েছে ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা ওয়ানডে সিরিজ। রোববার রাঁচির ঝাড়খন্ড আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কমপ্লেক্সে শুরু হবে সিরিজের প্রথম ওয়ানডে। এই সুযোগে ধোনির রাঁচির বাসায় ঘুরে এলেন কোহলি। রাঁচিতে দুই ভারতীয় তারকা ক্রিকেটার একসঙ্গে ডিনার করেছেন। ডিনার শেষে কোহলিকে ভারতীয় দলের টিম হোটেলে গাড়ি চালিয়ে পৌঁছে দিয়ে এসেছেন ধোনি। সামাজিক মাধ্যমে দুই তারকা ক্রিকেটার যখন রাস্তায় ঘুরেছেন, তখন কড়া পুলিশি পাহাড়া ছিল। সামাজিক মাধ্যমে এটা এখন ভাইরাল। নিজের অফিশিয়াল এক্স হ্যান্ডলে ২৮ সেকেন্ডের একটি ভিডিও পোস্ট করে স্টার স্পোর্টস ক্যাপশন দিয়েছে, ‘এটা কি বছরের সেরা পুনর্মিলন?’ কোহলি-ধোনির গাড়িতে রাঁচির রাস্তা ভ্রমণের শেষের অংশে ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা ওয়ানডে সিরিজের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে।
ধোনির বাসায় কোহলির পাশাপাশি রুতুরাজ গায়কোয়াড়-ঋষভ পন্তরাও ছিলেন বলে জানা গেছে। পন্ত-গায়কোয়াড়দের সঙ্গেও আইপিএল ছাড়া ধোনির দেখা হওয়ার সম্ভাবনা কম। গায়কোয়াড়ের সঙ্গে চেন্নাই সুপার কিংসে ধোনি নিয়মিত খেলছেন। সবশেষ ২০২৩ সালে ধোনির নেতৃত্বে আইপিএলে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল চেন্নাই সুপার কিংস। ধোনি, গায়কোয়াড় একসঙ্গে শিরোপা জয়ের উদযাপন করেছিলেন।
Reunion of the year? 🥺#INDvSA 1st ODI | SUN, 30 NOV, 12:30 PM pic.twitter.com/wu2qSTn30i— Star Sports (@StarSportsIndia) November 27, 2025
টেস্টের মতো ওয়ানডেতেও আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতের অধিনায়ক হয়েছেন গিল। কিন্তু কলকাতা টেস্টে পিঠে ব্যথা পাওয়ায় গিল আর মাঠেই নামতে পারছেন না। তাঁকে ছাড়া গুয়াহাটি টেস্ট খেলেছে ভারত। পন্তের নেতৃত্বাধীন ভারত দ্বিতীয় টেস্টে ৪০৮ রানের বিশাল ব্যবধানে হেরেছে। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে ভারতকে নেতৃত্ব দেবেন লোকেশ রাহুল। ৩ ও ৬ ডিসেম্বর রায়পুর ও বিশাখাপত্তনমে হবে ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের দ্বিতীয় ও তৃতীয় ওয়ানডে। এরপর পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলবে দুই দল।
