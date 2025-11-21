Ajker Patrika
ভূমিকম্প আতঙ্কের পর তাইজুলের জোড়া আঘাত

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ২১ নভেম্বর ২০২৫, ১১: ৫১
৭ উইকেট হারিয়েছে আয়ারল্যান্ড। ছবি: বিসিবি
প্রথম ইনিংসে দারুণ ব্যাটিংয়ের পর বোলিংয়েও বাংলাদেশের শুরুটা ভালো হয়েছিল। দ্বিতীয় দিনেই ৫ উইকেট তুলে নিয়ে আয়ারল্যান্ডকে অলআউট করার আভাস দিয়ে রেখেছিল স্বাগতিকরা। কিন্তু তৃতীয় দিনের শুরুটা বাংলাদেশ কিংবা আয়ারল্যান্ড– কারও পক্ষেই ছিল না। মিরপুর টেস্টের তৃতীয় দিনের শুরুতে আতঙ্ক ছড়িয়েছে ভূমিকম্প।

৫.৭ মাত্রার ভূমিকম্পে গোটা দেশের মতো শেরেবাংলাও কিছুক্ষণের জন্য থমকে যায়। উদ্বেগ ছড়িয়ে পড়ে দুই দলের ক্রিকেটারদের মাঝে। গ্যালারিতে থাকা দর্শকরা ভয় পেয়ে যান। প্রেস বক্স, মিডিয়া বক্স থেকে শুরু করে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) অফিস, আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে সবখানেই। ভূমিকম্পের কারণে খেলা বন্ধ ছিল তিন মিনিটের মতো।

এরপর খেলা শুরু হলে আয়ারল্যান্ড শিবিরে জোড়া আঘাত হানেন তাইজুল ইসলাম। তাতে চাপ বেড়েছে আইরিশদের উপর। মধ্যাহ্ন বিরতিতে যাওয়ার আগে আয়ারল্যান্ডের সংগ্রহ ৭ উইকেটে ২১১ রান। ফলোঅন এড়াতে আরও ৬৬ রান করতে হবে সফরকারীদের।

তৃতীয় দিনের শুরু থেকেই টানা বোলিং করে যাচ্ছিলেন তাইজুল। কোনোভাবেই উইকেট পাচ্ছিলেন না। অবশেষে ৫৮তম ওভারে এই স্পিনারের হাত ধরে অপেক্ষা শেষ হয় বাংলাদেশের। তাইজুলের করা সে ওভারের প্রথম বলে স্টিফেন ডোহেনি। ৪৬ রান আসে তাঁর ব্যাট থেকে। এক বল পর রানের খাতা খুলতে না পারা অ্যান্ডি ম্যাকব্রায়েনকেও বোল্ড করেন তাইজুল। ১৭৫ রানে সপ্তম উইকেট হারায় আয়ারল্যান্ড।

৭ উইকেট হারালেও অতিথিদের ফলোঅন এড়ানোর আশা বাঁচিয়ে রেখেছেন লোরকান টাকার ও জর্ডান নিল। ৫৬ রান নিয়ে দ্বিতীয় সেশনে ব্যাট করতে নামবেন টাকার। তাঁর সঙ্গী নিল করেছেন ২৪ রান। এর আগে জোড়া সেঞ্চুরিতে ৪৭৬ রানে থামে বাংলাদেশ। লিটন দাস ১২৮ ও মুশফিকুর রহিম করেন ১০৬ রান।

