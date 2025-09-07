২৭ কোটি টাকার ঘড়ি পরে আলোচনায় পান্ডিয়া

ক্রীড়া ডেস্ক
হার্দিক পান্ডিয়ার ফ্যাশন সচেতনতা সম্পর্কে ধারণা নেই এমন লোক খুব কমই পাওয়া যাবে। চশমা, কানের দুল থেকে শুরু করে ঘড়ি–সবকিছুই ব্যবহার করেন এই অলরাউন্ডার। বিশেষ করে ঘড়ির প্রতি তার দুর্বলতা একটু বেশিই। সেটারই প্রমাণ পাওয়া গেল আরও একবার। তাঁর হাতে এখন ২৭ কোটি ৬২ লাখ টাকারও বেশি মূল্যের ঘড়ি!
এর আগে সবশেষ চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে প্রায় ১০ কোটি টাকার ঘড়ি পরে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন পান্ডিয়া। এবার এশিয়া কাপের আগে ঘড়ি ইস্যুতে আরও বেশি আলোচনায় এলেন তিনি।
এশিয়া কাপকে সামনে রেখে ইতিমধ্যে অনুশীলন শুরু করেছে ভারতীয় দল। অনুশীলনের সময় রিশা মিলে আরএমটুসেভেন–জিরোফোর মডেলের ঘড়ি পরে হাজির হন পান্ডিয়া। যে ঘড়ি সচরাচর দেখা মেলে না। ভারতীয় গণমাধ্যমের দাবি, তারকা ক্রিকেটারের ওই ঘড়ির দাম ২০ কোটি রুপির বেশি। বাংলাদেশি মুদ্রায় এর পরিমাণ ২৭ কোটি ৬২ লাখ টাকার বেশি।
রিশা মিলে আরএমটুসেভেন–জিরোফোর ঘড়িটি বিখ্যাত এক ক্রীড়াবিদের সহযোগিতায় তৈরি হয়েছিল। তিনি টেনিস কিংবদন্তি রাফায়েল নাদাল।
পান্ডিয়ার এই ঘড়ির দাম এশিয়া কাপের প্রাইজমানির চাইতেও অনেক বেশি। এশিয়ার বিশ্বকাপ হিসেবে পরিচিত টুর্নামেন্টটিতে কত টাকার পুরস্কার থাকবে সে বিষয়ে এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানায়নি এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিল (এসিসি)। তবে সংবাদমাধ্যমের দাবি, এশিয়া কাপে চ্যাম্পিয়ন দল পাবে ৩ কোটি ৫৯ লাখ টাকা। অন্যদিকে রানার্সআপ দলকে দেওয়া হবে ১ কোটি ৮০ লাখ টাকা।
