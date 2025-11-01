ভারতের ‘হুমকি’, দুই দিনের মধ্যে এশিয়া কাপের ট্রফি বুঝিয়ে দিতে হবে

ক্রীড়া ডেস্ক
এশিয়া কাপ শেষ হয়েছে এক মাসেরও বেশি সময় আগে। তবে ট্রফি ইস্যুতে এখনো মহাদেশীয় টুর্নামেন্টটির রেশ কাটেনি। চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানকে হারিয়ে এশিয়া কাপের শিরোপা জিতেছে ভারত। এখনো ট্রফি বুঝে পায়নি সূর্যকুমার যাদবের দল।
বিষয়টি নিয়ে সবশেষ কিছুদিন অনেক নাটক হয়েছে। এবার এশিয়া কাপ ট্রফি ইস্যুতে এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলকে (এসিসি) রীতিমতো হুমকি দিয়ে রাখলেন ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) সচিব দেবজিত সাইকিয়া। আগামী দুই দিনের মধ্যে ট্রফি না পেলে আইসিসির বোর্ড সভায় ঝড় তোলার বার্তা দিয়ে রাখলেন তিনি।
এসিসির সভাপতি মহসিন নাকভি। তিনি পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) সভাপতি। ফাইনালের পর তাঁর কাছ থেকে ট্রফি নিতে অস্বীকৃতি জানায় ভারতীয় দল। নাকভিও ছাড় দেননি বিন্দুমাত্র। পরবর্তী তিনি জানান, ট্রফি নিতে চাইলে এসিসির সদর দপ্তরে যেতে হবে ভারতীয় দলের কোনো প্রতিনিধিকে। এই প্রস্তাবে রাজি হয়নি বিসিসিআই। তাই এশিয়া কাপের ট্রফি ইস্যুতে এখনো দড়ি টানাটানি চলছেই। আগামী মঙ্গলবার দুবাইয়ে পরবর্তী আইসিসি সভা অনুষ্ঠিত হবে। তার আগে সম্প্রতি ট্রফি চেয়ে এসিসির কাছে চিঠি দেয় বিসিসিআই। সংস্থাটির চাওয়া, ট্রফি ভারতে পৌঁছে দিক এসিসি।
বার্তা সংস্থা পিটিআইকে সাইকিয়া বলেন, ‘এক মাসের বেশি অতীত হলেও আমরা ট্রফি পায়নি। এজন্য আমরা অসন্তুষ্ট। ব্যাপারটি নিয়ে আমরা আলোচনা করে যাচ্ছি। ১০ দিন আগে এসিসিকে চিঠি দেওয়া হয়েছে। অবস্থানের কোনো পরিবর্তন হয়নি। তারা তাদের কাছে ট্রফি রেখেছে। আমাদের আশা, দুই-এক দিনের মধ্যে বিসিসিআই অফিসে ট্রফি বুঝিয়ে দিয়ে যাওয়া হবে।’
ট্রফি নিয়ে দেশবাসীকে আশ্বস্ত করেছেন বিসিসিআই সচিব, ‘বিষয়টি কিভাবে সামাল দিতে হবে বিসিসিআই সেটার প্রস্তুতি নিয়েছে। ভারতীয় জনগণকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি যে, ট্রফি এখন ভারতে ফিরবেই। এটা কেবল সময়ের ব্যবধান। সময় চূড়ান্ত না হলেও একদিন না একদিন আমরা ট্রফি পাবোই।’
ট্রফির ইস্যুতে নাকভিকে খোঁচা দিতেও ভুলেননি সাইকিয়া, ‘এশিয়া কাপে আমরা পাকিস্তানের বিপক্ষে সব ম্যাচে জিতেছি। চ্যাম্পিয়নও হয়েছি আমরা। তবে ট্রফি আমাদের হাতে নেই। আশা করব, এসিসি সভাপতির বুদ্ধির উদয় হবে।’
ক্রীড়া ডেস্ক
চোট পেয়ে হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার দুই দিনের মাথায় শ্রেয়াশ আইয়ারকে নিয়ে স্বস্তি ফেরে। তাই হাসপাতাল থেকে তাঁর ছাড়া পাওয়া ছিল কেবলমাত্র সময়ের ব্যাপার। অবশেষে এল সেই সময়। ভর্তি হওয়ার এক সপ্তাহের মাথায় হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেন আইয়ার।
তারকা ব্যাটারের হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)। তবে এখনই ভারতে ফেরা হচ্ছে না তাঁর। আরও কিছুদিন থাকতে হবে চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে। চিকিৎসকরা ছাড়পত্র দেওয়ার পরই বিমানে চড়তে পারবেন আইয়ার।
আজ এক বিবৃবিতে বিসিসিআই জানিয়েছে, ‘আইয়ারকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। তাঁর চোট চিহ্নিত করতে বেশি সময় লাগেনি। কিছু ব্যবস্তা নেওয়ার পর রক্তক্ষরণ বন্ধ হয়ে যায়। এরপর থেকেই যথাযথ চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছিল। বর্তমানে তাঁর অবস্থা স্থিতিশীল। উন্নতির মাত্রাও চোখে পড়ার মতো। বিসিসিআইয়ের মেডিকেল বিভাগ এবং সিডনি ও ভারতের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা তার অগ্রগতিতে সন্তুষ্ট।’
আইয়ারকে দ্রুত সুস্থ করে তোলায় চিকিৎসকদের প্রতি কৃতজ্ঞ বিসিসিআই, ‘আইয়ারের জন্য ভালো মানের চিকিৎসার ব্যবস্থা করায় সিডনিতে ড. কৌরুশ হাঘিগি ও তার দল এবং ভারতে ড. ডিনশ পার্দিওলা ও তার দলের কাছে বিসিসিআই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে। পরবর্তী পরামর্শ ও প্রক্রিয়ার জন্য আইয়ার আপাতত আরও কিছুদিন সিডনিতেই থেকে যাবে। বিমান উঠার মতো অবস্থা তৈরি হলে সে ভারত ফিরবে।’
অস্ট্রেলিয়া সফরে ২–১ ব্যবধানে ওয়ানডে সিরিজ হেরে যায় ভারত। শেষ ম্যাচে গত ২৫ অক্টোবর ৯ উইকেটের জয়ে ধবলধোলাই এড়ায় সফরকারী দল। জয়ের দিনে ফিল্ডিংয়ের সময় চোট পান আইয়ার। পরদিন তাঁকে সিডনির একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এমনকি অবস্থার অবনতি হওয়ায় আইসিইউতেও নেওয়া হয়েছিল এই ব্যাটারকে।
ক্রীড়া ডেস্ক
ফর্মে না থাকলে ক্রিকেটারদের ট্রল করতে ছাড়েন না এ দেশের ভক্তরা। বর্তমান সময়ে বাংলাদেশের যে কয়েকজন ক্রিকেটারকে নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বেশি ট্রল হচ্ছে, জাকের আলী অনিক তাঁদের মধ্যে অন্যতম। বিষয়টি নিয়ে এবার কথা বলেছেন নামকরা সংগীতশিল্পী এবং বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) পরিচালক আসিফ আকবর।
লম্বা সময় ধরে অফফর্মে আছেন জাকের। ব্যাটে রান না থাকলেও একটি বিষয় নিয়ে বেশ আলোচিত-সমালোচিত এই উইকেটরক্ষক ব্যাটার। মাঠে ব্যাটিং কিংবা উইকেটকিপিংয়ের সময় অনবরত চুইংগাম চিবাতে থাকেন তিনি। যেটা নিয়ে বেশ বিরক্ত ভক্তরা। বিষয়টি নিয়ে কিছুদিন ধরেই ট্রল হচ্ছে। বিষয়টিকে নেতিবাচকভাবে নিচ্ছেন না আসিফ। এটা ভক্তদের ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ বলেই মনে করেন তিনি। পাশাপাশি বাংলাদেশ দলের প্রতিটি ভুল নিয়ে ভক্তদের সমালোচনাকেও ইতিবাচকভাবে দেখছেন আসিফ।
তিনি বলেন, ‘একটা চুইংগাম নিয়ে পুরো দেশ ব্যস্ত। একটা রানআউট নিয়ে পুরো দেশ ব্যস্ত। এটা হচ্ছে ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ। এটাও দরকার আছে।’
সর্বশেষ ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছে টি-টোয়েন্টিতে ধবলধোলাই হয়েছে বাংলাদেশ। সিরিজজুড়ে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন ব্যাটাররা। সর্বশেষ ম্যাচে বাংলাদেশের দেওয়া ১৫২ রানের লক্ষ্য ওয়েস্ট ইন্ডিজ ছুঁয়ে ফেলে ৫ উইকেট ও ১৯ বল হাতে রেখে। এদিনও ব্যাট হাতে হতাশ করেছেন জাকের। ব্যক্তিগত ৫ রানে জেসন হোল্ডারের বলে এলবিডব্লু হয়ে ফেরেন।
এর আগে সিরিজের দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে তাঁর ব্যাট থেকে আসে ১৭ রান। এ জন্য ১৮ বল খেলেন জাকের। সব মিলিয়ে সময়টা কথা বলছে না এই ক্রিকেটারের হয়ে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সেটার প্রভাব ভালোভাবেই টের পাচ্ছেন জাকের।
ক্রীড়া ডেস্ক
দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে দক্ষিণ আফ্রিকাকে অনায়াসে হারিয়েছে পাকিস্তান। দলের ৯ উইকেটের বড় জয়ের দিনে ব্যাট হাতে ঝড় তোলেন সাইম আইয়ুব। তাই তাড়াহুড়া করতে হয়নি বাবর আজমকে। ১৮ বলে খেলেছেন ১১ রানের ধীরস্থির ইনিংস। এমন এক ইনিংস খেলার ম্যাচটি স্মরণীয় হয়ে থাকল পাকিস্তানের সাবেক অধিনায়কের জন্য।
১১ রান করার পথে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে সর্বোচ্চ রানের মালিক বনে গেছেন বাবর। এই রেকর্ড গড়ার পথে রোহিত শর্মাকে পেছনে ফেলেছেন তিনি। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে মাঠে নামার আগে ভারতীয় ব্যাটারের চেয়ে ৮ রান পিছিয়ে ছিলেন বাবর। ডনোভান ফেরেইরার করা ইনিংসের ১২তম ওভারে এক রান নিয়ে ছোট সংস্করণের সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক হওয়ার রেকর্ড গড়েন ডানহাতি ব্যাটার।
ভারতকে ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিতিয়ে এই সংস্করণকে বিদায় বলেন রোহিত। তাই বাবরের সামনে সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক হওয়ার সুযোগ ছিল। কিন্তু লম্বা সময় ধরে টি-টোয়েন্টি দলের বাইরে থাকায় বাড়ছিল অপেক্ষা। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে সিরিজের প্রথম ম্যাচ দিয়ে দীর্ঘ ১০ মাস পর প্রত্যাবর্তন হয় তাঁর। ফেরার ম্যাচে পুরোপুরি হতাশ করেন। ডাক মেরে সাজঘরে হাঁটেন তিনি। দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে ঠিকই রোহিতকে পেছনে ফেললেন বাবর।
১২৩ ইনিংস শেষে বাবরের সংগ্রহ ৪২৩৪ রান। দুইয়ে নেমে যাওয়া রোহিতের নামের পাশে আছে ৪২৩১ রান। ১৫১ ইনিংস ব্যাট করেছেন তিনি। তালিকার তিনে থাকা বিরাট কোহলি করেছেন ৪১৮৮ রান।
একনজরে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে সেরা ৫ রান সংগ্রাহক:
নাম রান
বাবর আজম ৪২৩৪
রোহিত শর্মা ৪২৩১
বিরাট কোহলি ৪১৮৮
জস বাটলার ৩৮৬৯
পল স্টার্লিং ৩৭১০
ক্রীড়া ডেস্ক
ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে শেষ টি-টোয়েন্টিতে বাংলাদেশ যখন হারের মুখে, তখন গ্যালারি থেকে ভেসে আসে ‘ভুয়া-ভুয়া’ স্লোগান। লিটন দাস, জাকের আলীদের প্রতি রাগের বহিঃপ্রকাশ ঘটাতেই এই স্লোগান দিয়েছেন স্বাগতিক দলের দর্শকেরা। বিষয়টা মোটেও ভালো লাগেনি ড্যারেন স্যামির। বাংলাদেশের সমর্থকদের প্রতি রীতিমতো ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন ক্যারিবীয় দলের কোচ।
টানা দুই টি-টোয়েন্টি হেরে আগেই সিরিজ হার নিশ্চিত করেছিল বাংলাদেশ। শেষ ম্যাচটি ছিল তাদের জন্য ধবলধোলাই এড়ানোর মিশন। তবে কোনো ধরনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা গড়তে পারেনি দলটি। ৫ উইকেটে হেরে ধবলধোলাইয়ের লজ্জা পেয়েছে বাংলাদেশ। ক্রিকেটারদের এমন পারফরম্যান্সে বেশ মর্মাহত ভক্তরা।
খেলোয়াড় হিসেবে এর আগেও অনেকবার বাংলাদেশে এসেছেন স্যামি। ক্রিকেটের প্রতি এ দেশের মানুষের ভালোবাসা সম্পর্কে বেশ ভালো ধারণা আছে তাঁর। তাই ক্ষোভের পাশাপাশি বাংলাদেশের ভক্তদের প্রশংসাও করেছেন তিনি। তাঁর পরামর্শ, বাজে সময়ে সমর্থন দিতে হবে দলকে।
স্যামি বলেন, ‘এ দেশের দর্শকেরা দারুণ। বাংলাদেশে এলেই তাঁদের প্রশংসা করি। যদিও আমি এখন খেলছি না। এ দেশের মর্শকেরা সব সময় ভালোবাসা প্রকাশ করেন। তবে দর্শকেরা ক্রিকেটারদের সঙ্গে যে আচরণ করেছেন, সেটা আমার পছন্দ হয়নি। আমি খেয়াল করেছি, তাঁরা ‘ভুয়া, ভুয়া’ বলছেন। আমি জেনেছি এর মানে কী। আমি মনে করি, স্বাগতিক দলের দর্শক হিসেবে এমন করা উচিত না। কারণ, আপনারা সমর্থক। সেরাটা দেওয়ার জন্যই ক্রিকেটাররা মাঠে আসে। তাদের সমর্থন করা উচিত।’
দর্শকদের এমন আচরণ ক্রিকেটারদের পারফরম্যান্সে প্রভাব ফেলে বলে মনে করেন স্যামি, ‘এত কিছুর পরও দর্শকদের ভালো বলতে হয়। তাঁরা নিজেদের দলের ভালো দেখতে চান। তবে ক্রিকেটাররা যত বেশি সমর্থন ও উৎসাহ পাবে, তত ভালো করবে। অকারণে তাদের চাপে ফেলবেন না। তাই ভক্তদের বলব, ক্রিকেটারদের সঙ্গে সুন্দর আচরণ করুন।’
