ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে বিতর্কিত আম্পায়ারিংকে ‘তামাশা’ বলছেন জুনায়েদ খান

ক্রীড়া ডেস্ক
এশিয়া কাপ রাইজিং স্টার্স টুর্নামেন্টে গতকাল ভারত ‘এ’ দলকে ৮ উইকেটে হারিয়েছে পাকিস্তান। দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী দলের লড়াইকে পাশ কাটিয়ে এদিন আলোচনায় উঠে এসেছে আম্পায়ারের একটি বিতর্কিত সিদ্ধান্ত। যেটাকে তামাশা বলে মন্তব্য করেছেন পাকিস্তানের সাবেক ক্রিকেটার জুনায়েদ খান।
নিজের ভেরিফাইড ফেসবুক পেজে ম্যাচের একটি ছবি পোস্ট করেছেন জুনায়েদ। সেখানে দেখা যাচ্ছে ভারতীয় ব্যাটার দাগ স্পর্শ করার আগেই স্টাম্প ভাঙছেন পাকিস্তান শাহিনসের এক ফিল্ডার। এরপরও নটআউট দেন টিভি আম্পায়ার মোঃ মোর্শেদ আলী। এমন স্পষ্ট আউট না দেওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন জুনায়েদ।
ওই পোস্টের ক্যাপশনে জুনায়েদ লিখেছেন, ‘এটা কীভাবে নট আউট হয়? অবিশ্বাস্য আম্পায়ারিং। ক্রিকেট এখন তামাশায় পরিণত হয়েছে।’
পাকিস্তান ‘এ’ দলের জয়ের পর অভিনন্দন জানাতেও ভুলেননি সাবেক বাঁ হাতি পেসার। সেখানেও বিতর্কিত আম্পায়ারিং নিয়ে খোঁচা দিয়েছেন জুনায়েদ। ক্রিকেটারদের উদযাপনের একটি ছবি পোস্ট করে তিনি লিখেছেন, ‘চমৎকার। কিছু অযৌক্তিক সিদ্ধান্ত সত্ত্বেও ভারতের বিপক্ষে জয়ের জন্য পাকিস্তান শাহিনদের অভিনন্দন।’
কাতারের রাজধানী দোহায় আগে ব্যাট করে ১৩৬ রানে শেষ হয় ভারতের ইনিংস। জবাবে ৪০ বল হাতে রেখে জয় তুলে নেয় পাকিস্তান। একই দিন শ্রীলঙ্কা জাতীয় দলকে ধবলধোলাই করেছে পাকিস্তান। তবে নিজেদের জয় ভুলে ভারত ‘এ’ দলের বিপক্ষে পাকিস্তানের জয় উদযাপনে বেশি আগ্রহী ছিলেন দলটির অধিনায়ক শাহিন শাহ আফ্রিদি।
সিরিজের শেষ ম্যাচে শ্রীলঙ্কাকে ৬ উইকেটে হারানোর পর আফ্রিদি বলেন, ‘পাকিস্তান শাহিনরা আমাদের প্রতিবেশীদের (ভারতের) বিপক্ষে জয়লাভ করেছে। এটা আমাদের জন্য একটি বড় অর্জন।’
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক কেমন তা নতুন করে বলার কিছু নেই। রাজনৈতিক হোক বা খেলার মাঠ সব সময় একটা উত্তেজনা বিরাজ করে। বাংলাদেশ অধিনায়ক জামাল ভূঁইয়া সেই উত্তাপ ছড়িয়ে দিলেন সংবাদ সম্মেলনেও।
এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে আগামীকাল ঘরের মাঠে ভারতের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ। তিন দিন হলো ঢাকায় এসেছে ভারতীয় দল। খুব একটা উন্মাদনায় গা ভাসায়নি তারা। এমনকি সংবাদ সম্মেলনে কোচ খালিদ জামিলও উত্তর দিলেন সোজা সাপ্টা। জামাল অবশ্য ভারতের সঙ্গে ঘৃণা ও ভালোবাসার সম্পর্ক নিয়ে কথা বললেন মন খুলে।
জামাল বলেন, ‘আমি মনে করি যারা বাংলাদেশে ফুটবল খেলে, এই ম্যাচে সবাই যুক্ত থাকতে চায়। কারণ ভারতের সঙ্গে তো একটা স্পেশাল...একটা স্পেশাল রিলেশনশিপ আছে ঘৃণা ও ভালোবাসার। ম্যাচের আগে আমার ভেতর একটা উত্তেজনা কাজ করবে, কারণ এটা একটা আবেগপূর্ণ খেলা।’
ভারতের খেলার ধরন নিয়ে জামাল বলেন, ‘বাংলাদেশ লো ব্লক খেলা দলের বিপক্ষে কিছুটা সমস্যায় পড়ে। নেপালের বিপক্ষেও সেটা দেখা গেছে। ভারতও শেষ কয়েকটি ম্যাচে লো ব্লকে খেলেছে। তবে আমি মনে করি আমরা ভারতের বিপক্ষে নেপালের চেয়ে বেশি সুযোগ পাব, কারণ নেপাল পুরো সময় বসে ছিল। আমরা কাউন্টার অ্যাটাকে অনেক শক্তিশালী।’
নেপাল ম্যাচের ড্র ভুলে যেতে চান জামাল, ‘দুর্ভাগ্যজনকভাবে আগের ম্যাচে শেষ মিনিটে গোল খেয়েছি। ওটা ভুলে যেতে হবে এবং আগামীকালের ম্যাচে মনোযোগ দিতে হবে। গোল না খাওয়া এমন একটি বিষয় যেটা আমাদের কাজ করতে হবে। কিন্তু দিনের শেষে লক্ষ্য একটাই—ম্যাচ জিততে হবে।’
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ক্রীড়া ডেস্ক
আরও একবার রাজস্থান রয়্যালসের প্রধান কোচ হচ্ছেন কুমার সাঙ্গাকারা, বিষয়টি একরকম নিশ্চিতই ছিল। এবার এল আনুষ্ঠানিক ঘোষণা। প্রধান কোচের পদে শ্রীলঙ্কার কিংবদন্তি ক্রিকেটারকে ফিরিয়েছে ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের (আইপএল) দলটি। প্রথম আসরের চ্যাম্পিয়নদের পক্ষে থেকে বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে।
২০২১ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত রাজস্থানের প্রধান কোচের পাশাপাশি ক্রিকেট পরিচালকের দায়িত্বে ছিলেন সাঙ্গাকারা। তাঁর অধীনে ২০২২ সালের আইপিএলে ফাইনাল খেলে রাজস্থান। গুজরাট টাইটান্সের কাছে হেরে রানার্সআপ হয় তারা। টুর্নামেন্টের ইতিহাসে সেটা ছিল রাজস্থানের দ্বিতীয় ফাইনাল।
২০২৫ সালে রাহুল দ্রাবিড়ের অধীনে আইপিএল খেলে রাজস্থান। মৌসুমটা খুবই বাজেভাবে পার হয় তাদের। ১০ দলের মধ্যে নবম হয়ে টুর্নামেন্ট শেষ করে রাজস্থান। তাদের সঙ্গী ছিল মাত্র চার জয়। তাই একাধিক বছরের চুক্তি থাকলেও মাত্র এক মৌসুম শেষেই রাজস্থানের সঙ্গে সম্পর্ক শেষ করেন দ্রাবিড়। মাত্র এক মৌসুম পরই ফ্র্যাঞ্চাইজিটির ডাগআউটে ফিরলেন সাঙ্গাকারা।
দ্রাবিড়ের সঙ্গে সম্পর্ক শেষ হলেও আইপিলের আগামী মৌসুমেও রাজস্থানের সহকারী কোচের ভূমিকায় দেখা যাবে বিক্রম রাঠৌরকে। বোলিং কোচ হিসেবে কাজ চালিয়ে যাবেন শেন বন্ড।
পুরোনো দায়িত্বে ফেরার পর সাঙ্গাকারা বলেন, ’রাজস্থান রয়্যালসের মতো ফ্র্যাঞ্চাইজির প্রধান কোচের পদে ফিরে আসতে পেরে আমি সম্মানিত বোধ করছি। এই দলে দারুণ সব প্রতিভাবান ক্রিকেটার আছে। পাশাপাশি কোচিং স্টাফও শক্তিশালী। আমি সবার সঙ্গে কাজ করার সুযোগ পেয়ে আনন্দিত। আমরা কোচিং স্টাফের সবাই মিলে খেলোয়াড়দের সর্বোত্তমভাবে প্রস্তুত করতে চাই।’
ক্রীড়া ডেস্ক
ঘাড়ের সমস্যা নিয়ে কলকাতা টেস্টের মাঝপথে হাসপাতালে ভর্তি হন শুবমান গিল। সবশেষ খবর হলো, হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছেন এই তারকা ব্যাটার। তবে এখনই তাঁকে নিয়ে চিন্তামুক্ত থাকার সুযোগ নেই। পুরোপুরি শঙ্কামুক্ত নন গিল।
কলকাতা টেস্টের দ্বিতীয় দিনের ঘটনা। ভারতের ইনিংসের ৩৫ তম ওভারে ক্রিজে আসেন গিল। মাত্র ৩ বল মোকাবেলার পর ঘাড় নাড়াচাড়া করতে পারছিলেন না তিনি। মাঠে ফিজিও দেখিয়েও কোনো কাজ হয়নি। তাই শেষ পর্যন্ত মাঠ ছাড়তে বাধ্য হন এই ব্যাটার। ড্রেসিংরুমে প্রাথমিক চিকিৎসার পরও স্বাভাবিক হতে পারেননি। উপায়ান্তর না দেখে স্ট্রেচারে করে তাঁকে কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।
হাসপাতালে ভর্তির পর পরিস্থিতি বিবেচনায় ইন্টেনসিভ কেয়ার ইউনিটে (আইসিইউ) রাখা হয় গিলকে। হাসপাতাল সূত্রের বরাতে গতকাল একাধিক ভারতীয় গণমাধ্যম জানায়, গিলের ঘাড়ের ব্যথা কিছুটা কমেছে। রিপোর্টেও কোনো জটিলতা ধরে পড়েনি।
এমন খবরে কিছুটা স্বস্তি ফেরে গিলকে নিয়ে। তবে পুরোপুরি শঙ্কামুক্ত না হওয়ায় দ্বিতীয় টেস্টে তাঁর খেলা নিয়ে তেমন কোনো আশা নেই ভারতীয় শিবিরে। গতকাল প্রতিবেদনে জানা যায়, গিলের জন্য আগামী ছয়দিন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই সময়টাতে খুব হিসেব করে চলতে হবে তাঁকে। তাই সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টে তাঁর খেলার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।
গৌহাটির বারসাপাড়া ক্রিকেট স্টেডিয়ামে আগামী ২২ নভেম্বর সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট শুরু হবে। তার আগে ১৯ নভেম্বর কলকাতা ছাড়ার কথা ভারতীয় দলের। হাসপাতাল থেকে টিম হোটেলে যোগ দিলেও সতীর্থদের সঙ্গে গিলের গৌহাটির বিমানে চড়ার সম্ভাবনা খুবই কম। কারণ ঘাড়ের সমস্যায় ভুগতে থাকাদের জন্য বিমানে চড়ার অনুমতি খুব কমই দিয়ে থাকেন চিকিৎসকরা।
