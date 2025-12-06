আনিসুল-মার্শালের সেঞ্চুরিতে প্রথম দিনটা ঢাকার

ক্রীড়া ডেস্ক
জাতীয় ক্রিকেট লিগের (এনসিএল) চলমান আসরে কোনো লড়াই করতে পারেনি ঢাকা। পয়েন্ট টেবিলে সবার নিচের আছে তারা। নিয়মরক্ষা করতে নামলেও আনিসুল ইসলাম ও মার্শাল আইয়ুবের সেঞ্চুরিতে সপ্তম রাউন্ডের প্রথম দিনটা নিজেদের করে নিয়েছে দলটি।
শেরেবাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে চট্টগ্রামের বিপক্ষে ৩৫৬ রানে ২ উইকেট হারিয়ে প্রথম দিনের খেলা শেষ করেছে ঢাকা। ডাবল সেঞ্চুরির সম্ভাবনা তৈরি করেছেন আনিসুল। ১৮৩ রানে অপরাজিত আছেন এই ওপেনার। আরেক সেঞ্চুরিয়ান মার্শাল ১০৯ রান নিয়ে দ্বিতীয় দিন ব্যাট করতে নামবেন।
রংপুরের বিপক্ষে প্রথম দিন শেষে ৯ উইকেট হারিয়ে ৩০২ রান তোলেছে খুলনা। ৫৬ রান করেন সৌম্য সরকার। ৩৬ রান আসে জিয়াউর রহমানের ব্যাটে। ৩৪ রান করেন ইমরানুজ্জামান। ৫১ রানে ৩ উইকেট নেন নাসির হোসেন।
সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে রাজশাহী এবং ময়মনসিংহের মধ্যকার ম্যাচের প্রথম দিন পড়েছে ১২ উইকেট। ২১৯ রানে অলআউট হয়েছে পদ্মাপাড়ের দলটি। সর্বোচ্চ ৮১ রান করেন নাঈম আহমেদ। হাবিবুর রহমান সোহানের ব্যাট থেকে আসে ৪৪ রান। ৬১ রানে ৩ উইকেট নেন আবু হায়দার রনি। জবাবে ৭৩ রানে ২ উইকেট হারিয়েছে ময়মনসিংহ। খালিদ হাসান ২৮ ও আরিফুল ইসলাম ৫ রানে অপরাজিত আছেন। ১৪৬ রানে পিছিয়ে থেকে দ্বিতীয় দিনের খেলা শুরু করবে ময়মনসিংহ।
রাজশাহী বিভাগীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে সিলেটের বিপক্ষে ২৬৯ রানে ৯ উইকেট হারিয়ে প্রথম দিনের খেলা শেষ করেছে বরিশাল। ওপেনার ইফতেখার হোসেন ইফতির অবদান ৬৩ রান। ৫৮ রান করেছেন হাফিজুর রহমান। সিলেটের হয়ে ৩৪ রানে ৩ উইকেট নেন মহিউদ্দিন তারেক।
জাতীয় ক্রিকেট লিগের (এনসিএল) চলমান আসরে কোনো লড়াই করতে পারেনি ঢাকা। পয়েন্ট টেবিলে সবার নিচের আছে তারা। নিয়মরক্ষা করতে নামলেও আনিসুল ইসলাম ও মার্শাল আইয়ুবের সেঞ্চুরিতে সপ্তম রাউন্ডের প্রথম দিনটা নিজেদের করে নিয়েছে দলটি।
শেরেবাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে চট্টগ্রামের বিপক্ষে ৩৫৬ রানে ২ উইকেট হারিয়ে প্রথম দিনের খেলা শেষ করেছে ঢাকা। ডাবল সেঞ্চুরির সম্ভাবনা তৈরি করেছেন আনিসুল। ১৮৩ রানে অপরাজিত আছেন এই ওপেনার। আরেক সেঞ্চুরিয়ান মার্শাল ১০৯ রান নিয়ে দ্বিতীয় দিন ব্যাট করতে নামবেন।
রংপুরের বিপক্ষে প্রথম দিন শেষে ৯ উইকেট হারিয়ে ৩০২ রান তোলেছে খুলনা। ৫৬ রান করেন সৌম্য সরকার। ৩৬ রান আসে জিয়াউর রহমানের ব্যাটে। ৩৪ রান করেন ইমরানুজ্জামান। ৫১ রানে ৩ উইকেট নেন নাসির হোসেন।
সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে রাজশাহী এবং ময়মনসিংহের মধ্যকার ম্যাচের প্রথম দিন পড়েছে ১২ উইকেট। ২১৯ রানে অলআউট হয়েছে পদ্মাপাড়ের দলটি। সর্বোচ্চ ৮১ রান করেন নাঈম আহমেদ। হাবিবুর রহমান সোহানের ব্যাট থেকে আসে ৪৪ রান। ৬১ রানে ৩ উইকেট নেন আবু হায়দার রনি। জবাবে ৭৩ রানে ২ উইকেট হারিয়েছে ময়মনসিংহ। খালিদ হাসান ২৮ ও আরিফুল ইসলাম ৫ রানে অপরাজিত আছেন। ১৪৬ রানে পিছিয়ে থেকে দ্বিতীয় দিনের খেলা শুরু করবে ময়মনসিংহ।
রাজশাহী বিভাগীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে সিলেটের বিপক্ষে ২৬৯ রানে ৯ উইকেট হারিয়ে প্রথম দিনের খেলা শেষ করেছে বরিশাল। ওপেনার ইফতেখার হোসেন ইফতির অবদান ৬৩ রান। ৫৮ রান করেছেন হাফিজুর রহমান। সিলেটের হয়ে ৩৪ রানে ৩ উইকেট নেন মহিউদ্দিন তারেক।
দক্ষিণ কোরিয়ার বিপক্ষে এর আগে গ্রুপ পর্বেই সাক্ষাৎ হয় বাংলাদেশের। তিন গোলে পিছিয়ে থেকেও সেই ম্যাচ ৩-৩ ব্যবধানে ড্র হয় আমিরুল ইসলামের হ্যাটট্রিকের সুবাদে। স্থান নির্ধারণী ম্যাচেও আজ খেলতে হলো কোরিয়ার বিপক্ষে। এবার ঘুরে দাঁড়ানোর গল্পটা ঠিকই জয় উচ্ছ্বাস নিয়ে শেষ করেছেন আমিরুল। তাঁর হ্যাটট্রিকে কোরিয়াকে২ ঘণ্টা আগে
প্রথম ইনিংসে অস্ট্রেলিয়ার বড় লিডের পর ম্যাচে টিকে থাকার জন্য দারুণ একটা শুরুর দরকার ছিল ইংল্যান্ডের। তেমন কিছু করতে পারেনি সফরকারী দল। উল্টো শুরুতেই ব্যাটিং বিপর্যয়ে পড়েছে তারা। তাতেই ব্রিসবেনের গ্যাবায় অ্যাশেজ সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টের তৃতীয় দিন শেষেই চালকের আসনে বসেছে স্বাগতিকেরা।৩ ঘণ্টা আগে
গত মৌসুমের সর্বোচ্চ গোলদাতা তিনি। রহমতগঞ্জ মুসলিম ফ্রেন্ডস সোসাইটি ছেড়ে চলতি মৌসুমে যোগ দেন মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবে। সাদা-কালোদের হয়ে বাংলাদেশ ফুটবল লিগে প্রথম ৪ ম্যাচে দিতে পারেননি ১ গোলের বেশি। পঞ্চম ম্যাচে এসে ঠিকই আলো ছড়ালেন স্যামুয়েল বোয়াটেং। তাঁর হ্যাটট্রিকে মোহামেডানও পেয়েছে বড় জয়।৩ ঘণ্টা আগে
দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে টেস্টে সিরিজের শুরুতেই চোট পান শুবমান গিল। এরপর থেকেই মাঠের বাইরে আছেন এই ব্যাটার। ৩ সপ্তাহের মাথায় তাঁকে নিয়ে সুখবর পেল টিম ইন্ডিয়া।৪ ঘণ্টা আগে
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
দক্ষিণ কোরিয়ার বিপক্ষে এর আগে গ্রুপ পর্বেই সাক্ষাৎ হয় বাংলাদেশের। তিন গোলে পিছিয়ে থেকেও সেই ম্যাচ ৩-৩ ব্যবধানে ড্র হয় আমিরুল ইসলামের হ্যাটট্রিকের সুবাদে। স্থান নির্ধারণী ম্যাচেও আজ খেলতে হলো কোরিয়ার বিপক্ষে। এবার ঘুরে দাঁড়ানোর গল্পটা ঠিকই জয় উচ্ছ্বাস নিয়ে শেষ করেছেন আমিরুল। তাঁর হ্যাটট্রিকে কোরিয়াকে ৫-৩ গোলে হারিয়েছে বাংলাদেশ। জুনিয়র হকি বিশ্বকাপে এনিয়ে দ্বিতীয় জয়ের দেখা পেল মেহরাব হোসেন সামিনের দল।
মাদুরাই আন্তর্জাতিক হকি স্টেডিয়ামে ১০ মিনিটে লি মিন হিয়কের গোলে এগিয়ে যায় কোরিয়া। দ্বিতীয় কোয়ার্টারের ২০ মিনিটে পেনাল্টি স্ট্রোক থেকে ব্যবধান দ্বিগুণ করে তিনি। এরপরই শুরু হয় ঘুরে দাঁড়ানোর গল্প। সেই গল্পটা লেখেন আমিরুল। ড্রাগ অ্যান্ড ফ্লিকে একের পর এক কামানের গোলা ছুড়তে থাকেন তিনি।
২১ মিনিটে পেনাল্টি কর্নার পেতেই আশার আলো দেখতে শুরু করে বাংলাদেশ। আমিরুলও হতাশ করেননি। ২৪ মিনিটে আরেকটি পেনাল্টি কর্নারকে গোলে রূপান্তর করেন এই ডিফেন্ডার। ম্যাচে আনেন সমতা।
তৃতীয় কোয়ার্টারে দুটি পেনাল্টি কর্নার পেলেও তা কাজে লাগাতে পারেনি বাংলাদেশ। ৩৫ মিনিটে পেনাল্টি স্ট্রোক থেকে বাংলাদেশকে এগিয়ে দেওয়ার পাশাপাশি হ্যাটট্রিকের স্বাদ নেন আমিরুল। জুনিয়র হকি বিশ্বকাপে এটি তাঁর চতুর্থ হ্যাটট্রিক। সবমিলিয়ে টুর্নামেন্ট সর্বোচ্চ ১৫ গোল।
বাংলাদেশ এগিয়ে যাওয়ার পর টানা ৫টি পেনাল্টি কর্নার পেলেও কাজে লাগাতে পারেনি কোরিয়া। চতুর্থ কোয়ার্টারে ৫২ মিনিটে ফিল্ড গোলে ব্যবধান ৪-২ করেন ওবায়দুল জয়। ৫৩ মিনিটে মিন হিয়ক নিজের হ্যাটট্রিক পূরণ করলেও তা কেবল সান্ত্বনাই এনে দিয়েছে কোরিয়ার জন্য। কারণ ৬০ মিনিটে বাংলাদেশের হয়ে পঞ্চম গোলটি করেন রাকিবুল হাসান রকি।
এই জয়ের পর ১৭ নম্বরে বিশ্বকাপ শেষ করার লক্ষ্য থেকে কেবল এক ধাপ দূরে বাংলাদেশ। পরশু ১৭তম স্থান নির্ধারণীর ম্যাচে অস্ট্রিয়ার মুখোমুখি হবে মেহরাব হোসেন সামিনের দল।
দক্ষিণ কোরিয়ার বিপক্ষে এর আগে গ্রুপ পর্বেই সাক্ষাৎ হয় বাংলাদেশের। তিন গোলে পিছিয়ে থেকেও সেই ম্যাচ ৩-৩ ব্যবধানে ড্র হয় আমিরুল ইসলামের হ্যাটট্রিকের সুবাদে। স্থান নির্ধারণী ম্যাচেও আজ খেলতে হলো কোরিয়ার বিপক্ষে। এবার ঘুরে দাঁড়ানোর গল্পটা ঠিকই জয় উচ্ছ্বাস নিয়ে শেষ করেছেন আমিরুল। তাঁর হ্যাটট্রিকে কোরিয়াকে ৫-৩ গোলে হারিয়েছে বাংলাদেশ। জুনিয়র হকি বিশ্বকাপে এনিয়ে দ্বিতীয় জয়ের দেখা পেল মেহরাব হোসেন সামিনের দল।
মাদুরাই আন্তর্জাতিক হকি স্টেডিয়ামে ১০ মিনিটে লি মিন হিয়কের গোলে এগিয়ে যায় কোরিয়া। দ্বিতীয় কোয়ার্টারের ২০ মিনিটে পেনাল্টি স্ট্রোক থেকে ব্যবধান দ্বিগুণ করে তিনি। এরপরই শুরু হয় ঘুরে দাঁড়ানোর গল্প। সেই গল্পটা লেখেন আমিরুল। ড্রাগ অ্যান্ড ফ্লিকে একের পর এক কামানের গোলা ছুড়তে থাকেন তিনি।
২১ মিনিটে পেনাল্টি কর্নার পেতেই আশার আলো দেখতে শুরু করে বাংলাদেশ। আমিরুলও হতাশ করেননি। ২৪ মিনিটে আরেকটি পেনাল্টি কর্নারকে গোলে রূপান্তর করেন এই ডিফেন্ডার। ম্যাচে আনেন সমতা।
তৃতীয় কোয়ার্টারে দুটি পেনাল্টি কর্নার পেলেও তা কাজে লাগাতে পারেনি বাংলাদেশ। ৩৫ মিনিটে পেনাল্টি স্ট্রোক থেকে বাংলাদেশকে এগিয়ে দেওয়ার পাশাপাশি হ্যাটট্রিকের স্বাদ নেন আমিরুল। জুনিয়র হকি বিশ্বকাপে এটি তাঁর চতুর্থ হ্যাটট্রিক। সবমিলিয়ে টুর্নামেন্ট সর্বোচ্চ ১৫ গোল।
বাংলাদেশ এগিয়ে যাওয়ার পর টানা ৫টি পেনাল্টি কর্নার পেলেও কাজে লাগাতে পারেনি কোরিয়া। চতুর্থ কোয়ার্টারে ৫২ মিনিটে ফিল্ড গোলে ব্যবধান ৪-২ করেন ওবায়দুল জয়। ৫৩ মিনিটে মিন হিয়ক নিজের হ্যাটট্রিক পূরণ করলেও তা কেবল সান্ত্বনাই এনে দিয়েছে কোরিয়ার জন্য। কারণ ৬০ মিনিটে বাংলাদেশের হয়ে পঞ্চম গোলটি করেন রাকিবুল হাসান রকি।
এই জয়ের পর ১৭ নম্বরে বিশ্বকাপ শেষ করার লক্ষ্য থেকে কেবল এক ধাপ দূরে বাংলাদেশ। পরশু ১৭তম স্থান নির্ধারণীর ম্যাচে অস্ট্রিয়ার মুখোমুখি হবে মেহরাব হোসেন সামিনের দল।
জাতীয় ক্রিকেট লিগের (এনসিএল) চলমান আসরে কোনো লড়াই করতে পারেনি ঢাকা। পয়েন্ট টেবিলে সবার নিচের আছে তারা। নিয়মরক্ষা করতে নামলেও আনিসুল ইসলাম ও মার্শাল আইয়ুবের সেঞ্চুরিতে সপ্তম রাউন্ডের প্রথম দিনটা নিজেদের করে নিয়েছে দলটি।২ ঘণ্টা আগে
প্রথম ইনিংসে অস্ট্রেলিয়ার বড় লিডের পর ম্যাচে টিকে থাকার জন্য দারুণ একটা শুরুর দরকার ছিল ইংল্যান্ডের। তেমন কিছু করতে পারেনি সফরকারী দল। উল্টো শুরুতেই ব্যাটিং বিপর্যয়ে পড়েছে তারা। তাতেই ব্রিসবেনের গ্যাবায় অ্যাশেজ সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টের তৃতীয় দিন শেষেই চালকের আসনে বসেছে স্বাগতিকেরা।৩ ঘণ্টা আগে
গত মৌসুমের সর্বোচ্চ গোলদাতা তিনি। রহমতগঞ্জ মুসলিম ফ্রেন্ডস সোসাইটি ছেড়ে চলতি মৌসুমে যোগ দেন মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবে। সাদা-কালোদের হয়ে বাংলাদেশ ফুটবল লিগে প্রথম ৪ ম্যাচে দিতে পারেননি ১ গোলের বেশি। পঞ্চম ম্যাচে এসে ঠিকই আলো ছড়ালেন স্যামুয়েল বোয়াটেং। তাঁর হ্যাটট্রিকে মোহামেডানও পেয়েছে বড় জয়।৩ ঘণ্টা আগে
দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে টেস্টে সিরিজের শুরুতেই চোট পান শুবমান গিল। এরপর থেকেই মাঠের বাইরে আছেন এই ব্যাটার। ৩ সপ্তাহের মাথায় তাঁকে নিয়ে সুখবর পেল টিম ইন্ডিয়া।৪ ঘণ্টা আগে
ক্রীড়া ডেস্ক
প্রথম ইনিংসে অস্ট্রেলিয়ার বড় লিডের পর ম্যাচে টিকে থাকার জন্য দারুণ একটা শুরুর দরকার ছিল ইংল্যান্ডের। তেমন কিছু করতে পারেনি সফরকারী দল। উল্টো শুরুতেই ব্যাটিং বিপর্যয়ে পড়েছে তারা। তাতেই ব্রিসবেনের গ্যাবায় অ্যাশেজ সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টের তৃতীয় দিন শেষেই চালকের আসনে বসেছে স্বাগতিকেরা।
৫ ফিফটিতে ইংল্যান্ডকে দারুণ জবাব দিয়েছে অস্ট্রেলিয়া। প্রথম ইনিংসে সফরকারীদের করা ৩৩৪ রানের জবাবে ৫১১ রানে থামে স্টিভ স্মিথের দল। পার্থ টেস্টের পর ব্রিসবেনের প্রথম ইনিংসেও বল হাতে আগুন ঝরিয়েছেন মিচেল স্টার্ক। ৭৫ রানে ৬ উইকেট নেন এই পেসার। বোলিংয়ের মতো ব্যাট হাতেও দাঁড়িয়ে গেলেন তিনি।
৩৭৮ রানে ৬ উইকেট হারিয়ে দ্বিতীয দিনের খেলা শেষ করে অস্ট্রেলিয়া। সেখান থেকে অজিদের স্কোরবোর্ডে ৫০০ রানের বেশি তুলতে বড় ভূমিকা রাখেন স্টার্ক। ৯ নম্বরে ব্যাট করতে নেমে ৭৭ রান এনে দেন তিনি। প্রথম ইনিংসে এটাই অস্ট্রেলিয়ার সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত রানের ইনিংস। ৪৬ রান নিয়ে দিনের খেলা শুরু করা নেসার এদিন ৬৩ রান করে আউট হন।
স্বাগতিকেদের হয়ে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৭২ রান করেন জ্যাক ওয়েদারাল্ড। এছাড়া লাবুশেন ৬৫ ও স্মিথ করেন ৬১ রান। ১৫২ রানে ৪ উইকেট নেন ব্রাইডন কার্স। বেন স্টোকসের শিকার ৩ উইকেট। ১১৩ রান দেন ইংলিশ অধিনায়ক।
১৭৭ রানে পিছিয়ে থেকে দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নামে ইংল্যান্ড। তৃতীয় দিনের খেলা শেষে ৬ উইকেট হারিয়ে তাদের সংগ্রহ ১৩৪ রান। এখনো ৪৩ রানে পিছিয়ে আছে অতিথিরা। স্টোকস ও উইল জ্যাকস সমান ৪ রান নিয়ে চতুর্থ দিন ব্যাট করতে নামবেন। ৪৪ রান করেন জ্যাক ক্রলি। ওলি পোপের ব্যাট থেকে আসে ২৬ রান। স্টার্ক, নেসার ও স্কট বোল্যান্ড দুটি করে উইকেট নেন।
এর আগে পার্থ টেস্টে ৮ উইকেটে হেরে অ্যাশেজ সিরিজ শুরু করে ইংল্যান্ড। সিরিজে ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টায় সফল হতে পারছে না তারা। আরও একটি হারের অপেক্ষায় স্টোকসরা।
প্রথম ইনিংসে অস্ট্রেলিয়ার বড় লিডের পর ম্যাচে টিকে থাকার জন্য দারুণ একটা শুরুর দরকার ছিল ইংল্যান্ডের। তেমন কিছু করতে পারেনি সফরকারী দল। উল্টো শুরুতেই ব্যাটিং বিপর্যয়ে পড়েছে তারা। তাতেই ব্রিসবেনের গ্যাবায় অ্যাশেজ সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টের তৃতীয় দিন শেষেই চালকের আসনে বসেছে স্বাগতিকেরা।
৫ ফিফটিতে ইংল্যান্ডকে দারুণ জবাব দিয়েছে অস্ট্রেলিয়া। প্রথম ইনিংসে সফরকারীদের করা ৩৩৪ রানের জবাবে ৫১১ রানে থামে স্টিভ স্মিথের দল। পার্থ টেস্টের পর ব্রিসবেনের প্রথম ইনিংসেও বল হাতে আগুন ঝরিয়েছেন মিচেল স্টার্ক। ৭৫ রানে ৬ উইকেট নেন এই পেসার। বোলিংয়ের মতো ব্যাট হাতেও দাঁড়িয়ে গেলেন তিনি।
৩৭৮ রানে ৬ উইকেট হারিয়ে দ্বিতীয দিনের খেলা শেষ করে অস্ট্রেলিয়া। সেখান থেকে অজিদের স্কোরবোর্ডে ৫০০ রানের বেশি তুলতে বড় ভূমিকা রাখেন স্টার্ক। ৯ নম্বরে ব্যাট করতে নেমে ৭৭ রান এনে দেন তিনি। প্রথম ইনিংসে এটাই অস্ট্রেলিয়ার সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত রানের ইনিংস। ৪৬ রান নিয়ে দিনের খেলা শুরু করা নেসার এদিন ৬৩ রান করে আউট হন।
স্বাগতিকেদের হয়ে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৭২ রান করেন জ্যাক ওয়েদারাল্ড। এছাড়া লাবুশেন ৬৫ ও স্মিথ করেন ৬১ রান। ১৫২ রানে ৪ উইকেট নেন ব্রাইডন কার্স। বেন স্টোকসের শিকার ৩ উইকেট। ১১৩ রান দেন ইংলিশ অধিনায়ক।
১৭৭ রানে পিছিয়ে থেকে দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নামে ইংল্যান্ড। তৃতীয় দিনের খেলা শেষে ৬ উইকেট হারিয়ে তাদের সংগ্রহ ১৩৪ রান। এখনো ৪৩ রানে পিছিয়ে আছে অতিথিরা। স্টোকস ও উইল জ্যাকস সমান ৪ রান নিয়ে চতুর্থ দিন ব্যাট করতে নামবেন। ৪৪ রান করেন জ্যাক ক্রলি। ওলি পোপের ব্যাট থেকে আসে ২৬ রান। স্টার্ক, নেসার ও স্কট বোল্যান্ড দুটি করে উইকেট নেন।
এর আগে পার্থ টেস্টে ৮ উইকেটে হেরে অ্যাশেজ সিরিজ শুরু করে ইংল্যান্ড। সিরিজে ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টায় সফল হতে পারছে না তারা। আরও একটি হারের অপেক্ষায় স্টোকসরা।
জাতীয় ক্রিকেট লিগের (এনসিএল) চলমান আসরে কোনো লড়াই করতে পারেনি ঢাকা। পয়েন্ট টেবিলে সবার নিচের আছে তারা। নিয়মরক্ষা করতে নামলেও আনিসুল ইসলাম ও মার্শাল আইয়ুবের সেঞ্চুরিতে সপ্তম রাউন্ডের প্রথম দিনটা নিজেদের করে নিয়েছে দলটি।২ ঘণ্টা আগে
দক্ষিণ কোরিয়ার বিপক্ষে এর আগে গ্রুপ পর্বেই সাক্ষাৎ হয় বাংলাদেশের। তিন গোলে পিছিয়ে থেকেও সেই ম্যাচ ৩-৩ ব্যবধানে ড্র হয় আমিরুল ইসলামের হ্যাটট্রিকের সুবাদে। স্থান নির্ধারণী ম্যাচেও আজ খেলতে হলো কোরিয়ার বিপক্ষে। এবার ঘুরে দাঁড়ানোর গল্পটা ঠিকই জয় উচ্ছ্বাস নিয়ে শেষ করেছেন আমিরুল। তাঁর হ্যাটট্রিকে কোরিয়াকে২ ঘণ্টা আগে
গত মৌসুমের সর্বোচ্চ গোলদাতা তিনি। রহমতগঞ্জ মুসলিম ফ্রেন্ডস সোসাইটি ছেড়ে চলতি মৌসুমে যোগ দেন মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবে। সাদা-কালোদের হয়ে বাংলাদেশ ফুটবল লিগে প্রথম ৪ ম্যাচে দিতে পারেননি ১ গোলের বেশি। পঞ্চম ম্যাচে এসে ঠিকই আলো ছড়ালেন স্যামুয়েল বোয়াটেং। তাঁর হ্যাটট্রিকে মোহামেডানও পেয়েছে বড় জয়।৩ ঘণ্টা আগে
দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে টেস্টে সিরিজের শুরুতেই চোট পান শুবমান গিল। এরপর থেকেই মাঠের বাইরে আছেন এই ব্যাটার। ৩ সপ্তাহের মাথায় তাঁকে নিয়ে সুখবর পেল টিম ইন্ডিয়া।৪ ঘণ্টা আগে
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
গত মৌসুমের সর্বোচ্চ গোলদাতা তিনি। রহমতগঞ্জ মুসলিম ফ্রেন্ডস সোসাইটি ছেড়ে চলতি মৌসুমে যোগ দেন মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবে। সাদা-কালোদের হয়ে বাংলাদেশ ফুটবল লিগে প্রথম ৪ ম্যাচে দিতে পারেননি ১ গোলের বেশি। পঞ্চম ম্যাচে এসে ঠিকই আলো ছড়ালেন স্যামুয়েল বোয়াটেং। তাঁর হ্যাটট্রিকে মোহামেডানও পেয়েছে বড় জয়। পিডব্লিউডি স্পোর্টস ক্লাবকে ৪-০ গোলে হারিয়েছে তারা।
বসুন্ধরা কিংস ও ব্রাদার্স ইউনিয়নের মতো বড় দলের বিপক্ষে ড্র করা নবাগত পিডব্লিউডি আজ মাঠে নেমেছিল আরেকটি ঝলক দেখাতে। কুমিল্লার শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ স্টেডিয়ামে মোহামেডানকে প্রথমার্ধে ভালোই টেক্কা দেওয়ার চেষ্টা করে তারা।
৩১ মিনিটে অবশ্য সুমন দাসের সঙ্গে সংঘর্ষে স্যামুয়েল বোয়াটেং বক্সের ভেতর পড়ে গেলে মোহামেডানের পক্ষে পেনাল্টির বাঁশি বাজান রেফারি। স্পটকিক থেকে গোলের খাতা খুলতে তাই কোনো ভুল করেননি উজবেক মিডফিল্ডার মুজাফ্ফর মুজাফ্ফরভ। পরের গল্পটা কেবল বোয়াটেংয়ের। বিরতির পর মঞ্চটা নিজের করে নেন তিনি।
৬৭ মিনিটে মোহাম্মদ রাতুল ও পোস্ট ছেড়ে বেরিয়ে আসা গোলরক্ষক অনিক আহমেদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি হলে ফায়দা লুটেন বোয়াটেং। বক্সের বাইরে থেকে ফাকা পোস্টে বল জালে পাঠাতে অসুবিধা হয়নি তাঁর। এর আগে ৬১ মিনিটে রেফারির সঙ্গে তর্কে বেঁধে লাল কার্ড দেখেন পিডব্লিডির কোচ আনোয়ার হোসেন।
৭৭ মিনিটে আবারও পিডব্লিউডির ভুলের সূত্র ধরে আবারও ব্যবধান বাড়ান বোয়াটেং। সাফিউল হোসেনের চিপে দুই ডিফেন্ডারকে পেছনে ফেলে কোনাকুনি শটে জাল কাঁপান তিনি। ৮২ মিনিটে হ্যাটট্রিক পূরণ করেন ঘানার এই ফরোয়ার্ড। এবারও পোস্ট ছেড়ে বেরিয়ে এসে দলকে বিপাকে ফেলেন অনিক। বক্সের ভেতর তাই দ্রুতই বোয়াটেংকে পাস দেন জুয়েল মিয়া। নিখুঁত প্লেসমেন্টের পর উচ্ছ্বাসে মেতে ওঠেন বোয়াটেং। ফুটবল লিগের এবারের মৌসুমে প্রথম হ্যাটট্রিক এটি।
৫ ম্যাচে ৭ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের চারে উঠেছে মোহামেডান। ১২ ডিসেম্বর হাইভোল্টেজ ম্যাচে শীর্ষে থাকা বসুন্ধরা কিংসের মুখোমুখি হবে বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা।
মোহামেডানের জন্য দিনটি সুখের হলেও হোঁচট খেয়েছে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী আবাহনী লিমিটেড। বসুন্ধরা কিংস অ্যারেনায় ফর্টিস এফসির বিপক্ষে গোলশূন্য ড্র করেছে তারা। হোঁচট খেয়ে তাই ৫ পয়েন্ট টেবিলের সাতে আছে মারুফুল হকের দল। ৮ পয়েন্ট নিয়ে তিনে ফর্টিস। মুন্সিগঞ্জে বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে তলানির দল আরামবাগ ক্রীড়া সংঘকে ৩-০ গোলে হারিয়েছে রহমতগঞ্জ। গোল তিনটি এসেছে সোলোমন কিং, অভিষেক লিম্বু ও আদামা জামেহর কাছ থেকে। ১০ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের দুইয়ে আছে পুরান ঢাকার ক্লাবটি। গাজীপুরের শহীদ বরকত স্টেডিয়ামে ১-১ গোলে ড্র করেছে পুলিশ এফসি ও ফকিরেরপুল ইয়ংমেন্স ক্লাব।
গত মৌসুমের সর্বোচ্চ গোলদাতা তিনি। রহমতগঞ্জ মুসলিম ফ্রেন্ডস সোসাইটি ছেড়ে চলতি মৌসুমে যোগ দেন মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবে। সাদা-কালোদের হয়ে বাংলাদেশ ফুটবল লিগে প্রথম ৪ ম্যাচে দিতে পারেননি ১ গোলের বেশি। পঞ্চম ম্যাচে এসে ঠিকই আলো ছড়ালেন স্যামুয়েল বোয়াটেং। তাঁর হ্যাটট্রিকে মোহামেডানও পেয়েছে বড় জয়। পিডব্লিউডি স্পোর্টস ক্লাবকে ৪-০ গোলে হারিয়েছে তারা।
বসুন্ধরা কিংস ও ব্রাদার্স ইউনিয়নের মতো বড় দলের বিপক্ষে ড্র করা নবাগত পিডব্লিউডি আজ মাঠে নেমেছিল আরেকটি ঝলক দেখাতে। কুমিল্লার শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ স্টেডিয়ামে মোহামেডানকে প্রথমার্ধে ভালোই টেক্কা দেওয়ার চেষ্টা করে তারা।
৩১ মিনিটে অবশ্য সুমন দাসের সঙ্গে সংঘর্ষে স্যামুয়েল বোয়াটেং বক্সের ভেতর পড়ে গেলে মোহামেডানের পক্ষে পেনাল্টির বাঁশি বাজান রেফারি। স্পটকিক থেকে গোলের খাতা খুলতে তাই কোনো ভুল করেননি উজবেক মিডফিল্ডার মুজাফ্ফর মুজাফ্ফরভ। পরের গল্পটা কেবল বোয়াটেংয়ের। বিরতির পর মঞ্চটা নিজের করে নেন তিনি।
৬৭ মিনিটে মোহাম্মদ রাতুল ও পোস্ট ছেড়ে বেরিয়ে আসা গোলরক্ষক অনিক আহমেদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি হলে ফায়দা লুটেন বোয়াটেং। বক্সের বাইরে থেকে ফাকা পোস্টে বল জালে পাঠাতে অসুবিধা হয়নি তাঁর। এর আগে ৬১ মিনিটে রেফারির সঙ্গে তর্কে বেঁধে লাল কার্ড দেখেন পিডব্লিডির কোচ আনোয়ার হোসেন।
৭৭ মিনিটে আবারও পিডব্লিউডির ভুলের সূত্র ধরে আবারও ব্যবধান বাড়ান বোয়াটেং। সাফিউল হোসেনের চিপে দুই ডিফেন্ডারকে পেছনে ফেলে কোনাকুনি শটে জাল কাঁপান তিনি। ৮২ মিনিটে হ্যাটট্রিক পূরণ করেন ঘানার এই ফরোয়ার্ড। এবারও পোস্ট ছেড়ে বেরিয়ে এসে দলকে বিপাকে ফেলেন অনিক। বক্সের ভেতর তাই দ্রুতই বোয়াটেংকে পাস দেন জুয়েল মিয়া। নিখুঁত প্লেসমেন্টের পর উচ্ছ্বাসে মেতে ওঠেন বোয়াটেং। ফুটবল লিগের এবারের মৌসুমে প্রথম হ্যাটট্রিক এটি।
৫ ম্যাচে ৭ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের চারে উঠেছে মোহামেডান। ১২ ডিসেম্বর হাইভোল্টেজ ম্যাচে শীর্ষে থাকা বসুন্ধরা কিংসের মুখোমুখি হবে বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা।
মোহামেডানের জন্য দিনটি সুখের হলেও হোঁচট খেয়েছে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী আবাহনী লিমিটেড। বসুন্ধরা কিংস অ্যারেনায় ফর্টিস এফসির বিপক্ষে গোলশূন্য ড্র করেছে তারা। হোঁচট খেয়ে তাই ৫ পয়েন্ট টেবিলের সাতে আছে মারুফুল হকের দল। ৮ পয়েন্ট নিয়ে তিনে ফর্টিস। মুন্সিগঞ্জে বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে তলানির দল আরামবাগ ক্রীড়া সংঘকে ৩-০ গোলে হারিয়েছে রহমতগঞ্জ। গোল তিনটি এসেছে সোলোমন কিং, অভিষেক লিম্বু ও আদামা জামেহর কাছ থেকে। ১০ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের দুইয়ে আছে পুরান ঢাকার ক্লাবটি। গাজীপুরের শহীদ বরকত স্টেডিয়ামে ১-১ গোলে ড্র করেছে পুলিশ এফসি ও ফকিরেরপুল ইয়ংমেন্স ক্লাব।
জাতীয় ক্রিকেট লিগের (এনসিএল) চলমান আসরে কোনো লড়াই করতে পারেনি ঢাকা। পয়েন্ট টেবিলে সবার নিচের আছে তারা। নিয়মরক্ষা করতে নামলেও আনিসুল ইসলাম ও মার্শাল আইয়ুবের সেঞ্চুরিতে সপ্তম রাউন্ডের প্রথম দিনটা নিজেদের করে নিয়েছে দলটি।২ ঘণ্টা আগে
দক্ষিণ কোরিয়ার বিপক্ষে এর আগে গ্রুপ পর্বেই সাক্ষাৎ হয় বাংলাদেশের। তিন গোলে পিছিয়ে থেকেও সেই ম্যাচ ৩-৩ ব্যবধানে ড্র হয় আমিরুল ইসলামের হ্যাটট্রিকের সুবাদে। স্থান নির্ধারণী ম্যাচেও আজ খেলতে হলো কোরিয়ার বিপক্ষে। এবার ঘুরে দাঁড়ানোর গল্পটা ঠিকই জয় উচ্ছ্বাস নিয়ে শেষ করেছেন আমিরুল। তাঁর হ্যাটট্রিকে কোরিয়াকে২ ঘণ্টা আগে
প্রথম ইনিংসে অস্ট্রেলিয়ার বড় লিডের পর ম্যাচে টিকে থাকার জন্য দারুণ একটা শুরুর দরকার ছিল ইংল্যান্ডের। তেমন কিছু করতে পারেনি সফরকারী দল। উল্টো শুরুতেই ব্যাটিং বিপর্যয়ে পড়েছে তারা। তাতেই ব্রিসবেনের গ্যাবায় অ্যাশেজ সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টের তৃতীয় দিন শেষেই চালকের আসনে বসেছে স্বাগতিকেরা।৩ ঘণ্টা আগে
দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে টেস্টে সিরিজের শুরুতেই চোট পান শুবমান গিল। এরপর থেকেই মাঠের বাইরে আছেন এই ব্যাটার। ৩ সপ্তাহের মাথায় তাঁকে নিয়ে সুখবর পেল টিম ইন্ডিয়া।৪ ঘণ্টা আগে
ক্রীড়া ডেস্ক
দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে টেস্টে সিরিজের শুরুতেই চোট পান শুবমান গিল। এরপর থেকেই মাঠের বাইরে আছেন এই ব্যাটার। ৩ সপ্তাহের মাথায় তাঁকে নিয়ে সুখবর পেল টিম ইন্ডিয়া।
ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকার ৫ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ শুরু হবে আগামী ৯ ডিসেম্বর। সংক্ষিপ্ত সংস্করণের সিরিজে ফেরার জন্য প্রস্তুত গিল। মাঠে ফেরা নিয়ে তাঁকে সবুজ সংকেত দিয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) সেন্টার ফর এক্সেলেন্স (সিওই)। অর্থাৎ টি-টোয়েন্টি সিরিজের প্রথম ম্যাচ থেকেই মাঠে নামার সম্ভাবনা আছে গিলের।
২ ম্যাচের টেস্ট সিরিজে ভারতকে ধবলধোলাই করেছে দক্ষিণ আফ্রিকা। কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সে প্রথম ম্যাচে তৃতীয় দিনেই স্বাগতিকেদের ৩০ রানে হারায় অতিথিরা। সে ম্যাচের দ্বিতীয় দিন ব্যাটিং করার সময় ঘাড়ে অস্বস্তি বোধ করেন গিল। ব্যথা সহ্য করতে না পেরে শেষ পর্যন্ত মাঠ ছাড়তে বাধ্য হন তিনি। মাঠ ছেড়েই রেহাই পাননি গিল। অবস্থার উন্নতি না হওয়ায় হাসপাতালে ভর্তি হতে হয় তাঁকে। টানা দুই দিন চিকিৎসাধীন থাকার পর হাসপাতাল থেকে ছাড়া পান গিল।
হাসপাতাল থেকে মুক্তি পাওয়ার পরই রিহ্যাব শুরু করেন গিল। মাঠে ফেরার জন্য পুরোপুরি অনুশীলন শুরু করেন ভারতের টেস্ট ও ওয়ানডে দলের অধিনায়ক। এবার অপেক্ষা ফুরাচ্ছে গিলের। গিলের সবশেষ অবস্থা সম্পর্কে সেন্টার ফর এক্সেলেন্স জানিয়েছে, গিল সফলভাবে রিহ্যাবের সব ধাপ সম্পন্ন করেছে। সব সংস্করণে ফেরার জন্য প্রয়োজনীয় মানদণ্ড পূরণ করেছে।’
দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে টেস্টে সিরিজের শুরুতেই চোট পান শুবমান গিল। এরপর থেকেই মাঠের বাইরে আছেন এই ব্যাটার। ৩ সপ্তাহের মাথায় তাঁকে নিয়ে সুখবর পেল টিম ইন্ডিয়া।
ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকার ৫ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ শুরু হবে আগামী ৯ ডিসেম্বর। সংক্ষিপ্ত সংস্করণের সিরিজে ফেরার জন্য প্রস্তুত গিল। মাঠে ফেরা নিয়ে তাঁকে সবুজ সংকেত দিয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) সেন্টার ফর এক্সেলেন্স (সিওই)। অর্থাৎ টি-টোয়েন্টি সিরিজের প্রথম ম্যাচ থেকেই মাঠে নামার সম্ভাবনা আছে গিলের।
২ ম্যাচের টেস্ট সিরিজে ভারতকে ধবলধোলাই করেছে দক্ষিণ আফ্রিকা। কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সে প্রথম ম্যাচে তৃতীয় দিনেই স্বাগতিকেদের ৩০ রানে হারায় অতিথিরা। সে ম্যাচের দ্বিতীয় দিন ব্যাটিং করার সময় ঘাড়ে অস্বস্তি বোধ করেন গিল। ব্যথা সহ্য করতে না পেরে শেষ পর্যন্ত মাঠ ছাড়তে বাধ্য হন তিনি। মাঠ ছেড়েই রেহাই পাননি গিল। অবস্থার উন্নতি না হওয়ায় হাসপাতালে ভর্তি হতে হয় তাঁকে। টানা দুই দিন চিকিৎসাধীন থাকার পর হাসপাতাল থেকে ছাড়া পান গিল।
হাসপাতাল থেকে মুক্তি পাওয়ার পরই রিহ্যাব শুরু করেন গিল। মাঠে ফেরার জন্য পুরোপুরি অনুশীলন শুরু করেন ভারতের টেস্ট ও ওয়ানডে দলের অধিনায়ক। এবার অপেক্ষা ফুরাচ্ছে গিলের। গিলের সবশেষ অবস্থা সম্পর্কে সেন্টার ফর এক্সেলেন্স জানিয়েছে, গিল সফলভাবে রিহ্যাবের সব ধাপ সম্পন্ন করেছে। সব সংস্করণে ফেরার জন্য প্রয়োজনীয় মানদণ্ড পূরণ করেছে।’
জাতীয় ক্রিকেট লিগের (এনসিএল) চলমান আসরে কোনো লড়াই করতে পারেনি ঢাকা। পয়েন্ট টেবিলে সবার নিচের আছে তারা। নিয়মরক্ষা করতে নামলেও আনিসুল ইসলাম ও মার্শাল আইয়ুবের সেঞ্চুরিতে সপ্তম রাউন্ডের প্রথম দিনটা নিজেদের করে নিয়েছে দলটি।২ ঘণ্টা আগে
দক্ষিণ কোরিয়ার বিপক্ষে এর আগে গ্রুপ পর্বেই সাক্ষাৎ হয় বাংলাদেশের। তিন গোলে পিছিয়ে থেকেও সেই ম্যাচ ৩-৩ ব্যবধানে ড্র হয় আমিরুল ইসলামের হ্যাটট্রিকের সুবাদে। স্থান নির্ধারণী ম্যাচেও আজ খেলতে হলো কোরিয়ার বিপক্ষে। এবার ঘুরে দাঁড়ানোর গল্পটা ঠিকই জয় উচ্ছ্বাস নিয়ে শেষ করেছেন আমিরুল। তাঁর হ্যাটট্রিকে কোরিয়াকে২ ঘণ্টা আগে
প্রথম ইনিংসে অস্ট্রেলিয়ার বড় লিডের পর ম্যাচে টিকে থাকার জন্য দারুণ একটা শুরুর দরকার ছিল ইংল্যান্ডের। তেমন কিছু করতে পারেনি সফরকারী দল। উল্টো শুরুতেই ব্যাটিং বিপর্যয়ে পড়েছে তারা। তাতেই ব্রিসবেনের গ্যাবায় অ্যাশেজ সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টের তৃতীয় দিন শেষেই চালকের আসনে বসেছে স্বাগতিকেরা।৩ ঘণ্টা আগে
গত মৌসুমের সর্বোচ্চ গোলদাতা তিনি। রহমতগঞ্জ মুসলিম ফ্রেন্ডস সোসাইটি ছেড়ে চলতি মৌসুমে যোগ দেন মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবে। সাদা-কালোদের হয়ে বাংলাদেশ ফুটবল লিগে প্রথম ৪ ম্যাচে দিতে পারেননি ১ গোলের বেশি। পঞ্চম ম্যাচে এসে ঠিকই আলো ছড়ালেন স্যামুয়েল বোয়াটেং। তাঁর হ্যাটট্রিকে মোহামেডানও পেয়েছে বড় জয়।৩ ঘণ্টা আগে