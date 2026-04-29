পিএসএল ফাইনালে রানাকে উড়িয়ে নিচ্ছে জালমি

পাকিস্তান সুপার লিগের (পিএসএল) ফাইনালের জন্য নাহিদ রানাকে চেয়ে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) অনুরোধ করেছিলেন পেশোয়ার জালমির মালিক জাভেদ আফ্রিদি। তাঁর অনুরোধ রেখেছে বিসিবি। গতি তারকাকে পিএসএলের ফাইনাল খেলার অনুমতি দিয়েছে সংস্থাটি।
নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজের কারণে পিএসএলের মাঝপথে দেশে ফিরে এসেছিলেন রানা। টি-টোয়েন্টি সিরিজে তাঁকে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে। এরপরও এই পেসারকে পিএসএল খেলার জন্য অনাপত্তিপত্র (এনওসি) দেয়নি বিসিবি। শেষ পর্যন্ত জালমির মালিকের অনুরোধে নিজেদের অবস্থান থেকে সরে এল বিসিবি।
রানার পিএসএলের ফাইনাল খেলার বিষয়টি নিশ্চিত করতে গিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এক্সে দেওয়া বার্তায় আফ্রিদি লিখেছেন, ‘পিএসএলের ফাইনাল ম্যাচে পেশোয়ার জালমির হয়ে নাহিদ রানাকে খেলার অনুমতি দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ ভাই তামিম।’ পিএসএল ফাইনাল খেলতে রানার অনাপত্তিপত্র পাওয়ার বিষয়টি বিসিবির পক্ষ থেকেও নিশ্চিত করা হয়েছে।
নিউজিল্যান্ড সিরিজের জন্য দেশে ফেরার আগে জালমির হয়ে চার ম্যাচে মাঠে নামেন রানা। যেখানে বল হাতে তাঁর শিকার ৭ উইকেট। পিএসএলের মাঝপথে দেশে ফিরে ব্ল্যাক ক্যাপদের বিপক্ষে ৩ ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে ৮ উইকেট নেন এই বোলার; জিতেছেন সিরিজসেরা পুরস্কার। ফের পিএসএলে আগুন ঝরানোর অপেক্ষায় তিনি।
পিএসএলের ফাইনাল খেলে পর দিনই দেশে ফেরার কথা রানার। পাকিস্তানের বিপক্ষে দুই ম্যাচ সিরিজের প্রথম টেস্টের দল আছেন এই পেসার।
সবার আগে পিএসএলের ফাইনালে পা রেখেছে জালমি। প্রথম কোয়ালিফায়ারে গতকাল ইসলামাবাদ ইউনাইটেডকে ৭০ রানে হারিয়েছে বাবর আজমের দল। আগামী ৩ মে টুর্নামেন্টের ফাইনাল মাঠে গড়াবে। ভেন্যু লাহোরের গাদ্দাফি স্টেডিয়াম।
দেশের বিভিন্ন এলাকায় গত কয়েক দিন ধরে চলছে ঝুম বৃষ্টি। যার প্রভাব পড়েছে বাংলাদেশ-নিউজিল্যান্ড সিরিজের ওপরও। চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে আজ দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি হওয়ার কথা থাকলেও ম্যাচ শুরুই করা যায়নি।১২ মিনিট আগে
বাংলাদেশ-নিউজিল্যান্ড সিরিজ এখনো পুরোপুরি শেষ হয়নি। ওয়ানডে সিরিজ শেষে দুই দল খেলছে টি-টোয়েন্টি সিরিজ। এরই মধ্যে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থার (আইসিসি) কাছ থেকে সুখবর পেলেন নাহিদ রানা-মোস্তাফিজুর রহমানরা। র্যাঙ্কিংয়ে শুধুই এগিয়ে চলেছেন তাঁরা।৩৪ মিনিট আগে
ইউরোপসেরার মঞ্চে শ্রেষ্ঠত্বের মুকুট না জিতে সবচেয়ে বেশি ম্যাচ খেলার অনাকাঙ্ক্ষিত রেকর্ডটি এই দুই দলেরই। আর্সেনাল যেখানে খেলেছে ২২৩ ম্যাচ, সেখানে আতলেতিকো মাদ্রিদের অভিজ্ঞতা ১৯০ ম্যাচের। আজ রাতে সেমিফাইনালের প্রথম লেগের লড়াইয়ে যখন দল দুটি মুখোমুখি হবে, তখন মাঠের কৌশলের চেয়েও বড় হয়ে উঠবে দীর্ঘদিনের আক১ ঘণ্টা আগে
মাঠে খুব বেশি দর্শকের আনাগোনা দেখা যায়নি। যারা খেলা দেখতে এসেছেন, সবাই আশ্রয় নিয়েছেন গ্যালারির ছাদের নিচে। কারণ তো সবারই জানা; বৃষ্টি। প্রকৃতি প্রতিকূল থাকায় চট্টগ্রামে বাংলাদেশ এবং নিউজিল্যান্ডের মধ্যকার দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি শুরু হতে দেরি হচ্ছে।২ ঘণ্টা আগে