Ajker Patrika
ক্রিকেট

পিএসএল ফাইনালে রানাকে উড়িয়ে নিচ্ছে জালমি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২৯ এপ্রিল ২০২৬, ১৬: ০৮
জালমির হয়ে ৪ ম্যাচে ৭ উইকেট নিয়েছেন রানা। ছবি: ফেসবুক পেজ

পাকিস্তান সুপার লিগের (পিএসএল) ফাইনালের জন্য নাহিদ রানাকে চেয়ে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) অনুরোধ করেছিলেন পেশোয়ার জালমির মালিক জাভেদ আফ্রিদি। তাঁর অনুরোধ রেখেছে বিসিবি। গতি তারকাকে পিএসএলের ফাইনাল খেলার অনুমতি দিয়েছে সংস্থাটি।

নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজের কারণে পিএসএলের মাঝপথে দেশে ফিরে এসেছিলেন রানা। টি-টোয়েন্টি সিরিজে তাঁকে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে। এরপরও এই পেসারকে পিএসএল খেলার জন্য অনাপত্তিপত্র (এনওসি) দেয়নি বিসিবি। শেষ পর্যন্ত জালমির মালিকের অনুরোধে নিজেদের অবস্থান থেকে সরে এল বিসিবি।

রানার পিএসএলের ফাইনাল খেলার বিষয়টি নিশ্চিত করতে গিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এক্সে দেওয়া বার্তায় আফ্রিদি লিখেছেন, ‘পিএসএলের ফাইনাল ম্যাচে পেশোয়ার জালমির হয়ে নাহিদ রানাকে খেলার অনুমতি দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ ভাই তামিম।’ পিএসএল ফাইনাল খেলতে রানার অনাপত্তিপত্র পাওয়ার বিষয়টি বিসিবির পক্ষ থেকেও নিশ্চিত করা হয়েছে।

নিউজিল্যান্ড সিরিজের জন্য দেশে ফেরার আগে জালমির হয়ে চার ম্যাচে মাঠে নামেন রানা। যেখানে বল হাতে তাঁর শিকার ৭ উইকেট। পিএসএলের মাঝপথে দেশে ফিরে ব্ল্যাক ক্যাপদের বিপক্ষে ৩ ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে ৮ উইকেট নেন এই বোলার; জিতেছেন সিরিজসেরা পুরস্কার। ফের পিএসএলে আগুন ঝরানোর অপেক্ষায় তিনি।

পিএসএলের ফাইনাল খেলে পর দিনই দেশে ফেরার কথা রানার। পাকিস্তানের বিপক্ষে দুই ম্যাচ সিরিজের প্রথম টেস্টের দল আছেন এই পেসার।

সবার আগে পিএসএলের ফাইনালে পা রেখেছে জালমি। প্রথম কোয়ালিফায়ারে গতকাল ইসলামাবাদ ইউনাইটেডকে ৭০ রানে হারিয়েছে বাবর আজমের দল। আগামী ৩ মে টুর্নামেন্টের ফাইনাল মাঠে গড়াবে। ভেন্যু লাহোরের গাদ্দাফি স্টেডিয়াম।

বিষয়:

খেলাক্রিকেটপিএসএলনাহিদ রানা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

মূল বেতনের সমপরিমাণ উৎসাহ ভাতা পেতে যাচ্ছেন ব্যাংকাররা

নিউমার্কেট এলাকায় গুলিতে নিহত ব্যক্তি শীর্ষ সন্ত্রাসী ইমনের সহযোগী টিটন

নিউমার্কেট এলাকায় দুর্বৃত্তের গুলিতে এক ব্যক্তি নিহত

আমিরাতের ‘ওপেক’ ত্যাগ একটি বড় ঘটনা: বিবিসি

একতরফা বিজয় ঘোষণার পরিকল্পনা ট্রাম্পের, সম্ভাব্য ইরানি প্রতিক্রিয়া বিবেচনা করছে যুক্তরাষ্ট্র

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

অনিয়ম ও নীতিমালা লঙ্ঘনে অভিযুক্ত ২৩১১ সার ডিলার: কৃষিমন্ত্রী

এমন ম্যাচ কবে দেখেছিলেন আপনি

ফের কমল সোনা-রুপার দাম

এবার নিজের ছবিসংবলিত মার্কিন পাসপোর্ট বের করছেন ট্রাম্প

হাম পরিস্থিতি: টিকাদান ছাড়া পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে প্রস্তুতি কম

সম্পর্কিত

ক্রিকেট খেলতে এসে তাস খেলছেন নিউজিল্যান্ডের ক্রিকেটাররা

নিউজিল্যান্ড সিরিজের মাঝে সুখবর পেলেন রানা-মোস্তাফিজরা

আতলেতিকোর দুর্গ ভাঙার চ্যালেঞ্জ আর্সেনালের

