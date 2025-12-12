Ajker Patrika
ক্রিকেট

গতিতারকা শোয়েব আখতারকে যেভাবে কাজে লাগাতে চায় ঢাকা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১২ ডিসেম্বর ২০২৫, ২০: ৪২
ঢাকা ক্যাপিটালসের মেন্টর হিসেবে কাজ করবেন শোয়েব আখতার। ছবি: ফাইল ছবি
ঢাকা ক্যাপিটালসের মেন্টর হিসেবে কাজ করবেন শোয়েব আখতার। ছবি: ফাইল ছবি

ঢাকা, আমি অনেক দিন পর আসছি—গতকাল রাতে নিজের অফিশিয়াল ফেসবুকে এমন পোস্ট দিয়েছিলেন শোয়েব আখতার। বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) ফ্র্যাঞ্চাইজি ঢাকা ক্যাপিটালসের মেন্টর হিসেবে কাজ করতেই মূলত তিনি আসছেন। ‘রাওয়ালপিন্ডি এক্সপ্রেস’কে কীভাবে কাজে লাগাতে চায় ঢাকা, সেই ব্যাপারে আজ নিজেদের পরিকল্পনার কথা জানিয়েছেন ফ্র্যাঞ্চাইজিটির প্রধান নির্বাহী আতিক ফাহাদ।

বিপিএলে প্রথম ১১ আসরে না এলেও এবারই প্রথমবারের মতো কোনো ফ্র্যাঞ্চাইজির সঙ্গে কাজ করতে আসছেন শোয়েব আখতার। বাংলাদেশে পাকিস্তানি গতিতারকার জনপ্রিয়তা বেশি থাকার কারণেই মূলত তাঁকে এবার বিপিএলে নিয়ে আসা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন ফাহাদ। এমনকি ঢাকা ক্যাপিটালসের প্রধান নির্বাহী নিজেও শোয়েব আখতারের ভক্ত। আজ সংবাদমাধ্যমকে ফাহাদ বলেন, ‘আমরা যখন ছোটবেলা থেকে খেলা দেখছিলাম, তখন থেকেই বিশেষ কয়েকজন ক্রিকেটারের ফ্যানবেজ চিন্তা করেন, শোয়েব আখতার তাঁদের মধ্যে অন্যতম। আমি নিজেও শোয়েব আখতারের ভক্ত। টিম ম্যানেজমেন্টে যাঁরা আছেন, এমনকি বাংলাদেশে অসংখ্য শোয়েব আখতারের ভক্ত দেখবেন। যখন আমরা দেখেছি গত ১৫ বছর ধরে তিনি বাংলাদেশে আসেননি, সেটা আমাদের জন্য অনুপ্রেরণা হিসেবে ছিল।’

পেশাদার ক্যারিয়ারে শোয়েব আখতার গতির ঝড়ে ব্যাটারদের কাবু করে দিতেন হরহামেশাই। বাউন্সার তো বটেই, মাঝেমধ্যে তাঁর গতিতে স্টাম্প উড়ে চলে যেত অনেক দূরে। জনপ্রিয়তা যেমন রয়েছে শোয়েব আখতার, তেমনি তাঁর কাছ থেকে তাসকিন আহমেদ, মারুফ মৃধার মতো ঢাকা ক্যাপিটালসের স্থানীয় পেসাররা অনেক কিছু শিখতে পারবেন বলে মনে করেন ফাহাদ। ঢাকা ক্যাপিটালসের প্রধান নির্বাহী বলেন, ‘গত বছর আপনারা দেখেছেন যে শহীদ আফ্রিদি এসেছেন। আমরা পরিকল্পনা করেছি শোয়েব আখতারকে নিয়ে আসতে। যাতে আমাদের বিপিএলের ওভারঅল দৃশ্যপটটা বদলাতে পারি। একই সঙ্গে আমাদের যাঁরা পৃষ্ঠপোষক আছেন, তাঁদেরও কিছু পরিকল্পনা ছিল শোয়েব আখতারকে নিয়ে আনতে। তো আমরা চিন্তা করেছি এটা ওভারঅল বিপিএলে ইতিবাচক ইমপ্যাক্ট ফেলবে। একই সঙ্গে আমরা যেসব ক্রিকেটারদের নির্বাচন করেছি, বিশেষ করে তাসকিন বা যারা পেসার আছে, তাদের দিক নির্দেশনা দিতে পারবেন শোয়েব আখতার।’

১৩ থেকে ১৫ ডিসেম্বর ঢাকায় আসবেন বলে গতকাল ফেসবুক পোস্টে জানিয়েছিলেন শোয়েব আখতার। তবে কতটুকু সময় পাকিস্তানি গতিতারকাকে পাওয়া যাবে, সে ব্যাপারে নিশ্চিত নন ফাহাদ। সংবাদমাধ্যমকে ঢাকা ক্যাপিটালসের প্রধান নির্বাহী বলেন, ‘আপনারা হয়তো গতকাল দেখেছেন যে তিনি (শোয়েব আখতার) আগামী ২-১ দিনের জন্য আসবেন। এবার তাঁর আসার কারণ হচ্ছে আমাদের পৃষ্ঠপোষকদের এনডোর্সমেন্ট পাশাপাশি ভক্তদের সম্পৃক্ত রাখার মতো কিছু কাজ করব। পরবর্তীতে সুযোগ থাকলে খেলার সময় নিয়ে আসব। যদিও আমাদের সঙ্গে চুক্তি হয়েছে যে দ্বিতীয়বার তাকে আমরা নিয়ে আসব। পুরোপুরি নিশ্চিত না।’

অধিনায়ক নির্বাচনের জন্য ঢাকা ক্যাপিটালস একটা বিশেষ প্রচারণা চালানো হবে বলে জানিয়েছেন ফাহাদ। সংবাদমাধ্যমকে আজ তিনি বলেন, ‘কে অধিনায়ক হলে ভালো হয়? এবার তো আমাদের দেখেছেনই অধিনায়কত্বের যে তালিকা আছে, সেটা বেশ বড়। অধিনায়কত্বের সিদ্ধান্ত নেওয়াটা কঠিন হবে। যেমন ধরুন এই যে সাইফ হাসান, তাসকিন আহমেদ, নাসির হোসেন, ইমাদ ওয়াসিম আছে। কাকে অধিনায়ক হিসেবে চান, কেন চান-সেজন্য আমরা একটা প্রচারণাও চালাব।’

বিষয়:

খেলাক্রিকেটবিপিএলবাংলাদেশ ক্রিকেটটি-টোয়েন্টি ক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

ইংল্যান্ড দলে ২০ বছরে যা পাননি, এবার তা-ই পেলেন অ্যান্ডারসন

ইংল্যান্ড দলে ২০ বছরে যা পাননি, এবার তা-ই পেলেন অ্যান্ডারসন

গম্ভীর কি ক্রিকেট কোচ নাকি ফুটবল কোচ, প্রশ্ন ভারতীয় ক্রিকেট বিশ্লেষকের

গম্ভীর কি ক্রিকেট কোচ নাকি ফুটবল কোচ, প্রশ্ন ভারতীয় ক্রিকেট বিশ্লেষকের

মোহামেডানকে হারিয়ে শীর্ষস্থান মজবুত করল কিংস, মুজাফ্ফরভের লাল কার্ড

মোহামেডানকে হারিয়ে শীর্ষস্থান মজবুত করল কিংস, মুজাফ্ফরভের লাল কার্ড

থ্রো থেকে সরাসরি গোল, বাংলাদেশ ফুটবল লিগে অদ্ভুতুড়ে ঘটনা

থ্রো থেকে সরাসরি গোল, বাংলাদেশ ফুটবল লিগে অদ্ভুতুড়ে ঘটনা

ক্রিকেট

ইংল্যান্ড দলে ২০ বছরে যা পাননি, এবার তা-ই পেলেন অ্যান্ডারসন

ক্রীড়া ডেস্ক    
ল্যাঙ্কাশায়ারের কাউন্টি চ্যাম্পিয়নশিপে অধিনায়ক জেমস অ্যান্ডারসন। ছবি: ক্রিকইনফো
ল্যাঙ্কাশায়ারের কাউন্টি চ্যাম্পিয়নশিপে অধিনায়ক জেমস অ্যান্ডারসন। ছবি: ক্রিকইনফো

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে লর্ডসে গত বছর টেস্ট দিয়ে আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারের ইতি টেনেছেন জেমস অ্যান্ডারসন। ইংল্যান্ডের জার্সিতে ২০ বছরের ক্যারিয়ারে ৪০১ ম্যাচের ক্যারিয়ারে রেকর্ড তো কম করেননি। তবে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে কখনো অধিনায়কত্ব করেননি তিনি। এবার ৪৩ বছর বয়সী অ্যান্ডারসন ল্যাঙ্কাশায়ারের হয়ে নেতৃত্বের গুরুদায়িত্ব পালন করতে যাচ্ছেন তিনি।

ল্যাঙ্কাশায়ার তাদের পরের কাউন্টি চ্যাম্পিয়নশিপের জন্য অ্যান্ডারসনকে পূর্ণকালীন অধিনায়ক করেছে। নেতৃত্ব পেয়ে রোমাঞ্চিত ৪৩ বছর বয়সী ইংল্যান্ডের এই পেসার বলেন, ‘গত মৌসুমে ল্যাঙ্কাশায়ারের হয়ে প্রথমবারের মতো অধিনায়কত্ব করা ছিল অনেক সম্মানের বিষয়। নতুন মৌসুম সামনে রেখে পূর্ণকালীন নেতৃত্ব পেয়ে সম্মানিত অনুভব করছি। আমাদের একঝাঁক দারুণ ক্রিকেটার রয়েছে। তারুণ্য ও অভিজ্ঞতার মিশেলে তৈরি করা হয়েছে এই দলটা। আমরা একসঙ্গে অনেক কিছু অর্জন করতে পারি। প্রথম বিভাগে ফিরে যাওয়াই হচ্ছে সর্বপ্রথম লক্ষ্য।’

এর আগে অন্তর্বর্তীকালীন অধিনায়ক হিসেবে ল্যাঙ্কাশায়ারকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন অ্যান্ডারসন। কিন্তু চার দিনের ক্রিকেটে এবার তাঁকে স্থায়ী অধিনায়ক করল কাউন্টি ক্লাব। গত বছরের মে মাসে ক্লাবটির লাল বলের ক্রিকেট থেকে কিটং জেনিংস অধিনায়কত্ব ছাড়াতেই অ্যান্ডারসন পেয়ে যান নেতৃত্ব। গত বছরের কাউন্টি চ্যাম্পিয়নশিপে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ৬ ম্যাচে ১৭ উইকেট নিয়েছেন। ৪৩ বছর বয়সী অ্যান্ডারসনকে নিয়ে ল্যাঙ্কাশায়ারের প্রধান কোচ স্টিভেন ক্রফট বলেন, ‘জিমি অসাধারণ এক নেতা। সে দলকে দারুণভাবে অনুপ্রাণিত করতে পারে। ক্রিকেটে তার অভিজ্ঞতা নিয়ে নতুন করে বলার কিছু নেই। অধিনায়ক হওয়ার জন্য সেই যোগ্য।’

ভাইটালিটি ব্লাস্টে ল্যাঙ্কাশায়ারের অধিনায়কই থাকছেন কিটন জেনিংস। সহ-অধিনায়কের দায়িত্বে আছেন জশ বোহানন। এ বছরের ভাইটালিটি ব্লাস্টে ২০ উইকেট নিয়েছেন তিনি। এই ক্লাবটির সঙ্গেই গত বছরের নভেম্বরে এক বছরের নতুন চুক্তি করেছিলেন। ডিভিশন টুতে থাকা ইংল্যান্ডের এই ক্লাবকে এবার পূর্ণকালীন নেতৃত্ব দিতে যাচ্ছেন তিনি। নতুন বছরের ৩ এপ্রিল ল্যাঙ্কাশায়ার তাদের চ্যাম্পিয়নশিপ শুরু করবে। ২০০২ সালে ল্যাঙ্কাশায়ারের হয়ে তাঁর প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে অভিষেক হয়।

ইংল্যান্ডের হয়ে ৪০১ ম্যাচে পেয়েছেন ৯৯১ উইকেট। যার মধ্যে ১৯১ টেস্টে নিয়েছেন ৭০৪ উইকেট। মুত্তিয়া মুরালিধরন ও শেন ওয়ার্নের পর টেস্টে তৃতীয় সর্বোচ্চ উইকেটশিকারী অ্যান্ডারসন। ক্রিকেটের রাজকীয় সংস্করণে মুরালিধরন ও ওয়ার্ন নিয়েছেন ৮০০ ও ৭০৮ উইকেট। টেস্টে পেসারদের মধ্যে সর্বোচ্চ উইকেটশিকারী অ্যান্ডারসন কদিন আগে নাইটহুড উপাধি পেয়েছেন।

বিষয়:

খেলাক্রিকেটইংল্যান্ড ক্রিকেটটি-টোয়েন্টি ক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

গতিতারকা শোয়েব আখতারকে যেভাবে কাজে লাগাতে চায় ঢাকা

গতিতারকা শোয়েব আখতারকে যেভাবে কাজে লাগাতে চায় ঢাকা

গম্ভীর কি ক্রিকেট কোচ নাকি ফুটবল কোচ, প্রশ্ন ভারতীয় ক্রিকেট বিশ্লেষকের

গম্ভীর কি ক্রিকেট কোচ নাকি ফুটবল কোচ, প্রশ্ন ভারতীয় ক্রিকেট বিশ্লেষকের

মোহামেডানকে হারিয়ে শীর্ষস্থান মজবুত করল কিংস, মুজাফ্ফরভের লাল কার্ড

মোহামেডানকে হারিয়ে শীর্ষস্থান মজবুত করল কিংস, মুজাফ্ফরভের লাল কার্ড

থ্রো থেকে সরাসরি গোল, বাংলাদেশ ফুটবল লিগে অদ্ভুতুড়ে ঘটনা

থ্রো থেকে সরাসরি গোল, বাংলাদেশ ফুটবল লিগে অদ্ভুতুড়ে ঘটনা

ক্রিকেট

গম্ভীর কি ক্রিকেট কোচ নাকি ফুটবল কোচ, প্রশ্ন ভারতীয় ক্রিকেট বিশ্লেষকের

ক্রীড়া ডেস্ক    
ভারতের প্রধান কোচ গৌতম গম্ভীরের কাজকর্ম দেখে অবাক আকাশ চোপড়া। ছবি: সংগৃহীত
ভারতের প্রধান কোচ গৌতম গম্ভীরের কাজকর্ম দেখে অবাক আকাশ চোপড়া। ছবি: সংগৃহীত

ভারতের ম্যাচ যেদিন থাকে, সেদিন বারবার ক্যামেরার লেন্স ঘুরে যায় ডাগআউটের দিকে। প্রধান কোচ গৌতম গম্ভীরের ছটফট করতে থাকার দৃশ্যটা বারবার ধরা পড়ে ক্যামেরায়। একটু সেদিক হলেই মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে যায় তাঁর। এমনকি মাঠের মধ্যেও রাগ ঝেড়ে বসেন অনেক সময়।

ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা টি-টোয়েন্টি সিরিজের সময় গম্ভীরের কাজ নিয়ে আলাপ-আলোচনা চলছে বেশি। ফুটবলে কোচরা যেমন ডাগআউট থেকে খেলোয়াড়দের বারবার দিক-নির্দেশনা দিতে থাকেন, নিউ চন্ডীগড়ে গতকাল দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টির সময় দেখা গেছে এমন চিত্র। ভারতীয় অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবকে একবার তিনি বলেছিলেন বরুণ চক্রবর্তীকে বোলিং করাতে। একটু পরই অক্ষর প্যাটেলকে বোলিং আক্রমণে আনতে সূর্যকে ইশারা করেন। ক্রিকেট অধিনায়কের খেলা নামে পরিচিত হলেও গম্ভীর ম্যাচের সময় যে কাজ করেন, তাতে অবাক আকাশ চোপড়া। ভারতীয় এই ক্রিকেট বিশ্লেষক বলেন, ‘গৌতম গম্ভীর আজ খুব ব্যস্ত ছিল। বাইরে থেকে অনেক দিক নির্দেশনা দিয়েছে। এক পাশ থেকে স্পিনার বোলিং করছে। ফুটবল ম্যানেজারের মতো মনে হচ্ছে।’

২০২২ সালে প্রথমবারের মতো আইপিএলে অংশগ্রহণ করে গুজরাট টাইটান্স। প্রধান কোচের দায়িত্বে যখন ছিলেন আশিষ নেহরা, তখন ডাগআউট থেকে প্রায়ই উঠে আসতে দেখা যেত। ভারতের প্রধান কোচের দায়িত্বে থাকা গম্ভীরের কাজ নিয়ে কথা বলতে গিয়ে ইরফান পাঠান উদাহরণ হিসেবে আশিষ নেহরাকে টেনেছেন। ইরফান পাঠান বলেন, ‘আমি দিল্লির দুই ক্রিকেটার আশিষ নেহরা ও গৌতম গম্ভীরকে দেখেছি। নেহরা গুজরাট টাইটান্সের হয়ে বেশি জড়িত থাকত। এখন গম্ভীর ভারতীয় দলের সঙ্গে বেশি জড়িত থাকেন।’

২০২৪ সালের জুলাইয়ে ভারতের প্রধান কোচ হিসেবে পথচলা শুরু হয় গম্ভীরের। তাঁর সময়ে ভারত সাদা বলের ক্রিকেটে ভালো করলেও টেস্টে রীতিমতো ভরাডুবি হচ্ছে। ২০২৪-এর অক্টোবর থেকে এ বছরের নভেম্বর—১৩ মাসে ভারত ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে টেস্টে ধবলধোলাই হয়েছে। এবার দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে ২-১ ব্যবধানে জিতেছে ভারত। পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ ১-১ সমতায়। ১৪ ডিসেম্বর ধর্মশালায় হবে তৃতীয় টি-টোয়েন্টি। ১৭ ডিসেম্বর লক্ষ্ণৌ ও ১৯ ডিসেম্বর আহমেদাবাদে হবে চতুর্থ ও পঞ্চম টি-টোয়েন্টি।

বিষয়:

খেলাক্রিকেটভারতীয় ক্রিকেটটি-টোয়েন্টি ক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

গতিতারকা শোয়েব আখতারকে যেভাবে কাজে লাগাতে চায় ঢাকা

গতিতারকা শোয়েব আখতারকে যেভাবে কাজে লাগাতে চায় ঢাকা

ইংল্যান্ড দলে ২০ বছরে যা পাননি, এবার তা-ই পেলেন অ্যান্ডারসন

ইংল্যান্ড দলে ২০ বছরে যা পাননি, এবার তা-ই পেলেন অ্যান্ডারসন

মোহামেডানকে হারিয়ে শীর্ষস্থান মজবুত করল কিংস, মুজাফ্ফরভের লাল কার্ড

মোহামেডানকে হারিয়ে শীর্ষস্থান মজবুত করল কিংস, মুজাফ্ফরভের লাল কার্ড

থ্রো থেকে সরাসরি গোল, বাংলাদেশ ফুটবল লিগে অদ্ভুতুড়ে ঘটনা

থ্রো থেকে সরাসরি গোল, বাংলাদেশ ফুটবল লিগে অদ্ভুতুড়ে ঘটনা

ফুটবল

মোহামেডানকে হারিয়ে শীর্ষস্থান মজবুত করল কিংস, মুজাফ্ফরভের লাল কার্ড

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১২ ডিসেম্বর ২০২৫, ২১: ০৬
গোলের পর কিংস ফুটবলারদের উচ্ছ্বাস। ছবি: বাফুফে
গোলের পর কিংস ফুটবলারদের উচ্ছ্বাস। ছবি: বাফুফে

বসুন্ধরা কিংসের জন্য ম্যাচটি ছিল প্রতিশোধের। গত মৌসুমে লিগে দুবারই হারতে হয়েছে মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের কাছে। এমনকি খোয়াতে হয়েছে শিরোপাও। ফুটবল লিগের চলতি মৌসুমে প্রথম দেখায় ঠিকই প্রতিশোধ নিল কিংস। ঘরের মাঠে আজ মোহামেডানকে ২-০ গোলে হারিয়েছে তারা।

বসুন্ধরা কিংস অ্যারেনায় ১৫ মিনিটে রাকিব হোসেনের গোলে এগিয়ে যায় বসুন্ধরা কিংস। বাঁ প্রান্ত দিয়ে শাকিল আহাদ তপুকে পেছনে ফেলে বক্সে ক্রস বাড়ান ফয়সাল আহমেদ ফাহিম। ফাঁকায় থাকা রাকিব সেই ক্রসে প্রথম স্পর্শেই জালে পাঠান বল।

চার মিনিট পর ফাহিমের কর্নার থেকে ইমানুয়েল আগবাজি টনির হেড বারের উপর দিয়ে চলে যায়। ২১ মিনিটে বক্সের বাইরে থেকে ইমানুয়েল সানডের শট বারে লেগে ফিরে আসে। ম্যাচের ২২ মিনিট না পেরোতেই হলুদ কার্ড পেয়ে বসেন বসুন্ধরা কিংসের ইউসুফ আলী ও তাজ উদ্দিন।

৩৩ মিনিটে গোলের ভালো সুযোগ হাতছাড়া করেন মোহামেডানের স্যামুয়েল বোয়াটেং। বা প্রান্ত দিয়ে দারুণ একটা ক্রস দেন মাহবুব; গোলমুখের সামনে পা ছোঁয়াতে পারলেই হতে পারতো গোল; কিন্তু বোয়াটেং পারলেন না বলে পা ছোঁয়াতে।

৪৩ মিনিটে পরপর দুটি সেভ করেন কিংসের গোলকিপার আনিসুর রহমান জিকো। প্রথমে মুজাফফরভের সরাসরি ফ্রি কিক শট ঠেকান কর্নারের বিনিময়ে। এরপর কর্নারে নিজেদের বক্সে জটলা তৈরি হয়। এলি কেকের হেড পেছনের পা দিয়ে টোকা দেন রহিম উদ্দিন, তবে সতর্ক ছিলেন জিকো।

বিরতির পর ধার বাড়াতে কিউবা মিচেলকে মাঠে নামায় কিংস। যদিও খুব একটা গোছাল আক্রমণ দেখা যায়নি। ৭৫ মিনিটেও গোলের ভাল সুযোগ পেয়েছিল স্বাগতিকেরা। তবে বক্সের ভেতর থেকে কিউবার শট খুঁজে পায়নি লক্ষ্য। ৮২ মিনিটে শাহরিয়ার ইমনকে গোলবঞ্চিত করেন মোহামেডান গোলকিপার সুজন হোসেন।

দ্বিতীয়ার্ধের যোগ করা সময়ের প্রথম মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন দোরিয়েলতন। সোহেল রানা সিনিয়রের লং পাসে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে মোহামেডান অধিনায়ক মেহেদী হাসান মিঠুকে গতিতে পেছনে ফেলেন তিনি। এরপর গোলরক্ষক সুজন হোসেনকে বোকা বানাতে কোনো অসুবিধা হয়নি ব্রাজিলিয়ান এই ফরোয়ার্ডের।

এর পরের মিনিটে হলো গোলমাল। সোহেল রানা সিনিয়রের মুখে মোহামেডানের মুজাফ্ফর মুজাফ্ফরভ হাত দিয়ে আঘাত করেন ফলে উত্তেজনা ছড়িয়ে যায় মাঠে। রেফারি সরাসরি লাল কার্ড দেখালে উল্টো আরও মেজাজ হারিয়ে ফেলেন মুজাফ্ফর। এমনকি রেফারিকে দিকে তেড়ে যাওয়ার জন্য হম্বিতম্বি করতে থাকেন তিনি। সতীর্থরা কোনোমতে ঝাপটে ধরে তাঁকে মাঠের বাইরে পাঠান। রেফারি মো. আলমগীর সরকার অবশ্য আগে সোহেল রানাকে হলুদকার্ড দেখান।

এই জয়ে ৬ ম্যাচে ১৬ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষস্থান আরও মজবুত করল অপরাজিত কিংস। ৫ পয়েন্ট কম নিয়ে দুইয়ে থাকা ফর্টিসের সংগ্রহ ১১ পয়েন্ট।

বিষয়:

খেলাফুটবলবসুন্ধরা কিংস
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

গতিতারকা শোয়েব আখতারকে যেভাবে কাজে লাগাতে চায় ঢাকা

গতিতারকা শোয়েব আখতারকে যেভাবে কাজে লাগাতে চায় ঢাকা

ইংল্যান্ড দলে ২০ বছরে যা পাননি, এবার তা-ই পেলেন অ্যান্ডারসন

ইংল্যান্ড দলে ২০ বছরে যা পাননি, এবার তা-ই পেলেন অ্যান্ডারসন

গম্ভীর কি ক্রিকেট কোচ নাকি ফুটবল কোচ, প্রশ্ন ভারতীয় ক্রিকেট বিশ্লেষকের

গম্ভীর কি ক্রিকেট কোচ নাকি ফুটবল কোচ, প্রশ্ন ভারতীয় ক্রিকেট বিশ্লেষকের

থ্রো থেকে সরাসরি গোল, বাংলাদেশ ফুটবল লিগে অদ্ভুতুড়ে ঘটনা

থ্রো থেকে সরাসরি গোল, বাংলাদেশ ফুটবল লিগে অদ্ভুতুড়ে ঘটনা

ফুটবল

থ্রো থেকে সরাসরি গোল, বাংলাদেশ ফুটবল লিগে অদ্ভুতুড়ে ঘটনা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
থ্রো করছেন আরামবাগের কাজী রাহাদ। ছবি: স্ক্রিনশট
থ্রো করছেন আরামবাগের কাজী রাহাদ। ছবি: স্ক্রিনশট

মৌসুমের শুরু থেকেই বাংলাদেশ ফুটবল লিগে ঘটছে একের পর এক বিতর্কিত ঘটনা। আজ আরামবাগ ক্রীড়া সংঘ ও ব্রাদার্স ইউনিয়নের ম্যাচ অদ্ভুতুড়ে এক দৃশ্যই দেখা গেল। সরাসরি থ্রো থেকে গোল! অথচ ফুটবলের নিয়মে এমনটা কোথাও লেখা নেই।

মানিকগঞ্জের শহীদ মিরাজ-তপন স্টেডিয়ামে ব্রাদার্সকে ২-০ গোলে হারিয়েছে আরামবাগ। লিগে জয়খরা কাটিয়ে প্রথম জয় তুলে নিয়েছে তারা। দুটো গোলই এসেছে ম্যাচের প্রথমার্ধে।

৩২ মিনিটে কাজী রাহাদ মিয়ার লং থ্রো সরাসরি খুঁজে নেয় জাল। যদিও মোহাম্মদ শাওনের দাবি বল তাঁর গায়ে লেগে এরপর জালে প্রবেশ করেছে। কিন্তু গোলদাতার তালিকায় রাহাদ মিয়ারই নাম উঠেছে। অথচ নিয়ম অনুযায়ী, ব্রাদার্সের গোলকিক পাওয়ার কথা ছিল।

প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ের দ্বিতীয় মিনিটে আবারও উচ্ছ্বাসে মাতে আরামবাগ। এবারও গোলের উৎস লং থ্রো। রাহাদের থ্রো ব্রাদার্স ইশাক আলী ফেরানোর চেষ্টা করলেও বল তাঁর হাতে লেগে আশ্রয় নেয় জালে। নিয়ম অনুযায়ী, তা আত্মঘাতী গোল হওয়ার কথা। কিন্তু তা যোগ হয়েছে রাহাদের নামে। বাফুফের দেওয়া ম্যাচ রিপোর্টে এমনই দেওয়া আছে। সেখানে স্বাক্ষর আছে ম্যাচ রেফারি আনিসুর রহমান সাগর ও এস এম সাদাত হোসেন।

আন্তর্জাতিক ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন বোর্ডের আইনের ১৫ তম ধারা অনুযায়ী, সরাসরি থ্রো থেকে গোল করা সম্ভব নয়। থ্রো থেকে বল যদি প্রতিপক্ষের জালে প্রবেশ করে তাহলে গোলকিক দেওয়া হবে। আর বল যদি নিজেদের জালে প্রবেশ করে তখন কর্নার কিক পাবে প্রতিপক্ষ। অথচ ব্রাদার্সের বিপক্ষে আরামবাগের দুটি গোলই লেখা হয় থ্রো নেওয়া রাহাদের নামে।

লিগের আরেক ম্যাচে রহমতগঞ্জ মুসলিম ফ্রেন্ডস সোসাইটিকে ১-০ গোলে হারিয়ে ফর্টিস এফসি। মুন্সিগঞ্জের বীরশ্রেষ্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে দ্বিতীয়ার্ধের যোগ করা সময়ের তৃতীয় মিনিটে জয়সূচক গোলটি করেন ওনিয়েকাচি ওকাফোর।

বিষয়:

খেলাবাংলাদেশ ফুটবলফুটবল
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

গতিতারকা শোয়েব আখতারকে যেভাবে কাজে লাগাতে চায় ঢাকা

গতিতারকা শোয়েব আখতারকে যেভাবে কাজে লাগাতে চায় ঢাকা

ইংল্যান্ড দলে ২০ বছরে যা পাননি, এবার তা-ই পেলেন অ্যান্ডারসন

ইংল্যান্ড দলে ২০ বছরে যা পাননি, এবার তা-ই পেলেন অ্যান্ডারসন

গম্ভীর কি ক্রিকেট কোচ নাকি ফুটবল কোচ, প্রশ্ন ভারতীয় ক্রিকেট বিশ্লেষকের

গম্ভীর কি ক্রিকেট কোচ নাকি ফুটবল কোচ, প্রশ্ন ভারতীয় ক্রিকেট বিশ্লেষকের

মোহামেডানকে হারিয়ে শীর্ষস্থান মজবুত করল কিংস, মুজাফ্ফরভের লাল কার্ড

মোহামেডানকে হারিয়ে শীর্ষস্থান মজবুত করল কিংস, মুজাফ্ফরভের লাল কার্ড