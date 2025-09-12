এক বছরে এত ছক্কা আগে কখনো মারেনি পাকিস্তান

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
বছর শেষ হতে বাকি আরও সাড়ে তিন মাস। এর মধ্যেই আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে ছক্কায় নিজেদের রেকর্ড নতুন করে গড়েছে পাকিস্তান। এশিয়া কাপে প্রথম ম্যাচে ওমানকে ১৬১ রানের লক্ষ্য ছুড়ে দিয়েছে তারা। সেখানেই ছাড়িয়ে গেল আগের বছরের ছক্কার রেকর্ড।
চলতি বছর এখন পর্যন্ত ১৫৫ ছক্কা মেরেছে পাকিস্তান। এর আগে কোনো বছরেই এত ছক্কা মারতে পারেনি তারা। সবশেষ ২০২৪ সালে মেরেছিল ১৫২ ছক্কা। ২০২১ সালে ১৪৭, ২০২২ সালে ১১৪ ও ২০১৮ সালে সব মিলিয়ে ১০৫ ছক্কার দেখা পায় পাকিস্তান।
আজ ওমানের বিপক্ষে অবশ্য পাকিস্তান তিনটির বেশি ছক্কা মারতে পারেনি। সেই তিন ছক্কা এসেছে মোহাম্মদ হারিসের ব্যাট থেকে। ৪৩ বলে ৬৬ রান করেন তিনি।
চলতি বছর টেস্ট খেলুড়ে দেশের মধ্যে ছক্কা মারার প্রতিযোগিতায় সবার ওপরে রয়েছে পাকিস্তান। ১৩০ ছক্কা নিয়ে তাদের পরে রয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। বাংলাদেশও ধরে রেখেছে শক্ত অবস্থান। টেস্ট খেলুড়ে দেশগুলোর মধ্যে ১১৮ ছক্কা নিয়ে রয়েছে তিনে।
সব মিলিয়ে এ বছর টি-টোয়েন্টিতে ২৮০টি ছক্কা মেরেছে অস্ট্রিয়া। ১৭৫ ছক্কা নিয়ে দুইয়ে বাহরাইন। তিনে পাকিস্তান, চারে হাঙ্গেরি (১৫৪) ও পাঁচে রয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ।
