মন্ত্রী হওয়ার কোনো প্রস্তাব পাননি তামিম

জাতীয় সংসদ নির্বাচন শেষে ফের আলোচনায় তামিম ইকবাল। এবার তাঁর কোনো বক্তব্য নিয়ে নয়, সরকার গঠনের পর তিনি মন্ত্রী হতে যাচ্ছেন, এমন গুঞ্জন ছড়িয়েছে। বাংলাদেশের সাবেক অধিনায়ক তামিম জানিয়েছেন, এটা নিছকই গুঞ্জন।
নির্বাচনের আগে বাংলাদেশ জাতীয়বাদী দলের (বিএনপি) প্রার্থীদের প্রচারে গিয়েছিলেন তামিম ইকবাল। ১২ ফেব্রুয়ারি ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপি নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের পর তাঁর মন্ত্রী হওয়া নিয়ে শুরু হয় আলোচনা। বিএনপি নির্বাচিত হওয়ার পর তাঁদের সম্ভাব্য মন্ত্রিসভা নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে যখন কথাবার্তা চলছে, সেই তালিকায় তামিমের নামও যোগ হয়েছে। তবে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া এক পোস্টে তিনি সবকিছু খোলাসা করেছেন। গত রাতে এক পোস্টে তিনি লেখেন, ‘আজ সারা দিনে আমাকে ঘিরে মিডিয়া ও সোশ্যাল মিডিয়ায় নানা গুঞ্জন দেখতে পেয়েছি। যা পুরোপুরি মিথ্যা। এমন কোনো প্রস্তাব আমি পাইনি। এ ধরনের ভিত্তিহীন সংবাদ প্রচার থেকে বিরত থাকার জন্য সবাইকে অনুরোধ করছি।’
বাংলাদেশের খেলোয়াড়দের রাজনীতিতে জড়ানো নতুন কিছু নয়। সাকিব আল হাসান ও মাশরাফি বিন মর্তুজার মতো তারকা ক্রিকেটাররা খেলোয়াড়ি জীবনেই জড়িয়েছিলেন রাজনীতিতে। তাঁরা (সাকিব-মাশরাফি) সংসদ সদস্য হয়েছিলেন। তামিম তাঁদের মতো সংসদ নির্বাচনে অংশ না নিলেও নির্বাচনের আগে প্রচারে গিয়েছিলেন। বাংলাদেশের সাবেক অধিনায়কের মন্ত্রী হওয়ার গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়ে দ্রুতই। যদিও গতকাল সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এক পোস্টে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেছেন। আগামী মঙ্গলবার সংসদ সদস্য ও নতুন মন্ত্রিসভার শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান হবে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে।
২০২৫ সালের জানুয়ারিতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এক পোস্টে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় বলেন তামিম।
ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ হয় কি না, তা নিয়ে গত কয়েক দিনে শোনা যাচ্ছিল নানা কথাবার্তা। অবশেষে সব অনিশ্চয়তা কাটিয়ে আজ মাঠে গড়াচ্ছে এই দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীর ম্যাচ। বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিটে কলম্বোর প্রেমাদাসায় মুখোমুখি হবে ভারত-পাকিস্তান। ম্যাচটি সরাসরি সম্প্রচার করবে টি স্পোর্টস ও নাগরিক টিভি।৩৩ মিনিট আগে
বয়কটের ডাক দেওয়া ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো অবশেষে ‘ইউটার্ন’ করলেন। প্রত্যাবর্তনের ম্যাচটা স্মরণীয় করে রাখলেন পর্তুগিজ এই ফরোয়ার্ড। গোল করে জেতালেন আল নাসরকে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দিলেন এক বিশেষ বার্তাও।২ ঘণ্টা আগে
মাঠের এক প্রান্তে নিঃসঙ্গ দাঁড়িয়ে থাকা ছোট্ট মেয়েটির কাজ ছিল শুধু গোল ঠেকানো। পাড়ার বড় ভাইদের ম্যাচে আলপি আক্তারের ভাগ্যে জুটত শুধু গোলপোস্টের সীমানা। গোল ঠেকানো মেয়েটিই এখন নারী ফুটবলে একের পর এক গোলে প্রতিপক্ষের ডিফেন্ডারদের ঘুম কেড়ে নিচ্ছেন! মেয়েদের ফুটবল লিগে রাজশাহী স্টারসকে চ্যাম্পিয়ন করার পাশ২ ঘণ্টা আগে
বিশ্বকাপ, সে যে সংস্করণেই হোক না কেন, ভারতের বিপক্ষে লড়াই মানেই পাকিস্তানের হার! ২০২১ বিশ্বকাপের লড়াইটাই ছিল শুধু ব্যতিক্রম। ইতিহাসের ধারা উল্টে দুবাইয়ের সেই ম্যাচ পাকিস্তান হারিয়ে দিয়েছিল চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের। ওই ম্যাচের আগে তো নয়ই, পরেও কি ওয়ানডে, কি টি-টোয়েন্টি—কোনো সংস্করণের বিশ্বকাপেই ভারতকে হা৩ ঘণ্টা আগে