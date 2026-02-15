Ajker Patrika
ক্রিকেট

মন্ত্রী হওয়ার কোনো প্রস্তাব পাননি তামিম

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১১: ৫৬
মন্ত্রী হওয়ার কোনো প্রস্তাব পাননি তামিম
মন্ত্রী হওয়ার কোনো প্রস্তাব পাননি বলে দাবি করেছেন তামিম ইকবাল। ছবি: বিসিবি

জাতীয় সংসদ নির্বাচন শেষে ফের আলোচনায় তামিম ইকবাল। এবার তাঁর কোনো বক্তব্য নিয়ে নয়, সরকার গঠনের পর তিনি মন্ত্রী হতে যাচ্ছেন, এমন গুঞ্জন ছড়িয়েছে। বাংলাদেশের সাবেক অধিনায়ক তামিম জানিয়েছেন, এটা নিছকই গুঞ্জন।

নির্বাচনের আগে বাংলাদেশ জাতীয়বাদী দলের (বিএনপি) প্রার্থীদের প্রচারে গিয়েছিলেন তামিম ইকবাল। ১২ ফেব্রুয়ারি ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপি নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের পর তাঁর মন্ত্রী হওয়া নিয়ে শুরু হয় আলোচনা। বিএনপি নির্বাচিত হওয়ার পর তাঁদের সম্ভাব্য মন্ত্রিসভা নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে যখন কথাবার্তা চলছে, সেই তালিকায় তামিমের নামও যোগ হয়েছে। তবে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া এক পোস্টে তিনি সবকিছু খোলাসা করেছেন। গত রাতে এক পোস্টে তিনি লেখেন, ‘আজ সারা দিনে আমাকে ঘিরে মিডিয়া ও সোশ্যাল মিডিয়ায় নানা গুঞ্জন দেখতে পেয়েছি। যা পুরোপুরি মিথ্যা। এমন কোনো প্রস্তাব আমি পাইনি। এ ধরনের ভিত্তিহীন সংবাদ প্রচার থেকে বিরত থাকার জন্য সবাইকে অনুরোধ করছি।’

বাংলাদেশের খেলোয়াড়দের রাজনীতিতে জড়ানো নতুন কিছু নয়। সাকিব আল হাসান ও মাশরাফি বিন মর্তুজার মতো তারকা ক্রিকেটাররা খেলোয়াড়ি জীবনেই জড়িয়েছিলেন রাজনীতিতে। তাঁরা (সাকিব-মাশরাফি) সংসদ সদস্য হয়েছিলেন। তামিম তাঁদের মতো সংসদ নির্বাচনে অংশ না নিলেও নির্বাচনের আগে প্রচারে গিয়েছিলেন। বাংলাদেশের সাবেক অধিনায়কের মন্ত্রী হওয়ার গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়ে দ্রুতই। যদিও গতকাল সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এক পোস্টে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেছেন। আগামী মঙ্গলবার সংসদ সদস্য ও নতুন মন্ত্রিসভার শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান হবে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে।

২০২৫ সালের জানুয়ারিতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এক পোস্টে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় বলেন তামিম।

