বয়কট শেষে ফিরেই গোল রোনালদোর, দিলেন ‘বিশেষ বার্তাও’

ক্রীড়া ডেস্ক    
বয়কট শেষে ফিরেই গোল করেছেন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। তাঁর প্রত্যাবর্তনের ম্যাচে আল নাসর জিতেছে ২-০ গোলে। ছবি: ফেসবুক

বয়কটের ডাক দেওয়া ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো অবশেষে ‘ইউ-টার্ন’ করলেন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। প্রত্যাবর্তনের ম্যাচটা স্মরণীয় করে রাখলেন পর্তুগিজ এই ফরোয়ার্ড। গোল করে জেতালেন আল নাসরকে। সামাজিক মাধ্যমে দিলেন এক বিশেষ বার্তাও।

আল নাসরের হয়ে সবশেষ তিন ম্যাচে খেলেননি রোনালদো। এই তিন ম্যাচে দলের জয় সতীর্থদের সঙ্গে উপভোগ করা সম্ভব হয়নি তাঁর। অবশেষে গত রাতে সৌদি প্রো লিগের ম্যাচ দিয়ে ফিরলেন আল নাসরের জার্সিতে। প্রিন্স আবদুল্লাহ বিন জালাউয়ি স্টেডিয়ামে আল ফতেহর বিপক্ষে তাঁর প্রত্যাবর্তনের ম্যাচে আল নাসর জিতেছে ২-০ গোলে। নিজের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে রোনালদো তাঁর উদযাপনের ছবি পোস্ট করে ক্যাপশনে লিখেছেন, ‘আরও একধাপ এগিয়ে গেলাম। এই ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হবে।’

দলবদলের বাজারে তাঁর দল প্রত্যাশা অনুযায়ী বিনিয়োগ করতে না পারায় ক্ষুব্ধ ছিলেন রোনালদো। যেখানে আল হিলাল পাবলিক ইনভেস্টমেন্ট ফান্ডের (পিআইএফ) সহায়তায় করিম বেনজেমার মতো তারকাকে দলে টেনেছে ঠিকই। কিন্তু বকেয়া বেতন পরিশোধ এবং ক্লাবের শীর্ষ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের অব্যবস্থাপনার কারণে তা আল নাসর করতে পারেননি বলে তিনি সৌদি প্রো লিগের দুটি ম্যাচ বয়কট করেছিলেন। ২ ও ৬ ফেব্রুয়ারি আল রিয়াদ ও আল ইত্তিহাদের বিপক্ষে সেই দুই ম্যাচ খেলেছিল আল নাসর। এই দুই ম্যাচ মিলে আল নাসর করেছিল ৩ গোল। তবে কোনো গোল হজম করেনি।

সৌদি প্রো লিগের দুই ম্যাচের পাশাপাশি এএফসি চ্যাম্পিয়নস লিগ টু বিভাগের এক ম্যাচেও খেলেননি রোনালদো। টুর্নামেন্টের শেষ ষোলোর প্রথম লেগে ১১ ফেব্রুয়ারি এফসি আর্কাদাগের বিপক্ষে আল নাসর জিতেছিল ১-০ গোলে। তিন ম্যাচ না খেলার পর গত রাতে আল ফতেহর বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে ফিরলেন তিনি। ১৮ মিনিটে সাদিও মানের অ্যাসিস্টে গোল করেছেন রোনালদো। ৭৮ মিনিটে আল নাসরের দ্বিতীয় গোল করেছেন আয়মান ইয়াহিয়া। তাঁকে সহায়তা করেছেন কিংসলে কোমান।

২১ ম্যাচে ৫৩ পয়েন্ট নিয়ে সৌদি প্রো লিগের পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে আল হিলাল। ১৬ ম্যাচ জিতেছে ও ড্র করেছে ৫ ম্যাচ। দুইয়ে থাকা আল নাসরের পয়েন্ট ৫২। পয়েন্ট তালিকার তিন ও চারে আল আহলি ও আল কাদসিয়ার পয়েন্ট ৫০ ও ৪৭। প্রথম চার দলই খেলেছে ২১টি করে ম্যাচ।

