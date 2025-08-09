অবশেষে জাতীয় লিগে যুক্ত হলো ময়মনসিংহ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
অবশেষে জাতীয় ক্রিকেট লিগে যুক্ত হয়েছে ময়মনসিংহ দল। আজ পরিচালনা পর্ষদের সভা শেষে সংবাদ সম্মেলনে এই সিদ্ধান্ত জানিয়েছে বিসিবির মিডিয়া কমিটির প্রধান ইফতেখার রহমান মিঠু।
মিঠু সংবাদমাধ্যমকে বলেন, ‘ময়মনসিংহ বিভাগকে (এনসিএলের দল হিসেবে) গঠনতন্ত্র অনুযায়ী অন্তর্ভুক্ত করা হবে। তাদের খেলার সুযোগ করে দিতে হবে। যেহেতু এনসিএল টি-টোয়েন্টি দল গঠনের কাজ শেষ। তবে এনসিএল চার দিনের ম্যাচ থেকে ঢাকা মহানগরের জায়গায় ময়মনসিংহ খেলবে।’ কেন মহানগর বাদ, সেটির ব্যাখ্যায় বিসিবির ক্রিকেট পরিচালনা বিভাগের প্রধান নাজমুল আবেদীন ফাহিম বলেন, ‘রংপুর বিভাগ হওয়ার পর দলের সংখ্যা জোড়া নাম্বার রাখতে এনসিএলে ঢাকা মহানগর যোগ হয়। এখন ময়মনসিংহ যুক্ত হওয়ায় ৯ দল হয়ে যাচ্ছে। এ ধরনের লিগ করতে জোড়া দল লাগে। সে কারণে এখন মহানগর বাদ পড়ছে।’
আজ ময়মনসিংহকে এনসিএলে যুক্ত করার বিষয়ে একটা খবর প্রকাশ হয় আজকের পত্রিকায়। সেখানে জেলা ক্রীড়া সংস্থার সদস্য ও বিসিবির সাবেক পরিচালক আবদুল্লাহ আল ফুয়াদ রেদওয়ান হুঁশিয়ারি দেন, জাতীয় লিগে ময়মনসিংহকে খেলতে না দেওয়া হলে আইনি পদক্ষেপ নেবেন তাঁরা। বিসিবির কালকের সিদ্ধান্তে এখন আর সে পথে হাঁটতে হচ্ছে না তাঁদের।
বিসিবির ক্রিকেট পরিচালনা বিভাগের প্রধান নাজমুল আবেদীন ফাহিমকে একটা তির্যক প্রশ্নেরও উত্তর দিতে হলো। তাঁর অতি বিদেশ সফর নিয়ে যে সমালোচনা হয়, সেটি নিয়ে বলেছেন, ‘এ ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করতে চাই না। একটা দায়িত্ব নিয়ে এসেছি যেন ক্রিকেট ভালো চলে। কে কী বলল ভাবছি না। যত দিন আছি, আমি আমার মতো কাজ করে যাব।
অবশেষে জাতীয় ক্রিকেট লিগে যুক্ত হয়েছে ময়মনসিংহ দল। আজ পরিচালনা পর্ষদের সভা শেষে সংবাদ সম্মেলনে এই সিদ্ধান্ত জানিয়েছে বিসিবির মিডিয়া কমিটির প্রধান ইফতেখার রহমান মিঠু।
মিঠু সংবাদমাধ্যমকে বলেন, ‘ময়মনসিংহ বিভাগকে (এনসিএলের দল হিসেবে) গঠনতন্ত্র অনুযায়ী অন্তর্ভুক্ত করা হবে। তাদের খেলার সুযোগ করে দিতে হবে। যেহেতু এনসিএল টি-টোয়েন্টি দল গঠনের কাজ শেষ। তবে এনসিএল চার দিনের ম্যাচ থেকে ঢাকা মহানগরের জায়গায় ময়মনসিংহ খেলবে।’ কেন মহানগর বাদ, সেটির ব্যাখ্যায় বিসিবির ক্রিকেট পরিচালনা বিভাগের প্রধান নাজমুল আবেদীন ফাহিম বলেন, ‘রংপুর বিভাগ হওয়ার পর দলের সংখ্যা জোড়া নাম্বার রাখতে এনসিএলে ঢাকা মহানগর যোগ হয়। এখন ময়মনসিংহ যুক্ত হওয়ায় ৯ দল হয়ে যাচ্ছে। এ ধরনের লিগ করতে জোড়া দল লাগে। সে কারণে এখন মহানগর বাদ পড়ছে।’
আজ ময়মনসিংহকে এনসিএলে যুক্ত করার বিষয়ে একটা খবর প্রকাশ হয় আজকের পত্রিকায়। সেখানে জেলা ক্রীড়া সংস্থার সদস্য ও বিসিবির সাবেক পরিচালক আবদুল্লাহ আল ফুয়াদ রেদওয়ান হুঁশিয়ারি দেন, জাতীয় লিগে ময়মনসিংহকে খেলতে না দেওয়া হলে আইনি পদক্ষেপ নেবেন তাঁরা। বিসিবির কালকের সিদ্ধান্তে এখন আর সে পথে হাঁটতে হচ্ছে না তাঁদের।
বিসিবির ক্রিকেট পরিচালনা বিভাগের প্রধান নাজমুল আবেদীন ফাহিমকে একটা তির্যক প্রশ্নেরও উত্তর দিতে হলো। তাঁর অতি বিদেশ সফর নিয়ে যে সমালোচনা হয়, সেটি নিয়ে বলেছেন, ‘এ ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করতে চাই না। একটা দায়িত্ব নিয়ে এসেছি যেন ক্রিকেট ভালো চলে। কে কী বলল ভাবছি না। যত দিন আছি, আমি আমার মতো কাজ করে যাব।
বাংলাদেশ নারী ফুটবলে এখন আলোচিত মুখ ঋতুপর্ণা চাকমা। তাঁর ফুটবল নৈপুণ্যে প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ জায়গা করে নিয়েছে নারী এশিয়ান কাপে। এরপর উঠে আসে তাঁর পারিবারিক জীবনের সংগ্রামের গল্প। তাঁকে নতুন বাড়ি উপহার দিচ্ছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)।২০ মিনিট আগে
অ্যান্ডারসন-টেন্ডুলকার ট্রফি শেষ হয়েছে গত সপ্তাহে। দেড় মাসের বেশি সময় ধরে চলা ভারত-ইংল্যান্ড পাঁচ ম্যাচের টেস্ট সিরিজে ঘটেছে অনেক আলোচিত ঘটনা। মাঠের ক্রিকেট তো বটেই, এর বাইরেও অনেক ঘটনায় হয়েছে আলোচনা-সমালোচনা। যার মধ্যে একটি ঘটনায় ভারতীয় ক্রিকেটারের শাস্তির দাবি করছেন বেন ডাকেটের শৈশবের কোচ।৪ ঘণ্টা আগে
ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে প্রথম ওয়ানডেতে ৪ উইকেট নিয়েছেন শাহিন শাহ আফ্রিদি। জিতেছে পাকিস্তান। ম্যাচসেরা অবশ্য তিনি হতে পারেননি, হয়েছেন অভিষিক্ত হাসান নওয়াজ। ওয়েস্ট ইন্ডিজের ২৮০ রান টপকে যেতে নওয়াজ খেলেছেন ৫৪ বলে হার না মানা ৬৩ রানের ইনিংস। ওয়েস্ট ইন্ডিজের মাটিতে রান তাড়া করার নিজেদের নতুন...৫ ঘণ্টা আগে
প্রথমবারের মতো ইলেকট্রনিক ফুটবল বিশ্বকাপে অংশ নিচ্ছে বাংলাদেশ। ফুটবলের সর্বোচ্চ সংস্থা ফিফা অনুমোদিত এই ভার্চুয়াল টুর্নামেন্টে টুর্নামেন্টে বাংলাদেশ খেলবে কনসোল ও মোবাইল ক্যাটাগরিতে। ফিফার সহযোগিতায় আয়োজিত ই-ফুটবল প্রতিযোগিতার প্রথম ধাপ, চ্যালেঞ্জার সিরিজ ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে।৫ ঘণ্টা আগে