বাংলাদেশ-ভারত মেয়েদের সিরিজও স্থগিত

ক্রীড়া ডেস্ক    
বাংলাদেশ-ভারত নারী ক্রিকেট দলের সিরিজও স্থগিত হয়েছে। ছবি: ক্রিকইনফো
এ বছরের আগস্টে বাংলাদেশ-ভারত ছেলেদের দ্বিপক্ষীয় সিরিজ হওয়ার কথা থাকলেও সেটা স্থগিত হয়ে গেছে। একই ঘটনা ঘটেছে মেয়েদের সিরিজও। ডিসেম্বরে হওয়ার কথা থাকলেও আপাতত হচ্ছে না বাংলাদেশ-ভারত মেয়েদের দ্বিপক্ষীয় সিরিজ।

ডিসেম্বরে বাংলাদেশ-ভারত মেয়েদের সিরিজে তিনটি করে ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু মেয়েদের এই সিরিজ স্থগিত হয়েছে বলে ক্রিকইনফোর আজকের এক প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে। সীমিত ওভারের এই সিরিজ পরে এক সময় হবে। স্থগিত হওয়ার নির্দিষ্ট কোনো কারণ জানানো হয়নি।

বাংলাদেশ-ভারত ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি সিরিজ আইসিসির ভবিষ্যৎ সফরসূচির অংশ। ২০২৬-এর জানুয়ারিতে শুরু হতে যাওয়া নারী প্রিমিয়ার লিগের (ডব্লুপিএল) আগে বাংলাদেশ-ভারত সিরিজটা হওয়ার কথা ছিল। কলকাতা ও কটকে হওয়ার কথা ছিল। যেটা দিয়ে শুরু হতো মেয়েদের ওয়ানডে চ্যাম্পিয়নশিপের নতুন চক্র। কিন্তু সিরিজটিই তো এখন স্থগিত হয়ে গেল। এদিকে ২ নভেম্বর মুম্বাইয়ের ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ৫২ রানে হারিয়ে প্রথমবার নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপের শিরোপা জিতেছে হারমানপ্রীত কৌরের নেতৃত্বাধীন ভারত। শেফালি ভার্মা পেয়েছিলেন ফাইনাল সেরার পুরস্কার। সিরিজসেরার পুরস্কার পেয়েছিলেন দীপ্তি শর্মা।

এ বছরের আগস্টে বাংলাদেশ সফরে এসে তিনটি করে ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি খেলার কথা ছিল ভারতের ছেলেদের। এই সিরিজটিও আইসিসির ভবিষ্যৎ সফরসূচির অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু সিরিজ শুরুর কদিন আগেই সেটা স্থগিত হয়ে যায়। ছেলেদের এই সিরিজ হবে আগামী বছরের সেপ্টেম্বরে।

