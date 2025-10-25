সিরিজ শুরুর আগে ছিটকে গেলেন জেমিসন, কবে ফিরবেন

ক্রীড়া ডেস্ক
ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজ শুরুর আগ মুহূর্তে ধাক্কা খেল নিউজিল্যান্ড। ইনজুরির কারণে ছিটকে গেছেন দলটির তারকা পেসার কাইল জেমিসন। এক বিবৃতিতে নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ড (এনজেডসি) বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।
মাউন্ট মঙ্গানুইয়ের বে ওভালে আগামীকালে সকালে সিরিজের প্রথম ওয়ানডে খেলতে নামবে নিউজিল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়া। তার আগে আজ শেষবারের মতো দলীয় অনুশীল করতে নেমেছিলেন জেমিসন। সেখানেই মাংসপেশিতে টান লাগে তাঁর। অস্বস্তি বোধ করছিলেন জেমিসন। তাই ঝুঁকি না নিয়ে ৩০ বছর বয়সী ক্রিকেটারদের দল থেকে বাদ দিয়েছেন নিউজিল্যান্ডের প্রধান কোচ রব ওয়াল্টার।
এর আগে স্ট্রেস ফ্র্যাকচার ও পিঠের পুরনো চোটে ভুগেছেন জেমিসন। তাই এবারের চোট খুব বেশি গুরুতর না হলেও ইংল্যান্ড সিরিজে তাঁক খেলানোর মতো সাহস দেখাতে চাননি ওয়াল্টার। পুনর্বাসনের জন্য ক্রাইস্টাচার্চ যাবেন জেমিসন। নিউজিল্যান্ড টিম ম্যানেজমেন্টের আশা, আগামী মাসে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে সিরিজে দলে ফিরবেন এই গতি তারকা। খুব দ্রুতই তার বদলির নাম জানিয়ে দেবে কিউইরা।
জেমিসন প্রসঙ্গে ওয়াল্টার বলেন, ‘অনুশীলনে বোলিং করার সময় জেমিসন মাংসপেশিতে চোট পেয়েছেন। তাঁকে নিয়ে আমরা কোনো ধরনের ঝুঁকির পথে যেতে চাইব না। মৌসুমের শুরুতেই এমন পরিস্থিতিতে তাঁকে বিশ্রাম দেওয়াটাই সঠিক মনে হয়েছে। এই বিশ্রাম পেয়ে জেমিসন ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজের জন্য ভালোভাবে প্রস্তুত হতে পারবে।’
নিউজিল্যান্ড ওয়ানডে স্কোয়াড: মিচেল সান্টনার (অধিনায়ক), মাইকেল ব্রেসওয়েল, মার্ক চ্যাপম্যান, ডেভন কনওয়ে, জেকব ডাফি, জ্যাক ফোকস, ম্যাট হেনরি, টম লাথাম, ড্যারেল মিচেল, রাচিন রবিন্দ্র, নাথান স্মিথ, কেইন উইলিয়ামসন, উইল ইয়ং।
ক্রীড়া ডেস্ক
ভালো কিছুর প্রত্যাশা নিয়ে এশিয়া কাপ শুরু করলেও গ্রুপ পর্ব থেকেই বিদায় নেয় আফগানিস্তান। এরপর টি–টোয়েন্টি সিরিজে বাংলাদেশের কাছে ধবলধোলাই হয় তারা। ওয়ানডেতে ৩–০ ব্যবধানে জিতলেও জিম্বাবুয়ের কাছে একমাত্র টেস্টে ইনিংস ব্যবধানে হেরে টালমাটাল আফগানরা। ব্যর্থতার কারণে স্বাভাবিকভাবেই দলটির কোচ জনাথন ট্রটের দিকে আঙুল তুলছেন সবাই।
বিতর্কের মুখে পড়ে অবশেষে মুখ খুলেছেন ট্রট। দলের ব্যর্থতার জন্য আফগানিস্তানকে ক্রিকেট বোর্ডের (এসিবি) ওপর দায় চাপাচ্ছেন ইংল্যান্ডের সাবেক তারকা ব্যাটার। ট্রটের দাবি, দল গঠনে তাঁর মতামত নেয় না এসিবি। যেটা নিয়ে রীতিমতো হতাশ রশিদ খান, মোহাম্মদ নবিদের কোচ।
ট্রট বলেন, ‘সবশেষ টেস্ট দল নিয়ে আমি কোনো মতামত দিতে পারিনি। এটা খুবই দুঃখজনক। ক্রিকেট বোর্ডের শীর্ষ কর্তা ব্যক্তি বা নির্বাচকদের সঙ্গে এই বিষয়ে যোগাযোগ করেত পারিনি। দল নির্বাচনের সময় আমার কোনো সংশ্লিষ্টতা ছিল না।’
সাম্প্রতিক সময়ের বাজে পারফরম্যান্সের কারণ হিসেবে দল নির্বাচনকে দায়ী করছেন ট্রট, ‘গত দুই সপ্তাহ ধরে আমি নির্বাচকদের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছি। এমনকি এসিবির চেয়ারম্যানের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করেছি। দল নির্বাচন প্রসঙ্গে আমার সঙ্গে তারা কেউ যোগাযোগ করেনি। শুধু টেস্ট দলেই নয়, সবশেষ এশিয়া কাপ থেকেই আমি পছন্দমতো দল পাচ্ছি না।’
এসিবির কর্তা ব্যক্তিদের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি হওয়ায় নিজের ভবিষ্যত নিয়ে ভাবছেন ট্রট। আলোচনা করে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে চান তিনি, ‘কী হবে সেটা এখনই বলা মুশকিল। এসিবির সঙ্গে আমি কথা বলব। আগামী টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপ পর্যন্ত আমরা চুক্তিবদ্ধ। আপাতত আমি দায়িত্বের সীমা এবং নিজের ভূমিকা সম্পর্কে জানতে চাই।’
ক্রীড়া ডেস্ক
‘ফিরেও ফেরা হলো না’ এটা বাংলা কবিতার একটি লাইন। এই লাইনটাই এখন মিলে যাচ্ছে রাফিনহার সঙ্গে। মাঠে ফেরার প্রবল সম্ভাবনা জাগিয়েও শেষ পর্যন্ত হতাশা দীর্ঘ করলেন বার্সেলোনার এই ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড।
গত ২৬ সেপ্টেম্বর ওভিয়েডোর মাঠ থেকে ৩–১ গোলের জয় নিয়ে ফেরে বার্সা। সে ম্যাচে হ্যামস্ট্রিংয়ের ইনজুরিতে পড়েন রাফিনহা। এরপর থেকেই মাঠের বাইরে আছেন তিনি। সম্প্রতি চোট কাটিয়ে দলীয় অনুশীলেন ফেরেন। মৌসুমের প্রথম এল ক্লাসিকোতে আগামী ২৬ অক্টোবর সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে রিয়ালের আতিথেয়তা নেবে বার্সা। একাধিক স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম জানিয়েছিল, চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে কাতালানদের জার্সিতে প্রত্যাবর্তন হতে পারে রাফিনহার।
তবে মাঠে ফেরার অপেক্ষা আরও দীর্ঘ হচ্ছে রাফিনহার। বার্সার একটি সূত্রের বরাতে ইএসপিএন জানিয়েছে, গত বৃহস্পতিবার অসুস্থ হয়ে পড়েন ২৮ বছর বয়সী এই ফুটবলার। এজন্য গতকাল অনুশীলন করতে পারেননি। প্রতিবদেন ইএসপিএন জানিয়েছে, রিয়ালের বিপক্ষে মর্যাদাপূর্ণ ক্লাসিকোতে রাফিনহাকে পাচ্ছে না বার্সা সেটা এখন নিশ্চিত। আরও কয়েক সপ্তাহ মাঠের বাইরে থাকতে হবে তাঁকে।
গতকাল অনুশীলনে আসার পর অসুস্থ হয়ে পড়লে অফিসিয়ালদের সঙ্গে কথা বলে চলে যান রাফিনহা। হ্যামস্ট্রিংয়ের চোট থেকে সেরে উঠতে এক মাসের মতো সময় লেগেছে তাঁর। দ্য অ্যাথলেটিক জানিয়েছে, মাঠে ফিরতে আরও প্রায় এক মাস অপেক্ষা করতে হবে ব্রাজিলিয়ান তারকাকে।
সব মিলিয়ে মৌসুমের প্রথম এল ক্লাসিকোর আগে বেশ চাপেই আছে বার্সা। রাফিনহা ছাড়াও রবার্ট লেভানডফস্কি, গাভি, হোয়ান গার্সিয়া, আন্দ্রেয়াস ক্রিস্টেনসেন, দানি ওলমোদের মতো প্রথম পছন্দের ফুটবলার পাচ্ছে না তারা। এমনকি নিষেধাজ্ঞার কারণে ডাগআউটে প্রধান কোচ হান্সি ফ্লিককেও পাবে না বার্সা। এতো না পাওয়ার ভীড়ে রিয়ালের মতো শক্তিশালী ক্লাবের বিপক্ষে জেতাটা বেশ কঠিনই হবে তাদের জন্য।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগে আজ মাঠে নামছে বসুন্ধরা কিংস। ‘সি’ গ্রুপের প্রথম ম্যাচে বাংলাদেশের ক্লাবের প্রতিপক্ষ ওমানের লিগ চ্যাম্পিয়ন আল সিব। কুয়েতের আল সাবাহ স্টেডিয়ামে ম্যাচটি শুরু হবে বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭টায়।
চ্যালেঞ্জ লিগে নাম লেখানো সহজ ছিল না বসুন্ধরার জন্য। মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব দেশের বর্তমান লিগ চ্যাম্পিয়ন হলেও ক্লাব লাইসেন্স না থাকায় অংশ নিতে পারেনি চ্যালেঞ্জ লিগে। লিগ রানার্সআপ হিসেবে আবাহনী লিমিটেড ও ফেডারেশন কাপে চ্যাম্পিয়ন হিসেবে বসুন্ধরা কিংস খেলে চ্যালেঞ্জ লিগের প্লে-অফে। আবাহনী না পারলেও গত আগস্টে সিরিয়ান ক্লাব আল কারামাহকে ১-০ গোলে হারিয়ে মূল পর্বে জায়গা করে নেয় কিংস।
গতকাল সংবাদ সম্মেলনে অধিনায়ক তপু বর্মণ বলেন, ‘আমরা খুবই গুরুত্বের সঙ্গে নিচ্ছি এই টুর্নামেন্ট এবং এর জন্য ভালোভাবে প্রস্তুতি নিচ্ছি। আমরা দীর্ঘ সময় একসঙ্গে ট্রেনিং করেছি এবং আমাদের জন্য এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সর্বোচ্চ চেষ্টা করব এবং বিশেষ করে প্রথম ম্যাচটি আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমরা কাল (আজ) জয়ের জন্য খেলব।’
ওমানের লিগে দারুণ ছন্দে আছে আল সিব। ৪ ম্যাচে ৩ জয় ও ১ ড্রয়ে ১০ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের দুইয়ে আছে তারা। দলটির কোচ নিকোলা দুরোভিচ অবশ্য হালকাভাবে নিচ্ছেন না কিংসকে, ‘ম্যাচটি সহজ হবে না এবং আমরা তিন পয়েন্ট অর্জনের লক্ষ্য নিয়ে খেলব। আমরা প্রতিটি ম্যাচে আলাদাভাবে মনোযোগ দিচ্ছি এবং টুর্নামেন্টে ধাপে ধাপে এগোচ্ছি।’
কুয়েত যাওয়ার আগে ঘরোয়া লিগে সব শেষ ম্যাচে গত সোমবার ফর্টিস এফসিকে ২-১ গোলে হারিয়েছে কিংস। যদিও লিগের শুরুটা হয়েছিল পিডব্লিউডি স্পোর্টস ক্লাবের বিপক্ষে ২-২ গোলের ড্রয়ে।
এএফসি টুর্নামেন্টে কিংসের অতীত ইতিহাস খুব একটা ভালো নয়। গত বছর চ্যালেঞ্জ লিগে তিন ম্যাচের সব কটিতে হেরে গ্রুপ পর্ব থেকেই বিদায় নেয় তারা। এর আগে এএফসি কাপেও তেমন কিছু করতে পারেনি।
গ্রুপে পরের ম্যাচে ২৮ অক্টোবর লেবাননের ক্লাব আল আনসার এবং ৩১ অক্টোবর স্বাগতিক আল কুয়েতের মুখোমুখি হবে কিংস। দুই দলই নিজেদের দেশের লিগে চ্যাম্পিয়ন দল। কিংসকে তাই আন্ডারডগ হিসেবেই মাঠে নামতে হচ্ছে। কোয়ার্টার ফাইনালে যাওয়ার সহজ রাস্তাটা তাই চ্যাম্পিয়ন হওয়া। রানার্সআপ হলেও সুযোগ আছে, সে ক্ষেত্রে এগিয়ে থাকতে হবে পশ্চিমাঞ্চলের বাকি দুই গ্রুপের রানার্সআপ দলের চেয়ে।
ক্রীড়া ডেস্ক
শান মাসুদের আসল কাজটা ছিল বাইশ গজেই। পাকিস্তানের টেস্ট দলের অধিনায়কত্ব করে আসছিলেন তিনি। এবার তাঁকে দিয়ে ‘একের ভেতর দুই’ নীতিতে হাঁটল পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। এই ব্যাটারকে ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট অ্যান্ড প্লেয়ার্স অ্যাফেয়ার্সের কনসালটেন্ট হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে পাকিস্তান ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা।
গতকাল দক্ষিণ আফ্রিকা, পাকিস্তান জাতীয় ক্রিকেট দল এবং প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরীফকে নিয়ে মধ্যাহ্ন ভোজের আয়োজন করেছিলেন পিসিবি চেয়ারম্যান মহসিন নাকভি। সেখানেই মাসুদকে নতুন দায়িত্ব দেওয়ার বিষয়টি জানান পিসিবি প্রধান। প্রতিবেদনে এমনটাই জানিয়েছে পাকিস্তানের প্রথম সারির সংবাদমাধ্যম জিও সুপার।
পরামর্শক হিসেবে মাসুদ কোন ধরনের দায়িত্ব পালন করবেন সে বিষয়ে এখনো কিছু জানা যায়নি। এর আগে পিসিবির আন্তর্জাতিক ক্রিকেট পরিচালকের দায়িত্বে ছিলেন উসমান ওয়াহলা। সবশেষ এশিয়া কাপে ভারতের ক্রিকেটারদের হাত না মেলানো ইস্যুতে চাকরি হারান তিনি। পিসিবির দাবি, ‘নো হ্যান্ডশেক’ ইস্যুতে আইসিসির সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতে পারেননি ওয়াহলা। ব্যর্থতার দায়ে গত মাসে তাঁকে বরখাস্ত করেছে পিসিবি। এক মাসের ব্যবধানে এই পদে মাসুদকে বসাল সংস্থাটি।
নতুন দায়িত্বে কতদিন থাকবেন মাসুদ, সে বিষয়েও কোনো তথ্য দেয়নি পিসিবি। ভারতের ক্রিকেটভিত্তিক জনপ্রিয় ওয়েবসাইট ইএসপিএনক্রিকইনফো জানিয়েছে, সাময়িকভাবে ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট অ্যান্ড প্লেয়ার্স অ্যাফেয়ার্সের কনসালটেন্ট হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে ডানহাতি ব্যাটারকে। সবকিছু ঠিকঠাক চলতে থাকলে মাসুদকে নিয়ে পরবর্তীতে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনাও করতে পারে পিসিবি।
মাসুদের অধীনে টেস্টে পাকিস্তানের পরিসংখ্যান মোটেও সুখকর নয়। ১৫ টেস্টের মধ্যে ১০ টিতেই হেরেছে দলটি। জয় মাত্র চার ম্যাচে। প্রশাসক হিসেবে মাসুদ কেমন করেন সেটাই এখন দেখার বিষয়।
