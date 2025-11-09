তামিমের সেঞ্চুরিতে সিরিজ হার এড়াল বাংলাদেশ

ক্রীড়া ডেস্ক
সময়মতোই জ্বলে উঠলেন আজিজুল হাকিম তামিম। বাঁচা–মরার লড়াইয়ে খেললেন অধিনায়কোচিত ইনিংস। তাঁর সেঞ্চুরিতে ভর দিয়ে শেষ ওয়ানডেতে আফগানিস্তান অনূর্ধ্ব ১৯ দলকে ২ উইকেটে হারাল বাংলাদেশ। এই জয়ে সিরিজ হার এড়াল স্বাগতিক দল।
জয় দিয়েই সিরিজ শুরু করেছিল বাংলাদেশ। দ্বিতীয় ম্যাচ বৃষ্টির কারণে পরিত্যক্ত হওয়ার পর টানা দুই ম্যাচ হেরে যায় দলটি। তাই সিরিজ হার এড়াতে চাইলে শেষ ম্যাচে জিততেই হতো বাংলাদেশকে। সেটাই করে দেখাল তারা। এই জয়ে ২–২ সমতায় সিরিজ শেষ করল বাংলাদেশ।
রাজশাহীর বিভাগীয় স্টেডিয়ামে স্টেডিয়ামে এদিন বোলাররাই বাংলাদেশের জয়ের ভীত গড়ে দেয়। সাদ ইসলাম, শাহরিয়া আল আমিন, সামিউন বাশির রাতুলদের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ে নির্ধারিত ৫০ ওভারে ৮ উইকেটে ২০৮ রানের বেশি তুলতে পারেনি আফগানিস্তান। জবাবে ২৫ বল হাতে রেখে জয় তুলে নেয় বাংলাদেশ।
জয়ের পথটা অবশ্য মসৃণ ছিল না বাংলাদেশের জন্য। ছোট লক্ষ্য তাড়ায় নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারিয়ে হারের শঙ্কায় পড়ে যায় স্বাগতিকরা। তবে একপ্রান্ত আগলে রেখে ব্যাট দলের জয়ের কাণ্ডারি বনে যান তামিম। বাংলাদেশ জয় থেকে ২ রান দূরে থাকতে সাজঘরে হাঁটেন এই ওপেনার। তার আগে ১১৮ বলে ৭ চার ও ৩ ছক্কায় খেলেন ১০০ রানের ইনিংস।
ছোট দুটি ইনিংস খেলে তাঁকে সঙ্গ দেন রিজান হোসেন ও ফরিদ হোসেন ফয়সাল। রিজান ২৭ ও ফরিদ করেন ২৩ রান। ১৭ রান আসে আল আমিনের ব্যাট থেকে। দল হারলেও বল হাতে দিনটা রাঙিয়েছেন ওয়াহিদুল্লাহ জাদরান। ২৫ রানে ৪ উইকেট নেন তিনি। সালাম খান ও ওজাইরউল্লাহ নিয়াজাইয়ের শিকার দুটি করে উইকেট।
এর আগে আফগানিস্তানের হয়ে সর্বোচ্চ ৬৮ রান করেন উসমান সাদাত। মাহবুব খানের অবদান ৪০ রান। এছাড়া নিয়াজাই ৩২ ও আজিজুল্লাহ মিয়াখিল এনে দেন ১৯ রান। বাংলাদেশের হয়ে ৩৩ রান খরচায় ২ ব্যাটারকে ফেরান সামিউন।
প্রথম দিন শেষে ৫৫ রানে অপরাজিত ছিলেন নাঈম শেখ। দ্বিতীয় দিন ব্যাট করতে নেমেও ক্রিজে টিকে যান। সেঞ্চুরির দিকেই এগোচ্ছিলেন। কিন্তু নড়বড় নব্বইয়ের ঘরে আটকে যান এই বাঁ হাতি ওপেনার। নাঈমের মতো সেঞ্চুরি মিসের আক্ষেপ নিয়ে মাঠ ছেড়েছেন আরেক বাঁ হাতি ব্যাটার সৌম্য সরকার।১৮ মিনিট আগে
আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে এখনো অভিষেক হয়নি আকাশ কুমার চৌধুরীর। পেশাদার ক্রিকেটেও বলার মতো কিছু করতে পারেননি। সেই আকাশ আজ রঞ্জি ট্রফিতে চালিয়েছেন তাণ্ডব। টেস্টে 'বাজবল' নামের যে ঝোড়ো ব্যাটিংয়ের আবিষ্কার কয়েক বছর আগে ইংল্যান্ড করেছে, সেটা প্রয়োগ করলেন ২৫ বছর বয়সী এই ক্রিকেটার।২৮ মিনিট আগে
৬ অক্টোবর বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) নির্বাচন নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা চলেছে অনেক আগে থেকেই। নানাভাবে বিতর্কিত হয়েছে সেই নির্বাচন। ঢাকার এক হোটেলে দুই দিনব্যাপী বাংলাদেশ ক্রিকেট কনফারেন্সের প্রথম দিনে আজ বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল টেনেছেন সেই নির্বাচনের প্রসঙ্গ।১ ঘণ্টা আগে
জাহানারা আলমের এক সাক্ষাৎকার প্রকাশ হওয়ার পরই নারী ক্রিকেটে শুরু হয়েছে অস্থিরতা। যৌন নিপীড়নের মতো যে স্পর্শকাতর অভিযোগ বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) বিরুদ্ধে উঠে এসেছে, সেই ব্যাপারে প্রতিবাদ জানিয়েছেন তামিম ইকবাল, তাইজুল ইসলাম, মুশফিকুর রহিমরা।২ ঘণ্টা আগে
প্রথম দিন শেষে ৫৫ রানে অপরাজিত ছিলেন নাঈম শেখ। দ্বিতীয় দিন ব্যাট করতে নেমেও ক্রিজে টিকে যান। সেঞ্চুরির দিকেই এগোচ্ছিলেন। কিন্তু নড়বড় নব্বইয়ের ঘরে আটকে যান এই বাঁ হাতি ওপেনার। নাঈমের মতো সেঞ্চুরি মিসের আক্ষেপ নিয়ে মাঠ ছেড়েছেন আরেক বাঁ হাতি ব্যাটার সৌম্য সরকার।
কক্সবাজার একাডেমি গ্রাউন্ডে ঢাকার বিপক্ষে প্রথম ইনিংসে ৩৩৬ রানে অলআউট হয়েছে ময়মনসিংহ। দলটির হয়ে সর্বোচ্চ ৯০ রান করেন নাঈম। ১৫৬ বলে ১১ চারে সাজানো তাঁর ইনিংস। শহিদুল ইসলামের অবদান ৭৯ রান। শুভাগত হোম চৌধুরী করেন ৩৭ রান। আব্দুল মজিদের ব্যাট থেকে আসে ৩৪ রান। জবাবে বিনা উইকেটে ১৭ রান করে দিনের খেলা শেষ করেছে ঢাকা।
কক্সবাজার আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে দিনের শুরুতেই ১৯৯ রানের গুটিয়ে যায় সিলেট। লক্ষ্য তাড়ায় ১৮৭ রানে ৮ উইকেট হারিয়েছে রংপুর। সর্বোচ্চ ৪৯ রান করেন তানভীর হায়দার। ৩৬ রানে ৪ উইকেট নেন আবু জায়েদ রাহী।
বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে স্বাগতিকদের ইনিংস থেমেছে ৩৫১ রানে। ৫ উইকেট নেন সফর আলী। দ্বিতীয় দিন শেষে খুলনার সংগ্রহ ৮ উইকেটে ২৪৯ রান। সেঞ্চুরি থেকে ৮ রান দূরে থাকতে ফেরেন সৌম্য। ৫৫ রান নিয়ে তৃতীয় দিনের খেলা শুরু করবেন জিয়াউর রহমান। ৫৫ রানে ৪ ব্যাটারকে ফেরান মেহেদি হাসান।
খুলনা বিভাগীয় স্টেডিয়ামে বরিশালের করা ২১২ রানের জবাবে রাজশাহীর ইনিংস থেমেছে ২৩৫ রানে। ৬৫ রান করেন প্রীতম কুমার। ৪৫ রান আসে আলী মোহাম্মদ ওয়ালিদের ব্যাট থেকে। বরিশালের হয়ে ৫ উইকেট নেন তানভীর। দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে ২২ রানে ১ উইকেট হারিয়েছে বরিশাল।
আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে এখনো অভিষেক হয়নি আকাশ কুমার চৌধুরীর। পেশাদার ক্রিকেটেও বলার মতো কিছু করতে পারেননি। সেই আকাশ আজ রঞ্জি ট্রফিতে চালিয়েছেন তাণ্ডব। টেস্টে 'বাজবল' নামের যে ঝোড়ো ব্যাটিংয়ের আবিষ্কার কয়েক বছর আগে ইংল্যান্ড করেছে, সেটা প্রয়োগ করলেন ২৫ বছর বয়সী এই ক্রিকেটার।২৮ মিনিট আগে
৬ অক্টোবর বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) নির্বাচন নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা চলেছে অনেক আগে থেকেই। নানাভাবে বিতর্কিত হয়েছে সেই নির্বাচন। ঢাকার এক হোটেলে দুই দিনব্যাপী বাংলাদেশ ক্রিকেট কনফারেন্সের প্রথম দিনে আজ বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল টেনেছেন সেই নির্বাচনের প্রসঙ্গ।১ ঘণ্টা আগে
জাহানারা আলমের এক সাক্ষাৎকার প্রকাশ হওয়ার পরই নারী ক্রিকেটে শুরু হয়েছে অস্থিরতা। যৌন নিপীড়নের মতো যে স্পর্শকাতর অভিযোগ বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) বিরুদ্ধে উঠে এসেছে, সেই ব্যাপারে প্রতিবাদ জানিয়েছেন তামিম ইকবাল, তাইজুল ইসলাম, মুশফিকুর রহিমরা।২ ঘণ্টা আগে
আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে এখনো অভিষেক হয়নি আকাশ কুমার চৌধুরীর। পেশাদার ক্রিকেটেও বলার মতো কিছু করতে পারেননি। সেই আকাশ আজ রঞ্জি ট্রফিতে চালিয়েছেন তাণ্ডব। টেস্টে ‘বাজবল’ নামের যে ঝোড়ো ব্যাটিংয়ের আবিষ্কার কয়েক বছর আগে ইংল্যান্ড করেছে, সেটা প্রয়োগ করলেন ২৫ বছর বয়সী এই ক্রিকেটার।
সুরাটের পিথওয়ালা স্টেডিয়ামে গতকাল শুরু হয়েছে রঞ্জি ট্রফির প্লেট গ্রুপের মেঘালয়-অরুণাচল প্রদেশ ম্যাচ। অরুণাচলের বিপক্ষে আজ দ্বিতীয় দিনে টানা আট ছক্কা মেরেছেন আকাশ। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে টানা আট বলে ছক্কা মেরে রেকর্ডটা নিজের নামে লিখিয়ে নিলেন মেঘালয়ের এই ব্যাটার। এখানেই তিনি থেমে থাকেননি। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ১১ বলে দ্রুততম ফিফটির রেকর্ডও এখন আকাশের।
মেঘালয়ের আকাশ আজ আট নম্বরে ব্যাটিংয়ে নেমে নিজের মুখোমুখি হওয়া প্রথম বলে ডট দিয়েছেন। এরপর টানা দুই বলে নিয়েছেন সিঙ্গেল। রয়েসয়ে শুরু করা আকাশ যে তাণ্ডব চালিয়েছেন, সেটাকে সাইক্লোন, টর্নেডো, সুনামি—কোনো শব্দ দিয়েই ব্যাখ্যা করার মতো নয়। টানা আট ছক্কা মেরে ১১ বলে ফিফটির বিশ্ব রেকর্ড করেছেন। ঝড়টা বয়ে গেছে অরুণাচলের বাঁহাতি স্পিনার লিমার দেবীর ওপর দিয়ে। ইনিংসের ১২৬তম ওভারে ছয় ছক্কা মেরেছেন আকাশ।
ঝোড়ো ব্যাটিংয়ে আজ আকাশ নাম লিখিয়েছেন এক এলিট ক্লাবেও। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে এক ওভারে ছয় ছক্কা মারা তৃতীয় ক্রিকেটার এখন মেঘালয়ের এই ব্যাটার। এর আগে এই কীর্তি গড়েছেন স্যার গ্যারি সোবার্স ও রবি শাস্ত্রী। ১৯৬৮ সালে ইংল্যান্ডের কাউন্টি চ্যাম্পিয়নশিপে নটিংহামশায়ারের জার্সিতে ৬ বলে ৬ ছক্কা মেরেছিলেন সোবার্স। সেবার তিনি পিটিয়েছিলেন গ্লামরগানের ম্যালকম ন্যাশকে। এরপর বোম্বের (বর্তমান মুম্বাই) হয়ে ১৯৮৫ সালে দ্বিতীয় ইনিংসে ছয় ছক্কা মেরেছিলেন শাস্ত্রী। ১২৩ বলে ২০০ রান করে অপরাজিত ছিলেন তিনি। বরোদার তিলক রাজকে শাস্ত্রী ছয় ছক্কা মেরেছিলেন।
আকাশের তাণ্ডবে এখন ইনিংসে জয়ের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে মেঘালয়ের সামনে। প্রথম ইনিংসে ৬ উইকেটে ৬২৮ রানে ইনিংস ঘোষণা করেছে মেঘালয়। ইনিংস সর্বোচ্চ ২০৭ রান করেছেন অর্পিত ভাটেওয়ারা। অরুণাচল এরপর তাদের প্রথম ইনিংসে ৭৩ রানে গুটিয়ে গেছে। দ্বিতীয় ইনিংসে ২৯ রানে ৩ উইকেট হারিয়ে দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষ করেছে দলটি।
প্রথম দিন শেষে ৫৫ রানে অপরাজিত ছিলেন নাঈম শেখ। দ্বিতীয় দিন ব্যাট করতে নেমেও ক্রিজে টিকে যান। সেঞ্চুরির দিকেই এগোচ্ছিলেন। কিন্তু নড়বড় নব্বইয়ের ঘরে আটকে যান এই বাঁ হাতি ওপেনার। নাঈমের মতো সেঞ্চুরি মিসের আক্ষেপ নিয়ে মাঠ ছেড়েছেন আরেক বাঁ হাতি ব্যাটার সৌম্য সরকার।১৮ মিনিট আগে
৬ অক্টোবর বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) নির্বাচন নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা চলেছে অনেক আগে থেকেই। নানাভাবে বিতর্কিত হয়েছে সেই নির্বাচন। ঢাকার এক হোটেলে দুই দিনব্যাপী বাংলাদেশ ক্রিকেট কনফারেন্সের প্রথম দিনে আজ বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল টেনেছেন সেই নির্বাচনের প্রসঙ্গ।১ ঘণ্টা আগে
জাহানারা আলমের এক সাক্ষাৎকার প্রকাশ হওয়ার পরই নারী ক্রিকেটে শুরু হয়েছে অস্থিরতা। যৌন নিপীড়নের মতো যে স্পর্শকাতর অভিযোগ বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) বিরুদ্ধে উঠে এসেছে, সেই ব্যাপারে প্রতিবাদ জানিয়েছেন তামিম ইকবাল, তাইজুল ইসলাম, মুশফিকুর রহিমরা।২ ঘণ্টা আগে
৬ অক্টোবর বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) নির্বাচন নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা চলেছে অনেক আগে থেকেই। নানাভাবে বিতর্কিত হয়েছে সেই নির্বাচন। ঢাকার এক হোটেলে দুই দিনব্যাপী বাংলাদেশ ক্রিকেট কনফারেন্সের প্রথম দিনে আজ বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল টেনেছেন সেই নির্বাচনের প্রসঙ্গ।
বিসিবি ক্রিকেট কনফারেন্স আয়োজন করছে মূলত টেস্টে বাংলাদেশের ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে। আগামীকাল ক্রিকেটের রাজকীয় সংস্করণে অভিষেকের ২৫ বছর পূর্ণ করবে বাংলাদেশ ক্রিকেট। সেই উপলক্ষে আজ ঢাকার এক হোটেলে অনুষ্ঠানের প্রথম দিনে বুলবুল পরিচয় করে দিয়েছেন নাজমুল আবেদীন ফাহিম, রকিবুল হাসান, রুবাবা দৌলাসহ আরও অনেককেই পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। যে ডায়াসের সামনে দাঁড়িয়ে বুলবুল কথা বলেছেন, সেটা তাঁর কাছে পছন্দ নয়। বিসিবি সভাপতি বলেন, ‘এই জিনিসটা (ডায়াস) খুব অপছন্দ করি আমি ব্যক্তিগতভাবে। যে জিনিসটার সামনে দাঁড়িয়ে আছি। কেন জানেন? এটা আমাদের দুজনের মধ্যে আপনারা যারা ক্রিকেট চালাবেন বাংলাদেশে এবং আমরা—এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় বাধা। বাধাটা হচ্ছে যে যারা মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেন, নাম বলতে চাচ্ছি না। মিথ্যা আশা দেয়, নির্বাচনের আগে অনেক বড় বড় কথা বলেন, তাঁরা এটার পেছনে কেন কথা বলেন জানেন? তাঁরা এর পেছনে লুকোতে পারেন। এগুলোকে সরিয়ে ফেলুন।’
ডায়াসকে বাধা উল্লেখ করে বুলবুল কথা বলার পরপরই উপস্থিত সকলে জোরে করতালি দিয়েছেন। দুই দিন ব্যাপী ক্রিকেট কনফারেন্সে কী কী হবে, সেটার একটি স্লাইড প্রেজেন্টেশন দেখিয়েছেন বিসিবি সভাপতি। বুলবুল বলেন, ‘আমাদের মধ্যে কোনো বাধা থাকবে না। ডায়াস থাকবে না। আমরা সরাসরি যোগাযোগ করব। কীভাবে যোগাযোগ করব? যে যে ডিপার্টমেন্ট আছে, সেই ডিপার্টমেন্টে যোগাযোগ করব। সেই যাত্রাপথে কীভাবে চলব, সেটা নিয়েই একটা ছোট প্রেজেন্টেশন তৈরি করেছি আপনাদের উদ্দেশ্যে। এই প্রোগ্রামটা গেম ডেভেলপমেন্টের সঙ্গে সমন্বয় করে সাজিয়েছি। এখানে আঞ্চলিক কী প্রতিক্রিয়া পেলাম, সেটা শুনলাম। বোর্ডের পরিকল্পনা কী, সেটা দেখাব। ইভেন্টস বা লিগ কীভাবে চালাতে পারি, সেটা দেখাব।’
ক্রিকেট কনফারেন্সের প্রথম দিনে আজ কুইজ সেশনের কথাও উল্লেখ করেছেন বুলবুল। বিজয়ীদের টেলিভিশন ও ফ্রিজ দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন বিসিবি সভাপতি। বুলবুল বলেন, ‘আমরা গেম ডেভেলপমেন্টের ভূমিকা কীভাবে উন্নত করা যায়, সেটা দেখব। হাবিবুল বাশার সুমন এটা সবাইকে বুঝিয়ে দেবেন। আমরা এখানে কুইজ সেশন করব। কুইজ সেশনে আমরা কিছু টেলিভিশন ও ফ্রিজ দেব যেগুলো পেয়েছি ওয়ালটনের কাছ থেকে। এগুলো শেয়ার করব।’ স্লাইড প্রেজেন্টেশনে বুলবুল দ্বিতীয় দিনে কী করবেন, সেটাও দেখিয়েছেন। প্রথম দিনের পর্যালোচনা, ক্রিকেটকে দুর্নীতিমুক্ত করাসহ আরও কিছু বিষয় দ্বিতীয় দিনে আলোচনা করা হবে।
প্রথম দিন শেষে ৫৫ রানে অপরাজিত ছিলেন নাঈম শেখ। দ্বিতীয় দিন ব্যাট করতে নেমেও ক্রিজে টিকে যান। সেঞ্চুরির দিকেই এগোচ্ছিলেন। কিন্তু নড়বড় নব্বইয়ের ঘরে আটকে যান এই বাঁ হাতি ওপেনার। নাঈমের মতো সেঞ্চুরি মিসের আক্ষেপ নিয়ে মাঠ ছেড়েছেন আরেক বাঁ হাতি ব্যাটার সৌম্য সরকার।১৮ মিনিট আগে
আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে এখনো অভিষেক হয়নি আকাশ কুমার চৌধুরীর। পেশাদার ক্রিকেটেও বলার মতো কিছু করতে পারেননি। সেই আকাশ আজ রঞ্জি ট্রফিতে চালিয়েছেন তাণ্ডব। টেস্টে 'বাজবল' নামের যে ঝোড়ো ব্যাটিংয়ের আবিষ্কার কয়েক বছর আগে ইংল্যান্ড করেছে, সেটা প্রয়োগ করলেন ২৫ বছর বয়সী এই ক্রিকেটার।২৮ মিনিট আগে
জাহানারা আলমের এক সাক্ষাৎকার প্রকাশ হওয়ার পরই নারী ক্রিকেটে শুরু হয়েছে অস্থিরতা। যৌন নিপীড়নের মতো যে স্পর্শকাতর অভিযোগ বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) বিরুদ্ধে উঠে এসেছে, সেই ব্যাপারে প্রতিবাদ জানিয়েছেন তামিম ইকবাল, তাইজুল ইসলাম, মুশফিকুর রহিমরা।২ ঘণ্টা আগে
জাহানারা আলমের এক সাক্ষাৎকার প্রকাশ হওয়ার পরই নারী ক্রিকেটে শুরু হয়েছে অস্থিরতা। যৌন নিপীড়নের মতো যে স্পর্শকাতর অভিযোগ বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) বিরুদ্ধে উঠে এসেছে, সেই ব্যাপারে প্রতিবাদ জানিয়েছেন তামিম ইকবাল, তাইজুল ইসলাম, মুশফিকুর রহিমরা। বিসিবির বয়সভিত্তিক টুর্নামেন্ট কমিটির চেয়ারম্যান আসিফ আকবরও জাহানারা ইস্যুতে দোষীদের কঠোর শাস্তি চেয়েছেন।
টেস্ট ক্রিকেটের ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে আজ ঢাকার হোটেল প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁওয়ে শুরু হয়েছে বিসিবির দুই দিনব্যাপী প্রেস কনফারেন্স। বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল, সহসভাপতি মোহাম্মদ শাখাওয়াত হোসেন, বয়সভিত্তিক টুর্নামেন্ট কমিটির চেয়ারম্যান আসিফ আকবর বলেন, ‘দেখুন, অপরাধ প্রমাণিত হওয়ার আগে কাউকে অপরাধী বলাটা অপরাধ। বিসিবি ১৫ দিন সময় নিয়েছে। তদন্ত কমিটি করেছে। আপাতত ১৫ দিন অপেক্ষা করা উচিত। ১৫ দিন পর যদি উল্টাপাল্টা কিছু হয়, তাহলে আমরাই মোকাবিলা করব। অবশ্যই আমি বিশ্বাস করি নারী ক্রিকেটে বাংলাদেশ বর্তমানে যে উচ্চতায় আছে, আমাদের ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে হলে ফালতু সমস্যাগুলো সমাধান করতে হবে। কঠোরভাবে সমাধান করতে হবে।’
যে মঞ্জুর বিরুদ্ধে জাহানারার অভিযোগ, তিনি (মঞ্জু) পরশু রাতে সামাজিক মাধ্যমে নিজের অবস্থান পরিষ্কার করেছেন। ফেসবুকে এক বার্তায় মঞ্জু লিখেছিলেন, ‘তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন প্রকাশের পর প্রকৃত সত্য সবার সামনে আসবে আশা করছি। সে সময় পর্যন্ত অনুমাননির্ভর কোনো তথ্য প্রকাশ না করার জন্য সবার কাছে বিনীত অনুরোধ করছি। তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন প্রকাশের পর আমি সবার সঙ্গে কথা বলব।’ মঞ্জু গতকাল আজকের পত্রিকাকে যে সাক্ষাৎকার দিয়েছেন, সেটার আলোচিত বিষয়ই ছিল জাহানারার যৌন নিপীড়ন। সাক্ষাৎকারে বিসিবিকে পাল্টা প্রশ্ন ছুড়ে মঞ্জু বলেন, ‘আমার কি স্ত্রী-মেয়ে-বোন নেই? আমাকে এত বছর আপনারা দেখছেন—কখনো কি আমার ব্যাপারে এমন কিছু শুনেছেন? আর তাদের অভিযোগই যখন আছে, তখন কেন প্রকাশ্যে আসেনি? কাকে তারা (নারী ক্রিকেটার) জানিয়েছে? তাহলে আমাকে কেন বরখাস্ত করেনি বিসিবি? কেন আমার বিরুদ্ধে অ্যাকশন নেওয়া হয়নি?’
জাহানারার ইস্যুতে বিসিবি এরই মধ্যে তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করেছে। বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারক তারিক উল হাকিমকে আহ্বায়ক করে গঠিত কমিটির অন্য দুই সদস্য হলেন বিসিবির একমাত্র নারী পরিচালক রুবাবা দৌলা ও সুপ্রিম কোর্টের জ্যেষ্ঠ আইনজীবী ব্যারিস্টার সারওয়াত সিরাজ শুক্লা। বিসিবির এই তদন্ত কমিটি ১৫ দিনের মধ্যে তদন্ত কাজ শেষ করে প্রতিবেদন জমা দেবে
প্রথম দিন শেষে ৫৫ রানে অপরাজিত ছিলেন নাঈম শেখ। দ্বিতীয় দিন ব্যাট করতে নেমেও ক্রিজে টিকে যান। সেঞ্চুরির দিকেই এগোচ্ছিলেন। কিন্তু নড়বড় নব্বইয়ের ঘরে আটকে যান এই বাঁ হাতি ওপেনার। নাঈমের মতো সেঞ্চুরি মিসের আক্ষেপ নিয়ে মাঠ ছেড়েছেন আরেক বাঁ হাতি ব্যাটার সৌম্য সরকার।১৮ মিনিট আগ
আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে এখনো অভিষেক হয়নি আকাশ কুমার চৌধুরীর। পেশাদার ক্রিকেটেও বলার মতো কিছু করতে পারেননি। সেই আকাশ আজ রঞ্জি ট্রফিতে চালিয়েছেন তাণ্ডব। টেস্টে ‘বাজবল’ নামের যে ঝোড়ো ব্যাটিংয়ের আবিষ্কার কয়েক বছর আগে ইংল্যান্ড করেছে, সেটা প্রয়োগ করলেন ২৫ বছর বয়সী এই ক্রিকেটার।২৮ মিনিট আগে
৬ অক্টোবর বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) নির্বাচন নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা চলেছে অনেক আগে থেকেই। নানাভাবে বিতর্কিত হয়েছে সেই নির্বাচন। ঢাকার এক হোটেলে দুই দিনব্যাপী বাংলাদেশ ক্রিকেট কনফারেন্সের প্রথম দিনে আজ বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল টেনেছেন সেই নির্বাচনের প্রসঙ্গ।১ ঘণ্টা আগে