নারিনকে সরিয়ে হোল্ডারকে নেতৃত্ব দিল নাইট রাইডার্স

ক্রীড়া ডেস্ক    
আইএল টি–টোয়েন্টির পরবর্তী আসর সামনে রেখে নেতৃত্বে পরিবর্তন আনল নাইট রাইডার্স।
আইএল টি–টোয়েন্টির পরবর্তী আসর সামনে রেখে নেতৃত্বে পরিবর্তন আনল নাইট রাইডার্স। ছবি: এক্স

ডিসেম্বরে শুরু হবে আইএল টি–টোয়েন্টির নতুন আসর। তার আগে নেতৃত্বে পরিবর্তন আনল আবুধাবি নাইট রাইডার্স। সুনিল নারিনকে সরিয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজের আরেক তারকা ক্রিকেটার জেসন হোল্ডারকে অধিনায়কত্বের ভার দিয়েছে ফ্র্যাঞ্চাইজিটি। আজ এক বিবৃতিতে নাইট রাইডার্স বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।

আইএল টি–টোয়েন্টির সবশেষ আসরে নাইট রাইডার্স শিবিরে যোগ দেন হোল্ডার। দল খারাপ করলেও ব্যক্তিগত পারফরম্যান্সে বেশ নজর কেড়েছেন তিনি। আসরে ১০ ইনিংসে তাঁর শিকার ১৭ উইকেট। পাশাপাশি ব্যাট হাতে ১২৬ স্ট্রাইকরেটে ১৮০ রান করেন হোল্ডার। নতুন আসরে ব্যাট–বল ছাড়াও আরও একটি দায়িত্ব বেড়ে গেল এই অলরাউন্ডারের।

নারিনের অধীনে সবশেষ আসরে ১০ ম্যাচের মধ্যে মাত্র তিন জয়ের দেখা পায় নাইট রাইডার্স। বিপরীতে সাত ম্যাচেই পায় হারের তিক্ত স্বাদ। পয়েন্ট টেবিলের তলানীতে থেকে আসর শেষ করে তারা। এর আগে নারিনের অধীনে আইএল টি–টোয়েন্টির ২০২৩ ও ২০২৪ সালের আসরেও ব্যর্থ হয়। এমন হতাশাজনক পারফরম্যান্সের পর আর নারিনের উপর ভরসা রাখতে চায়নি খানের মালিকানাধীন দলটি। স্বদেশী হোল্ডারের কাছেই নেতৃত্ব হারালেন নারিন।

হোল্ডারের নেতৃত্বে শক্তিশালী একটি দল নিয়ে আইএল টি–টোয়েন্টির নতুন আসর শুরু করবে নাইট রাইডার্স। নারিন ছাড়াও ফ্র্যাঞ্চাইজিটিতে আছেন আন্দ্রে রাসেল, লিয়াম লিভিংস্টোন, ফিল সল্ট, শেরফেন রাদারফোর্ডের মতো একঝাঁক তারকা ক্রিকেটার।

নাইট রাইডার্সের নতুন আসর শুরু হবে আগামী ৩ ডিসেম্বর। প্রথম ম্যাচে শারজাহ ওয়ারিয়র্সের আতিথেয়তা নেবে হোল্ডারের দল।

২০২৭ সাল পর্যন্ত শান্তই টেস্ট অধিনায়ক

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
টেস্টে শান্তই থাকছেন অধিনায়ক। ছবি: সংগৃহীত
টেস্টে শান্তই থাকছেন অধিনায়ক।

তিন সংস্করণেই একক অধিনায়কের মতাদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন তিনি। তাই ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টিতে বিসিবির আলাদা আলাদা অধিনায়ক ঘোষণার পর টেস্ট নেতৃত্ব ছেড়ে দিতে চেয়েছিলেন নাজমুল হোসেন শান্ত। কিন্তু টেস্ট অধিনায়ক হিসেবে শেষ পর্যন্ত তাঁর ওপরই আস্থা রেখেছে বিসিবি। তাই ২০২৭ সাল পর্যন্ত অর্থাৎ ২০২৫–২০২৭ আইসিসি বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ চক্রের শেষ পর্যন্ত শান্ত থাকছেন সাদা পোশাকের নেতৃত্বে।

বিস্তারিত আসছে...

দুই সেঞ্চুরিতে বড় সংগ্রহের পথে ময়মনসিংহ

ক্রীড়া ডেস্ক    
প্রথম দিন তিনটি সেঞ্চুরি হয়েছে। দুটিই করেছেন ময়মনসিংহের ব্যাটাররা। ছবি: বিসিবি
প্রথম দিন তিনটি সেঞ্চুরি হয়েছে। দুটিই করেছেন ময়মনসিংহের ব্যাটাররা।

জাতীয় ক্রিকেট লিগে (এনসিএল) প্রথমবারের মতো খেলতে এসেই হৈচৈ ফেলে দিয়েছে ময়মনসিংহ। প্রথম রাউন্ডে হওয়া চার ম্যাচের মধ্যে এই দলটি নজর কেড়েছে আলাদাভাবে। এবারের এনসিএলে ৪০০ রান করা প্রথম দল ময়মনসিংহ।

দ্বিতীয় রাউন্ডেও বড় সংগ্রহের সম্ভাবনা জাগিয়েছে শুভাগত হোম চৌধুরীর দল। কক্সবাজার একাডেমি গ্রাউন্ডে প্রথম দিন শেষে ২ উইকেট হারিয়ে ২৮১ রান তোলেছে তারা। ময়মনসিংহের হয়ে সেঞ্চুরি করেছেন দুজন-মাহফিজুল ইসলাম রবিন ও নাঈম শেখ। ১২৭ রান করে আউট হন রবিন। ১৩ চার ও ২ ছয়ে ইনিংস সাজান এই ওপেনার। ৯ চারের পাশাপাশি ২ ছয়ে ১১১ রান এনে দেন নাঈম। আইচ মোল্লা ২৩ ও আব্দুল মজিদ ৮ রান নিয়ে দ্বিতীয় দিন ব্যাট করতে নামবেন।

কক্সবাজার আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে বরিশালের বিপক্ষে ২৬০ রানে ৪ উইকেট হারিয়ে দিনের খেলা শেষ করেছে চট্টগ্রাম। সেঞ্চুরি করে ১২২ রানে আউট হন সাদিকুর রহমান। সেঞ্চুরির সুযোগ তৈরি হয়েছে মমিনুল হক সৌরভের সামনেও। ৮৪ রানে অপরাজিত আছেন তিনি। ৩৫ রান করেন মাহমুদুল হাসান জয়।

বৈরি আবহাওয়ার কারণে সিলেট একাডেমি গ্রাউন্ডে ঢাকা ও সিলেটের ম্যাচে এদিন খেলা হয়েছে ৪৩.১ ওভার। আগে ব্যাট করে ১২০ রান করতেই ৫ উইকেট হারিয়েছে সফরকারীরা। ৩৬ রানে অপরাজিত আছেন মাহিদুল ইসলাম অঙ্কন। ২৮ রান করেন মার্শাল আইয়ুব। ৩ উইকেট নেন ইবাদত হোসেন।

সবচেয়ে বেশি ১৩ উইকেট পড়েছে খুলনা ও রাজশাহীর ম্যাচে। আগে ব্যাট করতে নেমে নিহাদুজ্জামান ও মেহেরবের দুর্দান্ত বোলিংয়ে ১২১ রানে গুটিয়ে যায় খুলনা। মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরী ২৩, জিয়াউর রহমান ২১ ও ইমরানুজ্জামান করেন ১৭ রান। নিহাদ ও মেহেরব নেন তিনটি করে উইকেট। জবাব দিতে নামা রাজশাহীর শুরুটাও ভালো হয়নি। ৮৭ রান করতেই ৩ ব্যাটারকে হারিয়েছে তারা। সমান ২০ রান নিয়ে আগামীকাল ব্যাটিংয়ে নামবেন সাব্বির রহমান ও প্রীতম কুমার।

ইংল্যান্ডকে ধবলধোলাই করে ৪২ বছর আগের স্মৃতি ফেরাল নিউজিল্যান্ড

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ০১ নভেম্বর ২০২৫, ১৬: ১১
শেষ ওয়ানডেতে ২ উইকেটের জয় তুলে নিয়েছে কিউইরা। ছবি: এক্স
শেষ ওয়ানডেতে ২ উইকেটের জয় তুলে নিয়েছে কিউইরা।

শেষ ওয়ানডেটা দুই দলের জন্য ছিল দুই রকমের। আগেই সিরিজ জেতায় কিউইদের জন্য ম্যাচটি শুধু আনুষ্ঠানিকতার হয়ে দাঁড়ায়। অন্যদিকে তিন ম্যাচ সিরিজের শেষ ওয়ানডেটা ইংল্যান্ডের জন্য ছিল মান বাঁচানো ও ধবলধোলাই এড়ানোর মিশন। কিন্তু শেষটাতেও সান্ত্বনার জয় পায়নি ইংলিশরা।

শেষ ম্যাচে তাঁদের ২ উইকেটে হারিয়েছে নিউজিল্যান্ড। সেই সঙ্গে হ্যারি ব্রুকের দলকে ৩-০ ব্যবধানে ধবলধোলাই করল ব্ল্যাক ক্যাপসরা। ইউরোপের দলটিকে দ্বিতীয়বারের মতো ধবলধোলাই করার স্বাদ পেল তারা। এর আগে সর্বশেষ ১৯৮২-৮৩ সালে ইংল্যান্ডকে ৩-০ ব্যবধানে হারিয়েছিল দলটি।

ওয়েলিংটনের রিজিওনাল স্টেডিয়ামে ব্লেয়ার টিকনার, জ্যাকব ডাফিদের বোলিং তোপে পড়ে লড়াইয়ের পুঁজিই পায়নি ইংল্যান্ড। ৪০.২ ওভারে ২২২ রানে অলআউট হয় তারা। সফরকারীদের প্রথম সারির ৫ ব্যাটারের মধ্যে সর্বোচ্চ ১১ রান করেন জ্যাকব বেথেল। অন্যরা আটকে যান এক অঙ্কের ঘরে। শুরুর ব্যাটিং ব্যর্থতার পর জেমি ওভারটনের ফিফটি ও জস বাটলার ও ব্রাইডন কার্সের দুটি মাঝারি মানের ইনিংসে ভর করে ২০০ ছাড়ানো সংগ্রহ পায় দলটি।

৬২ বলে ৬৮ রানের ইনিংস খেলেন ওভারটন। ৩৮ রান আসে বাটলারের ব্যাট থেকে। ৩৬ রান করেন কার্স। জোফরা আর্চার এনে দেন ১৬ রান। ৪ উইকেট নেন টিকনার। ৬৪ রান খরচ করেন এই পেসার। ৫৬ রানে ৩ উইকেট নেন ডাফি। জাকারি ফোকসের শিকার দুটি।

জবাব দিতে নেমে ৭৮ রানের উদ্বোধনী জুটি গড়েন ডেভন কনওয়ে ও রাচিন রবীন্দ্র। এরপর নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারিয়ে ২০০ রানের কোটায় যাওয়ার আগেই ৮ উইকেটের দলে পরিণত হয় নিউজিল্যান্ড। এরপরও অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার সাক্ষী হতে হয়নি তাদের। ৪৬ রান করেন রবীন্দ্র।

৪৪ রান আসে ড্যারেল মিচেলের ব্যাট থেকে। ৩৪ রান করেন কনওয়ে। শেষ দিকে হারের শঙ্কা জাগলেও ৩২ রানের অবিচ্ছিন্ন জুটি গড়ে দলের জয় নিশ্চিত করে মাঠ ছাড়েন ফোকস ও টিকনার। এই দুজন ১৪ ও ১৮ রানে অপরাজিত থাকেন। ইংল্যান্ডের হয়ে ওভারটন ও স্যাম কারান দুটি করে উইকেট নেন।

ভারতের ‘হুমকি’, দুই দিনের মধ্যে এশিয়া কাপের ট্রফি বুঝিয়ে দিতে হবে

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ০১ নভেম্বর ২০২৫, ১৫: ৫১
এখনো এশিয়া কাপের ট্রফি পায়নি ভারত। ছবি: এক্স
এখনো এশিয়া কাপের ট্রফি পায়নি ভারত।

এশিয়া কাপ শেষ হয়েছে এক মাসের বেশি সময় আগে। তবে ট্রফি ইস্যুতে এখনো মহাদেশীয় টুর্নামেন্টটির রেশ কাটেনি। চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানকে হারিয়ে এশিয়া কাপের শিরোপা জিতেছে ভারত। এখনো ট্রফি বুঝে পায়নি সূর্যকুমার যাদবের দল।

বিষয়টি নিয়ে কিছুদিন ধরে অনেক নাটক হয়েছে। এবার এশিয়া কাপ ট্রফি ইস্যুতে এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলকে (এসিসি) রীতিমতো হুমকি দিয়ে রাখলেন ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) সচিব দেবজিত সাইকিয়া। দুই দিনের মধ্যে ট্রফি না পেলে আইসিসির বোর্ড সভায় ঝড় তোলার বার্তা দিয়ে রাখলেন তিনি।

এসিসির সভাপতি মহসিন নাকভি। তিনি পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) সভাপতি। ফাইনালের পর তাঁর কাছ থেকে ট্রফি নিতে অস্বীকৃতি জানায় ভারতীয় দল। নাকভিও ছাড় দেননি বিন্দুমাত্র। তিনি জানান, ট্রফি নিতে চাইলে এসিসির সদর দপ্তরে যেতে হবে ভারতীয় দলের কোনো প্রতিনিধিকে। এই প্রস্তাবে রাজি হয়নি বিসিসিআই। তাই এশিয়া কাপের ট্রফি ইস্যুতে এখনো রশি-টানাটানি চলছেই। আগামী মঙ্গলবার দুবাইয়ে পরবর্তী আইসিসি সভা অনুষ্ঠিত হবে। তার আগে সম্প্রতি ট্রফি চেয়ে এসিসির কাছে চিঠি দেয় বিসিসিআই। সংস্থাটির চাওয়া, ট্রফি ভারতে পৌঁছে দিক এসিসি।

বার্তা সংস্থা পিটিআইকে সাইকিয়া বলেন, ‘এক মাসের বেশি অতিবাহিত হলেও আমরা ট্রফি পাইনি। এ জন্য আমরা অসন্তুষ্ট। ব্যাপারটি নিয়ে আলোচনা করে যাচ্ছি। ১০ দিন আগে এসিসিকে চিঠি দেওয়া হয়েছে। অবস্থানের কোনো পরিবর্তন হয়নি। তারা তাদের কাছে ট্রফি রেখেছে। আমাদের আশা, দু-এক দিনের মধ্যে বিসিসিআই অফিসে ট্রফি বুঝিয়ে দিয়ে যাওয়া হবে।’

ট্রফি নিয়ে দেশবাসীকে আশ্বস্ত করেছেন বিসিসিআই সচিব, ‘বিষয়টি কীভাবে সামাল দিতে হবে বিসিসিআই সেটার প্রস্তুতি নিয়েছে। ভারতীয় জনগণকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি যে ট্রফি এখন ভারতে ফিরবেই। এটা শুধু সময়ের ব্যবধান। সময় চূড়ান্ত না হলেও একদিন না একদিন আমরা ট্রফি পাবই।’

ট্রফির ইস্যুতে নাকভিকে খোঁচা দিতেও ভোলেননি সাইকিয়া, ‘এশিয়া কাপে আমরা পাকিস্তানের বিপক্ষে সব ম্যাচ জিতেছি। চ্যাম্পিয়নও হয়েছি। তবে ট্রফি আমাদের হাতে নেই। আশা করব, এসিসি সভাপতির বুদ্ধির উদয় হবে।’

