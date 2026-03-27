Ajker Patrika
ক্রিকেট

হারের পর মোস্তাফিজের দলকে নিয়ে হায়দরাবাদের রসিকতা

ক্রীড়া ডেস্ক    
হায়দরাবাদ কিংসমেনের বিপক্ষে ৬৯ রানে জিতেছে লাহোর কালান্দার্স। ছবি: ফেসবুক

আট বছর পর মোস্তাফিজুর রহমানের পিএসএলে প্রত্যাবর্তনটা হয়েছে মনে রাখার মতো। হায়দরাবাদ কিংসমেনের বিপক্ষে তাঁর দল লাহোর কালান্দার্স জিতেছে ৬৯ রানে। তবে সব ছাপিয়ে লাহোর-হায়দরাবাদ ম্যাচ আলোচনায় আরেক কারণে। হঠাৎ করে বলের রং বদলে গেল।

লাহোরের গাদ্দাফি স্টেডিয়ামে গত রাতে লাহোর কালান্দার্স-হায়দরাবাদ কিংসমেন ম্যাচ দিয়ে শুরু হয়েছে ১১তম পিএসএল। দর্শকশূন্য স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত টুর্নামেন্টের প্রথম দিনই ঘটল বিরল ঘটনা। সাদা বলের রং বদলে সেটা হয়ে গেল মেরুন। তাতে করে বদলাতে হয়েছে বলও। এটা নিয়ে রসিকতা করতে ছাড়েনি হায়দরাবাদ কিংসমেনও। ম্যাচ শেষে নিজের অফিশিয়াল এক্স হ্যান্ডলে হায়দরাবাদ লিখেছে, ‘নিজেদের প্রথম পিঙ্ক-বল ম্যাচ জেতার জন্য প্রতিপক্ষকে অভিনন্দন।’

লাহোর কালান্দার্সকে নিয়ে মজা করেছে হায়দরাবাদ কিংসমেন। ছবি: এক্স
টস জিতে গতকাল আগে ব্যাটিং নিয়েছে লাহোর কালান্দার্স। তাদের ইনিংসে ১৫তম ওভার শেষে বলের রং মেরুন হতে দেখা যায়। তৎক্ষণাৎ বল পরিবর্তন করা হয়। তবে লাহোরের ইনিংসের দ্বিতীয় ওভারেই বল বদলানোর কথা বলেছিলেন হায়দরাবাদের ব্যাটার মারনাশ লাবুশেন। তিনি একই সঙ্গে ফ্র্যাঞ্চাইজিটির অধিনায়কও। ম্যাচ শেষে সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, ‘‘আম্পায়ারদের বলেছি, ‘কী হচ্ছে এসব? বল তো পুরো লাল হয়ে গেছে।’ পোশাক বা তেমন কিছু থেকে হতে পারে। এমন ঘটনা আগে কখনো দেখিনি।’’

কিপটে মোস্তাফিজকে নিয়ে কী বললেন আফ্রিদিকিপটে মোস্তাফিজকে নিয়ে কী বললেন আফ্রিদি

বলের রং পরিবর্তনের নির্দিষ্ট কোনো কারণ এখনো জানা যায়নি। তবে ক্রিকইনফোর প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, হায়দরাবাদ কিংসম্যানের মেরুন রঙের কিট থেকেই বল সাদা থেকে মেরুন হয়ে গেছে।

লাহোরের ৬৯ রানের জয়ে ম্যাচসেরা হয়েছেন ফখর জামান। ৩৯ বলে ১০ চারে করেছেন ৫৩ রান। যেখানে ফখর ও মোহাম্মদ নাঈম ৫১ বলে ৮৪ রানের উদ্বোধনী জুটি গড়েন। আর ব্যাটিংয়ে নেমে শাহিন আফ্রিদির শেষ দুই বলে জোড়া ছক্কায় ১৯৯ রান করে লাহোর কালান্দার্স। পরবর্তীতে লাহোরের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ে হায়দরাবাদ পুরো ২০ ওভার খেলে ১৩০ রানে আটকে যায়।

পিএসএল ক্যারিয়ারের কিপটে বোলিং গত রাতে করেছেন মোস্তাফিজ। ৪.৭৫ ইকোনমিতে নিয়েছেন এক উইকেট। এর আগে দুইবার মোস্তাফিজ ৫ ইকোনমিতে বোলিং করেছিলেন। সেই দুইবারই অবশ্য দুই ওভার করে বোলিং করানো হয়েছিল তাঁকে দিয়ে।

মোস্তাফিজের প্রত্যাবর্তনের রাতে অভিষেক হয়েছে আরেক বাংলাদেশি ক্রিকেটার পারভেজ হোসেন ইমনের। সচরাচর ওপেনিংয়ে ব্যাটিং করলেও গত রাতে ইমনকে খেলানো হয়েছে চার বলে। ১৩ বলে ১ ছক্কায় করেছেন ১৪ রান। লাহোরের পরের ম্যাচ ২৯ মার্চ করাচি কিংসের বিপক্ষে।

‘ডিপ স্টেট’ ২০২৯ সাল পর্যন্ত ক্ষমতায় থাকার প্রস্তাব দিয়েছিল: আসিফ মাহমুদ

বৈশ্বিক ‘রেপ একাডেমির’ পর্দা ফাঁস, স্ত্রীকে ধর্ষণ শেখান স্বামীরা

আ.লীগ আমলের নিয়োগ: তদন্তের মুখে পুলিশ বাহিনীর সাড়ে ৯ হাজার নিয়োগ

স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে গীতা পাঠে জামায়াত এমপির ‘বারণ’, শোনেননি ইউএনও

পরমাণু চুক্তি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার চিন্তায় ইরান

কালনা-বিষ্ণুপুর সেতু: মাঝনদীতে থমকে সেতুর কাজ

সোনার দাম দীর্ঘমেয়াদি পতনে যাচ্ছে

ইরানিদের রাস্তায় নামানোর পরিকল্পনা ছিল নেতানিয়াহুর, 'কচুকাটা' হওয়ার ভয়ে প্রত্যাখ্যান ট্রাম্পের

দৌলতদিয়া ফেরিঘাটে বাসডুবি: বেঁচে ফিরলেন খোকসার খাইরুল, ছিনিয়ে নিয়েছে মোবাইল ফোন

উত্তরায় শরীর থেকে মন আলাদা করা 'কেটামিন' তৈরি করতেন ৩ চীনা নাগরিক, যেত শ্রীলঙ্কায়

হারের পর মোস্তাফিজের দলকে নিয়ে হায়দরাবাদের রসিকতা

হারের পর মোস্তাফিজের দলকে নিয়ে হায়দরাবাদের রসিকতা

পিএসএলে আজকের ম্যাচ কোথায় দেখবেন

পিএসএলে আজকের ম্যাচ কোথায় দেখবেন

উইজডেনের আইপিএল সেরা একাদশে সাকিব

উইজডেনের আইপিএল সেরা একাদশে সাকিব

১২ বছর পর বিশ্বকাপ খেলার আরও কাছে ইতালি

১২ বছর পর বিশ্বকাপ খেলার আরও কাছে ইতালি