ইংল্যান্ডকে হারানোর পরও ভীষণ অস্বস্তিতে দক্ষিণ আফ্রিকা

ক্রীড়া ডেস্ক
কার্ডিফের সোফিয়া গার্ডেনসে গতকাল ইংল্যান্ড-দক্ষিণ আফ্রিকা প্রথম টি-টোয়েন্টি মাঠে গড়ায় কি না, সেটা নিয়েই ছিল শঙ্কা। বৃষ্টির বাগড়ায় খেলা শুরু হয়েছে নির্ধারিত সময়ের দুই ঘণ্টা পর। এমনকি ম্যাচের মধ্যেও বৃষ্টি বাধার সৃষ্টি করেছে।
দফায় দফায় বৃষ্টি বাগড়া দেওয়ায় ইংল্যান্ড-দক্ষিণ আফ্রিকা প্রথম টি-টোয়েন্টি ম্যাচের নিষ্পত্তি হয়েছে ডাকওয়ার্থ লুইস ও স্টার্ন (ডিএলএস) মেথডে। বৃষ্টি আইনে শেষ পর্যন্ত ম্যাচটা ১৪ রানে জিতেছে প্রোটিয়ারা। তবে এই ম্যাচ জয়ের পরও স্বস্তিতে নেই দক্ষিণ আফ্রিকা। ম্যাচ শেষে প্রোটিয়া অধিনায়ক এইডেন মার্করাম বলেন, ‘মহারাজের এই ম্যাচে খেলার কথা ছিল। কিন্তু চোটের কারণে বাধ্য হয়ে এই ম্যাচ থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়। তার পরিবর্তে করবিন বশ খেলেছে।’
ইংল্যান্ডের বিপক্ষে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ শুরুর আগেই দুঃসংবাদ পায় দক্ষিণ আফ্রিকা। ডান পায়ের হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটের কারণে প্রোটিয়া পেসার লুঙ্গি এনগিদি ছিটকে যান সিরিজ থেকে। এদিকে কার্ডিফে প্রথম টি-টোয়েন্টি শুরুর আগে ওয়ার্ম-আপের সময় কুঁচকিতে চোট পান মহারাজ। মহারাজ, এনগিদির আগে চোটে পড়েছেন ডেভিড মিলার। ইংল্যান্ডের ১০০ বলের টুর্নামেন্ট ‘দ্য হান্ড্রেডে’ নর্দার্ন সুপারচার্জার্সের হয়ে খেলতে গিয়ে চোটে পড়েন মিলার। তাতে করে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজই তাঁর শেষ হয়ে যায়। মিলারের পরিবর্তে কাউকে এখনো নেওয়া হয়নি এই সিরিজে।
বাংলাদেশ সময় গতকাল রাত সাড়ে ১১টায় শুরু হওয়ার কথা ছিল ইংল্যান্ড-দক্ষিণ আফ্রিকা প্রথম টি-টোয়েন্টি। মুষলধারে বৃষ্টির কারণে ১৩০ মিনিট দেরিতে রাত ১টা ৪০ মিনিটে শুরু হয় ম্যাচ। টস জিতে ফিল্ডিং নেন ইংল্যান্ড অধিনায়ক হ্যারি ব্রুক। ৯ ওভারের ম্যাচ হওয়ার কথা থাকলেও প্রোটিয়াদের স্কোর ৭.৫ ওভারে ৫ উইকেটে ৯৭ রান হওয়ার পর নামে বৃষ্টি। ২০ মিনিট বন্ধ থাকার পর ফের খেলা শুরু হলে ডিএলএস মেথডে ৫ ওভারে ৬৯ রানের লক্ষ্য তৈরি হয় ইংল্যান্ডের সামনে। ব্রুকের দল ৫ ওভারে ৫ উইকেটে ৫৪ রানে আটকে যায়। বৃষ্টি আইনে ১৪ রানের জয়ে ম্যাচ-সেরা হয়েছেন ডোনোভান ফেরেইরা। ৫ নম্বরে নেমে প্রোটিয়া এই ব্যাটার ১১ বলে ৩ ছক্কায় ২৫ রান করে অপরাজিত থাকেন।
এর আগে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ দক্ষিণ আফ্রিকা জেতে ২-১ ব্যবধানে। সিরিজের দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি আগামীকাল হবে ম্যানচেস্টারের ওল্ড ট্রাফোর্ডে। তৃতীয় টি-টোয়েন্টির ভেন্যু ট্রেন্টব্রিজ। রোববার সিরিজের শেষ টি-টোয়েন্টিতে মুখোমুখি হবে ইংল্যান্ড-দক্ষিণ আফ্রিকা।
