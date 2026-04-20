রাজশাহীর ঐতিহাসিক ম্যাচে জয় দিয়ে শুরু জ্যোতিদের

শ্রীলঙ্কা নারী দলের বিপক্ষে বাংলাদেশের ম্যাচ দিয়ে আন্তর্জাতিক ভেন্যু হিসেবে নাম লেখাল রাজশাহী বিভাগীয় স্টেডিয়াম। ঐতিহাসিক এই ম্যাচ রাজশাহীবাসীকে জয় উপহার দিলেন নিগার সুলতানা জ্যোতিরা। তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজের প্রথমটিতে গতকাল ৩ উইকেটে জিতেছেন বাংলাদেশের মেয়েরা।
২০৬ রানের লক্ষ্য তাড়ায় দুঃস্বপ্নের শুরুই হয়েছিল বাংলাদেশের। প্রথম ওভারে শারমিন সুলতানা (০) এবং দ্বিতীয় ওভারে জুয়াইরিয়া ফেরদৌসকে (৫) হারিয়ে ফেলে বাংলাদেশ। শুরুর এই জোড়া ধাক্কা সামলানোর আগেই লঙ্কানদের তৃতীয় শিকারে পরিণত হন স্বাগতিক অধিনায়ক নিগার সুলতানা জ্যোতি (১৩)। ৩৪ রানে ৩ উইকেট গায়েব বাংলাদেশের।
এরপর অবশ্য উইকেটে দারুণ একটা পার্টনারশিপ গড়ে তোলেন শারমিন আক্তার ও সোবহানা মোস্তারি। ১০২ বলে ৭৮ রান করেন তাঁরা। ৪১ রান করে মোস্তারি আহত (অবসর) হয়ে মাঠ ছাড়লে শারমিনের সঙ্গে জুটি বাঁধেন স্বর্ণা আক্তার। পঞ্চম উইকেটে ১০২ বলে ৭৮ রান যোগ করেন তাঁরা। শারমিন আক্তারের বিদায়ে ভাঙে এই জুটি। আউট হওয়ার আগে ১৩টি চারে ১২৭ বলে ইনিংস সর্বোচ্চ ৮৬ রান করেন তিনি।
এরপর ‘মিনি’ মোড়ক লাগে বাংলাদেশ ইনিংসে। ১৯৯ থেকে আর ১ রান যোগ করতে ৪ উইকেট হারায় বাংলাদেশ। এই মড়ক শুরুর আগেই বাংলাদেশ দল জয়ের বন্দরের খুব কাছে চলে আসায় তা দলকে লক্ষ্যচ্যুত করতে পারেনি। ৩ উইকেট ও ৯ বল হাতে রেখেই জিতে যায় বাংলাদেশ।
এর আগে প্রথমে ব্যাট করে ৯ উইকেটে ২০৫ রান তোলে শ্রীলঙ্কা। শুরুটা দুর্দান্তই হয়েছিল লঙ্কান মেয়েদের। চামারি আত্তাপাত্তুর অনুপস্থিতিতে সফরকারী দলকে নেতৃত্ব দেওয়া হাসিনি পেরেরাকে সঙ্গে নিয়ে ৬৮ রানের জুটি গড়েন। রিতু মনির দারুণ এক ডেলিভারিতে পেরেরা এলবিডব্লিউ হয়ে গেলে ভাঙে এই জুটি। কিছু সময় পর তাঁকে অনুসরণ করেন ওয়ান ডাউনে উইকেটে আসা হার্ষিতা সামারাবিক্রমা (২)। এরপর উইকেটে ইমেশা দুলানি ও হানসিমা করুনারত্নের প্রতিরোধ। তৃতীয় উইকেটে ৮২ বলে ৫২ রান যোগ করেন তাঁরা।
৬টি চারে ৭৭ বলে ৫২ রান করা দুলানির বিদায়ে ভাঙে এই জুটি। পরে হানসিমা করুনারত্নেও ফিফটি করেন। ৬টি চারে ৭১ বলে ৫৪ রান করেন তিনি। সুলতানার বলে দুলানি যখন আউট হন, লঙ্কান মেয়েদের স্কোর তখন—১৬০/৪। এরপর নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারায় তারা। তবে ৯ উইকেটে পুরো ৫০ ওভার খেললেও ২০৫ রানের বেশি তুলতে পারেনি সফরকারী দল।
বল হাতে সবচেয়ে সফর রিতু মনি; ৩৬ রানে নিয়েছেন ৩ উইকেট। ৩৮ রানে ২ উইকেট নিয়েছেন নাহিদা আক্তার।
সিরিজের দ্বিতীয় ওয়ানডে ২৫ এপ্রিল। ভেন্যু একই—রাজশাহী বিভাগীয় স্টেডিয়াম।
পাকিস্তান সুপার লিগ (পিএসএল) থেকে সরে যাওয়ায় ব্লেসিং মুজারাবানিকে নিষিদ্ধ করেছে দেশটির ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। এরপর নিজের অবস্থান পরিষ্কার করেছেন জিম্বাবুয়ের পেসার। এবার মুজারাবানিকে পাল্টা জবাব দিল পাকিস্তান ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা।৪ মিনিট আগে
মিরপুরে গত শুক্রবার নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে মাত্র ২ রান করে আউট হয়েছিলেন তানজিদ হাসান তামিম। সেই ম্যাচে বাংলাদেশও হেরেছিল ২৬ রানে। তবে আজ যখন টিকে থাকার লড়াই, তানজিদ তামিমও জ্বলে উঠেছেন আপন শক্তিতে। কিউই বোলারদের বেধড়ক পিটিয়ে বাংলাদেশকে নিয়ে যাচ্ছেন জয়ের বন্দরে।১৪ মিনিট আগে
নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজ শুরুর আগে নাহিদ রানাকে ‘ট্রাম্পকার্ড’ বলেছিলেন প্রধান কোচ ফিল সিমন্স। গত শুক্রবার প্রথম ওয়ানডেতে আশানুরূপ বোলিং করতে না পারলেও আজ কোচের আস্থার প্রতিদান দিয়েছেন রানা। আগুনে বোলিংয়ে ধসিয়ে দিয়েছেন নিউজিল্যান্ডের ব্যাটিং লাইনআপ। তাঁর সামনে এখন কেবল মোস্তাফিজুর রহমান।১ ঘণ্টা আগে
রাগবিতে বিশ্বজয়, অ্যাথলেটিকসে বিশ্বরেকর্ড, সাঁতারে অলিম্পিক কিংবা ক্রিকেটে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে জয়—সব মিলিয়ে সাম্প্রতিক সময়ে দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রীড়াপ্রেমীদের আনন্দের কোনো কমতি ছিল না। কিন্তু সাধারণ মানুষের হৃৎস্পন্দনের জায়গা যে ফুটবল, সেখানে তারা পিছিয়ে ছিল অনেকটা সময়।২ ঘণ্টা আগে