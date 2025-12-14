কোন ভুলে অলরাউন্ডার গ্রিন আইপিএলে শুধুই ‘ব্যাটার’

ক্রীড়া ডেস্ক
আগামী ১৬ ডিসেম্বর সংযুক্ত আরব আমিরাতে ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ (আইপিএল) ২০২৬ এর মিনি নিলাম হবে। তার আগে আলোচনায় বেশকিছু ক্রিকেটার। তাঁদের মধ্যে অন্যতম ২ কোটি রুপি ভিত্তিমূল্যের ক্যাটাগরিতে থাকা ক্যামেরুন গ্রিন। অদ্ভুত কারণে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে অস্ট্রেলিয়ার এই তারকা ক্রিকেটার।
গ্রিন একজন ব্যাটিং অলরাউন্ডার। ব্যাটিংয়ের পাশাপাশি বল হাতেও বেশ কার্যকরী তিনি। জাতীয় দল কিংবা বিভিন্ন ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে বহুবার নিজের বোলিং সামর্থ্যের প্রমাণ দিয়েছেন। তবে আইপিএলের পরবর্তী আসরের নিলামে শুধু ‘ব্যাটার’ ক্যাটাগরিতে আছে তাঁর নাম। যেটা নিয়ে তৈরি হয় ধোঁয়াশা।
অনেকের ধারণা ছিল, হয়তো ফিটনেসের কারণে শুধু ব্যাটার ক্যাটাগরিতে নাম নিবন্ধন করেছেন গ্রিন। ইনজুরি কাটিয়ে গত জুনে কেবল ব্যাটার হিসেবে ক্রিকেটে ফেরেন তিনি। তবে চলমান অ্যাশেজের প্রথম দুই টেস্টের অলরাউন্ডারের ভূমিকাতেই দেখা গেছে গ্রিনকে। অ্যাডিলেডে সিরিজের তৃতীয় টেস্টের আগে জানালেন, ইচ্ছাকৃতভাবে নয়, নিলামের নিবন্ধনের সময় ভুল বাক্সে টিক দিয়েছেন তাঁর ম্যানেজার।
গ্রিন বলেন, ‘আমি বোলিংয়ের জন্যও তৈরি আছি। হয়তো আমার ম্যানেজার মন খারাপ করতে পারে। বাস্তবতা হলো তাঁর জন্যই এই ঝামেলাটা হয়েছে। সে ‘ব্যাটার’ বোঝাতে চায়নি। আমার ধারণা, সে দুর্ঘটনাবশত সে ভুল বক্স নির্বাচন করে ফেলেছে। পুরো ব্যাপারটা যেভাবে হয়েছে তা বেশ মজার। কিন্তু ভুলটা ম্যানেজারের ছিল।’
নিলামে কী হয় সেটা দেখার অপেক্ষায় আছেন গ্রিন, ‘কয়েকজনের সঙ্গে আমি আইপিএলের নিলাম দেখতে চাই। এটা দেখা সবসময়ই খুব মজার। অনেকটা লটারির মতো। কোন দলে যাব, আমার দলে আর কে কে থাকছে–এসব দেখতে বেশ মজা পাই।’
বেশকিছু ভারতীয় এবং অস্ট্রেলিয়ান সংবাদমাধ্যমের দাবি, আইপিএলের নিলামে সবচেয়ে বেশি দামে বিক্রি হতে পারেন গ্রিন। এমনকি তিনি ঋষভ পন্তের ২৭ কোটি রুপির রেকর্ড ভেঙে দিতে পারেন বলেও মনে করা হচ্ছে। এর আগে ২০২৩ সালের আইপিএলে তাঁকে সাড়ে ১৭ কোটি রুপিতে কিনেছিল মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স।
তৃতীয় ধাপে টিকিট বিক্রি শুরুর প্রথম ২৪ ঘণ্টায় আবেদন পড়েছে ৫০ লাখেরও বেশি। এই পরিসংখ্যানই বলে দেয় ২০২৬ বিশ্বকাপ টিকিটের চাহিদা কেমন। তুমুল চাহিদার সঙ্গে সমালোচনাও আছে বেশ। অস্বাভাবিক দাম হওয়ায় বিশ্বকাপ টিকিট নিয়ে ফিফাকে ধুঁয়ে দিচ্ছেন সমর্থকরা। এই ইস্যুতে বিশ্ব ফুটবলের অভিভাবক সংস্থাকে ‘বিশ্বাসঘাতক’ বলে মন্তব্য করেছে ফুটবল সাপোর্টার্স ইউরোপ (এফএসই)।
বিশ্বকাপের টিকিটের মাত্রাতিরিক্ত দাম নিয়ে এবার মুখ খুললেন নিউইয়র্কের মেয়র জোহরান মামদানি। ফিফার সমালোচনা করতে ছাড়েননি তিনি। সেই সঙ্গে নিউইয়র্কবাসীর জন্য টিকিটের দাম কমাতে ফিফার প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। ফাইনালসহ মোটা আটটি ম্যাচ হবে এই শহরে।
মামদানি বলেন, ‘যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে ব্যয়বহুল শহর হলো নিউইয়র্ক। বিশ্বকাপকে সামনে রেখে এখানকার মানুষের উত্তেজনা অনেক বেশি। কিন্তু টিকিটের দাম তো অনেক বেশি। ফিফা চাহিদা ও সময়ের উপর ভিত্তি করে বারবার দাম বাড়াচ্ছে। আমি বলতে চাই, স্থানীয় দর্শকদের জন্য যেন ছাড় দেওয়া হয়। ইতিপূর্বে বিভিন্ন বিশ্বকাপে আমরা সেটাই দেখেছি।’
নিউইয়র্ক মেয়রের চাওয়া, টিকিটের অস্বাভাবিক দামের জন্য যেন আগ্রহী কেউকে ঘরে বসে খেলা দেখতে না হয়, ‘আমার আহ্বান থাকবে, সমর্থকদের জন্য যেন নির্দিষ্ট সংখ্যক টিকিট সংরক্ষণ করা হয়। ফিফা কিছু টিকিট নির্দিষ্ট দামে বিক্রি করবে। এটা দর্শকদের জন্য সুখবর। এখনো অনেক কাজ বাকি আছে। বিশ্বকাপ কেবল পর্দায় দেখার জন্য হোক আমরা সেটা চাই না। আমরা চাই মানুষ মাঠে বসে খেলা দেখুক, গ্যালারিতে ভীড় থাকুক।’
আগামী ১১ জুন শুরু হবে বিশ্বকাপ ফুটবলের ২৩ তম আসর। গ্রুপ পর্বের বিভিন্ন ম্যাচের টিকিটের মূল্য সর্বনিম্ন ১৮০ ডলার থেকে ৭০০ ডলারের মধ্যে। অর্থাৎ বাংলাদেশি মুদ্রায় এর পরিমাণ ২১ হাজার ৯৫৫ থেকে ৮৫ হাজার ৩৮৪ টাকা।
১৯ জুলাই নিউইয়র্কের মেটলাইফ স্টেডিয়ামে বিশ্বকাপের ফাইনাল হবে। শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচ দেখতে ভক্তদের খরচ করতে হবে আরও অনেক বেশি অর্থ। ফাইনালের সবচেয়ে কম দামি টিকিটের জন্য খরচ করতে হবে ৪ হাজার ১৮৫ ডলার বা ৫ লাখ ১০ হাজার টাকা। সবচেয়ে দামি টিকিট কেনার জন্য গুনতে হবে ৮ হাজার ৬৮০ ডলার। বাংলাদেশি মুদ্রায় এর পরিমাণ ১০ লাখ ৫৭ হাজার ৭৬৪ টাকা।
মাঠের লড়াইয়ে অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে পেরে উঠছে না ইংল্যান্ড। দুই টেস্টেই ৮ উইকেটে হেরেছে ইংলিশরা। বাজে পারফরম্যান্সের কারণে বেন স্টোকসের নেতৃত্বাধীন ইংল্যান্ড দলকে নিয়ে চলছে সমালোচনা। মাঠে দুই দলের লড়াই একপেশে হলেও অন্যান্য ঘটনা নিয়ে আলোচনা চলছেই।
ব্রিসবেন থেকে অ্যাডিলেড যাওয়ার পথে ইংল্যান্ড ক্রিকেট দলের সঙ্গে লেগে যায় অস্ট্রেলিয়ার সাংবাদিকদের। ব্রিসবেন বিমানবন্দরে ইংল্যান্ড দলের নিরাপত্তা দলের এক কর্মকর্তা ক্রিকেটার ও ক্যামেরাম্যানের মাঝে দাঁড়িয়ে তাঁদের (সাংবাদিক) কাজে বিঘ্ন ঘটিয়েছেন বলে অভিযোগ অস্ট্রেলিয়ার টিভি নেটওয়ার্ক ‘সেভেনের’। সেই ঘটনার রেশ দেখা গেছে অ্যাডিলেডেও। গতকাল বিকেলে অ্যাডিলেড বিমানবন্দরে ইংল্যান্ডের ক্রিকেটারদের ভিডিও সেভেন নেটওয়ার্কের সাংবাদিকেরা নিতে চাইলে বাধা হয়ে দাঁড়ান ইংল্যান্ডের এক স্টাফ। ব্রিসবেন, অ্যাডিলেড দুই জায়গাতেই সাংবাদিকদের সঙ্গে ইংল্যান্ডের নিরাপত্তা কর্মকর্তার বাকবিতণ্ডার ইস্যু স্বচক্ষে না দেখলেও মোটেও পছন্দ হয়নি ম্যাককালামের। ইংল্যান্ড দলের কোচ আজ বলেন, ‘বিমানবন্দরের ঘটনাটা আমি দেখিনি। তবে এটা ভালো কিছু না। আশা করি এটা ভালোভাবে সামলানো হয়েছে ও সবাই অতীত ভুলে সামনের দিকে তাকাচ্ছে।’
অ্যাশেজে বিমানবন্দরে চলাফেলার সময় ক্রিকেটারদের কোনো সাক্ষাৎকার না নেওয়ার নির্দেশনা সাংবাদিকদের দিয়েছিল ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া (সিএ)। কিন্তু নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে ছবি তোলা বা ভিডিওর কাজ করতে পারবেন সংবাদমাধ্যম কর্মীরা। নির্দেশনা ভেঙে কাজ করছিলেন বলে অ্যাডিলেডে এক সাংবাদিকের কাজে অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন ইংল্যান্ড অধিনায়ক স্টোকস। শুধু এ ঘটনাই নয়। অস্ট্রেলিয়ায় আসার পর থেকেই ইংল্যান্ড দলকে ২৪ ঘণ্টা সিসিটিভি ক্যামেরার মতো পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে।
অস্ট্রেলিয়া সফরে এলে এমন নিরাপত্তাবেষ্টনীর মধ্যে যে থাকতে হবে, সেটা জানেন ম্যাককালামও। আজ ইংল্যান্ডের প্রধান কোচ বলেন, ‘আমরা জানি অস্ট্রেলিয়ায় এসে কড়া নজর থাকে। নিরাপত্তা কার্যক্রম জোরদার করা হয়। আমার মতে সবাই এই সফরে দারুণভাবে সবকিছু সামলে উঠেছি। আমার মতে ছেলেরা দারুণ ছির। গত সপ্তাহে স্থানীয়দের সঙ্গে একটু কথাবার্তা হয়েছে। দুই পক্ষের মধ্যে দারুণ খুনসুটি ছিল। সবাই একে অপরকে সম্মান করেছেন ও ভালোভাবে নিয়েছেন।’
পাঁচ ম্যাচের অ্যাশেজে ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে অস্ট্রেলিয়া। অ্যাশেজ জিততে হলে ইংল্যান্ডের এখন হ্যাটট্রিক জয়ের কোনো বিকল্প নেই। অ্যাডিলেডে বুধবার শুরু হবে সিরিজের তৃতীয় টেস্ট।২৬ ডিসেম্বর মেলবোর্নে শুরু হবে চতুর্থ টেস্ট। নতুন বছরের ৩ জানুয়ারি মাঠে গড়াবে অ্যাশেজের পঞ্চম তথা শেষ টেস্ট।
দশম টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শুরু হতে দুই মাসও বাকি নেই। ভারত-শ্রীলঙ্কায় হতে যাওয়া টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ সামনে রেখে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা (আইসিসি) চূড়ান্ত সূচি প্রকাশ করেছে। পাকিস্তানের সব ম্যাচ শ্রীলঙ্কায় রাখা হয়েছে। তবু ক্রিকেটের অভিভাবক সংস্থার ওপর ক্ষোভ ঝেড়েছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)।
২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ সামনে রেখে আইসিসি ভারত-শ্রীলঙ্কা দুই অংশের জন্য টিকিটের সর্বনিম্ন দাম প্রকাশ করেছে ১১ ডিসেম্বর। টিকিট ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত প্রচারণামূলক কাজে পাঁচ অধিনায়কের ছবি ব্যবহার করেছে। সেই পাঁচ অধিনায়ক হলেন ভারতের সূর্যকুমার যাদব, দক্ষিণ আফ্রিকার এইডেন মার্করাম, অস্ট্রেলিয়ার মিচেল মার্শ, শ্রীলঙ্কার দাসুন শানাকা ও ইংল্যান্ডের হ্যারি ব্রুক। এই পাঁচ দলের মধ্যে একমাত্র দক্ষিণ আফ্রিকাই টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের শিরোপা জেতেনি। অথচ ২০০৯ সালে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দ্বিতীয় আসরেই পাকিস্তান চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। পাঁচ অধিনায়কের মধ্যে পাকিস্তান টি-টোয়েন্টি দলের অধিনায়ক সালমান আলী আঘা না থাকায় আইসিসির ওপর ক্ষুব্ধ পিসিবি।
এ বছরে সেপ্টেম্বরে সংযুক্ত আরব আমিরাতে অনুষ্ঠিত এশিয়া কাপেও প্রচারণামূলক ভিডিওতে সম্প্রচারকেরা রাখেনি সালমানের নাম। মহাদেশীয় শ্রেষ্ঠত্বের টুর্নামেন্টের মতো একই সমস্যার মুখোমুখি হওয়ায় পিসিবি ক্ষোভ প্রকাশ করেছে বলে একটি সূত্র জানিয়েছে। এরই মধ্যে আইসিসির কাছে বিষয়টি জানানো হয়েছে বলে সূত্রের বরাতে জানা গেছে। বার্তা সংস্থা প্রেস ট্রাস্ট অব ইন্ডিয়ার (পিটিআই) বরাতে পিসিবির এক সূত্র বলেছে, ‘কয়েক মাস আগে এশিয়া কাপের সময়েও একই সমস্যার মধ্যে পড়েছিলাম আমরা। সম্প্রচারকেরা তখন আমাদের অধিনায়ককে বাদ দিয়েই প্রচারণা চালিয়েছিল। এরপর এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের (এসিসি) সঙ্গে পিসিবি যোগাযোগ করলে বিষয়টি সমাধান করা হয়েছিল। এবারও ঘটল একই ধরনের ঘটনা। টিকিট বিক্রির প্রচারণামূলক পোস্টারে আমাদের অধিনায়ককে রাখেনি আইসিসি।’
প্রচারণামূলক পোস্টার ও অন্যান্য কাজে পাকিস্তানের অধিনায়কের নাম রাখবে বলে আশা করছে পিসিবি। ৭ ফেব্রুয়ারি শুরু হচ্ছে ২০ দলের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। পাকিস্তান ফাইনালে উঠলে ৮ মার্চ সেটা হবে শ্রীলঙ্কায়। অন্যথায় ৮ মার্চ আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে হবে শিরোপা নির্ধারণী ফাইনাল। তার আগে ১৫ ফেব্রুয়ারি গ্রুপ পর্বের ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ হবে কলম্বোর প্রেমাদাসায়। প্রথম ম্যাচে ভারত অংশে টিকিটের সর্বনিম্ন দাম রাখা হিয়েছে ১০০ রুপি। বাংলাদেশি মুদ্রায় সেটা ১৩৫ টাকা। শ্রীলঙ্কা অংশে প্রথম পর্বে টিকিটের সর্বনিম্ন দাম ১০০০ লঙ্কান রুপি। বাংলাদেশি হিসেবে সেটা ৩৯৬ টাকা।
বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ, বাংলাদেশ-ইংল্যান্ড ম্যাচের সর্বনিম্ন টিকিটের সর্বনিম্ন দাম ৩০০ ভারতীয় রুপি। বাংলাদেশি মুদ্রায় সেটা ৪০৫ টাকা। বাংলাদেশ-ইতালি ম্যাচের টিকিট বিক্রি হবে ১০০ ভারতীয় রুপি থেকে। বাংলাদেশ-নেপাল ম্যাচের টিকিট পাওয়া যাবে ২৫০ রুপি (৩৩৮ টাকা) থেকে। টুর্নামেন্টের প্রথম দিন ৭ ফেব্রুয়ারি কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সে মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ। একই মাঠে ৯ ও ১৪ ফেব্রুয়ারি ইতালি ও ইংল্যান্ডের বিপক্ষে খেলবেন লিটন দাস-তানজিদ হাসান তামিমরা। গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচ ১৬ ফেব্রুয়ারি মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়েতে বাংলাদেশ খেলবে নেপালের বিপক্ষে। এবারের বিশ্বকাপ দিয়েই ইতালি প্রথমবারের মতো অংশ নিচ্ছে আইসিসি ইভেন্টে।
২০২৬ বিশ্বকাপ ড্রয়ের পর কাগজে-কলমে আর্জেন্টিনার গ্রুপকে সহজ না বলে উপায় কী! ‘জে’ গ্রুপে তিনবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের প্রতিপক্ষ অস্ট্রিয়া, আলজেরিয়া ও জর্ডান। সেদিক থেকে ‘সি’ গ্রুপে তুলনামূলক কঠিন প্রতিপক্ষ পেয়েছে ব্রাজিল। সেরা বত্রিশে যেতে সেলেসাওদের খেলতে হবে স্কটল্যান্ড, মরক্কো ও হাইতির বিপক্ষে।
হাইতি সহজ প্রতিপক্ষ হলেও স্কটল্যান্ড ও মরক্কোর বিপক্ষে কঠিন পরীক্ষা দিতে হতে পারে ব্রাজিলকে। মরোক্কানদের সাম্প্রতিক পারফরম্যান্সের কথা তো সবারই জানা। সবাইকে চমকে দিয়ে ২০২২ কাতার বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে খেলেছে অ্যাটলাস সিংহরা। বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্বে মরক্কো এবং স্কটল্যান্ড ছাড়াও বাড়তি আরেকটি চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হবে ব্রাজিলকে। লাতিন আমেরিকান জায়ান্টদের এই চ্যালেঞ্জের নাম ভ্রমণ। সেদিক থেকে বেশ স্বস্তিতেই থাকছে আর্জেন্টিনা।
যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা এবং মেক্সিকো যৌথভাবে ২০২৬ বিশ্বকাপের আয়োজক। আগামী ১১ জুন মেক্সিকোর আজতেকা স্টেডিয়ামে বিশ্বকাপের উদ্বোধনী ম্যাচ হবে। ব্রাজিল নিজেদের প্রথম ম্যাচ খেলতে নামবে ১৪ জুন মরক্কোর বিপক্ষে। ম্যাচটির ভেন্যু নিউ জার্সির মেটলাইফ স্টেডিয়াম। ২০ জুন ফিলাডেলফিয়াতে হাইতির বিপক্ষে খেলতে নামবে তারা। গ্রুপ পর্বে ব্রাজিলের শেষ ম্যাচ ২৫ জুন। সেদিন মায়ামির হার্ড রক স্টেডিয়ামে স্কটল্যান্ডের বিপক্ষে খেলতে নামবে তারা। গ্রুপ পর্বের এই তিন ম্যাচ খেলতে ১ হাজার ৯৪ মাইল ভ্রমণ করতে হবে বিশ্ব ফুটবলের সফলতম দলটিকে।
ব্রাজিলের অর্ধেকের কম ভ্রমণ করে গ্রুপ পর্ব শেষ করবে আর্জেন্টিনা। সাকল্যে ৪৬১ মাইল ভ্রমণ করতে হবে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নদের। ১৭ জুন মিজৌরির কানসাস সিটিতে আলজেরিয়ার বিপক্ষে খেলতে নামবে আর্জেন্টিনা। ২২ জুন তাদের প্রতিপক্ষ অস্ট্রিয়া। ম্যাচটির ভেন্যু টেক্সাসের আর্লিংটন স্টেডিয়াম। সে ম্যাচের পর আর অন্য শহরে যেতে হবে না লিওনেল মেসিদের। একই ভেন্যুতে ২৮ জুন জর্ডানের বিপক্ষে খেলতে নামবে তারা।
