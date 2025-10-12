Ajker Patrika
রাজশাহীতে বিপিএল আয়োজন করতে কী কী উদ্যোগ নিচ্ছে বিসিবি

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
রাজশাহীতে হতে পারে নতুন আসরের বিপিএল। ছবি: আজকের পত্রিকা
রাজশাহীতে বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ (বিপিএল) আয়োজনের পথে এগোচ্ছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। দীর্ঘদিনের প্রত্যাশা এবার বাস্তবে রূপ নিতে পারে। আজ সকালে রাজশাহী বিভাগীয় স্টেডিয়ামের অবকাঠামো ও সুযোগ-সুবিধা পরিদর্শন করে এখানে বিপিএল আয়োজন নিয়ে আশার কথা শুনিয়েছেন বিসিবির কর্মকর্তারা। এক মাসের মধ্যেই ঘাটতি পূরণে স্থায়ী ও অস্থায়ী সংস্কারকাজের পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে বোর্ড।

রাজশাহী বিভাগীয় স্টেডিয়ামে কয়েক মাস আগে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ ও দক্ষিণ আফ্রিকা ইমার্জিং দলের সিরিজে দর্শকদের উপচেপড়া ভিড় নতুন করে আলোচনায় আনে রাজশাহীতে বিপিএল আয়োজনের বিষয়টি। দর্শকদের এমন উচ্ছ্বাসে অনুপ্রাণিত হয় বিসিবি। পরে ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া ও সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল রাজশাহী সফরে এসে ভাল পিচ ও আউটফিল্ড দেখে রাজশাহীতেই বিপিএলের ম্যাচ আয়োজন নিয়ে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

বিসিবির নতুন পরিচালনা পর্ষদ দায়িত্ব নেওয়ার পর রাজশাহীতে বিপিএল আয়োজনের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে সক্রিয় হয়। সেই ধারাবাহিকতায় আজ সকালে বিসিবির ফ্যাসিলিটিস কমিটির চেয়ারম্যান শাহনিয়ান তানিম, পরিচালক (অডিট) মোখলেসুর রহমান শামীম ও পরিচালক এবং এইচপি বিভাগের চেয়ারম্যান খালেদ মাসুদ পাইলট পুরো স্টেডিয়াম ঘুরে দেখেছেন। পরিদর্শন শেষে তাঁরা জানিয়েছেন, রাজশাহী স্টেডিয়ামে বড় আয়োজন করতে আরও কিছু স্থাপনা ও প্রযুক্তিগত উন্নয়ন প্রয়োজন। পরিকল্পনায় রয়েছে ১২০ আসনবিশিষ্ট আধুনিক প্রেস গ্যালারি, ধারাভাষ্যকার বক্স, সম্প্রচার স্টুডিও, স্কোর রুম, দুটি রেডিও রুম, ডাউনলিংক রুম, ব্রডকাস্ট পিসিআর, প্রেস ও সম্প্রচার ডাইনিং, জায়ান্ট স্ক্রিন স্থাপন, ২০টি মোবাইল টয়লেট, গ্যালারির টয়লেট সংস্কার, সার্কুলার রোড উন্নয়ন এবং পুরো স্টেডিয়াম নতুন করে রঙের কাজ।

রাজশাহী বিভাগীয় স্টেডিয়াম পরিদর্শন শেষে সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলেন শাহনিয়ান তানিম ও খালেদ মাসুদ পাইলট। ছবি: আজকের পত্রিকা
স্টেডিয়াম পরিদর্শনের পাশাপাশি খেলোয়াড়দের আবাসন, অনুশীলন মাঠ ও আশপাশের আনুষঙ্গিক সুবিধাও দেখেন তানিম-শামীম-পাইলটরা। খেলোয়াড়দের ড্রেসিংরুম নিচতলায় স্থানান্তর ও ফ্লাডলাইট সংস্কারের সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়েছে। বিসিবির ফ্যাসিলিটিজ কমিটির চেয়ারম্যান শাহনিয়ান তানিম বলেন, ‘রাজশাহী স্টেডিয়ামের ৭০ ভাগ সক্ষমতা রয়েছে। আগামী এক মাসে বাকি অংশের উন্নয়ন শেষ করতে চাই আমরা। এরপর সমন্বয় সভায় প্রতিবেদন পর্যালোচনা হবে। ইতিবাচক সিদ্ধান্ত পেলে সংস্কার ব্যয় ও সময়সূচি নির্ধারণ করবে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ (এনএসসি)।’

রাজশাহীতে বিপিএল আয়োজনের দাবি নতুন নয়। গত এক দশকে অন্তত নয়বার এমন উদ্যোগ নেওয়া হলেও তা ফাইলবন্দি হয়েই থেকেছে। তবে এবারের উদ্যোগ নিয়ে আশাবাদী রাজশাহীর ক্রিকেটপ্রেমীরা।

খেলাবিসিবিক্রিকেটবিপিএলবাংলাদেশ ক্রিকেট
