মোস্তাফিজের প্রশংসায় ভারতের সাবেক অধিনায়ক

ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের (আইপিএল) নিলামে দল পেয়ে হৈচৈ ফেলে দিয়েছেন মোস্তাফিজুর রহমান। জনপ্রিয় ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টে কাটার মাস্টার খেলবেন কলকাতা নাইট রাইডার্সের হয়ে। গতকাল সংযুক্ত আরব আমিরাতে নিলামের পর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তাঁকে নিয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছে কলকাতা। দলটির ভক্তরাও মোস্তাফিজের বোলিং দেখার অপেক্ষায় আছেন।
এবার মোস্তাফিজকে প্রশংসায় ভাসালেন ভারতের সাবেক অধিনায়ক কৃষ্ণামাচারি শ্রীকান্ত। বাংলাদেশি পেসারকে নেওয়ার সিদ্ধান্ত কলকাতার জন্য সঠিক বলে মনে করছেন তিনি। নিজের ইউটিউব চ্যানেলে শ্রীকান্ত বলেন, ‘কলকাতা নাইট রাইডার্স নিলাম থেকে মোস্তাফিজকে নিয়েছে। এই সিদ্ধান্তটা তাদের জন্য অসাধারণ ছিল। বুদ্ধিদীপপ্ত সিদ্দান্ত।’
২০২৬ আইপিএলের নিলামটা চমক হয়ে থাকল মোস্তাফিজের জন্য। প্রথম সেটে নাম না উঠলেও পরবর্তীতে রেকর্ড ৯ কোটি ২০ লাখ রুপিতে তারকা পেসারকে দলে টেনেছে কলকাতা। চেন্নাই সুপার কিংসের সঙ্গে কাড়াকাড়ির পর মোস্তাফিজকে পেয়েছে তারা।
২০১৬ সালে সানরাইজার্স হায়দরাবাদ দিয়ে আইপিএলে অভিষেক হয় মোস্তাফিজের। সে আসরে সেরা উদীয়মান ক্রিকেটারের পুরস্কার জেতেন তিনি। এরপর মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স, রাজস্থান রয়্যালস, দিল্লি ক্যাপিটালস ও চেন্নাই সুপার কিংসের হয়ে খেলেছেন। কলকাতা আইপিএলের তাঁর ষষ্ঠ ফ্র্যাঞ্চাইজি। বিশ্বের সবচেয়ে বড় ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টটিতে এখন পর্যন্ত ৬০ ম্যাচ খেলেছেন মোস্তাফিজ। বল হাতে নিয়েছেন ৬৫ উইকেট। বোলিং গড় ২৮.৪৪ এবং স্ট্রাইকরেট ৮.১৩।
মোস্তাফিজ ছাড়াও মাথিশা পাতিরানাকে নিয়েছে কলকাতা। এই লঙ্কান পেসারের জন্য তাদের খরচ হয়েছে ১৮ কোটি রুপি। তিনবারের চ্যাম্পিয়নদের এই সিদ্ধান্তকে ভুল মনে করছেন শ্রীকান্ত। তিনি বলেন, ‘সে (পাতিরানা) কি এত বড় বোলার? সে ঝুঁকিপূর্ণ বোলার। ব্রাভোর উপস্থিতিতে কলকাতা তাঁকে নেবে এটা অনুমান করা যাচ্ছিল। কিন্তু তাঁর দাম দেখে সবাই অবাক হয়েছে।’
আগের বিপিএলে জাকজমকপূর্ণ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান করেছিল গভর্নিং কাউন্সিল। মোটা অঙ্কের টাকা খরচ করে আনা হয়েছিল উপমহাদেশের কিংবদন্তি সংগীতশিল্পী রাহাত ফাতেহ আলী খানসহ আরও বেশ কয়েকজন তারকাকে।
সেদিক থেকে ব্যতিক্রম ২০২৬ বিপিএল। দেশের ক্রিকেটের সবচেয়ে ব্যয়বহুল টুর্নামেন্টের পর্বের আগে কোনো উদ্বোধনী অনুষ্ঠান থাকছে না। আজ এক বিবৃতিতে এমনটাই জানিয়েছে বিপিএল গভর্নিং কাউন্সিল।
এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বিসিবি জানায়, জনসমাগম বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারের বর্তমান নির্দেশনার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এবং সংশ্লিষ্ট সবার সর্বোচ্চ সুরক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিপিএল গভর্নিং কাউন্সিল বড় জনসমাগম সংশ্লিষ্ট কোনো প্রি-ইভেন্ট অনুষ্ঠান বা উদ্বোধনী অনুষ্ঠান আয়োজন না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।
বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান দেশে ফিরছেন ২৫ ডিসেম্বর। ঠিক ওই সময়ে বিপিএলের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান আয়োজনের যে ঝক্কি, সেটি নিতে চাইছে না বিসিবি। একই সময়ে সরকারের নির্দেশনাও মানতে হচ্ছে তাদের। ২০২৬ বিপিএল শুরু ২৬ ডিসেম্বর, সিলেটে।
রেকর্ড গড়ে গতকাল ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের (আইপিএল) নিলাম থেকে দল পেয়েছেন মোস্তাফিজুর রহমান। ৯ কোটি ২০ লাখ রুপিতে এই পেসারকে দলে টেনেছে কলকাতা নাইট রাইডার্স। যেটা বাংলাদেশি ক্রিকেটারদের মধ্যে সর্বোচ্চ।
২০২৬ আইপিএল নিলামে আকাশচুম্বী দামে বিক্রি হওয়ার পর দিনই বল হাতে আগুন ঝরালেন মোস্তাফিজ। ইন্টারন্যাশনাল লিগ টি-টোয়েন্টিতে (আইএল টি-টোয়েন্টি) দুবাই ক্যাপিটালসের হয়ে এমআই এমিরেটসের বিপক্ষে আজ দুর্দান্ত বোলিংয়ে তুলে নিয়েছেন ৩ উইকেট। আইপিএল নিলামে বিশাল অঙ্কে বিক্রি হওয়াটাই যেন তাতিয়ে দিল কাটার মাস্টারকে।
৩ উইকেট নেওয়ার পথে ৪ ওভার বল করে ৩৪ রান দেন মোস্তাফিজ। প্রথম ২ ওভারে দিয়েছিলেন ১৭ রান। কোনো উইকেটের দেখা পাননি। ১৮তম ওভারে নিজের তৃতীয় ওভারটি করতে আসেন এই পেসার। সে ওভারে মাত্র ১ রান দিয়ে তুলে নেন রশিদ খান, টম ব্যান্টন ও আল্লাহ গজনফারের উইকেট। ২০তম ওভারে আবার বোলিংয়ে আসেন মোস্তাফিজ। এই ওভারে ২ ছক্কায় দেন ১৬ রান।
শেষ ওভারে মোস্তাফিজ খরুচে হওয়ার পেছনে দায়ী ফিল্ডাররা। তারকা পেসারের এই ওভারে দুটি ক্যাচ উঠলেও তালুবন্দী করতে পারেননি ফিল্ডাররা। নতুন জীবন পেয়ে রান বাড়িয়ে নিয়েছেন এমিরেটসের ব্যাটাররা। নির্ধারিত ২০ ওভারে ৮ উইকেট হারিয়ে ১৩৭ রান তোলেছে তারা।
২০২৬ বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে (বিপিএল) ঢাকা ক্যাপিটালসের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে দেশের অন্যতম অনলাইন ফুড ডেলিভারি প্ল্যাটফর্ম ফুডি এক্সপ্রেস লিমিটেড। গত ১৫ ডিসেম্বর ফ্র্যাঞ্চাইজিটির সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর করেছে ফুডি।
রাজধানীর শেরাটন হোটলে এই চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে ঢাকা ক্যাপিটালসের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন সাবেক পাকিস্তানি গতি তারকা ও দলের মেন্টর শোয়েব আখতার। ফুডি এক্সপ্রেস লিমিটেডের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন প্রতিষ্ঠানটির প্রধান পরিচালন কর্মকর্তা (সিইও) মো. শাহনেওয়াজ মান্নান।
চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উভয় পক্ষই এই সহযোগিতা নিয়ে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তাঁরা জানান, এটি কেবল একটি পার্টনারশিপ নয়, বরং বিপিএল এবং দেশের ক্রিকেটপ্রেমীদের সঙ্গে আরও গভীরভাবে যুক্ত হওয়ার একটি কৌশলগত উদ্যোগ।
এই পার্টনারশিপের মাধ্যমে ফুডি এবং ঢাকা ক্যাপিটালস একসঙ্গে একটি স্মরণীয় বিপিএল মৌসুম উপহার দেওয়ার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন।
২০২৬ বিশ্বকাপের প্রাইজমানি ঘোষণা করেছে বিশ্ব ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা ফিফা। ২০২৬ বিশ্বকাপের বিজয়ীরা টুর্নামেন্টের জন্য রেকর্ড আর্থিক অবদানের অংশ হিসেবে ৫০ মিলিয়ন ডলার (বাংলাদেশি মুদ্রায় ৬১০ টাকা) পুরস্কার পাবে। মোট ৬৫৫ মিলিয়ন ডলার বিশ্বকাপের পুরস্কার তহবিল ঘোষণা করেছে ফিফা, ২০২২ সালে কাতারে অনুষ্ঠিত সর্বশেষ টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণকারী দলগুলোকে বিতরণ করা ৪৪০ মিলিয়ন ডলারের চেয়ে প্রায় ৫০ শতাংশ বেড়েছে আর্থিক পুরস্কার।
তিন বছর আগে ফ্রান্সের বিপক্ষে ফাইনালে লিওনেল মেসিরা জেতায় আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন ৪২ মিলিয়ন ডলার (৫০০ কোটি টাকা) পুরস্কার পেয়েছিল। ফ্রান্স রানার্সআপ হয়ে পেয়েছিল ৩০ মিলিয়ন ডলার বা ৩৬৬ কোটি টাকা। এবার চ্যাম্পিয়ন দলের প্রাইজমানি ১১০ কোটি টাকা বাড়িয়েছে ফিফা। আগামী বছরের বিশ্বকাপ ১১ জুন থেকে ১৯ জুলাই পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো এবং কানাডায় অনুষ্ঠিত হবে। প্রথমবারের মতো ৪৮টি দল অংশ নিতে যাচ্ছে এই টুর্নামেন্ট।
গ্রুপ পর্বে বাদ পড়া দলগুলো পাবে ৯ মিলিয়ন ডলার বা ১১০ কোটি টাকা। অংশগ্রহণকারী ৪৮টি দেশ তাদের প্রস্তুতির খরচ মেটাতে পাবে অতিরিক্ত ১.৫ মিলিয়ন ডলার বা ১৮ কোটি টাকা।
চ্যাম্পিয়ন: ৬১০ কোটি ৬১ লাখ টাকা
রানার্সআপ: ৪০৩ কোটি টাকা
তৃতীয় স্থান নির্ধারণী: ৩৫৪ কোটি ১৫ লাখ টাকা
চতুর্থ স্থান নির্ধারণী: ৩২৯ কোটি ৭৩ লাখ টাকা
পঞ্চম থেকে অষ্টম: ২৩২ কোটি ৩ লাখ টাকা
নবম থেকে ১৬ তম: ১৮৩ কোটি ১৮ লাখ টাকা
১৭ থেকে ৩২ তম: ১৩৪ কোটি ৩৩ লাখ টাকা
৩৩ থেকে ৪৮ তম: ১১০ কোটি টাকা
নতুন উৎসবধর্মী অনূর্ধ্ব-১৫ টুর্নামেন্ট
যুব ফুটবল উন্নয়নে ফিফার অটল অঙ্গীকারের অংশ হিসেবে, ফিফা কাউন্সিল ছেলে ও মেয়ে উভয়ের জন্য নতুন ফিফা অনূর্ধ্ব-১৫ উৎসবধর্মী টুর্নামেন্ট চালুর অনুমোদন দিয়েছে, যা ফিফার ২১১টি সদস্য অ্যাসোসিয়েশনের সবার জন্য উন্মুক্ত থাকবে। প্রথম আসরটি ২০২৬ সালে ছেলেদের দল নিয়ে হবে। দ্বিতীয় আসরটি ২০২৭ সালে মেয়েদের দল নিয়ে হবে। এই ধারাবাহিকতায়, ২০২৮ সাল থেকে সব সদস্য অ্যাসোসিয়েশনকে দুটি আলাদা প্রতিযোগিতায় তাদের ছেলে ও মেয়ে উভয় অনূর্ধ্ব-১৫ দল নিয়ে অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ জানানো হবে। অনূর্ধ্ব-১৫ খেলোয়াড়দের উন্নয়ন চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখতে ম্যাচের সময়কাল হবে কম, মাঠ হবে ছোট ও প্রতিটি দলে ৭ থেকে ৯ জন খেলোয়াড় থাকবে। ফিফা সভাপতি ইনফান্তিনো বলেন, ‘সাম্প্রতিক বছরগুলোয় ফিফা যুব ফুটবলকে এগিয়ে নিতে প্রচেষ্টা বাড়িয়েছে, যার ফলাফল সবার চোখের সামনে। আমরা যুব প্রতিযোগিতা ও উন্নয়নে অত্যন্ত সক্রিয় ছিলাম। এটি সেই প্রচেষ্টারই একটি স্বাভাবিক ও আনন্দদায়ক পরের ধাপ।’
